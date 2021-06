Introducción

En los últimos años, Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), el grupo yihadista sunita que ha controlado la provincia de Idlib, Siria desde el año 2017, se ha promocionado a sí mismo al mundo como la faz moderada de la militancia islamista en el bastión opositor de Idlib y como grupo que apoya la libertad de prensa y alienta a los periodistas rebeldes a informar la verdad y apoyar la revolución.

En los últimos meses, el líder del grupo HTS Abu Muhammad Al-Julani, quien ha sido designado como terrorista a nivel global desde el mes de mayo, 2013 apareció en los medios de comunicación extranjeros para resaltar la postura del grupo sobre restringirle el yihad al régimen sirio y refutar las acusaciones de que el grupo HTS viola los derechos humanos, por ejemplo, arrestando arbitrariamente a decenas de residentes y reporteros en áreas bajo su control en las gobernaciones de Idlib, Hama y de Alepo.

En febrero del año 2021, en su primera entrevista con un periodista estadounidense, Al-Julani le dijo al corresponsal de FRONTLINE Martin Smith que el grupo HTS no representa una amenaza para Occidente y negó que este torturar a prisioneros y a opositores. Al-Julani invitó a las organizaciones de derechos humanos a visitar Idlib e inspeccionar las prisiones del grupo HTS.[1]

El 4 de mayo del año 2021, el grupo HTS celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y emitió un comunicado recordándole a sus críticos que no hubo espacio para el libre opinar bajo Hafez y Bashar Al-Assad, mientras que la revolución siria trajo consigo libertad y seguridad a los sirios, permitiendo «que la voz de la verdad se eleve y triunfe sobre la opresión y la agresión».

Jactándose del «gran» número de reporteros occidentales que acuden en masa a Idlib, el comunicado enfatizó que «el mensaje de los medios de comunicación es un mensaje noble basado en precisiones, investigaciones y el transmitir la verdad» y afirmó que «uno de los principios más importantes de nuestra revolución y yihad son la libertad, el honor y garantizar una voz libre». Este agregó que ello se refiere a «la voz de la verdad que ayuda a los oprimidos, defiende la causa y converge y le transmite los hechos criminales de los invasores ocupantes al mundo entero».[2]

Varios opositores al grupo HTS, incluyendo a partidarios de Al-Qaeda y de grupos rebeldes no-yihadistas, acusaron al grupo HTS de restringir las libertades de prensa y de impedir que los periodistas critiquen al grupo o informen noticias que lo presenten de manera negativa.

Además, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Siria dijo que documentó violaciones realizadas por el grupo HTS a los derechos humanos, incluyendo el arresto y tortura de periodistas y activistas.[3]

La represión perpetrada por el grupo HTS contra la oposición percibida hacia su gobierno refleja algunas de las tácticas utilizadas por el gobierno sirio y desacredita sus esfuerzos por reformar su imagen, aferrarse al poder y obtener legitimidad internacional.

Este informe examinará el caso del reportero yihadista estadounidense Bilal Abdul Kareem, quien fue capturado por el grupo HTS y liberado siete meses después, como ejemplo de la represión realizada por el grupo contra los enemigos percibidos.

¿Quién es Bilal Abdul Kareem?

Según su propio portal Abdul Kareem nació en 1970 con el nombre de Darrell Lamont Phelps en la ciudad de Nueva York. Asistió a Mount Vernon High School, luego estudió escritura creativa en el Instituto Universitario SUNY College – antes de trabajar como comediante al estilo stand-up.

Este se convirtió al islam en 1997 y viajó a Egipto con el propósito de estudiar árabe, donde más tarde obtuvo un papel de presentador en el camal de televisión Huda, financiado por Arabia Saudita. Luego viajó a Ruanda y Libia para filmar documentales antes de llegar a Siria en el año 2012, donde fue recibido por primera vez por el grupo yihadista sede en Siria Ahrar al-Sham.[4]

En Siria, en el año 2016, Kareem ayudó a fundar «On The Ground News» (OGN), una agencia de noticias que cubre la guerra civil siria en idiomas árabe e inglés desde una perspectiva yihadista en el territorio controlado por la oposición. A menudo Kareem da a conocer publicados en Facebook, Twitter y YouTube sobre su vida como reportero yihadista en Idlib y publicaciones que documentan sus entrevistas con líderes yihadistas en Siria.

