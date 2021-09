En un reciente video publicado en YouTube por el canal de televisión chino Dragón, el día 17 de agosto, 2021 el profesor Zhang Weiwei, junto a otro comentarista de la televisión Jin Canrong, ridiculizaron la retirada de los Estados Unidos de Afganistán. Zhang Weiwei es una celebridad en Internet y uno de los principales consultores propagandísticos del Politburó del Partido Comunista Chino (PCCh). Weiwei cuestionó la capacidad del ejército estadounidense para contrarrestar a China, luego que este estuvo combatiendo durante 20 años en Afganistán y no pudo derrotar a los talibanes. Weiwei criticó a los líderes estadounidenses por su falta de «pensamiento global» y por cometer siempre «errores estratégicos». Otro invitado, Jin Canrong, un conocido experto comentarista de la televisión en China, describió los enfoques diplomáticos de la administración Biden de «caóticos».

Para ver el video del profesor Zhang Weiwei en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Los Estados Unidos… ni siquiera pudieron derrotar a los talibanes y ahora quieren venir y ¿lidiar con China? ¿Puede lidiar con China este ejército que usted retiró?»

Zhang Weiwei: «Permítanme darles un ejemplo de la falta de visión estratégica de los estadounidenses: El anuncio de Biden de que retiraba las tropas de Afganistán y que esta medida sería completada para el día 11 de septiembre. Biden lo justificó diciendo que estas tropas serían dedicadas a combatir contra otras amenazas, especialmente las provenientes de China. Piénsenlo. Estados Unidos, una superpotencia, ha estado combatiendo en Afganistán durante veinte años y ni siquiera pudo derrotar a los talibanes – y luego quieren venir y ¿lidiar con China? ¿Puede este ejército que se retiró lidiar con China?

«Entonces, no existe un pensamiento integral en ello. Es algo verdaderamente muy infantil. ¿Cómo pueden los estrategas estadounidenses estar a un nivel tan bajo? Realmente, los Estados Unidos siempre está involucrado en la forma de pensar al estilo think tank. Yo simplemente no me puedo creer estas cosas. Ellos están tratando de hallar un pretexto, de retirarse lo más decentemente posible, después de veinte años y una gran derrota, ¿cierto? ¿Cómo puede justificarse todo esto?

Periodista: «Más de un billón de dólares han sido gastado en Afganistán».

Zhang Weiwei: «Sin embargo, nadie reflexiona seriamente sobre los errores que cometieron y sobre la forma en cómo tomaron la decisión de iniciar una guerra que duró hasta el día de hoy y que fue, en última instancia, pérdida de seres humanos y dinero».

Periodista: «Estas no lo reflejan».

Zhang Weiwei: «Cierto.

[…]

Biden «desea incrementar el gasto militar… El gasto militar de los Estados Unidos es muchas veces mayor que el de los talibanes… ¿Cuál es el sentido de incrementar únicamente el gasto militar?»

«Creo que este análisis no es nada complicado. Incluso nuestros estudiantes de secundaria pueden entenderlo. Este desea incrementar el gasto militar, ¿cierto? El gasto militar de los Estados Unidos es muchas veces mayor que el de los talibanes y Afganistán – ¿Ganó Estados Unidos la guerra? ¿No lo hizo, cierto? ¿Qué propósito tiene incrementar únicamente el gasto militar? Ellos siempre cometen errores estratégicos, grandes errores estratégicos, uno tras otro, desde la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, hasta el día de hoy. Realmente, yo siempre he sido pesimista en lo que respecta a los Estados Unidos, he estado en contra de ellos desde hace muchos años».

[…]

Jin Canrong: «Primeramente, hasta ahora, la estrategia diplomática de la administración Biden no ha finalizado. Este muy probablemente posee dos objetivos diplomáticos claros, uno es retornar al liderazgo mundial y el otro es competir con China en todos los frentes. Todo lo demás no fue bien ideado Debido a esto, sus próximos enfoques son de hecho sumamente caóticos. Generalmente, posee algunos métodos como este: Este utilizará algunas de las cosas que utilizó Trump, tales como enviar constantemente buques de guerra y aviones a fin de asustarnos aquí. Todavía lo hace. Además, trabaja en el ‘Quad’, tal cual lo hizo Trump y de hecho lo continúa haciendo. También existen algunas prácticas tradicionales de Obama, como el reconstruir el sistema de alianzas y enfatizar las regulaciones internacionales, ¿cierto? Y jugarse la ‘carta ideológica’. Este sigue utilizando estas tres cartas y luego agregó algo de las suyas, siendo estas fortalecer la construcción de su infraestructura nacional, incrementar la inversión en el área de investigación científica, apoyar y fomentar su fabricación para competir con China. Así que, aunque ahora posee algunas tácticas, pero en general, se ve algo caótico. No existe una filosofía coherente».

The post Profesor chino Zhang Weiwei, consultor del Politburó del PCCh en China ridiculiza la falta de estrategia perpetua de los líderes en EEUU: No pudieron derrotar a los talibanes y ¿quieren negociar ahora con China? Esto es falta de madurez first appeared on MEMRI Español.