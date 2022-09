Introducción

Alrededor del Día de Qods (Jerusalén), que el régimen iraní conmemoró este año el día 29 de abril del presente año 2022, el vocero del régimen Kayhan discutió en profundidad la política de Irán en alentar la lucha militar palestina en contra de Israel, incluso dentro del propio territorio de Israel. En varios editoriales, algunos con un tono antisemita, este llamó a las fuerzas de la resistencia, entre ellas Hezbolá en el Líbano y el movimiento iraquí Al-Nujaba y en particular a los palestinos y sus organizaciones, a que emprendan acciones militares en contra de Israel.

En su primera página, el diario Kayhan destacó un video en hebreo de la milicia chiita pro-iraní iraquí Al-Nujaba que muestra un ataque realizado con misiles contra Israel lanzado simultáneamente desde Yemen, Irak, Irán, Siria, el Líbano y Gaza (véase más abajo). Además, en un editorial antisemita titulado «Israel puede ser destruido sin librar una guerra», el diario describió el sionismo y la ideología sionista en terminología antisemita tomada de la propia propaganda nazi: de «similares a ratas», como bacterias que propagan el mal, la corrupción y la saqueo y como traficantes de conflictos y discordias que solo tienen como objetivo robar y saquear a los musulmanes y que trabajan junto a Satanás e incluso le dan lecciones a este. El diario Kayhan le atribuyó otros rasgos a los sionistas que los antisemitas han atribuido históricamente a los judíos, tales como el control de los medios de comunicación globales, además de vincular a los sionistas de hoy «a quienes les encanta asesinar gente inocente» con los judíos del pasado que, según afirma, asesinaron a un profeta. Este también elogió a Hitler por expulsar a los judíos de Alemania y por imponer las leyes raciales de los nazis.

Otros representantes del régimen, incluyendo a Mohammad Hassan Akhtari, alto funcionario de la oficina del presidente Hajji Sadeqi, representante de Jamenei en el CGRI y Mohammad Eslami, director de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), así como también el comandante de los cuerpos policiales de Irán Hossein Ashtari, todos pidieron la destrucción de Israel y alardearon las actividades de Irán para lograr este objetivo.

Este informe, el segundo de una serie, presentará los llamados hechos por los voceros del régimen iraní a la destrucción de Israel a través de la lucha militar. [i]

Artículos publicados por el Día de Qods en el diario portavoz del régimen Kayhan sobre el destruir a Israel: «Un Día Qods muy diferente viene en camino – coordinando las fuerzas de la resistencia con el propósito de poner fin a la ocupación en Palestina»

El día 28 de abril del presente año 2022, la portada del diario portavoz del régimen Kayhan se centró en un cortometraje animado dado a conocer por el movimiento de la resistencia iraquí Al-Nujaba que muestra un ataque conjunto perpetrado con misiles contra Israel y llevado a cabo por todos los brazos de la resistencia iraní. El film, en hebreo, titulado «El colapso de los muros», que se burla de la Operación Guardián de los Muros de Israel realizada en mayo, 2021 contra Hamás en Gaza, comienza con imágenes de ataques terroristas y de misiles contra Israel y luego continúa describiendo el arsenal de misiles del CGRI en Irán, el Movimiento Al-Nujaba en Irak, Hezbolá en el Líbano, Hamás y el grupo Yihad Islámico palestino en Gaza, el ejército sirio y los houties en Yemen, incluyendo los alcances de los misiles y su distancia hacia varios puntos de referencia en Israel como objetivos. Estos objetivos incluyen el puerto de Eilat, Tel Aviv, Haifa, los Altos del Golán y la parte occidental de Jerusalén.

Para ver el segmento de video del film Al-Nujaba en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

El artículo de Kayhan decía lo siguiente:

«En la víspera al Día Mundial de Qods, el movimiento Al-Nujaba dio a conocer un video que mostraba a todos los miembros de la resistencia, desde Irán y Hezbolá hasta Yemen y Palestina, llevando a cabo un ataque a gran escala con sus poderosas capacidades, con el propósito de poner fin a la ocupación en Palestina. Este movimiento no tiene precedentes junto a las celebraciones en el ‘estrado de Jerusalén’ en el que los jefes de la resistencia tomaron una postura unida contra los sionistas. Si hasta hace varios años hubiese habido noticias de que Tel Aviv estaba completamente cercado por miles de misiles balísticos, quizás pocos hubiesen podido imaginar cercar al centro sionista, pero ahora, con la publicación del video del movimiento de resistencia Nujaba en Irak, el camino soñado y el choque militar en plenitud a todos los movimientos de resistencia contra el régimen sionista se explica en su totalidad, para que hasta aquellos con más dudas estén en la capacidad de entenderlo.

