Como parte del apoyo sin ningún tipo de reservas del régimen sirio a su aliado Rusia en la guerra de Ucrania,[1] el régimen ha estado repitiendo la propaganda rusa contra los Estados Unidos diciendo, entre otras cosas, que las fuerzas rusas en Ucrania han descubierto laboratorios donde fueron fabricadas y desarrolladas armas biológicas bajo supervisión estadounidense, con la intención de utilizar aves, murciélagos y reptiles y propagar enfermedades alrededor del mundo.[2] El vice-canciller de Siria Bashar Al-Ja’afari, por ejemplo, dijo el día 24 de marzo del presente año 2022 en una conferencia en Damasco sobre la guerra de Ucrania que «Occidente abrió 44 laboratorios secretos en Ucrania para desarrollar armas biológicas en contra de Rusia y el mundo».[3] En una declaración que fue emitida el 23 de marzo, la cancillería de Siria dijo que la «actividad criminal de Estados Unidos en sus laboratorios de guerra biológica para exportar patógenos demuestra que un imperio en donde las mentiras y los dobles discursos se unen es una amenaza directa para la seguridad y la paz mundial».[4]

Los artículos en la prensa siria también repitieron estas teorías de conspiración, acusando a Estados Unidos de desarrollar armas biológicas en laboratorios ubicados en Ucrania. Algunos de los artículos incluso afirmaron que Estados Unidos desarrolló el virus del Covid-19 en Ucrania y que, por lo tanto, es necesario buscar «el Wuhan ucraniano» en lugar del «Wuhan chino». Estos advirtieron que las armas biológicas secretas de Estados Unidos pueden escapar de control y amenazar la propia existencia de la humanidad.

Lo siguiente son extractos traducidos de algunos de estos artículos sirios.

Periodista sirio: El descubrimiento de los laboratorios confirma que la mayoría de las enfermedades y epidemias son fabricadas por los Estados Unidos

‘Abd Al-Halim Sa’ud, columnista del diario del gobierno sirio Al-Thawra, escribió que lo que los rusos supuestamente han expuesto sobre los laboratorios biológicos supervisados ??por Estados Unidos en Ucrania no es de sorprender, ya que Estados Unidos no evita ningún medio a su haber para dañar y perjudicar a sus enemigos. Este escribió: «La operación militar especial de Rusia en Ucrania continúa exponiendo cada vez más secretos sobre el papel práctico que se le asignó al gobierno ucraniano pro-occidental. Quizás el secreto más grave e importante revelado hasta ahora son las aves que fueron etiquetadas con números y liberadas de los laboratorios biológicos en Ucrania a las áreas de Ivanovo y Voronezh en Rusia. Tal como aclaró un vocero del Ministerio de Defensa ruso, el objetivo de la investigación en estos laboratorios era crear un mecanismo secreto para propagar enfermedades mortales. El proyecto, bajo supervisión de los Estados Unidos, se le conoce como UP-4 y fue llevado a cabo en el año 2020 en colaboración con laboratorios biológicos en Kiev, Kharkiv y Odessa, con el propósito de examinar la viabilidad de propagar una enfermedad contagiosa mortal utilizando aves migratorias…[5]

“Cualquiera que esté familiarizado con el historial de los Estados Unidos en financiar y fabricar armas nucleares y biológicas y probarlas sobre la población, cultivos y animales en varias partes del mundo, no debería sorprenderse por lo que fue expuesto recientemente. El liderazgo del malvado imperio estadounidense y su estado a la sombra incluye a gente despiadada e inhumana cuyo objetivo es sembrar muerte y terror además de causar muertes entre sus rivales, enemigos y oponentes con el fin de ganar más dinero y propiedades. Como discípulos de Maquiavelo, estos no carecen de maldad ni de medios y su lema es su famoso dicho, de que ‘el fin justifica los medios’.

