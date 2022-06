La Marcha de la Bandera pautada para el día 29 de mayo del presente año 2022 en Jerusalén, realizada como parte de las celebraciones del Día de Jerusalén en Israel, no provocó ninguna respuesta militar directa por parte de Hamás, a pesar de las ya vociferantes amenazas hechas por el movimiento de reanudar el lanzamiento de cohetes desde Gaza si la marcha era llevaba a cabo.[1] El hecho de que Hamás no cumpliera sus amenazas provocó intensas críticas entre los palestinos, quienes acusaron al movimiento de lanzar consignas vacías y se burlaron especialmente de su líder en Gaza Yahya Al-Sinwar, quien le pidió a los palestinos que se prepararan para una campaña a gran escala que comenzaría con una descarga de artillería de 1.111 cohetes disparados en dirección a Israel.[2]

Hamás inicialmente se abstuvo de abordar directamente esta crítica, lo que aparentemente lo avergonzó. En declaraciones inmediatamente posteriores a la Marcha de la Bandera y al día siguiente, la mayoría de sus funcionarios ignoraron dichas quejas, prefiriendo en cambio prodigar elogios a los murabitun en Jerusalén y en Al-Aqsa[3] por enfrentarse contra las fuerzas israelíes.

Pero a medida que pasaban las horas, los voceros y funcionarios de Hamás comenzaron a describir el letargo y la inacción del movimiento, brindando numerosas explicaciones y justificativos en forma de disculpas. Estos afirmaron, por ejemplo, que numerosos elementos y mediadores les suplicaron a los líderes de Hamás que evitaran que la situación se deteriorara en otra guerra, mientras subrayaron que el movimiento se negó a garantizar tal cosa. Estos también afirmaron que el movimiento realizó una evaluación objetiva de la situación y de sus intereses estratégicos, lo que lo llevó a decidir no lanzar un conflicto militar mientras Israel se encontraba en alerta máxima y esperando por un ataque. Estos también señalaron que el ejército israelí se encontraba en un estado elevado de preparación porque estuvo realizando un ejercicio militar mayor que involucró a todas sus unidades. Los funcionarios de Hamás enfatizaron que la respuesta ante la Marcha de la Bandera llegará, pero que Hamás será quien elija la hora, el lugar y la forma de su respuesta, para de esta manera mantener el elemento sorpresa.

Hamás y figuras cercanas a este también intentaron reclamar logros en este asunto. Ellos dijeron que Hamás logró disuadir a Israel utilizando solo amenazas obligándolo a modificar la ruta de la marcha. Un funcionario de Hamás declaró que Israel continúa incluso ahora “enviando mensajes a través de mediadores rogándole a la resistencia que no responda a lo sucedido en la Marcha de la Bandera”.

Periodistas y analistas cercanos a Hamás propusieron argumentos similares en artículos en los diarios del movimiento y en sus cuentas personales de las redes sociales. Algunos de ellos escribieron que la decisión de Hamás de no responder a la Marcha de la Bandera, a pesar de la presión de la población palestina para hacerlo, demostró la prudencia y sabiduría del liderazgo del movimiento, la cual es guiada por consideraciones racionales en lugar de emocionales.

Este informe presenta las explicaciones proporcionadas por funcionarios de Hamás y por figuras cercanas a este ante su falta de reacción a la Marcha de la Bandera, en respuesta a las críticas dirigidas contra este por muchos de los palestinos.

Portavoces y funcionarios de Hamás: Muchos mediadores nos pidieron que impidiéramos la escalada; nosotros tenemos nuestras propias consideraciones; solo nosotros y nadie más elegiremos el momento y el lugar de nuestra respuesta

Tal como fue declarado, los funcionarios de Hamás inicialmente se abstuvieron de abordar la falta de respuesta del movimiento ante la Marcha de la Bandera en Jerusalén, e incluso continuaron amenazando con una respuesta a futuro. En una declaración emitida el 29 de mayo, varias horas después de que finalizara la Marcha de la Bandera, Taher Al-Nounou, asesor de medios de comunicación del jefe del buró político de Hamás Isma’il Haniya, dijo que varios elementos se contactaron con Haniya y le pidieron que evitara que la situación se deteriorase aun más. Pero Haniya, dijo Al-Nounou, se negó a dar garantías sobre el posible desarrollo de los acontecimientos en la Palestina ocupada. Este les dijo a estos elementos de que lo sucedido en Jerusalén y Al-Aqsa era imperdonable y que Hamás continuaría con su política hasta que la ocupación fuese eliminada de Jerusalén y de todas las tierras palestinas.[4]

Otro portavoz de Hamás, ‘Abd Al-Rahman Al-Shadid, prometió que «la ocupación pagará muy caro» «tarde o temprano» por «invadir» Al-Aqsa y atacar a los murabitoun. Este agregó que «las repetidas declaraciones de la resistencia de que la Espada de Jerusalén no será devuelta a su funda[5] son ??una verdad indiscutible”; además, “la decisión sobre el momento, lugar, los medios y la naturaleza de la acción que perjudicará a la ocupación está siempre en manos del liderazgo de la resistencia y sujeta a su sabia evaluación».[6]

