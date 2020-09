Diario Judío México - El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

El 19 de agosto, 2020 el Presidente de Malí Ibrahim Boubacar Keïta, anunció su renuncia y la disolución del parlamento, un día después de que él y el Primer Ministro Boubou Cissé fueran arrestados por soldados y transportados desde la residencia del presidente al campamento militar Kati en las afueras de la capital, Bamako. Este golpe de estado se produjo luego de meses de protestas masivas en oposición a la corrupción del gobierno de Malí y a la presencia de tropas francesas en el país.

Los yihadistas reaccionaron rápidamente a las noticias de los acontecimientos en Malí, donde existe una insurgencia yihadista activa liderada por dos grupos rivales: el Estado Islámico (EIIS) y la filial de Al-Qaeda Jama’at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimeen (Grupo de Apoyo al Islam y Musulmanes – GAIM).[1] Muchos partidarios de los dos grupos yihadistas celebraron la noticia como un servicio a los intereses de los muyahidines en la región del Sahel y los partidarios de cada grupo afirmaron que su grupo se beneficiará más por la inestabilidad causada debido al golpe de estado y la destitución del presidente respaldado por Francia, a quien ven como un apóstata del Islam. Sin embargo, otros yihadistas sostienen que la eliminación de Keïta es irrelevante, ya que probablemente será reemplazado por algún otro líder apóstata que continuará la dependencia del país a su antiguo amo colonialista, Francia.

Celebraciones: El golpe de estado incrementará las actividades yihadistas

Tanto los partidarios del EIIS como de Al-Qaeda celebraron el golpe de estado contra Keïta por contribuir a la inestabilidad de Malí y facilitar que los yihadistas operen en la región. Un mensaje en el canal pro-EIIS en la aplicación Telegram Bilad Al-Haramayn Al-Asirah publicado el 18 de agosto, 2020 lee lo siguiente: «¡Informes sobre una revolución en Mali hoy! Quizás los eventos estén siendo iniciados por el Causante de las Causas [es decir, Alá] en beneficio del terrorismo».[2]

El mismo día, el partidario del EIIS Labeeb publicó un informe noticioso sobre el arresto del presidente y el primer ministro de Malí, comentando: «Mali ha caído, oh… pero nada ha cambiado». Sin embargo, Labeeb continúa: Pronto habrá un verdadero cambio, «insinuando aparentemente una expansión de las actividades yihadistas en el país y quizás un derrocamiento total del gobierno.[3]

De manera críptica y quizás irónicamente, el partidario argelino del EIIS Nouri escribió el 19 de agosto que «el Agujero Negro [el apodo distintivo de Nouri al EIIS] está verdaderamente detrás del derrocamiento del Presidente de Malí Ibrahim Boubacar Keïta, luego de no poder repeler y combatir el terrorismo, «agregando en inglés: «Game over – todo acabó».[4]

La anterior publicación del partidario del EIIS en Telegram Nouri mostrando al depuesto Presidente maliense Ibrahim Boubacar Keïta afirma que el EIIS fue responsable del golpe de estado.

Partidarios de Al-Qaeda y del grupo yihadista sirio Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), por sí mismo producto del grupo filial a Al-Qaeda Jabhat Al-Nusrah, también cree que el golpe de estado servirá a los intereses del yihad, pero afirman que el verdadero beneficiario del caos será el GAIM. Al comentar el 18 de agosto sobre los informes de un «golpe militar contra el gobierno apóstata en Mali», el partidario de Al-Qaeda en Siria Jallad Al-Murji’ah, insta a los combatientes del GAIM con las siguientes frases: «Aprovechen este caos y la actual situación en beneficio de Islam y del yihad, ya que hoy ustedes son el eslabón más poderoso en Mali – por la gracia de Alá. Hasta ahora no sabemos nada sobre este golpe de estado, pero tenemos la esperamos de Alá de que traerá el bien y que los muyahidines del lugar lo utilicen de la mejor manera posible». El partidario de Al-Qaeda concluye con el siguiente rezo: «Oh Alá, concédele la victoria a nuestros hermanos en Mali, apacigua nuestros corazones con las buenas nuevas cuyos vientos soplan desde África Occidental y permite que nos lleguen a Siria».[5]