Postura de Abdul Kareem sobre el grupo HTS

En las redes sociales, Abdul Kareem ha declarado claramente que no se opone al grupo HTS. De hecho, lo ha elogiado en múltiples ocasiones mientras señala sus deficiencias.

Por ejemplo, en un video publicado en el canal YouTube de OGN el 7 de julio, 2020 Abdul Kareem habló específicamente acerca de su postura en referencia al grupo HTS.

Este dijo: «En primer lugar, aplaudo a los hermanos y les agradezco el buen trabajo que realizan en los frentes de batalla y en muchas otras áreas. Ellos hacen un trabajo realmente bueno aquí en Siria y nadie puede negar tal cosa». Luego señaló su desacuerdo con el grupo HTS, señalando que tiene «problemas con dicho grupo respecto a su sistema de justicia y su departamento de justicia… por ejemplo, si alguien es arrestado y está sujeto a ser interrogado, la primera pregunta a realizar es: cuánto tiempo puede uno investigar a una persona y mantenerla en prisión. En este momento, no lo sabemos porque no hay nada escrito. Nada que se le haya presentado al pueblo sirio. Si alguien está acusado de algo, ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que visite a un juez? En el video, Abdul Kareem mencionó claramente que no tenía intención de derrocar al grupo HTS, diciendo: «No, ese no es el caso en lo absoluto. Uno puede que tenga problemas con su esposa. Uno pudiera decir, cariño… estás poniendo demasiada sal en la comida o demasiado azúcar en el café y necesitas remediarlo. Eso no significa que quieras divorciarte de ella. El punto del tema aquí es este: miren chicos, la gobernabilidad no es fácil y a veces hay que levantar la voz para que las autoridades escuchen lo que realmente necesitan escuchar».[5]

¿Por qué Abdul Kareem fue capturado por el grupo HTS?

El 13 de agosto, 2020 militantes enmascarados del grupo HTS secuestraron a Abdul-Kareem en la ciudad de Atmeh, en la zona norte de Siria.

Al día después del secuestro, OGN tuiteó un video con el hijastro de Abdul-Kareem, Jihad, quien dijo que Abdul-Kareem terminó de rezar en una mezquita en las afueras de Atmeh cuando dos autos se detuvieron cerca y varios hombres armados enmascarados salieron de estos.[6]

El secuestro siguió a la publicación el día 11 de agosto de una entrevista realizada por OGN de Abdul-Kareem a Racquell Hayden-Best, esposa del trabajador británico del área de ayuda humanitaria en Idlib Tauqir Sharif, quien recientemente fue secuestrado y presuntamente torturado por el grupo HTS.[7] El día de su secuestro, Abdul-Kareem tuiteó un video acusándolos de torturar a Sharif en una prisión en el mes de junio.[8]

Grupo HTS acepta libertad condicional de Abdul Kareem

El 17 de febrero, 2021 siete meses después del secuestro de Abdul Kareem, el grupo HTS lo liberó. El grupo emitió una declaración[9] firmada por Taqi Al-Din Omar, jefe de la Oficina de Relaciones Mediáticas del grupo HTS, diciendo que Abdul Kareem fue sentenciado a prisión por dos cargos separados y liberado tras una petición de clemencia por parte de los individuos más sabios del área de Atmeh.

“Luego que el tribunal condenara a Bilal Abdul Kareem a un año de prisión y ratificó dicha sentencia y después de combinar dos sentencias en dos casos que le conciernen (un año para el primer caso y seis meses para el segundo), los más sabios de la región de Atmeh y varias personalidades destacadas le presentaron al tribunal una petición de clemencia. Luego de una revisión hecha por los jueces, el alegato fue aceptado, sujeto al cumplimiento de las condiciones de liberación, que tienen relación a los temas públicos y sus actividades militares. El arresto de Bilal Abdul Kareem ocurrió en agosto del año pasado, luego de presentarse varios cargos en su contra, entre ellos los más destacados son:

«Trabajar con grupos que perjudican la seguridad general en la zona liberada (la región de Idlib bajo control del grupo HTS, incitación infundada contra las autoridades locales, persistencia en esparcir y difundir mentiras que dañan las instituciones sin pruebas ni evidencias, reuniones repetidas con individuos buscados por las autoridades y acusar falsamente».

