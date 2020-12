Diario Judío México - El 26 de noviembre, 2020 el Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan recibió al emir de Qatar Tamim bin Hamad Aal Thani en Ankara para celebrar la sexta reunión del Comité Estratégico Supremo Turquía-Qatar.[1] El Presidente Erdogan recibió al Emir Aal Thani en el Palacio Presidencial con una ceremonia formal en la que participaron soldados con atuendos militares medievales y unidades a caballo.[2] Durante la visita, Erdoğan y Aal Thani firmaron diez acuerdos entre Turquía y Qatar sobre temas que incluyen el área de finanzas, inversión, diplomacia, áreas de libre comercio, gestión del agua y «las áreas de la familia, la mujer y los servicios sociales».[3] Marchándose de Turquía el mismo día luego de la 28ava reunión entre ambos en 5 años, el Emir Aal Thani tuiteó que había sido una visita «exitosa».[4] La reunión se produjo cuando, después de caer a lo largo de todo el año 2020, el valor de la lira turca frente al dólar estadounidense ha caído ahora a un punto cercano al mínimo en 10 años.

Erdoğan recibe a Aal Thani en el Palacio Presidencial en Ankara el día 26 de noviembre (fuente: Internethaber.com).

La inversión de Qatar en Turquía en los últimos años es estimada en unos $25 billones e incluye una propiedad conjunta en la fábrica de tanques de Turquía

Esta última visita es continuación de una relación Turquía-Qatar que se ha transformado en los últimos años de lazos bilaterales a una asociación estratégica integral (véase la serie Investigación y Análisis de MEMRI No. 1482 – Relaciones Turquía-Qatar: De lazos bilaterales a una asociación estratégica integral, 12 de noviembre, 2019) en el que la inversión de Qatar en Turquía es un elemento importante. Informes recientes estiman que Qatar ha invertido $25 billones en Turquía.[5] Tras la reunión efectuada el 26 de noviembre, fue anunciado que Qatar compró el 10% de la Bolsa de Valores de Estambul a 2.5 veces el precio del mercado,[6] con 200 millones de dólares llegando a las cuentas de Türkiye Varlık Fonu («Fondo de Riquezas de Turquía») al 1 de diciembre, según Zafer Sönmez, actual director del fondo.[7]

Otras compras incluyen: la compra realizada en el 2015 del 99,81% de las acciones de Finansbank de Turquía por el Qatar National Bank por un monto de €2,75 billones; la compra del 25% restante de las acciones de Alternatif Bank of Turkey en poder de Anatolia Industry Holding por el Qatar Commercial Bank en el año 2016 por un monto de $224,9 millones; la compra de la firma qatarí QInvest en el año 2016 de la firma de inversión turca Ergo Portföy, luego de lo cual el nombre de QInvest cambió a QInvest Portföy; la compra del Qatari BeIN Media Group de la plataforma de televisión Digiturk por la cantidad de $1.2 billones; la compra del 50% de la empresa automotriz turca BMC por el Comité de la Industria de las Fuerzas Armadas de Qatar en el 2017, que también produce vehículos para el ejército turco; la compra de la sociedad brasileña-qatarí TBQ Food, compra realizada por el 79,5% de las acciones de la empresa avícola turca Banvit; la adquisición de la empresa de construcción, infraestructura e ingeniería de Turquía en abril del 2017 por la empresa qatarí HBK Contracting, Ankas; la compra hecha por Sheikha Moza bint Nasser, madre del Emir Aal Thani, de 44 acres de tierra en la ruta planificada del Canal de Estambul, una vía fluvial imaginada como alterna al Bósforo; la inversión de Qatar en puertos de yates, hoteles, mezquitas, centros comerciales y estacionamientos planificada para el Cuerno de Oro, siendo este un distrito turístico central en Estambul; la compra hecha por la familia real de Qatar a hoteles de lujo frente al mar en la provincia de Marmaris; y la compra de tierras en toda Turquía en general.[8]

Según informes, la madre de Emir Aal Thani compró 44 acres de tierra a lo largo de la ruta planificada del Canal de Estambul (fuente de la imagen: Dailysabah.com).