El 18 de agosto, el medio de comunicación pro-Al-Qaeda Warith Al-Qassam respondió con el comentario, «Alá Akbar» a los informes de que «decenas de apóstatas» desertaron de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad de Malí y se rebelaron contra el «taghout de Malí», [deidad literalmente falsa, una referencia a los gobernantes que gobiernan por las leyes creadas por el hombre]», orando para que ningún soldado o policía permanezca leal al gobierno de Keïta: «Oh Alá, no dejes a ninguno de ellos vivo».[6]

El partidario de HTS Al-Dhahabi, también celebró el golpe de estado en una publicación del 19 de agosto en la aplicación Telegram, escribiendo que la destitución del presidente pro-Francia de Malí demuestra que «África es un nuevo Afganistán» y que el «crecimiento gradual de la presencia yihadista allí y los eventos apoyar esta situación».[7]

Indiferencia: Reemplazar al presidente de Malí no cambiará nada

En contraste con las reacciones de celebración por parte de los partidarios de los grupos yihadistas activos en Malí, otros yihadistas sin intereses en el país reaccionaron al golpe de estado de manera más sobria, expresando dudas de que el derrocamiento del presidente maliense marcará una diferencia significativa en la dependencia del país de Francia.

Al comentar sobre los informes de que los rebeldes arrestaron al presidente y primer ministro, el clérigo yihadista sirio independiente Abu Yahya Al-Shami, escribió que «la mayoría de los países se apresuraron en ‘ver [los acontecimientos] con preocupación’ luego que los revolucionarios comenzaron a moverse». Sin embargo, el clérigo yihadista predice la siguiente secuencia de reacciones de los miembros de la comunidad internacional, anticipando que pronto dirán: «No importa quién se haya ido, ya que el gobierno colaborador vencido no vale para nada» y entonces llegarán a «un nuevo entendimiento con el nuevo equipo (aspirante) a ser gobierno» y finalmente «manejar [al nuevo régimen] con cuidado hasta que se convierta en su esclavo, o este será contenido y reemplazado». Abu Yahya explica que el gobierno de Malí permanecerá inevitablemente subordinado a los poderes externos porque «Mali es un feudo totalmente francés».[8]

‘Abdallah Al-Muhaysini, nacido en Arabia Saudita, otro clérigo yihadista independiente en Siria, expresa dudas de que el derrocamiento de Keïta haga alguna diferencia. Al-Muhaysini, al publicar una fotografía del Coronel maliense Malick Diaw en una publicación el 19 de agosto en la aplicación Telegram, escribe: «el año 2020 insiste en dejar una huella en África. Ayer, este joven llevó a cabo un golpe de estado en Mali, arrestó al presidente y lo obligó a disolver el gobierno y el parlamento». Sin embargo, el clérigo yihadista continúa: «En general, no podemos ser optimistas o pesimistas, porque la experiencia de Sudán hace que uno piense cien veces antes de ser optimista», refiriéndose a la destitución del Presidente sudanés Omar Al-Bashir en el 2019 luego de las protestas en el país contra su gobierno, solo para que este sea reemplazado por el teniente general Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan quien, al igual que el ex gobernante, siguió políticas que no son nada populares entre los islamistas y yihadistas.[9]

La anterior publicación en la aplicación Telegram del clérigo yihadista radicado en Siria ‘Abdallah Al-Muhaysini que muestra al Coronel Malick Diaw, uno de los cabecillas del golpe de estado en Mali, expresa dudas sobre si el golpe conducirá a un cambio verdadero.