“El aspecto más serio y quizás el más grave, es que algunos comportamientos imprudentes e irresponsables estadounidenses están haciendo imposible controlar las epidemias y esto puede causar que enfermedades mortales escapen de control y se propaguen por todo el mundo, tal como ha estado sucediendo en los últimos dos años con la pandemia del Covid, que ha matado a seis millones de las 500 millones de personas que lo contrajeron. Esto fortalece la suposición de que muchas de las enfermedades contagiosas y epidemias que han afectado a personas y animales fueron fabricadas por los Estados Unidos y también explica la tendencia estadounidense a hacerse del control de la industria farmacéutica para obtener muchos más beneficios».[6]

Periodista sirio sénior: Estados Unidos utiliza agentes biológicos para propagar enfermedades

‘Abd Al-Rahim Ahmad, ex-director de la agencia de noticias oficial siria SANA y quien actualmente es columnista del diario Al-Thawra, escribió que el descubrimiento de laboratorios biológicos en Ucrania plantea dudas sobre la posible participación de Estados Unidos en la creación del coronavirus: «La única explicación por la reacción salvaje en contra de la operación rusa en Ucrania es que le teme a que su complot sea expuesto y la guerra biológica secreta que se lleva a cabo en los laboratorios de Ucrania… Estados Unidos no puede negar la existencia de los laboratorios biológicos secretos que ha estado operando durante mucho tiempo en Ucrania, primeramente, porque las fuerzas rusas se han apoderado de las pruebas de su existencia y segundo, porque Estados Unidos está claramente aterrorizado por la posibilidad de que estos laboratorios caigan en manos rusas…

«Aunque los estadounidenses trataron de afirmar que estos laboratorios poseen fines médicos y defensivos,[7] estos sin embargo, plantean la sospecha de que Estados Unidos creó el coronavirus en uno de sus laboratorios y lo propagó en China para destruir a este país. Teniendo especial cuenta que los rusos han descubierto laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania que utilizan aves y reptiles para propagar enfermedades mortales, incluyendo murciélagos, que son ampliamente consumidos en China y que se dice son la fuente del virus…

“En el curso de años de guerra terrorista contra Siria, Siria logró exponer los métodos estadounidenses de utilizar sus aparatos terroristas para organizar ataques químicos supuestamente llevados a cabo por Siria. Ahora obtendremos una visión mucho más clara del reprobable papel desempeñado por los Estados Unidos en el uso criminal de agentes de guerra biológica para propagar enfermedades y epidemias en otros países a través de aves e insectos.

“El mundo no debe creerle a Estados Unidos y debería pensarlo mil veces antes de aceptar cualquier reclamo estadounidense… El mundo todavía sufre por la pandemia del Covid y las sospechas sobre el papel que juegan los Estados Unidos en su creación y propagación van en aumento. Ucrania puso fin a la guerra biológica estadounidense contra el mundo, ¿o será este solo el comienzo?»[8]

Periodista sirio: No puede descartarse que el coronavirus haya sido fabricado por laboratorios estadounidenses en Ucrania

Hiba ‘Ali Ahmad, columnista del diario del gobierno Tishreen, también alegó que Estados Unidos es el responsable de crear el coronavirus y escribió lo siguiente: «Algunos pueden pensar que toda la plática sobre el coronavirus se ha detenido desde que estalló la tormenta por la crisis ruso-ucraniana, con sus desarrollos diarios e incluso a cada hora, pero lo cierto es que esta crisis ha dejado al descubierto nuevos hallazgos respecto al coronavirus, principalmente porque Estados Unidos ha estado usando esta epidemia como arma biológica, al igual que utiliza de la misma manera todas las demás enfermedades contagiosas cuando esto le conviene a sus propósitos y existen amplias evidencias históricas de esto.

«Los hallazgos sobre los laboratorios biológicos en Ucrania son muy reveladores. Estos confirman muchos hechos de que Estados Unidos quería esconder y nos recuerdan muchas otras enfermedades que aparecieron repentinamente y luego la conmoción a su alrededor se calmó. Estas se convirtieron en enfermedades comunes y en algún momento se reveló que Estados Unidos estuvo involucrado en alguna etapa de su fabricación, durante los conflictos internacionales. Estos hallazgos exponen totalmente a Estados Unidos a nivel moral, así como también a Occidente, que cumple sus órdenes.

“Los laboratorios se encuentran en suelo ucraniano. Kiev es un aliado de los Estados Unidos y le sirve como una de sus herramientas en las cercanías de Rusia. Esto prueba que los laboratorios fueron creados con el patrocinio, apoyo y supervisión de los Estados Unidos. No puede descartarse que en ellos se fabricó el coronavirus y por lo tanto deberíamos buscar el ‘Wuhan ucraniano’ en lugar del Wuhan chino…

