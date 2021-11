En los últimos días, han estallado nuevamente protestas del tipo económico y social contra las autoridades de Hamás en Gaza, lideradas estas por el movimiento «Queremos vivir» y las campañas en la red. La campaña fue lanzada por primera vez en marzo del año 2019 con el propósito de protestar por el alto costo de vida y el desempleo en Gaza, e incluyó manifestaciones masivas que fueron brutalmente reprimidas por los aparatos de seguridad de Hamás.[1] Hasta ahora, la renovada campaña se ve limitada en gran medida a las redes sociales, pero algunos activistas advierten que pronto pudiera convertirse en protestas callejeras contra Hamás, al igual que las ocurridas en el año 2019.[2]

Dos eventos que ocurrieron en las últimas semanas condujeron al resurgimiento de las protestas. Uno de estos sucesos fue el que tres inmigrantes de Gaza se ahogaran cuando su barco volcó entre Turquía y Grecia. Los tres intentaban huir de Gaza debido a la terrible situación económica.[3] El segundo fue una ola de indignación en las redes sociales debido a los extravagantes estilos de vida de los funcionarios de Hamás y sus familias. La indignación fue provocada por informes sobre el hijo del funcionario de Hamás Ghazi Hamad, quien como regalo de bodas a su hermano mayor este le dio una lujosa luna de miel en el Sinaí. Muchos habitantes de Gaza vieron esto como insensibilidad por parte de los líderes de Hamás y como reflejo de su olvido ante la realidad del pueblo de Gaza.[4]

En respuesta a estos eventos, la página oficial Facebook «Queremos vivir» publicó sus condolencias a las familias de las víctimas que se ahogaron y expresó duras críticas contra Hamás. La página culpó a Hamás por la terrible situación que se vive en la Franja de Gaza y lo acusó de someter en opresión contra los habitantes de Gaza, a privaciones y a presiones políticas de tal magnitud que prefieren arriesgar sus vidas tratando de emigrar. Este también condenó a los funcionarios de Hamás por conducir vehículos lujosos y vivir en mansiones mientras la población de Gaza sufre. Los habitantes en Gaza hicieron eco de estos mensajes en las redes sociales, muchos de ellos publicaron bajo el hashtag #WeWantToLive y demás hashtags relacionados.

Temiendo una propagación de las protestas, Hamás intentó contenerlas y apaciguar a los manifestantes, al tiempo que cuestionó la autenticidad de la campaña y afirmó que elementos externos, tales como Israel o la Autoridad Palestina, están detrás de estas en un intento por desestabilizar Gaza. Hasta ahora, Hamás se refirió a las renovadas protestas solo de manera indirecta. Mientras presentaba sus respetos a las familias de los inmigrantes de Gaza que lamentablemente se ahogaron, el jefe de la oficina política de Hamás Ismail Haniya destacó que «la ocupación sionista es la principal razón del sufrimiento de los palestinos y el cerco a Gaza» y que Hamás está haciendo todo lo posible para permitir que los habitantes de Gaza vivan con dignidad y brindarle a los jóvenes un futuro mejor. Este afirmó que Hamás está muy consciente de los planes para perjudicar Gaza y que «no permitirá que nadie utilice las dificultades de los habitantes en Gaza para sembrar división entre los palestinos».[5] Un artículo publicado el 10 de noviembre en el diario portavoz de Hamás Filastin afirmó que la página Facebook «Queremos vivir» fue creada por el Shin Bet (el servicio de seguridad interno de Israel) con el propósito de «incitar al pueblo en la Franja de Gaza ante la resistencia (es decir, Hamás)».[6]

Figuras cercanas a Hamás, tales como el columnista Fayez Abu Shamala, rechazaron lo afirmado sobre la terrible situación económica en Gaza. Este tuiteó que «nadie se va a dormir con hambre en Gaza» y que la situación económica y de seguridad de Gaza «es mejor que la de la mayoría de la población en Jordania, el Líbano, Siria, Irak, Egipto, Yemen, Sudán, Libia y Túnez».[7]

Al mismo tiempo, Hamás se prepara para reprimir las protestas. Según un informe del diario palestino Al-Ayyam, los aparatos de seguridad de Hamás convocaron a activistas de la campaña a una charla de advertencia y también exigieron que los movimientos de izquierda palestinos le impidan a sus miembros que participen en las protestas.[8]

Este informe analiza la protesta contra el régimen de Hamás en Gaza que ha resurgido en las redes sociales como parte de la campaña «Queremos vivir».

