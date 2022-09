El día 12 de agosto del presente año 2022, Jamal Rayyan, periodista palestino y presentador de la red Al-Jazeera qatarí, publicó en su página Twitter un virulento artículo en contra de los Emiratos Árabes Unidos. El artículo afirma que los Emiratos Árabes Unidos fueron establecidos por magnates judíos como base para sus actividades financieras y con el propósito de conspirar contra el mundo árabe. Este se pregunta el cómo es posible que un estado tan pequeño, que carece de historia política o instituciones de cultura o pensamiento y cuyos ciudadanos son minoría dentro de este, haya crecido y prosperado tan rápidamente y se haya convertido en uno de los países más desarrollados de Asia occidental. La única explicación, dice Rayyan, es que «los judíos están detrás de la empresa llamada los Emiratos Árabes Unidos» y son los que realmente la dirigen y por ende es «un asentamiento judío en el Medio Oriente».

Cabe señalar que Rayyan ya publicó este artículo en los meses de junio y septiembre del 2020 y junio del 2021.[1] De hecho, este ha circulado en una serie de portales árabes con varios nombres diferentes.[2]

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo[3]

«Este artículo expone el secreto de los Emiratos, que nadie conoce. Nadie puede explicar cómo un pequeño país tal como los Emiratos Árabes Unidos, con una superficie de no más de 75.000 km2 y cuya población autóctona actualmente no supera las 800.000 personas, ¡ha crecido tan rápido! Los Emiratos Árabes Unidos no poseen historia política o movimiento de liberación, ni instituciones de cultura o pensamiento. !¿Le insufló vida el jeque Zayed utilizando el Ya-Sin Surah del Corán,[4] convirtiéndolo de la noche a la mañana en un país próspero con un constante desarrollo y construcción y la economía más desarrollada al oeste de Asia?!

“La verdad es que los judíos están detrás de la creación de la empresa denominada los Emiratos Árabes Unidos. Los judíos más ricos en Occidente decidieron establecer un asentamiento judío en el Medio Oriente que velaría por sus intereses financieros y actividades comerciales y les ahorraría la necesidad de tratar con la madre patria (es decir, Israel, que de hecho prefieren evitar) por razones políticas y de otra índole. Desde la creación de los Emiratos Árabes Unidos en el año de 1971, Occidente ha sido responsable de mantener su división en seis y luego en siete, diferentes emiratos. Cada uno de estos emiratos posee un emir, un ejército, una fuerza policial, aparatos de seguridad y similares, pero Abu Dabi ocupa ¾, o sea 75% del territorio, por lo que los otros emiratos no pueden convertirse en núcleos de estados independientes.

«Incluso asumiendo que el número de emiratíes autóctonos es de 750.000, tal como afirman los registros oficiales, ¡¿cómo se compara esto con el número de ex-patriados que viven allí, que es de 9 millones, de 200 países y pertenecientes a 150 etnias?! Incluso si todos y cada uno de los ciudadanos emiratíes se unieran a los aparatos de inteligencia, de seguridad y del ejército, ¡no serían capaces de defender a su país!

«Lo increíble de los Emiratos es que cuando uno entra al país siente que está en Europa, o en uno de los países asiáticos más desarrollados, en cuanto al orden, el trato profesional, la disciplina, la limpieza y la grandeza de la calles. Sin embargo, es difícil encontrar incluso un residente autóctono. Todo, desde el aeropuerto hasta las viviendas, está siendo gestionado por extranjeros… ¿Es razonable suponer que los emiratíes, cuyo pensamiento y expectativas son simples, están manejando esta máquina tan complicada?

“Los Emiratos Árabes Unidos y en especial Abu Dabi, albergan una de las mayores concentraciones de opulentos magnates, unos 75.000 millonarios, la mayoría de los cuales son judíos. Esto significa que los Emiratos Árabes Unidos proveen refugio seguro para esta gran concentración de riqueza. Por lo tanto, no sorprende que quien tomó al jeque Zayed de la mano y lo llevó a normalizar relaciones con Israel sea el millonario judío Haim Saban. Los Emiratos Árabes Unidos no son solo altos edificios, calles grandiosas y actividad comercial… Es un asentamiento destinado a conspirar contra la nación árabe.

«La pregunta es, ¿qué hace que los Emiratos Árabes Unidos sean el quinto país en el mundo en términos de gasto en armamento? Me pregunto a mí mismo, ¿dónde está su ejército y qué fronteras defiende? La respuesta es que todas estas armas, adquiridas en tratos abiertos o secretos, serán utilizadas para conspirar contra los países de la región, ya que los Emiratos Árabes Unidos están involucrados en los planes económicos, políticos y de seguridad de todos y cada uno de los países árabes e islámicos de la región y provocan el caos dentro de estos.

«Aquí formulamos una pregunta: ¿Posee alguien en la familia gobernante Al-Zayed el cerebro para manejar todos estos complicados asuntos? Y toda esta extensa interferencia en los asuntos de países a miles de kilómetros de los Emiratos Árabes Unidos, ¿le sirven a los líderes de este país, o a alguien más? Además, ¿por qué los magnates no controlan a los Emiratos Árabes Unidos directamente, en lugar de los emiratíes? La respuesta a esta pregunta se puede hallar en el libro The International Jew (El judío internacional), publicado en 1921 por Henry Ford, el dueño de la compañía Ford, quien escribió que ‘los judíos prefieren dirigir el mundo tras del escenario’.

«Otra pregunta: ¿Por qué los magnates no eligieron administrar sus riquezas en Israel, en lugar de los Emiratos Árabes Unidos? Después de todo, Palestina es un lugar abundante, conocido por su belleza natural y su ubicación estratégica en la costa del mar Mediterráneo. La respuesta es que Israel no es el lugar adecuado para realizar inversiones, ya que es una entidad militar bajo constantes amenazas y mantener relaciones comerciales con este no es buena idea en la región árabe. En otras palabras, es inestable. Además ¡Los judíos están al frente de sus empresas!

«La conclusión es que los Emiratos Árabes Unidos han sido un asentamiento judío desde el año de 1971».

[1] Twitter.com/jamalrayyan, 24 y 28 de septiembre de 2020, 1 de junio, 2021.

[2] Por ejemplo, el día 17 de agosto, 2020 fue publicado en el portal de la agencia de noticias iraquí Buratha (burathanews.com) con el título «Mahmoud Al-Hashemi» y el 5 de junio, 2021 apareció en el diario yemení Al-Watan con la firma «Yaqin Al-Tamimi». Al publicarlo nuevamente el 10 de noviembre, 2021 Buratha lo atribuyó al propio Jamal Rayyan y otros portales también lo presentaron como escrito por Rayyan (por ejemplo, saymar.org, 24 de agosto, 2021).

[3] Twitter.com/jamalrayyan, 12 de agosto, 2022.

[4] Una alusión al versículo 33 del sura 26 del Corán, titulado Ya-Sin, que afirma que Alá le dio vida a la tierra.

The post Presentador de Al-Jazeera hace circular de nuevo artículo virulento contra los Emiratos Árabes Unidos: Es un asentamiento judío en la región destinado a conspirar contra el mundo árabe first appeared on MEMRI Español.