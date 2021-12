El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza de Irán en MEMRI (PSAI). Para información sobre como suscribirse al PSAI escriba un e-mail a memri@memri.org con el destacado «Suscripction ITMP» en el renglón asuntos.

En una entrevista realizada el 28 de noviembre del presente año 2021 con la agencia de noticias ISNA, el vocero de las Fuerzas Armadas iraníes general Abollfazl Shekarchi, expuso su doctrina ideológica respecto a la visión de Irán ante Occidente, Israel y el orden regional que Irán está tratando de inculcar en el Medio Oriente.

En particular, sus declaraciones enmarcaron el llamado a la aniquilación de Israel como ideal y como objetivo principal hacia el cual el régimen iraní trabaja para lograr. Israel, enfatizó, es una herramienta del «sionismo internacional» que busca esclavizar a los «súbditos de Alá» – es decir, los musulmanes – y que todos los países árabes musulmanes que ayudan a Israel son considerados por el régimen iraní como parte del ilegítimo régimen de Israel. El «pensamiento Basiji» – la cultura del martirio y el yihad de la Revolución Islámica de Irán – es, explicó Shekarchi, la única estructura existente contra el sionismo y esta se ha convertido en la única arma eficaz de las naciones oprimidas por el sionismo y por la «arrogancia» – es decir, los Estados Unidos.

Shekarchi explicó la manera en que Irán ve a Occidente, al que llamó el enemigo de Irán, en términos de «Satanás», según el modelo establecido por el ayatolá Ruhollah Jomeini, el fundador de la Revolución Islámica. Shekarchi detalló la jerarquía «satánica» de los países occidentales: Estados Unidos es el «Gran Satanás», mientras que países como Francia y Gran Bretaña son «pequeños Satanás» y todos estos «Satanás» buscan esclavizar a los musulmanes y a otros pueblos y saquear sus recursos, utilizando la influencia cultural de los valores del mundo infiel utilizando la tecnología. Shekarchi también se pronunció contra los intelectuales y activistas políticos en Irán que se ven encantados con la cultura occidental infiel y piden llegar a un entendimiento con los Estados Unidos.

Shekarchi rechazó vehementemente la posibilidad de llegar a algún entendimiento con los Estados Unidos y también rechazó la legitimidad de la presencia estadounidense en el Medio Oriente y mucho menos en el Golfo, Afganistán y Siria. Esto, dijo, se debe a que Estados Unidos constituye un foco de inseguridad en la región e Irán es la antítesis de todo esto. Este también enfatizó que la presencia de Irán en otros países tales como Siria tiene como objetivo establecer seguridad y promover la paz en la región, al igual que la presencia de Irán en la zona del Atlántico.

Sobre la declaración del régimen iraní de que Estados Unidos está colapsando, que su caída viene acelerándose a diario y que todo esto comenzó con la Revolución Islámica en el año 1979, este dijo que una manifestación a dicho colapso es la retirada de Estados Unidos de Afganistán y su incapacidad para defender a Arabia Saudita de los ataques de la milicia houtie pro-iraní en Yemen.

Shekarchi también señaló que el apoyo popular de los iraníes al régimen iraní es grande a pesar de lo que afirma Occidente y que la decepción popular ante elementos del régimen, si es que la hay, es con el anterior gobierno pragmático del presidente Hassan Rohani, cuyas políticas económicas fueron un verdadero fracaso y por el apoyo de dicho gobierno para llegar a un entendimiento con los Estados Unidos.

Lo siguiente es una traducción de las declaraciones de Shekarchi en su entrevista con la agencia de noticias ISNA.

«Nosotros vemos a Israel, es decir al régimen que ocupa Jerusalén, como una herramienta del sionismo internacional… no retrocederemos ni un milímetro de nuestra visión en hacer desaparecer a este régimen… así nos desgarren a pedazos»

P: “Un informe reciente del diario El Times de Nueva York declaró que elementos estadounidenses le dijeron a los sionistas: ‘Ustedes no han tenido éxito con el sabotaje que llevaron a cabo en Irán, sino que han hecho que Irán avance en las áreas nuclear y militar’. ¿Qué cree usted llevó al grupo de la arrogancia global, particularmente Estados Unidos y el régimen sionista, a llegar a esta conclusión – de que no pueden lidiar con Irán y que no ven otra opción sino las conversaciones?».