«Este breve video, titulado ‘El colapso de los muros’, publicado por el movimiento Nujaba, describe en hebreo, un escenario en el que un ataque masivo simultáneo con misiles sobre los territorios ocupados (Israel, que surge) desde Yemen, Irak, Siria, el Líbano y Gaza. De hecho, este video le envió una advertencia a Tel Aviv de que, en caso de estallar un conflicto militar, este se enfrentaría no solo a un país, sino a una gran coalición regional llamada «movimiento de resistencia».

«El muro que está a punto de caer: El segmento de video comienza con imágenes del lanzamiento simultáneo de cientos de misiles balísticos sobre los territorios ocupados (Israel) y luego examina las distancias entre ‘Israel’ y cada una de las bases de misiles en los diversos países de la región y la capacidad misilisticas de los movimientos de resistencia, uno tras otro. En primer lugar, pregunta, dirigiéndose a los sionistas: «Las fuerzas del grupo Yihad Islámico palestino y Hamás combatieron contra ustedes en la batalla Espada de Jerusalén de mayo, 2021. ¿Cómo se defenderán ustedes ante el arsenal de misiles de las fuerzas de resistencia en la región?’…

«Lo que llamó más la atención en el estreno de la película ‘Colapso de los muros’ es su proyección (es decir, estreno) en vísperas al Día Mundial de Qods. El día antes de su estreno, los destacados líderes de los movimientos de resistencia en la región también enviaron un mensaje conjunto a los ocupantes de Palestina, durante su participación en la celebración mediática ‘Jerusalem Dais’; en esta ocasión, los discursos de todos los líderes de la resistencia enfatizaron la necesidad de que el pueblo sobre el terreno responda para poner fin de una vez por todas la ocupación de Palestina.

«El secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah, dijo en esta ceremonia, profiriendo ataques verbales ante los esfuerzos hechos por la propaganda occidental para hacer que todos se olviden del tema de Palestina: ‘El creciente eje de la resistencia debe ser llamado ‘Eje de Jerusalén’, del cual Qods (Jerusalén) es el punto focal de unidad… Jerusalén es el punto que une a los países, las facciones y los pueblos que son parte del eje de la resistencia. Por el bien de Jerusalén, hoy día se han establecido verdaderos ejércitos y los que necesitan marcharse de este país son los ocupantes…»

Diario Kayhan[1]: «La única forma de lidiar con estas bacterias es con la estrategia de que ‘todo musulmán tome consigo un solo balde de agua’ y si todos los derramamos juntos, barrerá» con todos los sionistas; «Este es el pensamiento sionista que firmó un pacto con Satanás y a veces, incluso le enseña a este, con el objetivo de ‘difundir la corrupción por toda la tierra con todas sus fuerzas y saquear las propiedades y la vida de otros pueblos»

El diario Kayhan también escribió en su editorial publicado el 28 de abril, titulado «Israel puede ser destruido sin librar una guerra», que el «crecimiento canceroso» llamado Israel debe ser eliminado, según lo ordenado por el fundador de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Ese describió el sionismo y su ideología utilizando términos de la Alemania nazi al referirse a los judíos de bacterias que propagan el mal, la corrupción y el saqueo, que son traficantes de conflictos y de discordias con el único objetivo de robar y saquear a los musulmanes y cuyas flechas están siendo dirigidas contra el régimen de la revolución islámica en Irán.

La ideología sionista, prosiguió, se nutre de Satanás e incluso se encarga de enseñarle. Este se dedica a la hechicería, es tan rico y opulento como Coré y sólo busca tomar el control de las tierras de los países islámicos, con la cooperación de los regímenes en Occidente que les pagan impuestos a los sionistas para mantenerlos fuera de Occidente.

Al igual que otros voceros del régimen iraní, el diario Kayhan utiliza indistintamente las palabras «sionistas» y «judíos», por ejemplo, atribuyéndole a los sionistas características atribuidas a los judíos: control global a través de los medios de comunicación con el objetivo de imponer su «falsa y distorsionada visión del mundo». El editorial vinculó directamente a los sionistas de hoy día «que aman asesinar a gente inocente» con los judíos del pasado que, según este afirma, asesinaron a un profeta. El motivo de asesinar profetas, es decir, la acusación de que los judíos asesinaron a los profetas que les enviaron – es muy común en la diatriba del antisemitismo islámico.

