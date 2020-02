Diario Judío México - El 10 de enero, 2020 la Sinagoga Eliyahu Hanavi (Profeta Elijah) en Alejandría fue reabierta luego de ser restaurada y renovada íntegramente tardando más de dos años y a un costo de unas 70 millones de libras egipcias (~ $4.5 millones). La sinagoga fue construida durante el reinado del gobernante otomano Muhammad Ali Pasha a finales del siglo 19, sobre las ruinas de una sinagoga del siglo 14 que había sido destruida tras la invasión de Egipto realizada por Napoleón en el año de 1798. En el 2018, luego de años de abandono que hizo que partes de la edificación se derrumbaran, el gobierno egipcio decidió restaurar la sinagoga y reabrirla.[1]

La restauración de la sinagoga de Alejandría cumple dos de los objetivos de Egipto: primero, presenta a Egipto ante el mundo como un país tolerante y abierto que respeta todas y cada una de las religiones y sus lugares de culto. En la inauguración de la renovada sinagoga, el Ministro de Turismo y Antigüedades Khaled Al-Anany destacó la importancia que el gobierno egipcio le atribuye al patrimonio de todas las religiones y señaló que también participó en la inauguración de iglesias, monasterios y mezquitas.[2] Magda Haroun, directora de la comunidad judía de Egipto, que solo cuenta con un puñado de personas, reforzó este mensaje en su discurso en la ceremonia. Ella elogió los esfuerzos realizados por el gobierno egipcio para renovar la sinagoga, así como también otras sinagogas y cementerios judíos y dijo que esto demuestra hasta qué punto los judíos fueron parte integral de la sociedad y la cultura egipcia.[3] Esta meta es cónsona con los objetivos establecidos por el Presidente egipcio ‘Abd Al-Fattah Al-Sisi, quien desde que asumió el cargo ha estado pidiendo por «una renovación del discurso religioso»[4] y ha actuado para establecer a Egipto como un estado civil que le pertenece no solo a los musulmanes sino a todos los egipcios de todas las religiones.

El segundo objetivo del proyecto de renovación es establecer a la sinagoga como atracción turística, tal como señaló el Ministro Asistente de Turismo y Antigüedades para Asuntos de Ingeniería Hisham Samir, en declaraciones que este hizo al diario Al-Masri Al-Yawm. El artículo, titulado «Después de su restauración, ¿se convertirá la sinagoga de Alejandría en una atracción turística?», También citó a una fuente de la comunidad judía en Egipto, que dijo que «la sinagoga es un lugar histórico que le pertenece a todos los egipcios» y llamó a abrir al público en general todas las sinagogas de Egipto y renovar los rezos y plegarias en la restaurada sinagoga de Alejandría.[5]

La reapertura de la sinagoga fue ampliamente cubierta en la prensa egipcia. Los informes sobre el tema presentaban fotografías de la renovada sinagoga y describían brevemente su historia, estructura y contenido. El Ministro Asistente de Turismo y Antigüedades Hisham Samir, hizo alardes de que la sinagoga contiene «importantes manuscritos de la Torá», así como también una menorah y ornamentos extravagantes.[6] Otros artículos en la prensa egipcia elogiaron la restauración de la sinagoga y enfatizaron que era una señal de apertura y tolerancia por parte del régimen egipcio y que promovería el turismo hacia Egipto. Al contrario, los portales de noticias de la Hermandad Musulmana, que se opone al régimen, criticaron el proyecto de restauración, calificándolo de un desperdicio de fondos públicos y un acto de complacencia hacia los sionistas e Israel.

Este informe revisa las reacciones en los medios de comunicación egipcios a los trabajos de renovación y reapertura de la sinagoga del Profeta Elijah:

Artículos en la prensa egipcia dan la bienvenida a la restauración de la sinagoga como ‘expresión de tolerancia egipcia’

Artículos en la prensa egipcia, la mayoría de los cuales apoya al régimen de Al-Sisi, elogiaron la restauración de la sinagoga, describiéndola como un paso importante para preservar la herencia judía de Egipto, que según ellos formaba parte integral de la herencia de Egipto y como expresión de tolerancia de Egipto hacia todas y cada una de las religiones. Muchos de los artículos también enfatizaron el potencial de la sinagoga como atracción turística y por lo tanto, como fuente importante de ingresos.