La campaña: «El pueblo ya no puede soportar privaciones»; los funcionarios de Hamás viven en lujo, ajenos a la difícil situación del pueblo

El 6 de noviembre, 2021 en medio de informes sobre el que inmigrantes oriundos de Gaza se ahogaron frente a la costa turca, la página oficial Facebook de la campaña «Queremos vivir» publicó un mensaje dirigido a los «líderes de Hamás en Gaza», exigiendo que dejaran de ignorar el sufrimiento de la población y advirtiendo que, si la situación no mejora, estallarán protestas en las calles. El mensaje decía lo siguiente: «Este es un anuncio del movimiento de protesta popular palestino ‘Queremos vivir’. Al igual que todos los ciudadanos palestinos en Gaza, hemos estado siguiendo los gritos de angustia de nuestros jóvenes oprimidos, que se encontraron indefensos en el mar sin una brújula, aferrándose a una débil chispa de esperanza la cual no pudieron encontrar en su tierra natal… Sólo una persona con el corazón de piedra, cuya llama de humanidad se haya extinguido… puede ignorar estos gritos. ¿Quién condenará a los heroicos líderes de Gaza… que conducen vehículos deportivos utilitarios, cuyas residencias se han convertido en palacios y que, al igual que el hijo de Ghazi Hamad, dan regalos de boda tales como boletos de avión e invitaciones para quedarse en hoteles en los más lujosos centros turísticos? En palabras del poeta iraquí Ahmed Matar:[9] ‘No dejes al pueblo hambriento. Protégelos, porque cuando el pueblo tiene hambre, estos se comportan como bestias feroces.

«Oh, líderes de Gaza, la población ya no puede soportar todas estas privaciones. Los niveles de pobreza y desempleo y las malas condiciones de vida, no son solo estadísticas que les permiten gemir ante las puertas de los donantes, suplicando un apoyo que eventualmente no beneficia al pueblo ni mejora sus vidas. La continua conducta del gobierno en Gaza prueba sin lugar a dudas de que el líder en su torre de marfil no ve al pueblo y que este se encuentra casi totalmente fuera de contacto con su realidad. Sobre la base de lo anterior, le recordamos al líder de Gaza Sr. Yahya Sinwar, sus promesas pasadas de respetar el derecho a la protesta no-violenta y la libertad de expresión. La sinceridad de tal promesa será puesta a prueba en los próximos días…»[10]

Otro anuncio publicado en la página de Facebook al día siguiente, titulado «levanta la cabeza, hermano, porque la era de las privaciones y la tiranía ha finalizado», también pidió a Hamás que le preste atención a la terrible situación de los habitantes de Gaza, cuyas vidas se han convertido en «infiernos». «Este decía: «Nosotros, los activistas del movimiento palestino ‘Queremos vivir’, transmitimos nuestras más sinceras condolencias y dolor a nuestros fieles compatriotas palestinos en toda la patria y la diáspora. Nosotros observamos en particular a las familias del mártir Nasrallah Al-Fara, conocido como Abu Adham, quien se ahogó luego de un doloroso viaje por el mar Egeo entre Turquía y Grecia, mientras intentaba migrar y encontrar una vida digna luego que su sufrimiento en Gaza se convirtiera en más de lo que este podía soportar. ¡Oh pueblo inquebrantable que desafías a los tiranos! Nosotros en el movimiento ‘Queremos vivir’ destacamos que el mártir Nasrallah Al-Fara fue víctima de la presión económica, política y social y de la situación económica en la Franja de Gaza, tanto que la patria que este amaba se convirtió en suelo extranjero para él… y para el ataúd que sostiene su cuerpo… Este incidente obliga a todos los funcionarios, ya sea en Cisjordania o en la Franja de Gaza, a realizar una pausa y prestarles mucha atención… La muerte del mártir Al-Fara debería ser un llamado a despertar, instando a sus gobernantes a proteger a los palestinos de Gaza antes de que sea demasiado tarde, fortalecerlos en su tierra natal y poner fin a aquello que está provocando la migración de los jóvenes de Gaza y está convirtiendo sus vidas en un infierno realmente intolerable…»[11]

Los habitantes de Gaza en las redes sociales critican a Hamás y piden su caída

Muchos habitantes de Gaza en las redes sociales expresaron su solidaridad con la campaña «Queremos vivir», expresando duras críticas contra Hamás y pidieron su destitución del poder.