«Así son los Estados Unidos. Crea caos en el mundo e instiga conflictos entre países vecinos. Este aparentemente tiene un plan secreto más mortal y mucho más peligroso para la humanidad que los medios y mecanismos convencionales de guerra. La investigación expuesta por el Ministerio de Defensa ruso en Ucrania en la ciudad de Kharkiv, que se ocupa de las enfermedades que saltan de los murciélagos a la población y es supervisado por los Estados Unidos, refutan todas las afirmaciones de los Estados Unidos y sus acusaciones contra otros países, ya que Estados Unidos es el principal culpable y el que debería ser condenado”.[9]

Columnista en diario sirio: Las armas biológicas secretas de los Estados Unidos son una amenaza para la humanidad; este debe ser enjuiciado por ello

El periodista libanés Rif’at Ibrahim Al-Badawi, quien escribe una columna semanal en el diario pro-régimen sirio Al-Watan, también acusó a Estados Unidos de propagar enfermedades mortales en todo el mundo y exigió llevarlo ante la justicia. Este escribió lo siguiente: «El haber expuesto los laboratorios biológicos en Ucrania que trabajan para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y experimentan con el coronavirus de murciélago obliga a los Estados Unidos a brindarle a la humanidad respuestas claras y detalladas sobre lo que sucede en estos laboratorios. De lo contrario, se considerará que ha sido condenado por crímenes mortales contra la humanidad…

«Existe un dicho muy conocido que dice que no hay humo sin fuego. Pero Estados Unidos ha adoptado un nuevo método para perpetrar sus crímenes, el del ‘fuego estadounidense sin humo’, especialmente desde que recurrió a los medios biológicos sigilosos para perpetrar asesinatos en masa» y de exterminio, en lugar de ruidosos y aterradores aviones de combate, misiles balísticos o bombas nucleares. El uso de laboratorios secretos por parte de Estados Unidos que experimentan con la propagación de virus mortales entre la población constituye un crimen abominable contra la humanidad y una amenaza directa para la humanidad en su totalidad. Es vital establecer un aparato legal confiable que lleve ante la justicia y los tribunales a Estados Unidos, lo haga rendir cuentas y lo condene… Las acciones estadounidenses y de Occidente a lo largo de la historia muestran que no tienen nada que ver con la humanidad. Estos no respetan la democracia en ninguna parte y están dispuestos a seguir extorsionando países y subordinándolos a su hegemonía, mientras intimidan a pueblos a través de masacres para asaltar y apoderarse de los recursos de la población y de países”.[10]

[1] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9799 – El régimen de Assad expresa apoyo sin reservas a Rusia en la guerra de Ucrania; ‘Nuestro enemigo es el mismo’ – 1 de marzo, 2022.

[2] Para los funcionarios rusos que expresan tales afirmaciones, véase el video del portal MEMRI TV No. 9438 – Canciller de Rusia Sergey Lavrov: Biden desea un mundo unipolar; cuando Occidente entre en razón, recordaremos que no se le puede confiar; los laboratorios biológicos del Pentágono en Ucrania desarrollan peste, ántrax y patógenos dirigidos a grupos de la etnia rusa, 18 de marzo, 2022; video del portal MEMRI TV No. 9454 – Embajador ruso en Irak, Elbrus Kutrashev: Invadimos Ucrania porque estaban planeando utilizar una bomba sucia contra nosotros; los laboratorios de armas biológicas estadounidenses en Ucrania trabajan para tener en la mira a la nacionalidad eslava, 25 de marzo, 2022. Estados Unidos ha negado enérgicamente estas afirmaciones (State.gov, 9 de marzo, 2022).

[3] Al-Thawra (Siria), 24 de marzo, 2022.

[4] Sana.sy, 23 de marzo, 2022.

[5] Para ver las afirmaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, consulte arabic.rt.com, 10 de marzo, 2022.

[6] Al-Thawra (Siria), 14 de marzo, 2022.

[7] Victoria Nuland, subsecretaria de estado de los Estados Unidos para asuntos políticos, dijo el 8 de marzo, 2022 en una audiencia en el Congreso que «Ucrania posee instalaciones de investigación biológica, que, de hecho, ahora estamos bastante preocupados porque las tropas y fuerzas rusas puede ser que estén trabajando con los ucranianos sobre el cómo pueden evitar que dicho material de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas en caso de que se acerquen” (Nytimes.com, 11 de marzo, 2022).

[8] Al-Thawra (Siria), 15 de marzo, 2022.

[9] Facebook,com/tishreen.news.sy, 19 de marzo, 2022.

[10] Al-Watan (Siria), 15 de marzo, 2022.

