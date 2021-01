El portal iraní Irdiplomacy.ir publicó un artículo titulado «Bagdad se acerca apresuradamente a Ankara; ¡Irak, otro Azerbaiyán para Turquía!» Según Irdiplomacy.ir, Turquía posee la capacidad de satisfacer las necesidades en los productos básicos para Irak, proveyendo asistencia en ingeniería técnica y asociándose en los proyectos de inversión iraquíes. La ayuda de Turquía a Bagdad moverá a la opinión pública de Irak en dirección a Turquía, creando así un abismo entre Irán e Irak.

Irdiplomacy.ir argumentó que Irak es otro Azerbaiyán para Turquía. «Con base en lo mencionado anteriormente, no es nada improbable que, a un ritmo más rápido, Turquía tendrá influencias sobre este país [Irak] al proveer las necesidades básicas a su población, haciendo participante de esta manera a Irak junto a Turquía» concluyó Irdiplomacy.ir.

El 17 de diciembre, 2020 el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro iraquí Mustafa Al-Kadhimi se reunieron en Ankara. Durante la conferencia de prensa conjunta, el Presidente Erdogan dijo que Turquía e Irak acordaron continuar luchando contra sus «enemigos comunes», es decir, el PKK, el EIIS y el movimiento Gülen. Durante la conferencia de prensa también se destacó que Turquía e Irak pueden alcanzar fácilmente el objetivo de un volumen comercial de $20 billones.[1]

En estos últimos días, la tensión en las relaciones Irán-Turquía fue expresada públicamente en los medios de comunicación iraníes. El régimen iraní se encuentra alarmado por las ambiciones expansionistas del gobierno islamista sunita de Erdogan, que se producen a expensas del gobierno islamista chiita de Irán y su eje de la resistencia.[2]

A continuación se muestra el artículo del portal Irdiplomacy.ir:[3]

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro de Irak Mustafa al-Kadhimi celebraron una conferencia de prensa conjunta luego de su reunión en el Complejo Presidencial (fuente: Tccb.gov.tr, 17 de diciembre, 2020).

El apoyo de Turquía a Irak puede crear un abismo entre Irán e Irak

«Turquía, en vista de sus diversas capacidades estructurales y de fabricación y su ventaja competitiva, puede hacer con las exportaciones iraníes lo que hizo en el Medio Oriente. Si Arabia Saudita puede proveer asistencia financiera para proyectos de infraestructura y estadios además de donar hospitales e influir en la opinión de la población iraquí, entonces Turquía posee la capacidad para satisfacer las necesidades de productos básicos, proveer asistencia en ingeniería técnica y asociarse en sus proyectos de inversión iraquíes, de acuerdo con las normas europeas. Seguramente, estas acciones pueden promover el sueño de influir la opinión pública iraquí en dirección a Turquía, creando así un abismo entre Irán y ellos [Irak].

“Últimamente se produjo un hecho importante en la relación entre Turquía e Irak, que pasó desapercibido por el incidente ocurrido por el recitado poema ‘Aras’ en Azerbaiyán,[4] cuando en realidad fue muy importante y acorde a esa recitación.

«Mustafa Al-Kadhimi, el primer ministro de Irak, encabezó una delegación de alto nivel en Ankara y Erdogan lo recibió con toda pompa y las circunstancias propias de un jefe de estado. Se ejecutaron los acuerdos comerciales y de seguridad y todos los temas relacionados con las estrategias comunes de los dos países fueron discutidos en la conferencia de prensa conjunta.

«Erdoğan [dijo]: ‘Turquía tiene gran respeto por la integridad territorial total de Irak y está dispuesto a ofrecer cualquier ayuda en la reconstrucción de este país [Irak]… Nosotros consideramos a todo Irak, independientemente de su origen étnico o religión, como nuestros hermanos y la posibilidad de incrementar el comercio bilateral entre los dos países a 20 billones de dólares es alcanzable… Al reparar el oleoducto dañado por el EIIS, nosotros deseamos incrementar el volumen del petróleo de Kirkuk inyectado en los mercados mundiales… el tema del agua debería ser motivo de cooperación entre los dos países y no motivo de contención y conflicto”.

«Al-Kadhimi dijo: ‘Las empresas turcas desempeñan un papel importante en las inversiones en Irak y no permitiremos ninguna acción contra Turquía desde dentro del territorio iraquí… Deseamos incrementar nuestra asociación con Turquía y hemos firmado acuerdos con Ankara’. (ISNA, 22 de diciembre, 2020).