En lugar de «cambio y reforma», obtuvimos pobreza, desempleo y migración de Gaza

Muchos usuarios en las redes sociales responsabilizaron a Hamás por el que los inmigrantes se ahogaran y por la terrible situación económica y social en Gaza. El usuario Yousef Atef escribió lo siguiente: «La consigna de los candidatos de Hamás en las elecciones parlamentarias del 2006 de la Autoridad Palestina era ‘Cambio y reforma’, pero en la práctica obtuvimos suicidios, pobreza, desempleo, robos, asesinatos, adicción, altos costos de vida y el que los jóvenes emigraran…»[12] El usuario Mahmoud Al-Faqa’awi escribió lo siguiente: «Oh divino líder de Hamás, cuando tengas pescado en tu plato para cenar, recuerda que esos mismos peces tenían a nuestros hijos ahogados en su cena».[13]

Los jóvenes de Gaza se ahogan mientras el hijo de un funcionario de Hamás se hospeda en hoteles de lujo

Otras publicaciones acusaron a Hamás de hipocresía y corrupción, diciendo que pretende ser piadoso pero permite que sus funcionarios se enriquezcan a expensas del pueblo. El usuario Raed Mohsen escribió lo siguiente: «Los jóvenes en Gaza: uno de ellos se encuentra de vacaciones en los hoteles de Sharm Al-Sheikh, mientras que el otro muere en el mar Egeo».[14]

El usuario Muhammad ‘Abed escribió: «Anas Abu Rajila uno de los inmigrantes que se ahogaron fue devorado por los peces del mar, mientras la población de Gaza, dos millones de almas, están siendo devorados por las ballenas de la tierra (es decir, los líderes de Hamás, que no le temen a Alá, sino que comercian con la religión y succionan nuestra sangre. Alá tenga misericordia de ustedes, Anas, de Abu Adham (quien también se ahogó) y de todos aquellos mártires que buscan algo de pan para comer. #WeWantToLiveYouSonsOfDogs»[15]

Llamados a protestar contra Hamás y derrocarlo: «Si desean cambiar la realidad, salgan a la calle»

Otras publicaciones de los partidarios de la campaña llamaron a llevar la protesta a las calles, mientras pronosticaban que Hamás actuará para reprimirla, ya que este lo hizo en el año 2019. El usuario Jihad Abu Muhammad escribió lo siguiente: «Si desean cambiar la realidad, salgan a las calles. #Queremos Vivir: Estas son las palabras que sacuden los asientos de aquellos tiranos usurpadores…»[16]

Otro usuario, Abu Anas Hamam, escribió lo siguiente: «Mientras recuperamos los cuerpos de los jóvenes que se ahogaron en el mar, los líderes de Gaza celebran reuniones de temor y conspiración, preparándose para luchar contra aquellos que se han ahogado aquí, en el suelo de Gaza. Los aparatos de seguridad de Hamás están instruyendo a sus hombres y les dicen que produzcan listas de los revolucionarios que estos exigen sus derechos por la fuerza. Estos desean los nombres de todos aquellos que han escrito «Queremos vivir». Si uno es serio sobre la forma de protestar, escríbanlo bastante, a fin de hacer realidad sus sueños. #Queremos Vivir».[17] El usuario Faig Sabla escribió lo siguiente: «Para vivir con dignidad, Gaza debe deshacerse de los islamistas es decir, los partidos identificados con la Hermandad Musulmana, tal como lo ha hecho Egipto, Marruecos y Túnez. Depende del pueblo, que primeramente los llevó al poder…»[18]

Usuario Facebook en Gaza: Esto es una revolución; derroquemos al régimen de Hamás en Gaza, devolvámosle el poder al pueblo

El usuario Khamsat Baladi se hizo eco de todos estos mensajes en una larga serie de publicaciones y llamó explícitamente a sacar a Hamás del poder en Gaza, escribiendo: «derroquemos al gobierno de Hamás en Gaza y devolvámosle el poder al pueblo… #WeWantToLive es una revolución y no solo un movimiento… Una revolución contra las privaciones, la corrupción y el alto costo de la vida, contra el hijo del funcionario de Hamás Ghazi Hamad y contra su padre… Oh, combatientes enmascarados de la resistencia, ustedes están conmigo, o nos ejecutarán en las plazas de la ciudad… Quince años de privaciones, pobreza, opresión, tortura y ejecuciones, tanto físicas como espirituales – ¿y todavía le temen a Hamás? Cuando el tren de protestas contra la privación, la opresión, la mala gestión y la corrupción sea establecida, las armas de Hamás no lo detendrán… Oh, funcionarios de Hamás, no les elegí para que me trajeran donaciones desde Qatar… no les elegí para que me hagan emigrar de mi país y me ahogue en el mar… no les elegí para que, si digo #Queremos Vivir, me torturen en sus cárceles y me arrojen a sus perros… Yo no los elegí para que mi mamá vendiera sus joyas de oro y yo pueda terminar la universidad, solo para encontrarme luego desempleado… yo no les elegí para que me privaran de mi libertad de expresión… Esto es Gaza y no Teherán…»[19]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes y videos copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/economic-social-protests-against-hamas-flare-again-gaza-we-want-live-economic-hardship-has

*S. Schneidmann es compañero investigador en MEMRI.

