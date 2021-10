El 30 de septiembre de 2021, el diario qatarí en Londres Al-Quds Al-Arabi informó sobre una reunión que tuvo lugar ese mismo día entre el primer ministro de la Autoridad Palestina Muhammad Shtayyeh y periodistas árabes israelíes, incluyendo a un corresponsal de Al-Quds Al-Arabi. Según el informe Shtayyeh pidió que no se grabara la reunión, que tuvo lugar en su oficina. En la reunión, dijo que Israel no está interesado en una solución al problema palestino, ni la solución de dos estados ni la solución de un solo estado y persiste en sus esfuerzos por fragmentar al pueblo palestino e ignorar su causa. Ante esta realidad, dijo, no quedará más remedio que retornar al punto de partida sobre el tema palestino al año de 1948 y en esa situación el pueblo palestino «del río al mar» tendrá un liderazgo único unido. Este informe también afirmó que Israel está destinado a «perecer demográficamente ya que la reserva humana judía en el mundo se ha reducido». Este agregó que, en una reunión hace un mes en Ramala entre el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas, y el canciller de Israel Benny Gantz, el primero dijo que si no se implementaba la solución de dos estados, la solución sería volver a la resolución de partición del año 1947. Ganz, dijo Shtayyeh, quedó estupefacto por las palabras del presidente palestino.

Según el informe, Shtayyeh también expresó su decepción por la actual administración estadounidense que dijo, ha prometido reabrir el consulado estadounidense en Jerusalén Oriental y las oficinas de la OLP en Washington aparte de renovar el financiamiento a las organizaciones que ayudan a los palestinos, pero en la práctica no ha hecho casi nada para cumplir estas promesas.

Cabe señalar que, en su discurso pronunciado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre, 2021 ‘Abbas le dio a Israel un ultimátum, diciendo que tiene un año para retirarse a las fronteras del año 1967 y alcanzar una solución permanente con los palestinos, de lo contrario los palestinos revocarán su reconocimiento a Israel. Este enfatizó que, en tal situación, estarán disponibles varias opciones, entre ellas «volver a una solución basada en el plan de partición de la Resolución 181(II), adoptada en 1947, que le otorga al estado de Palestina el 44% del territorio» y apelar a la Corte Internacional de Justicia “sobre el tema de la legalidad de la ocupación del territorio perteneciente al estado palestino”.[1]

Lo siguiente son extractos traducidos del informe del diario Al-Quds Al-Arabi.[2]

“El primer ministro de la Autoridad Palestina Muhammad Shtayyeh dijo el 30 de septiembre, 2021 en una charla con periodistas palestinos desde los territorios de 1948 (es decir, periodistas árabes israelíes) que ninguno de los gobiernos israelíes pasados ??desde el año 1967 tenía interés en resolver el conflicto con el pueblo palestino y ninguno de ellos tenía tampoco alguna solución y lo mismo ocurre con el actual gobierno israelí. Shtayyeh enfatizó que el conflicto eventualmente volvería a su punto de partida. Según él, el único plan israelí era y sigue siendo otorgarles a los palestinos autonomía. Eso es lo que la ocupación israelí desea incluso hoy día y actúa a fin de fragmentar al pueblo palestino, ahogarlo en detalles y distraerlo de su principal problema, siendo este la ocupación.

“Durante la plática con los periodistas, que pidió no sea grabada, Shtayyeh enfatizó que Israel persiste en sus esfuerzos por reforzar su control sobre el pueblo palestino utilizando varios métodos imperialistas, tales como controlar el suministro de agua y electricidad, incautar tierra y tentar a los palestinos a trabajar para Israel en lugar de trabajar sus propias tierras.

