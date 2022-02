En un video de una conferencia que fue subida al canal YouTube Russia Insight el día 23 de diciembre, 2021 la reportera de Sky News Diana Magnay le preguntó al presidente ruso Vladimir Putin si este da garantías de que Rusia no invadirá Ucrania, o si eso depende de cómo se suceden las negociaciones. Putin respondió que las acciones futuras de Rusia dependerán totalmente de si la seguridad de Rusia está garantizada incondicionalmente y enfatizó que la seguridad rusa es el tema más importante en cuestión y que la expansión hacia el este de la OTAN es inaceptable para Rusia. Este explicó que Rusia no está colocando sus misiles en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, sino que eso es exactamente lo que Estados Unidos le está haciendo a Rusia en Ucrania. Putin dijo que desde la disolución de la URSS, las preocupaciones de Rusia han sido ignoradas y la OTAN se ha expandido hacia el este a pesar de las promesas de que esto no sucederá. Putin también dijo que esto es parte de un intento por dividir aún más a Rusia, porque la disolución de la URSS «no fue suficiente» para Estados Unidos. Putin también preguntó el cómo reaccionaría Estados Unidos si este estuviera en la posición de Rusia.

Para ver el video del presidente Vladimir Putin en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Fueron los Estados Unidos los que llegaron hasta nuestras fronteras con sus misiles… ¿Es esto exigir demasiado – no poner más sistemas ofensivos frente a nuestras fronteras?»

Diana Magnay, reportera de la agencia de noticias Sky News: «Usted ha hablado mucho sobre garantías de seguridad. Ahora hemos visto sus propuestas. También dice que no tiene intención de invadir Ucrania. Así que, ¿garantizará usted, incondicionalmente, que no invadirá Ucrania o cualquier otro país soberano, o eso depende de cómo vayan las negociaciones? Y otra pregunta que le hago. ¿Qué es lo que usted cree que Occidente no entiende sobre Rusia o sobre sus intenciones?

Vladimir Putin: «Nuestras acciones no dependerán da como se desenvuelvan las negociaciones o de que curso tomen, sino a la provisión incondicional de seguridad de Rusia hoy y en el futuro. En este sentido, hemos dejado muy claro que una mayor expansión de la OTAN hacia el este es inaceptable. ¿Qué hay de incomprensible aquí? ¿Estamos nosotros colocando misiles cerca de las fronteras de los Estados Unidos? No. Fue Estados Unidos el que vino hasta nuestras fronteras con sus misiles y ya están frente a nuestras fronteras. ¿Es esto exigir demasiado – no colocar más sistemas ofensivos frente a nuestras fronteras? ¿Qué hay de inusual en ello?

«¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si nosotros pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos o pusiéramos nuestros misiles en la frontera de México y Estados Unidos? ¿Y México y Estados Unidos nunca tuvieron problemas territoriales? ¿Y a quién pertenecía California antes? ¿Qué se puede decir de Texas? ¿Lo han olvidado o qué? Está bien, todo se ha calmado, nadie lo recuerda – como lo recuerdan hoy sobre el tema Crimea. Maravilloso. Pero también tratamos de no recordar el cómo se creó Ucrania. ¿Quién la creó? Vladimir Ilich Lenin, cuando creó la Unión Soviética: el Tratado de la Unión del año 1922 y la Constitución de 1924. Es cierto que la constitución fue posterior a su muerte, pero estas fueron creadas de acuerdo a sus principios.

«La OTAN dijo: No nos expandiremos; y ellos se están expandiendo»

“Pero el problema ahora es la seguridad – Dios bendiga la historia – es el tema de la seguridad. Por lo tanto, no es el curso de las negociaciones lo importante para nosotros, los resultados son más importantes para nosotros. No lo sabemos, ya lo he dicho muchas veces y muy probablemente lo saben muy bien: ni una pulgada hacia el este, nos dijeron en los años 90. ¿Entonces qué pasó? Hicieron trampa. Simplemente nos engañaron descaradamente: cinco oleadas de agrandamiento de la OTAN y ahora, en Rumanía y Polonia, existen los correspondientes sistemas de misiles. De esto es lo que se trata, deberían entender, al final. No estamos amenazando a nadie. ¿Llegamos allí, a las fronteras de los Estados Unidos? ¿O a las fronteras del Reino Unido, o a algún otro lugar diferente?

