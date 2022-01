El presidente iraní Ebrahim Raisi realizó una visita de dos días a Moscú entre los días 19 y 21 de enero, 2022. Luego de sostener conversaciones con Vladimir Putin Raisi le entregó a Moscú un borrador en el que describía una asociación estratégica de 20 años.[i] Según informes publicados Vladimir Putin le concedió personalmente a Raisi bastante tiempo en su reunión, Raisi se dirigió a la Duma y al liderazgo religioso musulmán y las partes acordaron acelerar la construcción de reactores nucleares rusos en las instalaciones de Bushehr, pero no hubo disposición inmediata alguna de firmar un acuerdo de compromiso a largo plazo. El saber que Raisi buscaba un cambio importante en la relación bilateral ya se sabía de antemano a su llegada y los comentaristas rusos expresaron opiniones diversas. Quienes estaban a favor de acceder a la propuesta de Raisi vieron mejoras en las relaciones con Irán como respuesta adecuada de dos países que enfrentaban actualmente las mismas sanciones «anárquicas» impuestas por Occidente. Esto cimentaría el triángulo Rusia-China-Irán y representará una inversión a futuro. Aquellos que adoptan esta postura tomaron las protestas de Irán de que este no buscaba de hecho lograr obtener un arma nuclear.

Quienes se opusieron a tal actualización afirmaron que, dadas las relaciones ya problemáticas de Irán con sus vecinos, la división entre sunitas y chiitas y el eventual deseo de Rusia de enmendar las relaciones con los Estados Unidos, los lazos deberían limitarse hacia donde convergieran los intereses de los dos países sobre todo en el tema Siria y Afganistán. Aquellos a favor del enfoque lento también señalaron que Irán tenía a cambio, muy poco que ofrecerle a Rusia.

A continuación se muestra una encuesta sobre los comentarios rusos ante la visita de Raisi:

Por una asociación estratégica

Petr Akopov, comentarista sénior del diario en la red Ria Novosti abrió su columna con una pregunta: «Rusia se encuentra sujeta a la presión externa más brutal, a sanciones, a una constante demonización, tanto a su política interna (una tiranía que sofoca la democracia y los valores progresistas) como a su estrategia externa (agresor y terrorista) es puesta sobre Rusia. ¿Cuál de los vecinos de Rusia está pasando por las mismas actitudes de Occidente?».

«La respuesta, por supuesto, es Irán. Pero además de su destino compartido como víctimas de la arrogancia occidental, el momento es ahora el más propicio. El ocaso del orden mundial atlántico, el establecimiento de un nuevo mundo multipolar son tareas principales tanto para Rusia como para Irán. Pero no estamos unidos por el principio de ‘somos amigos contra quién’ y un odio común hacia nosotros por parte de los anglosajones por sí solo no será suficiente. Irán y Rusia tienen muchos problemas e intereses comunes, ambos en el ámbito internacional y en el esquema de cooperación bilateral».

Hasta ahora, estos intereses conjuntos no se convirtieron en alianza total debido a sospechas mutuas. Cuando la revolución islámica tomó el poder «los ayatolás percibieron a la URSS como un país de ateos fervientes y de enemigos de los musulmanes. Además, luego la Unión Soviética invadió Afganistán y se alineó con Irak».

Rusia se mostró igualmente reacio: «Las nuevas relaciones de Rusia con Irán también han sido bastante difíciles, primero debido al enfoque abiertamente pro-occidental de Moscú, luego debido a la falta de voluntad de nuestras élites (y no solo comerciales) para trabajar con nuestros vecinos, que se encontraban bajo las sanciones ya impuestas. Además, en la década del año 2000, Irán se encontraba en una zona de alto riesgo geopolítico, ya que Estados Unidos consideró muy seriamente realizar un ataque sobre la república». Ahora bajo Putin la situación cambió totalmente.

Akopov también afirma que el apoyo ruso al acuerdo nuclear del año 2015 con Irán también constituyó un servicio a los estadounidenses: «Rusia realizo una contribución decisiva a la firma del llamado «acuerdo nuclear de Irán», es decir, un acuerdo que le permitió a Occidente salvar apariencias cuando abandonó las acusaciones de que Irán desarrollaba armas nucleares. Las acusaciones eran totalmente falsas, porque Irán declaró repetidamente que solo desarrolla tecnologías nucleares con fines pacíficos».