“Shtayyeh dijo que no existe ninguna solución al tema palestino en el horizonte, que Israel no desea una solución, ni la solución de dos estados ni la solución de un solo estado y que sobre el terreno sigue actuando a diario, a fin de sabotear cualquier posibilidad de establecer un estado palestino… Este agregó: ‘Nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible para salir de la situación existente. Pero si la solución de dos estados colapsa, volveremos al punto de partida de 1948 y entonces todo el pueblo palestino, desde el río hasta el mar, tendrá un solo liderazgo. Permítanme repetir: en esa situación habrá un liderazgo palestino conjunto, de modo que la unidad del pueblo palestino se refleje en la unidad geográfica y en la unidad de la causa palestina…»

“En su larga charla con los periodistas palestinos dentro del espacio de la Línea Verde, incluyendo a un reportero del diario Al-Quds Al-Arabi, Shtayyeh también dijo que Israel tiene como destino perecer demográficamente, ya que la reserva humana judía en el mundo se ha reducido… Este añadió: ‘El conflicto con Palestina terminará con un series de golpes propinados consecutivos y no por un solo golpe mortal. La demografía es un factor importante dentro del conflicto y es por ello que Israel está tratando de deshacerse de Gaza y ponérsela en manos de Egipto. Eventualmente Israel no será un país democrático ni judío. Este va en decadencia en todo sentido. Israel y nosotros nos encaminamos hacia el modelo sudafricano, con una minoría judía gobernando a una mayoría árabe en la Palestina histórica. Esta situación hará retroceder el conflicto a su punto de partida y remodelará la realidad palestina».

«Stayyaeh admitió que la Autoridad Palestina no posee una estrategia específica respecto a Gaza, ni tampoco Egipto… Refiriéndose a la reunión de hace un mes entre el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas Abu Mazen y el canciller del ejército de ocupación israelí Benny Gantz, Shatayyeh dijo que Abu Mazen le dijo a Gantz: ‘Si usted desea un estado en las fronteras del año 1967, debe prepararse para retornar a la resolución de partición de 1947’ y Gantz quedó estupefacto al escuchar tal frase… Gantz le dijo a ‘Abbas: ‘Yo deseo ser como Rabin. Creo en la solución de dos estados, pero el maquillaje en forma de barrera del actual gobierno israelí no permite promover tal solución».

“En referencia a la administración estadounidense, Shtayyeh dijo lo siguiente: ‘Todo lo que hemos escuchado hasta ahora de parte de la administración estadounidense son palabras bonitas, que no han sido cumplidas en la práctica. Al comienzo de la presidencia de Biden hubo posturas y promesas estadounidenses respecto a varios temas, incluyendo la reapertura del consulado estadounidense en Jerusalén Oriental, la reapertura de las oficinas de la OLP en Washington y la renovación de la ayuda financiera para las organizaciones que trabajan bajo los auspicios de las Naciones Unidas que están ayudando al pueblo palestino. Pero hasta ahora no hemos visto que nada suceda en la práctica, salvo una retribución parcial a la UNRWA, a una tasa que no supera el 19% de su presupuesto. Lo que la administración estadounidense ha hecho hasta ahora carece de iniciativa e ideas útiles y se limita a cuestiones formales y medidas cosméticas paliativas».

“Shtayyeh agregó que el consulado estadounidense en Jerusalén Oriental abrirá de nuevo, ya que el Congreso estadounidense ya aprobó la decisión y asignó los fondos para ello. Este señaló que nosotros le atribuimos mucha importancia a esta medida, ya que da a entender un reconocimiento explícito de los Estados Unidos de que Jerusalén es una ciudad ocupada. Además, dicho consulado estadounidense será la piedra angular de la embajada de los Estados Unidos en Palestina. «Al mismo tiempo», este agregó, «no creo que se logre ningún progreso definitivo en lo absoluto en términos de la postura estadounidense o que haya algún gran avance».

«Shatayyeh señaló, sin embargo, que en su reunión con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, este último utilizó términos que ningún funcionario estadounidense había utilizado antes, tales como ‘Haram Al-Sharif’ en lugar de utilizar ‘Monte del Templo'».