Shekarchi: «Cuando decimos ‘los sionistas’, muchos tienden a pensar que nos referimos únicamente al régimen que ocupa Jerusalén es decir, Israel. Nosotros queremos decir que hoy día lidiamos con el sionismo internacional. Es decir, la herramienta que el sionista utiliza es el régimen que se encuentra ocupando Jerusalén. Nosotros vemos al régimen que ocupa Jerusalén como una herramienta del sionismo internacional. Por lo tanto, observamos al régimen que ocupa Jerusalén de una manera y al sionismo de otra.

«Tal como he dicho varias veces, nosotros no retrocederemos ni un milímetro de la visión que poseemos ante la desaparición del régimen que ocupa Jerusalén, así nos vuelvan añicos. La aniquilación del régimen que ocupa Jerusalén es el mayor ideal que vemos ante nuestros ojos y el objetivo primordial, cuyo rastro seguimos.

«Este régimen llego y conquistó una parte importante del mundo islámico, la primera qibla (dirección de los rezos), es decir, Jerusalén para los musulmanes, desde el cual este se movilizó para atacar y vengarse de los musulmanes. Cualquiera que ayude a este falso régimen – así posean un nombre islámico tal como Arabia Saudita, el régimen de Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos o cualquier otro régimen similar, en lo que a nosotros respecta, es parte de ese régimen y este es un tema de importancia absoluta.

«El sionismo internacional es más que un régimen sionista falso. El sionista aspira esclavizar a los súbditos de Alá (es decir, los musulmanes). Esta es su idea y quiere convertir a los súbditos de Alá en sus siervos. Pero en el Corán, Alá le ordenó a Sus súbditos a adorarlo solo a Él y resistir y combatir contra cualquiera que se vengue de ellos porque adoran a Alá. Este es el mandato de Alá. Esta estrategia de esclavitud es la que el sionismo internacional opera hoy día».

P: «En opinión suya, ¿es posible llegar a un entendimiento con los Estados Unidos?»

Shekarchi: «No hay manera. Los pueblos oprimidos esclavizados hoy por el poder de los Estados Unidos – sus capacidades y sus recursos subterráneos es decir, petróleo y gas natural – están siendo saqueados y no tienen derecho ni siquiera de utilizar los propios recursos dados por su dios. Esta visión sionista no es de hoy ni de ayer. Lean la historia de Francia – ¿qué hizo este en África? ¿O Inglaterra – qué hizo este en estos países? ¿Operó con una estrategia diferente a este? Es lo mismo hoy, solo que con nuevas herramientas y tecnologías. Ellos alimentan a la gente con la ignorancia del mundo infiel en nombre de la civilización occidental. Este es un nuevo tipo de ignorancia llamado civilización occidental.

«Desafortunadamente, debemos decir que muchos de nuestros países han aceptado esta ignorancia llamada civilización. Ellos creen que pueden llegar a un entendimiento con un Gran Satanás como lo es Estados Unidos, pero este Satanás no retrocederá en su estrategia y aspira esclavizar a los súbditos de Alá, pretende saquear los bienes del pueblo oprimido y no posee otro fin.

“Estados Unidos quiere el control material y también esclavizarlos a todos. Estos son sus dos frentes diferentes. ¿Cómo es posible llegar a entendimientos con este tipo de pensamiento? ¿Cómo es posible cooperar con este tipo de pensamiento? ¿Cómo se puede aceptar este tipo de pensamiento? Consentir con este tipo de pensamiento significa fracasar… darle la espalda a todos los ideales religiosos, islámicos y revolucionarios en los que fuimos criados».

P: «¿Qué papel juega el Basij en la formación del eje de la resistencia?»

