El presidente electo iraní Ebrahim Raisi dijo que Estados Unidos debe levantar todas las «sanciones opresivas» contra el pueblo iraní y que el levantamiento de las sanciones será el pilar de la política exterior de su administración. Raisi hizo estas declaraciones en su primera conferencia de prensa tras ser electo presidente, acto que fue transmitido en el canal de televisión iraní IRINN el 21 de junio, 2021. Assed Baig, corresponsal de Al-Jazeera Network en inglés en Irán, le preguntó a Raisi sobre las sanciones personales en su contra por su responsabilidad en miles de ejecuciones y por el llamado de Amnistía Internacional a investigarlo por crímenes de lesa humanidad. A todo esto, Raisi respondió que «los derechos humanos han sido su principal preocupación en todos los cargos que ha ocupado». Este dijo que como presidente estará comprometido con los derechos humanos. Raisi agregó que el mundo alcanzará paz y seguridad si la gente que dice defender los derechos humanos hoy, pero han creado al Estado Islámico (EIIS) y a los grupos militantes, «son enjuiciados». Para ver más información sobre Ebrahim Raisi en su cargo anterior como jefe del poder judicial iraní, consulte los segmentos de video del portal MEMRI TV Nos. 8584, 7654 y 7327.

Para ver el video del presidente electo de Irán Ebrahim Raisi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«El levantamiento de las sanciones y las garantías de que efectivamente sean levantadas será el pilar de la política exterior de Irán»

Ebrahim Raisi: «El equipo de negociaciones en materia nuclear seguirá ocupándose de los temas. Ellos nos han enviado informes. Mi equipo en política exterior se encuentra revisando los informes de esta muy apreciada gente, que se ocupa de las negociaciones. Respecto a las sanciones, Estados Unidos debe levantar todas las opresivas sanciones contra el pueblo iraní. El camino que ha sido enfatizado por el actual gobierno también será enfatizado por el próximo gobierno: El levantamiento de las sanciones y el asegurar que efectivamente fueron levantadas será el pilar de nuestra política exterior».

[…]

«Los derechos humanos han sido mi principal preocupación en todos los cargos que he ocupado… Yo siempre he actuado en defensa de los derechos de los seres humanos»

Entrevistador: «Existen sanciones en su contra. Las organizaciones de derechos humanos dicen que miles de personas fueron ejecutados mientras usted formaba parte de un comité que supervisaba teles ejecuciones en 1988. El día en que usted fue electo, Amnistía Internacional dijo que usted debería ser investigado por crímenes de lesa humanidad». ¿Cree que estos temas serán difíciles para usted cuando interactúe con los líderes en el mundo, especialmente los líderes en Occidente y tiene usted la intención de visitar Occidente?»

[…]

Raisi: «Los derechos humanos han sido mi principal preocupación en todos los cargos que he ocupado en el gobierno. A aquellos que realizan estas acusaciones se les debe decir que hoy, somos nosotros los que defendemos los derechos humanos, somos nosotros los que defendemos el derecho que poseen los seres humanos. Todas las acciones que he tomado en mis diferentes capacidades siempre han sido en defensa de los derechos humanos. Aquellos que violaron los derechos humanos han tomado acciones similares a las del EIIS que perjudicaron nuestra seguridad. Yo siempre he defendido los derechos humanos dentro del sistema legal y como juez. Siempre he actuado en defensa de los derechos de los seres humanos.

«Hoy día, aquellos que violan los derechos humanos en el mundo son los que deberían rendir cuentas sobre la forma – tal como pueden ver los ciudadanos en todo el mundo – violan los derechos de los seres humanos. Si un jurista, un juez o algún fiscal defendieron los derechos de los ciudadanos y la seguridad de nuestra sociedad, este debería ser apreciado y alentado por defender el derecho que posee la ciudadanía ante cualquier ataque y amenazas.

«Si la gente que hoy afirma defender los derechos humanos… rindieran cuentas y son juzgadas, tengan la seguridad de que el mundo alcanzará la paz y seguridad»

“Me enorgullece que en mi calidad de fiscal, en el cargo que ocupé, defendí esos derechos y la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía. También hoy, como presidente, me veo comprometido con la defensa de los derechos humanos, independientemente del grupo étnico, idioma o lugar en el mundo. Si la gente que hoy afirma defender los derechos humanos, pero crearon al EIIS y a los grupos militantes y los han enfrentado contra el pueblo, serán responsabilizados y serán juzgados, tengan la seguridad que el mundo alcanzará paz y seguridad».