Grupo HTS le prohíbe a Abdul Kareem cubrir noticiosamente la guerra en Siria

El 24 de febrero, 2021 OGN compartió un anuncio en su canal de la aplicación Telegram explicando el por qué su fundador Abdul Kareem, no ha hecho ninguna aparición pública desde su salida de prisión del grupo HTS.

Según el anuncio, el acuerdo con el grupo HTS que aseguró la anticipada liberación condicional de Abdul Kareem a su condena de un año en prisión establece que tiene prohibido aparecer en las plataformas de las redes sociales durante seis meses. El anuncio[10] agregó que el acuerdo también le prohíbe a OGN cubrir «temas sirios» durante tres meses.

Abdul Kareem viola prohibición del grupo HTS y lo acusa de torturar prisioneros

El 7 de junio, 2021 Abdul Kareem publicó un enlace en su canal en la aplicación Telegram a un video en YouTube de 18 minutos de duración de una entrevista que este le concedió al medio de comunicación Middle East Eye. Esta fue la primera vez que habló en público desde su liberación condicional de prisión.

Durante la entrevista, Kareem afirmó que los métodos de tortura son comunes en las prisiones del grupo HTS y agregó que el líder del grupo Abu Mohammad Al-Julani, «no está en condiciones de gobernar».

Este afirmó que el grupo HTS lo detuvo porque informó sobre sus irregularidades en Idlib y agregó que el grupo lo percibió como una amenaza después de que expuso su práctica de torturar a los prisioneros. Sin embargo, Kareem dijo que si bien no apoya al grupo HTS ni tampoco a Al-Julani, no ve al grupo como una organización terrorista.

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/hayat-tahrir-al-shams-hts-crackdown-local-reporters-discredits-its-effort-project-itself

*Mansour Al-Hadj es compañero investigador en MEMRI.

[1] Véase el informe del PSATY en MEMRI Entrevista entre el líder yihadista sirio del grupo Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) Al-Joulani y periodista estadounidense provoca reacciones conflictivas: ‘Hipócrita y mentiroso’ vs líder revolucionario’, 8 de junio, 2021.

[2] Véase el Informe del PSATY en MEMRI – En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, opositores del grupo Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) acusan al grupo de restringir la libertad de prensa, partidarios instan a periodistas rebeldes a no ‘mentir’ ni difamar la revolución, 7 de mayo, 2021.

[3] Hrw.org/news/2019/01/28/syria-arrests-torture-armed-group, 28 de enero, 2019.

[4] Bilalabdulkareem.com/biography/, 17 de junio, 2021.

[5] YouTube.com, 7 de julio, 2020

[6] Twitter.com, OGNreport, 14 de agosto, 2020.

[7] Youtube.com/watch?v=woVyOUIoG1o, 11 de agosto, 2020.

[8] Twitter.com, OGNreports, 13 de agosto, 2021.

[9] Véase el Informe del PSATY en MEMRI – Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) emite declaración sobre la liberación del reportero estadounidense Bilal Abdul Kareem, 18 de febrero, 2021.

[10] Véase el Informe del PSATY en MEMRI -Individuo pro-yihadista, nacido en los Estados Unidos y residente en Siria Bilal Abdul Kareem el cual fue ‘prohibido por el grupo Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) de aparecer en las redes sociales durante seis meses’,25 de febrero, 2021.

The post Represión de Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) contra reporteros locales desacredita su esfuerzo de proyectarse como alternativa viable al régimen sirio y amenaza con rupturas en sus filas: El caso del reportero nacido en los Estados Unidos Bilal Abdul Kareem first appeared on MEMRI Español.