El 26 de abril, 2021 el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan pronunció un discurso luego de celebrarse una reunión de gabinete, gran parte del cual fue una respuesta a la declaración realizada el 24 de abril por el presidente estadounidense Joe Biden en la que reconocía el «genocidio armenio de la era otomana». El presidente Erdogan dio una larga explicación histórica de los hechos en cuestión y luego de decir que «ahora las relaciones entre Turquía y los Estados Unidos han caído muy por debajo al nivel en que cayeron» en medio de otros desacuerdos, este dijo lo siguiente: «Continuaremos nuestra marcha, ajustados muy en especial a nuestras propias metas, sean cuales sean las condiciones. Nos cansamos del insistente deseo de dar marcha atrás en temas que se sabe muy bien estamos en lo cierto. Los que piensan que pueden apartarnos de estos objetivos de esta manera deben saber que están muy equivocados». El discurso fue transmitido por la Agencia Anadolu el día 26 de abril, 2021.

Para ver el video del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Se estima que un millón de civiles turcos y kurdos… fueron masacrados por las bandas armenias», que «alardearon por las masacres que llevaron a cabo y de los cientos de miles de personas a las que obligaron a emigrar»

Recep Tayyip Erdoğan: «Las pandillas armenias, que llevaron a cabo aproximadamente 40 alzamientos al momento de la Primera Guerra Mundial, se salieron de control en esa época y estos se convirtieron en grandes masacres. Las organizaciones armenias, que se enriquecieron con las políticas occidentales y el apoyo económico junto al apoyo militar de los rusos, atacaron cruelmente los pueblos y las ciudades asesinando a todos los que encontraron en su camino, sin perdonar ni siquiera a las mujeres, chicos o ancianos. Estas bandas, cuya membrecía total ascendía entre 150.000 y 300.000 individuos, también combatieron activamente contra nosotros en las filas del ejército ruso, que atacaba para ese momento nuestro territorio.

«En muchos lugares, desde Van hasta Kars, desde Erzurum hasta el interior de Anatolia, se estima que un millón de turcos y kurdos, todos ellos civiles, fueron masacrados por las bandas armenias.

«Entonces, ¿qué sucedió el 24 de abril del año 1915? En realidad, el 24 de abril no hubo ninguna tragedia humanitaria. El 24 de abril, 1915 es solo el día en que organizaciones tales como Dashnaks, Hunchaks y Ramgavars, que se unieron a países que estaban en guerra con el estado otomano y realizaban actividades en su contra, fueron clausurados y sus 235 directores terminaron arrestados.

[…]

«Por ejemplo, los 2.500 civiles que vivían en la aldea de Zeve en la provincia Van, sin dejar a ninguno de ellos con vida, fueron martirizados por las bandas armenias. Solo en la provincia Muş, en un año, 20.000 civiles de nuestra población fueron masacrados. Algunas bandas armenias más lentas no dudaron en perpetrar matanzas masivas de griegos alrededor de Trabzon y de ciudadanos judíos otomanos en los alrededores de Hakkari.

[…]

“Las bandas armenias alardeaban por las masacres que estos llevaron a cabo y de los cientos de miles de personas a las que obligaron a emigrar. Muchos documentos sobre el tema se encuentran disponibles en los archivos de los países de la región.

[…]

A diferencia del presidente de los Estados Unidos Biden, «yo hablo con base a documentos… poseemos alrededor de un millón de documentos en nuestros archivos… dejen que vengan y examinen los documentos»

«Yo hablo con base a documentos. No hablo como el honorable Biden. No sé en qué se basa Biden para decir lo que dice, o cómo. Ahora mismo tenemos alrededor de un millón de documentos en nuestros archivos. Dejemos que estos se ayuden a sí mismos. Déjenlos venir y examinar los documentos. Yo me pregunto, ¿cuántos documentos existen en los archivos estadounidenses sobre este tema? ¿O si es que existen tales documentos, los pondrán a disposición de los demás? ¿Existen documentos en Europa? Si es así, ¿pueden ponerlos a disposición? Nosotros decimos: Adelante con ello. Pero hasta el mismísimo día de hoy, no han podido responder a esta llamada.

[…]

«Durante el período de la guerra, 300.000 armenios continuaron viviendo dentro del territorio de nuestro país, la mayoría de ellos en Estambul y en nuestras ciudades más al oeste. Ahora existen 100.000 armenios viviendo en Estambul.

[…]

«En algún momento, la cifra de aquellos que retornaron después de la guerra se incrementó a 650.000 individuos. Es muy probable que la gente no regresó voluntariamente al lugar donde fueron masacrados, donde se cometió el genocidio en su contra, honorable Biden. Un censo realizado por los británicos en el año 1921 cuenta la población armenia total dentro de los antiguos territorios otomanos en unos 1.2 millones de personas. Esta cifra va de acuerdo a la población anterior a la guerra, considerando las verdaderas pérdidas en el curso de la guerra.

[…]

«Nos hemos cansado del deseo insistente de dar marcha atrás en temas en los que se sabe muy bien que estamos en lo cierto»

«Además de los recientes acontecimientos sucedidos, la declaración realizada el 24 de abril fue como echar más sal a la herida, ahora las relaciones entre Turquía y Estados Unidos han caído muy por debajo de ese nivel. Con el poder que obtenemos por nuestra unidad y solidaridad nacional, nuestra etapa histórica, nuestras ventajas geográficas y nuestro incomparable potencial, continuaremos nuestra marcha, especialmente concentrados en nuestros propios objetivos, sin importar las condiciones que sean. Nos hemos cansado del deseo insistente de dar marcha atrás en temas en los que se sabe muy bien que tenemos toda la razón. Aquellos que piensan que pueden desviarnos de estos objetivos de esta manera deben saber que están muy equivocados.

[…]

«Deseo recordarle al honorable Biden que no somos extraños el uno al otro. Tenemos diferentes relaciones entre nosotros. Afortunadamente en nuestras penurias, estos mostraron la amabilidad de venir hasta nuestra casa para visitarnos. Sin embargo, como dos países importantes de la OTAN, como los dos más importantes aliados de la OTAN, ¿cómo es que intercambian estos a Turquía por el lobby armenio, lo cual no tiene ninguna relación en lo absoluto, cercana o lejana, con la OTAN?»

The post Presidente turco Erdogan rechaza declaraciones de Biden sobre el tema del genocidio armenio: ‘Yo hablo con base a documentos – no sé en qué se basa Biden por lo que dice’ first appeared on MEMRI Español.