Shekarchi: «Lo que hoy está creando una estructura fuerte contra el frente sionista es el pensamiento Basiji. Las naciones que se adhieren a este pensamiento están creando esta estructura fuerte. Ustedes no encontrarán nada más en la faz de la tierra excepto el pensamiento Basiji contra este frente peligroso (es decir, el sionismo). Si la Gaza oprimida se las arregla para resistir, con un mínimo de medios y bajo una máxima opresión, el régimen de ocupación y de asesinatos de bebés (Israel), ¿tienen ellos algo menos que el pensamiento Basiji? ¿Tienen los soldados palestinos en Gaza algún medio? Cierto, en relación al pasado, cuando arrojaban piedras, hoy tienen muchos medios. Pero si llevamos a cabo una comparación material de las capacidades y herramientas a disposición de los soldados en Gaza, vemos que no están en lo absoluto a la altura de las capacidades que el mundo de la arrogancia (Occidente, liderado por Estados Unidos) ha puesto a disposición del régimen sionista. Si decimos que el falso régimen sionista debe desaparecer… e inshallah desaparecerá – el mundo islámico celebrará en día… En ese día prometido, haremos el máximo uso de nuestros recursos».

«Si este pueblo iraní está harto del régimen iraní», ¿cómo es que con una sola orden del líder de la revolución, el líder supremo Ali Jamenei, todos salen a batallar?»

P: «¿Por qué los enemigos están tratando de inculcar la percepción de que el pueblo iraní está hasta la coronilla con la Revolución Islámica?»

Shekarchi: «El enemigo se engaña a sí mismo diciendo que el pueblo de la República Islámica de Irán le ha dado la espalda al régimen, de que no acepta a los funcionarios del régimen, de que aspira a un cambio de régimen y que está hasta la coronilla con el gobierno de la República Islámica. Si este pueblo está harto de la República Islámica, ¿cómo es posible que con una sola orden del líder de la revolución, el líder supremo Ali Jamenei, todos salgan al campo de batalla? Si, es cierto que están hartos de las actividades de algunos de los funcionarios, particularmente en el pasado (una referencia al gobierno de Rohani cuyas políticas son criticadas regularmente por los círculos ideológicos de Irán).

«Nuestro pueblo ha ganado mucho más que eso. La gente que está siempre en el campo de batalla, en todos los escenarios peligrosos del país y al frente de la Revolución Islámica, ha ganado más que esto y eso, ya es un tema diferente. Quizás la gente no esté satisfecha con algunos funcionarios, pero ellos (estos funcionarios) no le van a dar la espalda al régimen de la República Islámica de Irán, porque el actual mandato de la República Islámica (el gobierno ideológico del presidente Ebrahim Raisi) es el gobierno más honesto, diligente y puro de la historia de este país. Incluso si en algún momento dado un funcionario (aparentemente una referencia a Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, quien había pedido llegar a un entendimiento con los Estados Unidos y cuya muerte en el año 2017 fue muy sospechosa) cometió traición, esto se debió a la infiltración del enemigo – el régimen autoritario – y el frente de la arrogancia (Occidente liderado por los Estados Unidos). Cuando examinamos la historia, vemos que ellos (los traidores) fueron apoyados por el frente de la arrogancia…»

«Queremos que el enemigo comprenda que estamos a cargo de la seguridad en nuestra región… La presencia de Estados Unidos en la región es ilegítima»

P: «Algunas de las actividades más notables de las fuerzas armadas iraníes que también se han incrementado en los últimos meses son los varios ejercicios militares realizados por Irán en su frontera norte para disuadir a Azerbaiyán y Turquía en el Cáucaso y también en el Golfo como muestra de fuerza ante Estados Unidos. Somos testigos del hecho de que estos ejercicios son respuesta a la retórica y amenazas que surgieron en Azerbaiyán y en el Golfo y al mismo tiempo transmiten un mensaje de paz a los países de la región y a los países vecinos y los alienta a preservar la paz en la región. ¿Qué impacto han tenido estas maniobras y la disposición de las fuerzas armadas iraníes en prevenir ataques enemigos en las fronteras de Irán?»

Shekarchi: «A nivel fundamental, realizamos ejercicios, maniobras y simulacros para mantener y mejorar la preparación militar. En efecto, si queremos, podemos dar un paso práctico, pero en el marco del ejercicio, no hacemos nada. El ejercicio tiene como objetivo mantener y mejorar la preparación. Es decir, cada cierto tiempo existe la necesidad de practicar el uso de las armas, equipos, medios y fuerzas en el campo de batalla. Pero lo básico es que existe la necesidad de mantener y actualizar la preparación.