Ex-editor de diario del gobierno: La herencia judía es parte de la historia de Egipto; la apertura de la sinagoga es expresión de su tolerancia

Gallal Dowidar, ex-editor del diario del gobierno egipcio Akhbar Al-Yawm, escribió: «El carácter civilizado de los pueblos y países se mide por el alcance de su compromiso con las directivas divinas basadas en la tolerancia, coexistencia y la aceptación del otro… Con los años, Egipto ha sido punto de encuentro de las religiones monoteístas y refugio seguro a los profetas de Alá, [protegiéndolos] de la opresión y la tiranía de sus opositores. Es natural que las casas de culto pertenecientes a estas religiones sean parte del patrimonio de Egipto, siendo este rico en tolerancia cultural. En este espíritu, el Ministro de Turismo y Antigüedades Dr. Khaled Al-‘Anany llamó el viernes pasado [10 de enero, 2020] a celebrar la finalización de los trabajos de renovación de la sinagoga judía en Alejandría, la cual tomó dos años y medio en realizarse…

«Esta sinagoga, que se cree es una de las más antiguas de Alejandría, fue construida en el año de 1850 por orden y en cooperación con la familia de Muhammad ‘Ali [Pasha, el gobernador otomano de Egipto]. [Esta fue construida] sobre las ruinas de una antigua sinagoga judía destruida durante el ataque francés a Egipto [en 1798] y conocida como una de las sinagogas más antiguas del Medio Oriente. Lo que Egipto ha hecho y sigue haciendo en este contexto, con el objetivo de preservar su herencia, demuestra su grandeza y la grandeza de su pueblo. Sus esfuerzos en este dominio no se limitan a [lugares pertenecientes a] ninguna religión en particular, sino que abarcan todas y cada una de las religiones monoteístas: Islam, cristianismo y el judaísmo… Nadie discute que las actividades del ministerio de antigüedades, incluyendo las excavaciones y los nuevos descubrimientos, se encuentran entre los principales factores que atraen a los turistas que buscan conocimiento y cultura y que acuden a Egipto. Vincular el turismo y las antigüedades es un paso muy importante…»[7]

Periodista egipcio: además de renovar la sinagoga, es necesario abrir un museo de historia judía en Egipto

Fathiyya Al-Dakhakhni, columnista del diario independiente egipcio Al-Masri Al-Yawm, escribió: «En un esfuerzo por demostrar que Egipto es la tierra de la tolerancia y la cuna de las religiones monoteístas, el Ministro de Turismo y Antigüedades Dr. Khaled Al-‘Anany realizo un recorrido de cuatro horas el viernes pasado [10 de enero], durante el cual inauguró una antigua mezquita histórica en El Cairo, la mezquita real Al-Fath en el ‘Palacio Abdeen; visitó la Iglesia de San Marcos en Alejandría, la Iglesia más antigua en Egipto y luego cruzó la calle para asistir al evento principal del día: la inauguración de la Sinagoga del Profeta Elijah en Alejandría…

«[El mensaje de tolerancia] es quizás el mensaje principal y manifiesto [que debía ser transmitido] al programar los tres eventos el mismo día. Sin embargo, creo que existe otra razón [por la que las autoridades] no les fue suficiente con inaugurar la sinagoga [ese día], es decir, [su deseo] de evitar cualquier crítica puntual que pueda ser dirigida contra la inversión de 65 millones de libras [egipcias] en la renovación de una sinagoga que [incluso] no acogerá ceremonias religiosas de forma regular porque no existen suficientes judíos [para ello] en la ciudad [de Alejandría] o en Egipto en general. [El ministro] Al-‘Anany se adelantó a cualquier ataque diciendo: ‘Este es un mensaje para el mundo de que Egipto se preocupa por todos los [aspectos de] su herencia, sea esta faraónica, islámica, copta o judía». Quien ataque [la renovación] de la sinagoga olvida que es parte del patrimonio de Egipto. El hecho de que no se celebren rezos allí no significa que deba descuidarse. Esta sinagoga y las otras 11 sinagogas en Egipto pueden ser sitios turísticos. Ello narrará y documentará un capítulo importante de la historia egipcia y dará la bienvenida a aquellos que estén interesados ??en este tipo de patrimonio.