Es más, el diario Kayhan afirma que el Holocausto judío ocurrido en Europa es un mito sionista destinado a robarles a los ciudadanos de Europa mediante el uso de un impuesto pagado a Israel. El diario elogia a Hitler por expulsar a los judíos de Alemania y por dictar las leyes raciales nazis respecto a los judíos, afirmando que si los judíos hubiesen sido parte genuina de los pueblos de Europa, tal como consideran a los ucranianos de ojos azules, los europeos no hubiesen acordado expulsarlos.

Lo siguiente es la traducción del editorial del diario Kayhan:

«El sello de la humillación y miseria se encuentra impreso en la frente del pensamiento del pueblo de Israel, que presenció más de 10 milagros realizados por el profeta Moisés aparte de cruzar el mar Rojo – cabe señalar el momento cuando este vio a los adoradores de ídolos, anheló ser uno de ellos también y cuando ya habían pasado 40 noches, pasó del monoteísmo a adorador de becerros.[2] Estos versículos junto a decenas más, tratan con el pueblo de Israel el cual se caracteriza por su terquedad, su oposición a la palabra de Alá y su invención de excusas, que ve a los demás como sus servidores y que se considera superior a todos los demás, como el permanentemente elegido pueblo de Alá. Ellos (el pueblo de Israel) son ??los más corruptos de la Tierra. Sus clérigos son conocidos como distorsionadores de la realidad, usureros, corruptos y asesinos de profetas y quienes sentaron las bases para asesinar a los imames chiitas.

“Estas características pertenecen a la ideología sionista, que nuestro mundo de hoy día siente en carne propia. Ellos son únicos en crear historias y narrativas, ya que son expertos en falsificar libros divinos e historia. Como escritores de novelas o historias imaginarias, ellos (los sionistas) tejen y enhebran (es decir, crean) la historia de acuerdo a sus necesidades futuras y así se lo ‘venderán’ a la humanidad.

“Persisten en sus mentiras, al punto en que ellos mismos se las creen, e incluso le temen a una mujer de edad avanzada que niega el Holocausto, condenándola a prisión.[3] Ellos, los sionistas son unos ??cobardes, pero además de su miedo, también es posible ver la sensibilidad de esta mentira, al igual que ciertas partes de la teoría de Darwin o la historia de la creación o la historia de los profetas y sus escritos, o los hadices que estos inventaron y así sucesivamente, o como toda exageración histórica y mediática que debería ser expuesta a la duda y en donde debemos buscar sus huellas ‘ratunas’.

«El pacto entre este pensamiento sionista y los quraysh (tribu, los parientes idólatras del profeta Mahoma que no le prestaron atención a sus palabras sobre el monoteísmo) y otros perjudicaron al profeta Mahoma más que cualquier otro grupo de gente. Este pensamiento siempre erradicó sus huellas en la historia del islam, debido a la estupidez e ignorancia de los árabes más primitivos e hipócritas y les transmitió su maldad multiplicando así el crimen contra el islam.

«El cultivo a las disputas entre los musulmanes es su trabajo, en el que estos gobiernan y son expertos. Ellos crean disputas de la nada. Entre los sunitas, crean disputas a través de los wahabíes; entre los chiitas crean disputas por medio de los bahais y en el cristianismo crean disputas utilizando a los neo-cristianos – y por supuesto entre los budistas, su actividad involucra un culto brutal de Myanmar la cual incinera vivos a los musulmanes.

“Su malvada manera de pensar en congregar toda la maldad del mundo es asombroso. Son capaces de juntar a los sedientos de sangre hipócritas (una referencia a Muyahidin-e Khalq) con las monarquías pro-Shah, los exiliados, matones, bahaíes, verdugos, la gente del SAVAK (la policía secreta, los servicios de inteligencia y el aparato de seguridad interna de Irán bajo el Shah), los engañadores, espías, malhechores, etc., y toda la contaminación humana, en el frente llamado frente anti-revolucionario (es decir, contra la Revolución Islámica de Irán), a fin de alimentarlos y darles agua.