Sin embargo, a medida que aumentaban las críticas en contra de Hamás, sus funcionarios se vieron obligados a dar explicaciones sobre su decisión de no responder militarmente a la Marcha de la Bandera. El portavoz de Hamás Fawzi Barhoum, dijo en el canal de televisión Al-Ghad que numerosos mediadores se acercaron al movimiento para pedirle evitar que la situación se convierta en una verdadera guerra con Israel. Este agregó lo siguiente: “Las facciones palestinas tienen sus propias consideraciones respecto a la forma de enfrentar a la ocupación israelí… Las amenazas y declaraciones de la resistencia causaron que se acortara la ruta de la marcha y que el gobierno de ocupación hiciera muchos cambios… Las facciones lograron agotar a la ocupación en los niveles de seguridad, político y militar y confrontar a las fuerzas militares y de seguridad de Israel con una fuerza popular palestina que se dispuso a expresar su ira por las continuas violaciones contra la bendita mezquita Al-Aqsa. Estamos en medio de una continua guerra de desgaste con la ocupación que se intensificará hasta que se resuelva el conflicto…” Las facciones palestinas, dijo Barhoum, no necesitan demostrarle nada a nadie, ya que ya han librado cuatro guerras contra la ocupación y han librado luchas en los niveles de seguridad, inteligencia, militar, popular, a nivel diplomático y político y obtuvo muchos logros en el curso de los conflictos. “Esta no es la última batalla”, afirmó, “sino solo una de las coyunturas en el conflicto con la ocupación, que terminará solo cuando se decida la batalla por Jerusalén y cuando Al-Aqsa sea liberada de la deshonra causada por la ocupación”.[7]

El funcionario de Hamás a cargo de los asuntos de Jerusalén Haroun Nasser Al-Din, dijo en una entrevista realizada el 1 de junio con el diario vocero de Hamás Filastin: “La ocupación israelí continúa enviando mensajes rogándole a la resistencia que no responda a lo que sucedió en la Marcha de la Bandera… Lo único que impidió que la resistencia respondiera fue su deseo de no dejar que la ocupación decidiera las circunstancias de la campaña, especialmente porque la ocupación ha estado lista y esperando dicha campaña durante las últimas tres semanas, en las cuales ha estado realizando ejercicios militares involucrando a todas sus unidades militares, programada para continuar por una semana más”. Al subrayar que “es la resistencia la que decidirá el momento adecuado para responder”, también afirmó que “la ocupación detuvo la marcha judaizante en la Puerta de Damasco y no permitió que continuara hacia el barrio musulmán, tal como estaba previsto, porque la resistencia lo hizo disuadir de hacerlo”. Otra razón por la que Hamás se abstuvo de responder, dijo, fue que “el gobierno de ocupación está atrapado en una crisis política interna y desea salir por medio de una campaña militar externa. La resistencia en Gaza se abstuvo de ser arrastrada hacia este plan israelí, ya que será la resistencia la que elija la hora cero para la respuesta a todas las violaciones de Israel contra Al-Aqsa”.[8]

Artículo en diario portavoz de Hamás: La sabiduría de la resistencia frustró los planes de la ocupación; la respuesta llegará en el lugar y momento apropiados

Un artículo publicado el 30 de mayo en el diario vocero de Hamás Al-Risala, titulado “La resistencia: entre las demandas del pueblo y una evaluación de la situación”, afirmó que la resistencia decidió no responder a la Marcha de la Bandera basándose en una serie de consideraciones, tras evaluar la situación y concluir que una respuesta sería imprudente y de hecho esta sería útil para Israel, que actualmente está preparado para el conflicto. Esta prudencia, agrega el artículo, refleja la sabiduría y madurez de la resistencia y demuestra que actúa con entera objetividad y corrección.

El artículo leía: «Todo el mundo sabe que la resistencia palestina pudiera haber hecho llover cohetes sobre Israel ayer y estropear las celebraciones de la Marcha de la Bandera tal como lo hizo el año pasado, pero no lo hizo. Esto dio lugar a la pregunta… ‘¿Cuándo, dónde? y ¿cómo responderá la resistencia?’… La respuesta provino del jefe del movimiento Hamás Isma’il Haniya, quien dijo: ‘Lo que sucedió en Jerusalén no será perdonado’, aclarando así que la resistencia responderá, pero no en el momento en que la ocupación esté preparada para esta respuesta… La resistencia dejó el tema abierto para que la ocupación se preocupe al respecto mientras Hamás se prepara para ello. Tal vez la resistencia palestina, desgastada por los contactos con los mediadores en la última semana y por su firme demanda, cuyo origen era la propia ocupación, de no disparar cohetes contra Jerusalén tal como sucedió en el mes de mayo, 2021 – escuchó la voz de la razón y le puso atención a su sabiduría innata que la obligó a renunciar a una reacción por ahora. Al mismo tiempo, esta hizo hincapié en su derecho a responder cada vez que se sienta seguro de su capacidad para así perjudicar a la ocupación…»