“Ellos son los que vinieron hacia nosotros y ahora dicen: no, Ucrania también se unirá a la OTAN. Esto significa que también habrá sistemas de misiles allí. O habrá bases y sistemas de armas de ataque bilateralmente con Ucrania. De eso es lo que estamos hablando. Y ustedes me exiges algún tipo de garantía. Son ustedes los que deben darnos garantías – ¡ustedes! ¡Y eso es inmediatamente, ahora! Y no para hablar de ello durante décadas y nunca platicando suavemente sobre la necesidad de garantizar la seguridad de todos, ellos siguen haciendo lo que planearon hacer. De eso es lo que hablamos. Saben qué, lo que ellos entienden, lo que no entienden. A veces me parece que vivimos en un mundo diferente. Yo solo les dije lo obvio – ¿cómo pueden no entenderlo? Ellos dijeron: nosotros no nos expandiremos. Y se están expandiendo.

“Ellos dijeron: habrá garantías iguales para todos bajo un número de acuerdos internacionales. Y esta seguridad por igual no sucede. Vean hacia atrás en el año 1918, uno de los ayudantes de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: ‘El mundo entero estará más tranquilo si en lugar de la enorme Rusia de hoy día y el estado independiente aparece en Siberia y cuatro estados más en la parte europea. En 1991, nos dividimos en 12, creo, partes, ¿no? Pero la impresión es que esto no es lo suficientemente bueno para nuestros socios: Rusia es demasiado grande, a su manera de ver, hoy, debido a que los propios países europeos se han convertido en pequeños estados – y no en grandes imperios, sino en pequeños estados, 60-80 millones de personas. Pero incluso después del colapso de la Unión Soviética, donde ahora solo nos quedan 146 millones, incluso este dato es demasiado para ellos. Me parece que solo esto puede explicar una presión tan constante sobre Rusia.

En los años 90, «Rusia hizo todo lo posible para construir relaciones normales con Occidente y los Estados Unidos», pero ignoraron nuestras preocupaciones e intentaron «incrementar el colapso ruso».

“Aquí están los años 90: Rusia hizo todo lo posible para construir relaciones normales con Occidente y los Estados Unidos. Yo lo dije y lo vuelvo a repetir, que lo vean sus oyentes y televidentes – yo ya no recuerdo a qué medio de comunicación pertenece usted, pero no importa- estuvieron en nuestras instalaciones del ciclo nuclear y del ciclo militar, representantes de los servicios estadounidenses trabajaban en las instalaciones del complejo de armas nucleares en Rusia – todos los días, de hecho vivían en el lugar. Numerosos asesores trabajaron en el gobierno ruso, incluyendo a miembros del personal de la CIA. ¿Qué querías ustedes, más que esto? ¿Por qué fue necesario apoyar a los terroristas en el Cáucaso del Norte y utilizar organizaciones obviamente terroristas para intentar desmantelar la Federación Rusa? Pero lo hicieron y como ex-director del FSB, lo sé con certeza: trabajamos con los agentes dobles, nos informaron qué tareas les asignaron los servicios especiales occidentales. Pero ¿por qué lo hicieron?

“Al contrario, fue necesario tratar a Rusia como posible aliado con el fin de fortalecerla. No, lo contrario es cierto: es un intento de un mayor colapso ruso. Y luego comenzaron a expandir la OTAN hacia el este. Naturalmente, nosotros dijimos: no hagas esto, nos prometieron que no lo haríamos. Y nos dijeron: ¿Dónde está eso escrito en algún papel? ¿No existe? Pues eso es todo, vayan más allá, escupimos sobre sus inquietudes. Y esto es así año tras año. Cada vez que respondemos, tratamos de evitar algo, expresamos nuestras preocupaciones, ellos dijeron que no. No – no nos molesten con sus preocupaciones, haremos lo que creamos necesario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco – cinco olas de expansión de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que no entienden sobre nosotros? Yo no lo sé. Ustedes pueden preguntarse qué es lo incomprensible aquí. Me parece que todo está muy claro: queremos garantizar nuestra seguridad”.

