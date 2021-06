Emad Abshenas, profesor en relaciones internacionales de la Universidad de Teherán, dijo que los Estados Unidos le transmitió un mensaje a Irán, diciendo que evitará ataques israelíes a sus instalaciones nucleares solo si se alcanza un resultado favorable en las conversaciones en materia nuclear en Viena. Este realizó estos comentarios en una entrevista que fue transmitida en el canal de televisión qatarí Al-Araby el día 8 de junio, 2021. Sin embargo, dijo Abshenas, esto fue antes de la reciente ronda de combates entre palestinos e Israel y luego que la «entidad sionista» sufriera un «severo golpe», tales amenazas ya no son necesarias. Esto se debe a que «todo el mundo sabe muy bien» que los misiles utilizados por las facciones palestinas fueron fabricados gracias al conocimiento técnico iraní. Abshenas dijo que Estados Unidos y Europa ya no están en posición de amenazar a Irán. Para obtener más información sobre Emad Abshenas, consulte los siguientes segmentos de video del portal MEMRI TV Nos. 8608, 8581, 8341, 8320, 8211, 8057 y 7939.

Estados Unidos amenazó con que «no podrá evitar que Israel ataque las instalaciones nucleares iraníes… hoy día esta amenaza ya no existe»

Emad Abshenas: «Antes de la reciente guerra librada por la resistencia palestina con la entidad sionista, los estadounidenses amenazaron a los iraníes con que si no alcanzaban un resultado favorable en las conversaciones en Viena, los estadounidenses no podrán impedir que Israel ataque las instalaciones nucleares iraníes». Hoy esta amenaza ya no existe. Luego de la reciente guerra y el duro golpe que sufrió la entidad sionista propinado por la resistencia palestina…

«Todo el mundo sabe que Irán le proveyó a la resistencia palestina con el conocimiento técnico para producir tales misiles»

«Todo el mundo sabe que Irán le proveyó a la resistencia palestina todo el conocimiento técnico para la producción de estos misiles… De hecho, los estadounidenses y los europeos guardaron silencio y estos en las negociaciones ya no amenazan a Irán con ataques israelíes a sus instalaciones nucleares».