«Si nuestro poder defensivo no fuese alto y el enemigo no lo temiera, no esperaría ni una sola noche para atacarnos. Naturalmente, cuando realizamos ejercicios, tenemos absolutamente ante nosotros los ojos y oídos del enemigo. Este ve estas capacidades. Cada vez que realizamos estos simulacros en tierra, mar y en el aire y el enemigo los monitorea y ve, con sus capacidades, equipos y tecnología, el enemigo está consciente de estas capacidades nuestras…

«Los puntos en los que elegimos realizar los simulacros son puntos muy sensibles. Queremos que el enemigo comprenda que estamos a cargo de la seguridad en nuestra región. Y ustedes, los estadounidenses y sus socios vienen del otro lado del mundo a esta parte (la región del Golfo, Irak y Afganistán) ¿para hacer qué? Nosotros le damos a los países de la región el derecho a defender por sí mismos su seguridad – pero el enemigo y particularmente el enemigo de todo el mundo islámico, tal como lo es Estados Unidos y el régimen sionista, no pueden construir un puente desde su suelo hasta nuestra región».

«Si nuestros barcos están en el mar Rojo, o en el Atlántico sur o norte, no es con el objetivo de atacar, sino con el fin de crear seguridad, exactamente lo opuesto a la estrategia estadounidense»

P: «¿Por qué Irán siempre se opone a la presencia estadounidense en Asia occidental (es decir, el Medio Oriente)?»

Shekarchi: “La presencia de Estados Unidos en esta región es ilegítima. El establecimiento de una base militar en la región de los países del mundo islámico y cerca de nuestras fronteras, no es legítima.

«¿Qué quiere Estados Unidos en esta región? Cuando realizamos simulacros, queremos brindarle seguridad a las rutas marítimas internacionales, es decir, al Estrecho de Ormuz y eso es lo que estamos haciendo. Si nuestros barcos están en el mar Rojo, o en el Atlántico sur o norte, no es para atacar, sino para crear seguridad, exactamente lo contrario de la estrategia estadounidense, que viene no a crear seguridad sino inseguridad. Estados Unidos viene a saquear, robar y a instigar en la región. Tal presencia es ilegítima. Si un país quiere crear seguridad en algún lugar del mundo, eso es excelente. ¿Pero crean los estadounidenses seguridad en la región?

«¡Denme cualquier día de la historia y verán que ese es un día en el que hemos creado seguridad! Dondequiera que hayan ido, los estadounidenses han creado el caos. Observen Afganistán. Decenas de miles de personas han sido aplastadas bajo la bota estadounidense. Oprimidos, despojados de derechos, niños, mujeres, ancianos y ancianas, jóvenes y viejos – ¿cuál fue su pecado para que esta catástrofe estadounidense haya tenido que caerle sobre sus cabezas?

«Estados Unidos no vino a Siria para ayudar el pueblo sirio. Vino a ayudar al EIIS. Los combatientes del EIIS decapitaban gente, les desgarraban el vientre y Estados Unidos le daba dinero, equipo y recursos al EIIS, así como también servicios de inteligencia. ¿Asesinaron a menos personas en Irak? ¡¿Ayudaron al pueblo yemení aunque sea poco?! ¿O le proveyeron regularmente al régimen saudí y a los Emiratos Árabes Unidos con equipos, medios e inteligencia para así aplastar al pueblo yemení?

«El pueblo palestino está siendo aplastado bajo las botas del Israel ocupante – ¡¿y a quién ayuda Estados Unidos?! ¡¿Ayuda al pueblo palestino o al régimen que ocupa Jerusalén (Israel)?! Dondequiera que este ha ido Estados Unidos fue un agente del fitna (violencia civil). En todos los lugares a los que este ha ido, ha creado inseguridad».

P: «¿Por qué está Irán en suelo sirio?»