«El imam Jomeini los denominó simplemente un crecimiento canceroso debido a su modestia y cortesía, ya que su destino no es compatible con lo que sucede en un crecimiento canceroso. La única forma de tratar con estas bacterias es con la estrategia de que ‘cada musulmán tome un cubete de agua’ y si todos los vierten juntos y al mismo tiempo, barrerá’ con todos los sionistas. Este es el pensamiento sionista que firmó un pacto con Satanás y, a veces, incluso le enseña a este y que tiene como objetivo esparcir la corrupción con todo su poder por toda la tierra y saquear las propiedades y vidas de otros pueblos. Ellos son los más hostiles ante los creyentes (es decir, los musulmanes) y son los más astutos y los más dañinas de las criaturas vivientes en la raza humana, debido a su pensamiento podrido y ellos los sionistas incluso se burlan también de los judíos del mundo…

«No hay ninguna duda de que los asuntos de los judíos y en particular de los judíos de nuestro país, difieren de este pensamiento sionista extremista y totalitario, al igual que los wahabíes y bahais no necesitan ser considerados sunitas o chiitas. Aunque el origen de todas estas formas de extremismo hay que buscarlo en la corte de la reina de Inglaterra, no hay que olvidar la excepcional habilidad sionista cultivada incesantemente por Satanás, desde los días de Caín y mezclada con la hechicería y la magia egipcia y combinada con la riqueza de Coré y la creencia en los samaritanos. En cada punto de la historia surge algún pensamiento satánico, pero se puede decir que ahora estamos en un momento de la historia en el que los creadores de este pensamiento peligroso se han encontrado y han colaborado e identificado a su enemigo común y al centro de la libertad divina, siendo este el régimen de la República Islámica de Irán».

«La lógica mostrada por Hitler con la expulsión de los judíos de Alemania demuestra que fue más sabio y audaz que todos los líderes europeos actuales»

“El saqueador régimen sionista, que saqueó la tierra árabe musulmana, cristiana y judía de Palestina y reunió a su población en las calles de la URSS y Europa y pretende imponerse en la región por la fuerza, ha demostrado, desde los días de Moshe Dayan y la Guerra de los Seis Días, que buscó imponerse por sí mismo en Irak, Irán, África y América del Sur, después lo hizo en Jordania, Egipto, Palestina y el Líbano.

«Los fondos de coerción que Estados Unidos y algunos grandes países europeos han estado tomando por la fuerza de sus ciudadanos y pagándole a este régimen sionista todos los años desde la época de Hitler es en realidad un rescate que pagan para mantener este mal alejado de ellos y dentro del seno de la región islámica. La lógica mostrada por Hitler con la expulsión de los judíos de Alemania demuestra que este fue más sabio y más audaz que todos los líderes europeos actuales.

«Hitler expulsó a los judíos y desde ese entonces los países europeos han estado buscando excusas ante su propia cobardía y humillación. Si los países europeos hubiesen considerado que los judíos son parte de ellos y no solo en palabras y consignas, tal como consideran a los inmigrantes ucranianos de ojos azules, hubiesen mantenido a los judíos entre ellos mismos y se hubiesen liberado a sí mismos de esta vergüenza…

“Uno de los mayores problemas de nuestra época es ‘la arrogancia de los medios de comunicación globales’. Cuando los medios de comunicación gigantes del mundo estén en manos del sionista Rupert Murdoch y su estirpe, se puede esperar ver el mismo espíritu del que hemos estado hablando desde el comienzo de esta era en los medios de comunicación identificados con ellos. ¿Cómo es que alguien que asesina a un profeta puede no amar asesinar a gente inocente e indefensa?…

“Los días de la traición de la dinastía Pahlavi en la lucha árabe ya pasaron y hoy día la República Islámica apoya a cualquiera que se oponga a las exageradas demandas del sionismo. Los saudíes están sumidos de lleno en el pantano de Yemen. Si la humillación traída por Biden no destruye los fragmentos restantes de la reputación estadounidense, sin duda su incapacidad para abordar el omicron (variante del Covid) y la deuda nacional estadounidense lo hará. Las manos de los chiitas, los sunitas y los cristianos están entrelazadas y el frente gigante contra la arrogancia (es decir, los Estados Unidos) se está fusionando por sí mismo.

“El tiempo de arrojar piedras ya pasó y Palestina posee cohetes de precisión. Siria tiene un gobierno establecido que ha estudiado la forma en la que opera Irán, al igual que el Líbano, que se burló de la operación antimisiles de Israel llamada Cúpula de Hierro y así sucesivamente. Este mismo Irán espera que pronto, si Alá lo lega, corte la cinta para celebrar la liberación y entrada en Jerusalén, quizás sin librar una guerra, por medio de los valientes jóvenes de la resistencia».