«El ataque [a la renovación de la sinagoga] me recuerda lo que sucedió en la era de Farouk Hosny, quien fue ministro de cultura [bajo el anterior presidente Mubarak], cuando comenzó la renovación de la Sinagoga Moshe ben Maimon en El Cairo. Esto desencadenó una situación similar de ataques [por personas que cuestionan] el beneficio de la renovación y su costo. Pero Farouk Hosny, conocido por su valentía, no solo renovó la sinagoga sino que también llamó a establecer un museo de la herencia judía en Egipto, lo que provocó un ataque en su contra. Según Egipto, no existen suficientes exhibiciones [judías] para tal museo. Ahora, después de la renovación de la Sinagoga del Profeta Elijah, creo que es hora de revivir esta idea y ya lo discutí con algunos miembros de la comunidad judía en la periferia de la ceremonia [de inauguración]. Ellos dijeron que había libros y artefactos raros que podían formar el núcleo de un museo que puede ser establecido en el sótano de la Sinagoga [Puerta del Cielo] en la calle Adly en El Cairo. La mención de dicho museo puede ser una respuesta clara a quienes atacan [la restauración de la sinagoga], ya que esto colocará la sinagoga en el mapa turístico y permitirá capitalizar esta importante herencia [judía] en las esferas de turismo y cultura de Egipto».[8]

El Ministro de Turismo y Antigüedades Al ‘Anany en la inauguración de la renovada sinagoga (Fuente: Al-Yawm Al-Sabi’, Egipto, 10 de enero, 2020)

Columnista egipcio: la renovación de la sinagoga debería haber sido una celebración mundial

‘Alaa’ Uraybi, columnista del diario del Partido Al-Wafd expresó su decepción porque la inauguración de la sinagoga no había sido una ceremonia internacional que hubiese demostrado el carácter tolerante de Egipto alrededor del mundo. Este escribió: «La apertura de la Sinagoga del Profeta Elijah debería haber sido una celebración mundial asistida por [muchas figuras]: rabinos de numerosos países; autores judíos, artistas, figuras de los medios, políticos y empresarios de países con grandes comunidades judías; funcionarios de institutos religiosos en esos países, así como también algunos de sus embajadores en El Cairo y judíos egipcios. Es cierto que los judíos de Egipto numeran aproximadamente cinco personas y la mayoría de ellos están postrados en cama debido a su edad, pero la presencia de algunos de ellos en la inauguración, incluso en sillas de ruedas, habría sido muy significativa.[9]

«Deberíamos aprovechar cada oportunidad para proyectar una imagen de tolerancia y exhibir los lugares turísticos de Egipto… Egipto debería enfocarse sobre el turismo religioso, especialmente porque posee muchos lugares cristianos y judíos únicos… Los judíos pueden visitar el valle sagrado en el Sinaí, donde Alá Todopoderoso le habló el Profeta Moussa [Moisés], en El Cairo está la tumba del rabino y filósofo Moshe ben Maimon [el Rambam], quien fue el médico judío de Saladino y el rabino y filósofo Saadia Al-Faiyoumi [Saadia Gaon]… quien fue [también] de origen egipcio y vivió en la ciudad de Faiyoum…»[10]

Portal de la Hermandad Musulmana: Al-Sisi sacrifica al pueblo egipcio por el bien de sus amigos, familia y tribu – los sionistas

A diferencia de la prensa del gobierno egipcio, los portales de la Hermandad Musulmana, que se oponen al régimen de Al-Sisi, criticaron la decisión de renovar la sinagoga de Alejandría. Durante el año pasado, cuando se llevó a cabo la renovación de la sinagoga, el portal del partido Justicia y Libertad de la Hermandad Musulmana, un partido que se identifica con la vieja guardia del movimiento, publicó varios informes alegando que la restauración fue un desperdicio de fondos públicos a expensas del pueblo indigente egipcio.