Akopov cree que Rusia debería ahora emular a China y cimentar un triángulo compuesto por Rusia-China-Irán «Por lo tanto, el curso del acercamiento con China y Rusia, que ya había sido seguido por Irán, está siendo fortalecido ahora: un acuerdo de asociación estratégica ya ha sido firmado con Pekín y ahora es el turno de Moscú. La cooperación ruso-iraní-china es extremadamente importante; esta demuestra la nueva arquitectura de seguridad global». Esta arquitectura estaría respaldada por un concierto de potencias asiáticas trabajando juntas con el propósito de expulsar a los forasteros.

Por lo tanto, Akopov recomendó aceptar el ofrecimiento de Raisi: «En otras palabras, el país está listo para desarrollar una asociación con Rusia de todas las formas posibles. No importa cuán restringido esté actualmente el país en sus capacidades financieras, este es potencialmente uno de los países más importantes, fuertes y más ricos del mundo, sin mencionar el hecho de que es nuestro vecino.

«Rusia se beneficiará de un Irán amigo fuerte e independiente y nuestra participación activa en el proceso de retorno de Irán al lugar que le corresponde en el escenario mundial dará sus frutos muchas veces más, tanto económica como geopolíticamente».[ii]

Dos expertos rusos citados por el diario Izvestiya se limitaron al argumento de que la presión occidental requería de la mejora en los lazos y se abstuviera del entusiasmo exhibido por Akopov.

El experto en temas sobre Asia Vyacheslav Matuzov cree que, ante el contexto de una relación agravada entre Estados Unidos y Rusia, Moscú, sin duda, intensificará sus lazos con Irán. La presión occidental “impulsa a Rusia, Irán y a China, así como también a otros países, a cooperar más estrechamente para protegerse de la iniquidad. Ahora estamos observando un proceso objetivo. Pero esto no significa que la postura de Moscú en todos los temas coincidirá con la de Irán. Incluso en las relaciones Rusia-China, no existe un acuerdo total en algunos temas. Por ejemplo, China todavía no reconoce a Crimea de ser parte de Rusia».

El analista político Roland Bajimov favoreció la conclusión de un acuerdo de asociación estratégica entre los dos países. «Esto ayudará a facilitar el desarrollo de la cooperación en una variedad de áreas, incluyendo el área económica. Mientras tanto, Moscú y Teherán deberían modificar a acuerdos en monedas nacionales». Bijamov señaló los ejercicios navales trilaterales que se realizan entre Rusia-China e Irán como símbolo del creciente acercamiento.[iii]

Otras voces: Rusia no debería apresurarse en asociarse a Irán

Gennady Rushev, quien escribe en la revista Expert.ru, cree que Raisi estaba interesado en utilizar tal tensión con Occidente para acercar Rusia más hacia Irán, pero Putin no se iba a apresurar. Al señalar que la visita de Raisi fue precedida por la visita de la nueva canciller de Alemania Annalena Baerbock, Rushev llamó a esta la temporada de los debutantes políticos. Las dificultades en las conversaciones sobre la restauración del acuerdo con Irán significaron que Irán necesitó de Rusia. Raisi hizo su presentación: «‘Me gustaría decir que en las actuales condiciones excepcionales cuando se enfrentan las acciones unilaterales de Occidente (incluyendo la de Estados Unidos), podemos crear una sinergia en nuestra cooperación'», dijo Raisi.

Rushev afirmó que Putin no respondió tal como esperaban los iraníes y dirigió la conversación abierta hacia canales mucho más seguros: «Sin embargo, Raisi esperó en vano respuestas similares de Putin respecto a los Estados Unidos. El presidente ruso habló principalmente sobre la economía, señalando que ‘a pesar de la pandemia, registramos un incremento en el volumen de intercambios comerciales el año pasado (aunque pequeño), más del 6%’ y sobre la cooperación en Afganistán y Siria. «nuestros esfuerzos ayudaron en gran medida al gobierno sirio a superar las amenazas vinculadas con el terrorismo internacional», dijo Putin.[iv]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/iranian-president-raisi-visits-russia-offers-unprecedented-strategic-partnership-russias

[i] Tass.com, 20 de enero, 2022.

[ii] Ria.ru, 20 de enero, 2022.

[iii] Iz.ru, 19 de enero, 2022.

[iv] Expert.ru, 19 de enero, 2022.

The post Presidente iraní Raisi visita Rusia y ofrece asociación estratégica sin precedentes; la reacción de Rusia es bastante tibia first appeared on MEMRI Español.