En el año 2019, la propiedad de la mayor fábrica de tanques de Turquía fue transferida a una empresa privada de propiedad conjunta turco-catarí.[9] A mediados de noviembre se anunció que la Autoridad de Inversiones en Qatar compró el 42% de las acciones del centro comercial Istinye Park en el distrito Sarıyer de Estambul por una cifra cercana a los $300 millones.[10] En octubre del 2020, Global Ports Holding anunció que se llegó a un acuerdo para la venta de los derechos operativos del puerto de Antalya a Qterminals WLL de Qatar por 140 millones de dólares.[11] El suegro de Emir Aal Thani, Abdulhadi Mana Al-Hajri, compró la Mansión Erbilgin, siendo esta la mansión más cara de Turquía y la cuarta casa más cara del mundo, en el año 2015 por 100 millones de euros.[12] En mayo del 2020, en medio del brote global de la pandemia del coronavirus, Qatar aumentó los intercambios de límites superiores entre los bancos centrales de Turquía y Qatar de $5 billones a $15 billones.[13]

La inversión hecha por Qatar incluye el 50% propiedad de la licencia turca del BMC y la propiedad conjunta de la principal fábrica de tanques de Turquía.

En los días antes y después de la reunión Turquía-Qatar realizada el 26 de noviembre, muchos en Turquía han expresado su oposición a la profundización de las relaciones Turquía-Qatar en las más recientes columnas de los diarios. Muchos de los periodistas cuyos escritos son revisados en este informe han sido condenados a prisión, han pasado tiempo en prisión en el pasado o se han abierto casos penales en su contra por otros temas que han escrito o dicho.

Enver Aysever: «Lo que se le está entregando a Qatar es el honor que le corresponde a la ciudadanía»

Enver Aysever, en una columna publicada el 30 de noviembre en el diario Cumhuriyet escribió: «Una ciudadanía se crea con medidas éticas. Un esclavo no piensa; hace lo que le dice su amo. Un ciudadano hace preguntas y argumenta. La república está coronada por el laicismo. El laicismo se desarrolla con el imperio de la ley y la medición científica y la democracia solo puede llegar cuando se alcanza la iluminación. La sociedad civilizada no se puede lograr solo con el estómago lleno y ahora ni siquiera tenemos eso; vivimos en una comunidad de necesitados. Somos juguetes en manos de las sectas y congregaciones. Aquellos que eran ciudadanos en la antigua Turquía son esclavos en la nueva. No se puede crear una población partiendo de una comunidad de gente que no piensa, pregunta y discute. A fin de proteger a las chiquillas de la patria, al ministerio de estado se le ve sentado en la mesa junto a las tribus realizando acuerdos. Y ellos le sirven todo esto a la prensa como un logro muy exitoso. Uno se puede ser ciudadano de tribus; uno seguirá siendo un esclavo. Y las firmas ya puestas en papal son las adecuadas para el orden en el que nos encontramos.

Periodista turco Enver Aysever (fuente: Birgun.net).

«¡Qué vergüenza! ¡La factura a pagar es muy, muy abultada! Lo que se le está entregando a Qatar es el honor que le corresponde a la ciudadanía. Desde el objetivo de hacer que nuestras hijas asistan a la escuela y se conviertan en medicas, maestras y artistas, nos hemos convertido en una cultura que los abandona a merced de las tribus… ¿Por qué la república le aconsejó al pueblo a ‘no separarse de la ciencia’?, para que no se conviertan en esclavos, para que no se vean obligados a extender las manos en señal de necesitar a alguien, para que no vendan a Qatar».[14] El gobierno abrió un caso contra Aysever en noviembre por una caricatura que este tuiteó en marzo y busca se le condene a una sentencie de nueve a 18 meses de cárcel. La acusación es «menospreciar públicamente los valores religiosos de un sector de la población».[15]

Un caso judicial contra Aysever busca lograr una sentencia de nueve a 15 meses en prisión por tuitear la anterior caricatura.

Para ver el despacho en su totalidad en inglés copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/turkish-opposition-press-reacts-agreements-signed-turkey-qatar-meeting-what-being-turned