Por ejemplo, en marzo, 2019 el portal publicó un informe afirmando que los usuarios de las redes sociales se quejaban de que el proyecto era un despilfarro y a la vez innecesario.[11] Otro informe, publicado el 7 de noviembre, 2019 hizo afirmaciones similares. Este declaró que el proyecto prodigaba decenas de millones de libras egipcias en una comunidad que contaba con un puñado de personas, mientras que las infraestructuras de Egipto sufrían de un abandono continuo, un hecho que se hizo especialmente notable luego de las inundaciones y que causaron un sufrimiento tangible al ciudadano egipcio común.[12]

El 23 de diciembre, 2019 luego que se completara la renovación de la sinagoga, el portal del partido de la Hermandad Musulmana afirmó en un artículo que los egipcios en las redes sociales habían reaccionado con ira a una publicación de Facebook de la embajada israelí en El Cairo acogiendo con satisfacción la próxima visita del ministro de turismo a la sinagoga.[13] El 10 de enero, 2020 el día de la ceremonia de inauguración, el portal publicó un sarcástico artículo titulado «La campaña de inauguración de la sinagoga: Al-Sisi le da a su familia y tribu 67 millones de libras». El artículo, cuyo título insinúa la afirmación hecha por la Hermandad Musulmana de que Al-Sisi le sirve a Israel e incluso es de origen judío, declaró: “’Abd Al-Fattah Al-Sisi, el líder del sangriento golpe de estado [contra el régimen de la hermandad Musulmana], continúa complaciendo a los sionistas en todos los ámbitos: en política, economía, cultura e incluso arqueología… La ceremonia de inauguración de la sinagoga y las exageraciones mediáticas que la rodean demuestran que Al-Sisi está dispuesto a vender Egipto y sacrificar a su pueblo por el bien de sus amigos sionistas, el de su familia y su tribu, para que apoyen su permanencia para siempre en la silla [del poder que ganó mediante su] ensangrentado golpe de estado y para obtener la aprobación de los estadounidenses a través del lobby judío».[14]

El portal del canal de televisión de Qatar Al-Jazeera, que apoya a la Hermandad Musulmana, publicó un artículo similar que afirmaba que, mientras se abría la sinagoga de Alejandría, los ciudadanos egipcios se manifestaban en contra del cierre de mezquitas en el país.[15]

[1] Al-Masri Al-Youm (Egipto), 12 de enero, 2020.

[2] Al-Yawm Al-Sabi (Egipto), 10 de enero, 2020.

[3] Misralnharda.com, 12 de enero, 2020.

[4] El término «renovación del discurso religioso» fue acuñado por primera vez por ‘Adly Mansour, presidente interino de Egipto en los años (2013-2014) tras la eliminación del régimen de la Hermandad Musulmana en el país. Este se refiere a rectificar el malentendido en el significado de la ley islámica dentro de la sociedad egipcia, a fin de detener la propagación del extremismo y el terrorismo. Véanse los suficientes informes de MEMRI: Serie Investigación y Análisis No. 1265 – Tres años dentro del mandato de Al-Sisi: Desafíos difíciles internos y externos, 16 de agosto, 2016; Despacho Especial No. 6114 – Columnistas egipcios en campaña del régimen de Al-Sisi para la «renovación del discurso religioso» como forma de combatir el terrorismo, 23 de julio, 2015; Investigación y Análisis No. 1326 – en Egipto, enfrentamientos entre la institución de la Presidencia y la institución Al-Azhar, 21 de agosto, 2017.

[5] Al-Masri Al-Yawm (Egipto), 12 de enero, 2020.

[6] Al-Masri Al-Yawm (Egipto), 11 de enero, 2020.

[7] Akhbar Al-Yawm (Egipto), 12 de enero, 2020.

[8] Al-Masri Al-Yawm (Egipto), 13 de enero, 2020.

[9] Cabe mencionar que la directora de la comunidad judía en Egipto Magda Haroun, asistió a la ceremonia junto con algunas ancianas judías.

[10] Al-Wafd (Egipto), 11 de enero, 2020.

[11] Fj-p.com, 4 de marzo, 2019.

[12] Fj-p.com, 7 de noviembre, 2019.

[13] Fj-p.com, 23 de diciembre, 2019. Para ver la publicación de la embajada israelí, visite la página Facebook.com/IsraeliinEgypt, 23 de diciembre, 2019.

[14] Fj-p.com, 10 de enero, 2020.

[15] Aljazeera.net, 12 de enero, 2020.