Shekarchi: «Nuestra presencia consultiva en Siria tiene como objetivo crear seguridad y proteger al pueblo sirio. No vinimos a crear inseguridad. En ninguna parte del mundo encontrarán ustedes rastros de inseguridad como resultado de las actividades de la República Islámica de Irán. A todos los lugares a los que hemos ido, ha sido por el bien de la seguridad y defensa de la población y de los oprimidos, mientras que Estados Unidos es exactamente lo contrario a nosotros. En todos los lugares a los que Estados Unidos ha ido, ha creado inseguridad y por lo tanto decimos que el nivel más alto de venganza por la sangre del mártir y comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani es la salida de los estadounidenses de la región, para que la región pueda tener tranquilidad y seguridad».

P: «En los últimos años, hemos sido testigos al establecimiento de relaciones oficiales entre varios países árabes y el régimen sionista. ¿Pueden estas relaciones proveer seguridad?

Shekarchi: «Mientras los estadounidenses estén en esta región, la inseguridad prevalecerá aquí, porque hoy Estados Unidos es un punto focal de inseguridad en el mundo. Regímenes tales como el de Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos ahora están llegando a acuerdos con Israel y de alguna manera le dan un punto de apoyo en nuestra región – un punto de apoyo para el régimen que ocupa Jerusalén, además de la presencia ilegítima de Estados Unidos en la región, lo cual crea inseguridad en todo el mundo.

«¿La presencia de Israel en la región de hecho le brinda seguridad a estos países, ¡o los está desestabilizando?! Esta presencia es intolerable para la República Islámica y también para todas las naciones de la región. Debido a que el pueblo iraní quiere seguridad, la República Islámica también está interesada en crear seguridad y no guerras e inseguridad. Si la República Islámica tiene presencia en el mar, es para que los barcos no sean atacados y para brindarle seguridad a las rutas marítimas. Si posee presencia en tierra, es por el mismo objetivo, en todas partes hay armas antiaéreas y son para propósitos de seguridad.

«Si somos atacados, no tendremos piedad de ninguno de estos enemigos. Hemos dicho varias veces que nunca iniciaremos una guerra y que no estamos interesados ??en ninguna ocupación. La estrategia de la República Islámica no es ocupación ni acaparamiento de tierras, pero si golpeará poderosamente a sus enemigos».

«Nosotros vemos a Francia e Inglaterra como una sola unidad con Estados Unidos, pero Estados Unidos es el ‘Gran Satanás’ y ellos son los pequeños Satanás»; «Los Satanás en Inglaterra son muy inteligentes, son aves de rapiña; envían a Estados Unidos al frente y si ven resultados devoran a la presa como aves de rapiña y si no ven resultados, se esconden»

P: «En sus declaraciones, usted ha mencionado Afganistán, Yemen y a muchos otros países. Recientemente, los estadounidenses les enviaron a los saudíes el mensaje de que es mejor para ellos (los sauditas) resolver el problema de Yemen a través de conversaciones. ¿Se han dado cuenta ellos (los estadounidenses) de que ya no pueden avanzar en nada por sus propios medios?»

Shekarchi: «Considere que esta guerra total contra Yemen ha terminado y que el pueblo yemení es el claro vencedor… Si Estados Unidos hubiese querido poner fin a este fitna (querella civil), lo hubiera dicho el primer año de la guerra. Luego de su fracaso y el escándalo en Yemen, dice que es para preservar su honor».

P: «Ante los eventos que sucedieron en Yemen y Afganistán y el mensaje que Estados Unidos le transmitió a los sionistas, ¿qué mensaje puede usted transmitirle a los aliados de Estados Unidos en todo el mundo?»

Shekarchi: «Algunos de los aliados de Estados Unidos comparten el mismo pensamiento, pero con menos intensidad. Estos necesitan entrar en razón y aceptar el siguiente mensaje: Primeramente, deben dejar de lado el espíritu de arrogancia y agresión. Respecto al pensamiento satánico, nosotros vemos a Francia y a Inglaterra como una sola unidad junto a los Estados Unidos – pero es el Gran Satanás y ellos son pequeños Satanás».

