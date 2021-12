Yigal Carmon, presidente del Instituto de Medios de Comunicación del Medio Oriente (MEMRI) dijo en una entrevista realizada el 5 de diciembre del presente año 2021 en la red qatarí Al-Jazeera que cualquier acción militar israelí ante Irán sería considerada en defensa propia y que Occidente no acudirá en ayuda de Israel si se ve a sí mismo como débil. Al discutir las intenciones por parte de Irán de lograr producir un arma nuclear, Carmon citó al analista político iraní Emad Abshenas, quien dijo que Irán posee la capacidad de ensamblar una bomba atómica en minutos u horas (véase el video del portal MEMRI TV No. 9177). Este también citó al profesor Fereydoon Abbasi-Davani, ex-jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, quien dijo que el jefe en materia nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, quien fue asesinado en el año 2020, estuvo trabajando en la fabricación de una bomba nuclear (véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9663).

Además, Carmon dijo que la única forma de evitar que Irán se dé cuenta de su doctrina de aniquilar a Israel es establecer un nuevo sistema democrático en Irán y criticó a Al-Jazeera por ignorar las manifestaciones que se suceden actualmente en Irán. Carmon señaló que, a la inversa, durante la Primavera Árabe, Al-Jazeera jugó un papel muy importante en la promoción de cambios de régimen en los países árabes. Para ver otras apariciones de Carmon en Al-Jazeera, véase el segmento de video del portal MEMRI TV No. 6134 en el que acusa a Al-Jazeera de incitar al terrorismo.

Para ver el video del presidente de MEMRI Yigal Carmon en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«El líder supremo Jamenei recientemente le concedió a Israel 20 años de sobrevivencia… los comandantes del CGRI compiten entre sí en relación al tema de quién aniquilará más pronto a Israel»

Entrevistador: «Tenemos con nosotros, desde Jerusalén, a Yigal Carmon, el presidente del Instituto de Medios de Comunicación del Medio Oriente. Señor Carmon, ¿cuáles son las medidas de presión que ejerce Israel respecto a las negociaciones en materia nuclear? El director del Mossad viajó a Washington y fue seguido por el ministro de Defensa».

Yigal Carmon: «No existen muchas opciones. Irán ha amenazado a Israel durante los últimos 40 años. El líder supremo Jamenei recientemente le dio a Israel 20 años de supervivencia y este fue seguido por los diferentes comandantes del CGRI, que compiten entre ellos sobre el tema de quién aniquilará primero a Israel. La situación es muy difícil y la realidad habla por sí misma. Su invitado desde Teherán, el Dr. Abshenas dijo recientemente que Irán posee la capacidad de ensamblar una bomba atómica en minutos u horas. Abshenas dijo que Israel es pequeño y que Irán puede de hecho aniquilarlo».

[…]

«Occidente no nos ayudará si somos débiles; las opciones que posee Israel son las de defenderse por sí mismo

Entrevistador: «¿Puede Israel soportar emprender tal aventura militar?»

Carmon: «Esta no sería una aventura. Más bien, sería en defensa propia. El profesor Fereydoon Abbasi-Davani, ex-jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, dijo en una entrevista que el general y profesor Fakhrizadeh estuvo trabajando en la fabricación de una bomba nuclear. El régimen iraní ayuda a las organizaciones terroristas que operan en contra de Israel, tales como Hezbolá, e incluso a los houties ubicados en el otro extremo de la Península Arábiga…

[…]

«Occidente no nos ayudará si mostramos debilidad. Las opciones de Israel son de autodefensa. Nadie ayuda a los que son débiles».

[…]

«Por cierto, tomar medidas violentas tales como un medio legítimo no se limita a Israel. Hace unos días, un experto iraní, llamado Khoshcheshm, dijo que Irán debería fabricar misiles con un rango de alcance de 3.000-4.000 kilómetros, con el objetivo de amenazar a Europa. Explicarle esto a Occidente puede tener algún beneficio, pero esto no es nada definitivo. Tal como he dicho, nadie ayuda a aquellos que son débiles.

[…]

La única manera de detener la doctrina propuesta por Irán de aniquilar a Israel es «establecer un sistema nuevo y democrático en Irán»

«Hasta ahora, las operaciones de sabotaje no han retrasado el programa nuclear de Irán. No existe forma alguna de evitar que Irán respalde su propia doctrina de aniquilar a Israel. No existe una forma mágica de prevenir tal aniquilación. La única forma es establecer un nuevo sistema democrático en Irán. Por cierto, le digo esto a Al-Jazeera, que se enorgullece de su papel realizado en la Primavera Árabe. Al-Jazeera ayudó al pueblo árabe que se volteó en contra de sus gobernantes dictadores».

Entrevistador: «Sr. Yigal, no estamos discutiendo esto, no es nuestro tema…»

Carmon: «¿Cómo puede Al-Jazeera ignorar las manifestaciones en Irán? La gente grita porque tiene hambre y tienen sed».

Entrevistador: «En cualquier caso, nuestro tiempo llegó a su final. Muchas gracias. Desde Jerusalén, ese fue Yigal Carmon, el presidente del Instituto de Medios de Comunicación del Medio Oriente».

Carmon: «Gracias».

The post Presidente de MEMRI Yigal Carmon en canal de televisión Al-Jazeera: Irán trabaja en lograr obtener una bomba atómica, una acción militar israelí sería considerada como autodefensa; solo el establecer una nueva democracia detendrá la doctrina de Irán de aniquilar a Israel first appeared on MEMRI Español.