«Bajo el liderazgo presente y pasado, además de actuar de una manera inaceptable, tal como la sangrienta represión de los kurdos, desde el punto de vista de asegurar sus intereses nacionales y aumentar su esfera de influencia en la región, Turquía, sin participar en ninguna guerra, en lo que respecta a lo general, muy bien hecho. Si Turquía puede superar su ideología atturkista y su extremo nacionalismo, tal vez pueda resolver las demandas kurdas de manera democrática. No es nada descabellado que pueda convertirse en un modelo muy exitoso en ambos el mundo islámico y el no-islámico.

«En el conflicto Nagorno-Karabaj, en coordinación con Rusia, este obligó a Armenia a rendirse y colocó a la República de Azerbaiyán aún más que antes dentro de su esfera de influencia. Ahora le toca a Irak. Este le concede concesiones sobre las aguas del Tigris y el Éufrates y obtiene a cambio tres concesiones importantes:

«1. Influencia política y económica en Irak

«2. Orientar a Irak para que controle sus propias fronteras

«3. Reducir la influencia de Irán en Irak

«A partir de ese momento, el mercado de Irak, que hasta el día en que Donald Trump se retiró del acuerdo PIDAC estuvo mayormente bajo el control de Irán e incluso hizo posible evadir algunas de las sanciones a Irán, se está alejando a mayor velocidad de Irán y está a disposición de los dos competidores regionales de Irán, Arabia Saudita y Turquía, que de seguro tomarán el control».

Turquía logra sus intereses nacionales confiando en la fuerza de los diversos componentes de sus poderes nacionales

«En marzo del 2019, en un artículo titulado ‘El lento movimiento de Irak hacia el frente de Arabia Saudita y su perspectiva sobre la relación de Qatar y Siria con Arabia Saudita’, yo indiqué que las políticas de Irak se están alejando lentamente de Irán.

«Turquía, en vista de sus diversas capacidades estructurales y de fabricación y sus ventajas competitivas, puede hacer con las exportaciones iraníes lo que hizo con el Medio Oriente. Si Arabia Saudita puede proveer asistencia financiera a proyectos de infraestructura, estadios y donar hospitales e influir sobre las opiniones públicas iraquíes, entonces Turquía si posee la capacidad para satisfacer las necesidades de productos básicos, proveer asistencia en el área de ingeniería técnica y asociarse en sus proyectos de inversión con los iraquíes, de acuerdo a las normas europeas. Sin duda, estos actos pueden promover el sueño de influir sobre la opinión pública iraquí en dirección a Turquía, creando así un abismo entre Irán y ellos [Irak].

«Este país [Turquía], a pesar de las críticas infligidas a sus acciones, hasta cierto punto posee buena comprensión de su poder y seguridad nacional. En la medida de lo posible, este evita quedar atrapado en una confrontación militar directa. Cuando este derribó un avión de combate ruso, se disculpó oficialmente y evitó la escalada de la situación a un conflicto directo. Este embiste constantemente contra Israel, pero no llega lo suficientemente lejos como para interrumpir su relación diplomática. Desafía a Estados Unidos en varios asuntos y temas amenazándolo, pero cuando es necesario suaviza su postura. Este está en conflicto en todos los frentes regionales, pero no genera conflicto directo. Logra sus intereses nacionales apoyándose en la fuerza de los diversos componentes de sus poderes nacionales (el económico, diplomático y el poderío militar).

«El partido AKP es un ejemplo de partidos políticos que representan al islamismo político. Pero contrariamente a los principios de los fundadores, quienes se basaban en diversos prejuicios religiosos, el AKP actúa de manera contraria, ya que no posee un entendimiento total de la situación y la capacidad para establecer una mejor comunicación con los diferentes grupos, ya que carece de la comprensión religiosa necesaria. El único problema con el partido AKP y con Erdogan y la influencia heredada del ataturkismo es no poder tratar correctamente con los kurdos, lo cual se deriva de la falta de vinculación entre los intereses de seguridad nacional con los sentimientos anti-kurdos y no debido a diferencias religiosas.

«¿Puede uno ver a Irak como otro Azerbaiyán? Sobre la base de lo ya mencionado anteriormente, no es improbable que, a un ritmo más rápido, Turquía tenga influencia en este país [Irak] al proveer las necesidades básicas a su pueblo, lo que hará de Irak un participante junto a este país [Turquía]».