“El imam Jomeini hizo bien en llamar a los Estados Unidos ‘el Gran Satanás’. ‘Gran Satanás’ es una cosa y existen pequeños Satanás tales como Inglaterra y Francia. En primer lugar, ellos deben abandonar esta naturaleza satánica y volver a entrar en razón. De vez en cuando, ellos, con su naturaleza satánica, dirigen al propio Estados Unidos a su perdición. En muchos casos, Inglaterra allanó el camino a la caída de Estados Unidos, porque los funcionarios en Estados Unidos son extremadamente estúpidos.

«El Satanás de Inglaterra es muy perspicaz – son aves de rapiña. Ellos envían a los Estados Unidos al frente y si hay resultados, devoran como aves de rapiña a la presa y si no hay resultados, se esconden. En cuanto al pensamiento, no existe diferencia alguna entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Varios países están bajo su control y debemos enviarles a estos países este mensaje: Ustedes son como el devoto y poderoso pueblo iraní que se aferra a sus creencias. Si se oponen a la arrogancia de los Estados Unidos, ustedes muy ciertamente triunfarán y saldrán del control de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. No sigan tras los Estados Unidos.

«Hace cuarenta y tres años, Estados Unidos estaba en su punto más álgido materialmente y todos los días que han pasado desde que sucedió la Revolución Islámica del año 1979, Estados Unidos se ha desplomado cientos de metros y ahora está cerca de tocar fondo. ¿Es prudente seguir a los Estados Unidos, que se está estrellando contra el suelo? Es natural querer salir del yugo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se están extinguiendo. Este no ha tenido logros, solo ha perdido su prestigio.

«Durante las últimas décadas, ¿qué país fuerte, que dice ser poderoso ha disparado Kalashnikovs directamente contra los Estados Unidos a excepción de Irán? ¿Qué catástrofe legó la República Islámica a los Estados Unidos en la base Ain Al-Assad en Irak en respuesta por el asesinato de Soleimani? Ellos (los Estados Unidos) pueden terminar el relato allí mismo afirmando que esto fue un mero ‘dolor de cabeza’, pero la grandeza de los Estados Unidos estalló como un globo en Ain Al-Assad y se perdió.[1]

«El mundo se ha dado cuenta de que las afirmaciones de los Estados Unidos respecto a su creación de un área de seguridad en los cielos saudíes ni siquiera resisten la poderosa fuerza del pueblo yemenita respecto a los medios más insignificantes. Este no puede garantizar la seguridad de este país (Arabia Saudita) ante incluso un solo drone yemení. ¡¿Cómo puede tal confianza garantizar su seguridad?! «Estados Unidos no logró garantizar su propia seguridad en Ain Al-Assad y ¿quiere usted que garantice la seguridad de su país (es decir, Arabia Saudita? Esto es absolutamente ilógico. Ellos (los países que dependen de los Estados Unidos) deben aprender a liberarse de Estados Unidos, que se dirige por el camino del colapso».[2]

Véase el video de las declaraciones de Shekarchi publicadas el 27 de noviembre en el portal MEMRI TV pulsando aquí o debajo:

[1] El régimen iraní afirma que atacó con dureza al ejército estadounidense en respuesta al asesinato del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani, líder de la expansión de Irán en la región, disparando misiles desde Irán contra la base Ain Al-Assad en Irak. Sin embargo, Irán coordinó este ataque de antemano con los estadounidenses para no causar la pérdida de vidas estadounidenses. Véase la serie Resumen Diario de MEMRI No. 337 – La crisis Irán-Estados Unidos, Parte III: Los ataques de enero, 2020 de Irán contra la base aérea estadounidense Ayn Al-Asad – Los rugidos de un temible tigre de papel, 10 de noviembre, 2021

[2] ISNA (Irán), 28 de noviembre, 2021.

The post Portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán Abolfazl Shekarchi: ‘La aniquilación de Israel, es decir, el régimen que ocupa Jerusalén, es el mayor ideal que vemos ante nuestros ojos’; ‘si decimos que el falso régimen sionista debe desaparecer – e inshallah desaparecerá – el mundo islámico celebrará ese día’ – y ‘en ese día prometido, maximizaremos nuestros recursos’; ‘no existe manera… de llegar a entendimientos con un gran Satanás como lo es Estados Unidos’ first appeared on MEMRI Español.