Representante del grupo Yihad Islámico palestino en Irán: ‘El ayatolá Jamenei es el líder de todos nosotros’; intelectuales saudíes en respuesta: Los líderes palestinos son hostiles a los árabes

Según un informe reciente, publicado por la agencia de noticias iraní Mehr, Nasser Abu Sharif, representante del grupo Yihad Islámico palestino (YIP) en Irán, declaró en una reunión con Javad Ghenaat, gobernador de la provincia Jorasán del Sur en Irán, que «nosotros, el pueblo palestino, cree que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei es el líder de todos nosotros». Sharif también prodigó elogios por el difunto general iraní Qassem Soleimani, quien fue asesinado por los Estados Unidos hace tres años y dijo que «las virtudes del mártir Hajj Qassem Soleimani deben ser presentadas como modelo para los jóvenes chiitas y sunitas, con el propósito de que recurran y aborden los verdaderos problemas de la nación islámica y sepan cómo liberar a los países islámicos de las garras de los enemigos».[1]

Los comentarios hechos por Abu Sharif provocaron la furia de los periodistas e intelectuales saudíes en las redes sociales, quienes acusaron al grupo Yihad Islámico palestino de servir los intereses de Irán más no el de los palestinos. Estos pronto extendieron sus críticas a todas las facciones palestinas, incluyendo a Hamás y Fatah, criticándolas por sus relaciones con Irán y con las fuerzas pro-iraníes. Apoyar a Irán, dijeron los críticos, equivale a mostrar hostilidad hacia los árabes y especialmente hacia los estados del Golfo. Uno comentó que los palestinos tienden a formar alianzas con los bandos equivocados y que sus líderes utilizan su difícil situación para enriquecerse a costa de ello.

Cabe señalar que el grupo Yihad Islámico palestino ha recibido fondos y armas de Irán desde su fundación y sus líderes expresan con frecuencia su agradecimiento a este país y a su líder Jamenei, por su activo apoyo a la causa.[2] Estas declaraciones a menudo provocan condenas en los países del Golfo, que las consideran de ingratitud por el apoyo de los árabes a Palestina e incluso como traición a la nación árabe.[3]

Las siguientes son algunas de las respuestas de los saudíes ante las declaraciones de Abu Sharif.

Investigador saudí: El grupo Yihad Islámico palestino le sirve a Irán; debemos distanciar a los palestinos de Irán por el bien de la paz

El periodista saudita Hussein Al-Ghawi compartió los comentarios de Abu Sharif, tuiteando lo siguiente: «Según el movimiento Yihad Islámico palestino, todo el pueblo palestino cree que el imam Jomeini es su líder».[4]

El intelectual saudita ‘Abd Al-Hamid Al-Hakim, ex-director del Centro de estudios legales y estratégicos del Medio Oriente en Jeddah, respondió al tuit de Al-Ghawi y comentó lo siguiente: «Eso es una total mentira, porque todos los palestinos son sunitas y el grupo Yihad Islámico palestino ha convertido la sangre palestina en un medio para hacer realidad los intereses iraníes. Nuestro papel es refutar estas falsas afirmaciones. En nuestra capacidad de ser un compas religioso y político de los palestinos, nosotros podemos distanciar a Irán de la causa palestina y ser ‘participes importantes’ en este problema, que Israel y la administración Biden consideran como la condición más crucial para lograr la paz en el Medio Oriente».[5]

Intelectual saudita: El liderazgo palestino siempre forma alianzas con aquellos elementos equivocados

El intelectual saudí Turki Al-Hamad también respondió al tuit de Al-Ghawi. Este dirigió sus críticas a los líderes palestinos a lo largo de los años, escribiendo sarcásticamente lo siguiente: «Ante los muchos fracasos diplomáticos de los palestinos desde el año 1948 e incluso antes, yo he formulado una regla empírica diplomática en la que a menudo confío: si un país o una fuerza política desea formar una alianza con algún elemento, deben verificar con qué elemento se ha aliado el liderazgo palestino y evitar formar una alianza con ese elemento. La historia de la causa palestina, desde los días de Hajj Amin Al-Husseini (el muftí de Jerusalén, quien formó una alianza con la Alemania nazi) y hasta el día de hoy, es la mejor prueba de ello».[6]

Académico saudita: El grupo Yihad Islámico palestino apoya al régimen iraní, contra el cual incluso los mismos iraníes protestan

El Dr. Khaled Al-Harbi sostuvo que la postura del grupo Yihad Islámico palestino sobre el régimen iraní es absurda ante las extensas protestas que se están produciendo actualmente en contra de este régimen en el propio Irán. Al-Harbi comentó: «El pueblo iraní está protestando contra Jomeini y el grupo Yihad Islámico palestino le da la bienvenida en Palestina. Yo predigo que todos los iraníes que solían estar a favor de ayudar a Palestina dejarán de apoyarlos luego de anunciarse esta declaración».[7]

El analista político saudí Fahd Dibaji también recurrió a Twitter para responder a las declaraciones de Abu Sharif y escribió lo siguiente: «… Mi respuesta a Abu Sharif es que creemos que la mayoría de los palestinos no poseen una causa verdadera, aparte de la hostilidad y el odio hacia los árabes, especialmente hacia los estados del Golfo y un intento constante de aprovecharse de ellos».[8]

Respondiendo al tuit de Dibaji, el periodista saudí Muhammad Al-‘Atiq escribió lo siguiente: «Todo esto se ha convertido en un tema de riqueza y hacerse rico con el pretexto de Palestina y la ocupación. Si ellos pudieran, hubiesen vendido el territorio, tal como lo hicieron sus antepasados y hubiesen vivido como refugiados expulsados de sus hogares, como es su costumbre».[9] El poeta saudí Fahd Al-Dosari también comentó: «Hamás ha descuidado la causa árabe palestina desde que este comenzó a inclinarse hacia Irán… ¿Es concebible que el pueblo palestino debería dejar de pertenecer al manto árabe?»[10]

El mismo día, Fahd Dibaji volvió a criticar a las facciones palestinas, esta vez en respuesta a una reunión celebrada en Bagdad el día 10 de enero entre Jibril Al-Rajoub, secretario del Comité Central de Fatah y Qais Al-Khaz’ali, comandante de la milicia chiita respaldada por Irán ‘Asaeb Ahl Al-Haq.[11] Dibaji compartió una fotografía de los dos y tuiteó lo siguiente: «No existe beneficio alguno ni en Hamás ni en Fatah. Ninguna de las facciones palestinas son buenas».

Usuario saudí en Twitter: El fundador del grupo Yihad Islámico palestino escribió un libro durante la revolución iraní elogiando a Jomeini

El usuario saudita en Twitter ‘Abd Al-Ilah escribió que los comentarios del representante del grupo Yihad Islámico palestino no son de sorprender, dadas las estrechas relaciones del grupo con Irán. Este tuiteó lo siguiente: «… Esta organización terrorista (el grupo Yihad Islámico palestino) fue creada durante la revolución de Jomeini.[12] Su fundador fue Fathi Shqaqi, un ex-activista de la Hermandad Musulmana, quien durante la revolución iraní escribió un libro elogiando a Jomeini…»[13]