El artículo citó a Husam Al-Dajani, un analista político pro-Hamás y columnista del diario vocero de Hamás Filastin, quien dijo que “el principal factor que hizo que la resistencia pospusiera la decisión de enfrentar a la ocupación fue el papel jugado por los mediadores. La resistencia enfrentó un aluvión de esfuerzos de mediación, contactos y solicitudes por parte de las Naciones Unidas, El Cairo, Doha y otros”. Al-Dajani agregó que “el interés nacional general obliga a la resistencia a evaluar la situación analizando el entorno estratégico en Gaza. Si hubiesen estallado enfrentamientos en Cisjordania y Jerusalén, la postura de la resistencia sin duda hubiese sido muy diferente. Pero dado que los enfrentamientos fueron limitados, la resistencia pudo actuar con moderación para evitar así que la brújula apunte solo a Gaza (es decir) para que la reacción israelí no se centre exclusivamente en ello, teniendo en cuenta en especial que solo ha pasado un año desde la campaña Espada de Jerusalén (es decir, la ronda de combates en Gaza sucedidos en mayo, 2021)”. Al-Dajani enfatizó que la resistencia actuó teniendo en cuenta las circunstancias: “la situación económica en Gaza, el retraso en su reconstrucción y la necesidad de mantener firme a la población que apoya a la resistencia en preparación para las próximas etapas, las cuales serán mucho más difíciles».

Según Al-Dajani, otra razón por el letargo de Hamás es que el ejército israelí acaba de realizar su gran ejercicio militar “Carros de fuego”, “el más grande en la historia de Israel” y este se encuentra en un alto nivel de preparación. Por lo tanto, enfrentarlo ahora mismo no hubiera sido prudente desde un punto de vista militar. “No debemos permitir que la ocupación elija la hora cero de la campaña”, dijo. Este aclaró que “la resistencia aprieta los dientes en un esfuerzo por no dejarse influir por las reacciones junto a la presión de la opinión pública palestina. Esto refleja madurez política de su parte y prueba que la resistencia es muy sabia, madura y capaz de evaluar la situación en beneficio propio y del pueblo…”

Otro analista político partidario de Hamás citado en el artículo Mustafá Al-Sawwaf, dijo lo siguiente: «La resistencia ya no es una acción no-planificada o emocional. Esta es una acción calculada y muy planificada. Esta considera los medios a su disposición y los que el enemigo tiene a su disposición, sigue tras los acontecimientos y hace planes en base a la información que le llega y que recoge, en base a ello elige el momento adecuado para actuar… La sabiduría de la resistencia y el hecho de que leyó y comprendió correctamente la situación, hizo que la ocupación perdiera la oportunidad que había estado esperando desde el comienzo de su maniobra-ejercicio militar ‘Carros de Fuego’… La resistencia hizo que la ocupación perdiera la oportunidad de llevar a cabo lo preparado para Gaza y para la resistencia dentro de ella. Esta frustró sus planes… Pero la campaña aún no ha terminado… La respuesta ya está lista. Todo es cuestión de tiempo».[9]

Un artículo publicado el mismo día por el portal de noticias en Gaza Palestine Now, titulado «La Marcha de la Bandera – ¿Manejó con éxito la resistencia la campaña contra la ocupación?», igualmente citó al comentarista político Husam Al-Dajani. Este evaluó que la resistencia manejó la campaña con éxito y que su amenaza a una respuesta militar constituye un éxito por sí mismo. “La confusión y el miedo entre los líderes de la ocupación y los colonos es evidente”, dijo. “La resistencia manejó la campaña con mucho éxito… La manejó utilizando el lenguaje de las armas sin realmente emplearlas. El conflicto debe estallar en toda Palestina; además, la resistencia no son sólo cohetes, sino que posee varios medios”.[10]

Artículos en los diarios de Hamás proveen varios justificativos, llaman a castigar a cualquiera que cuestione las capacidades y el juicio de la resistencia, prometen realizar un ataque con cohetes durante la marcha del próximo año

En los días posteriores a la marcha, la prensa de Hamás publicó muchos artículos similares, que brindaban una diversidad de explicaciones de disculpa y excusas por la falta de respuesta del ala militar del movimiento en Gaza. Algunos de los artículos fueron titulados “El silencio de la resistencia fue sabio y es parte de sus preparativos”, “Resistencia significa acción planificada”, “Jerusalén: las consideraciones políticas y las consideraciones sobre el terreno” y “El silencio sobre el terrorismo sionista no durará mucho”. Sus autores repitieron las mismas afirmaciones: de que la resistencia estuvo guiada por consideraciones y planes prudentes, más que por emociones momentáneas; de que elige el tiempo y la forma de sus acciones de acuerdo a sus intereses; que prefirió mantener el elemento sorpresa y no responder mientras Israel se encontraba en alerta máxima, inmediatamente después de su gran ejercicio militar y que eventualmente una respuesta a la Marcha de la Bandera vendrá.[11]

Uno de los artículos también atacó a quienes cuestionaron las habilidades de la resistencia debido a su falta de respuesta, sugiriendo que estos críticos están “guiados por elementos dudosos… que incitan a la resistencia en sus crímenes contra Jerusalén y contra la mezquita Al-Aqsa”. Este llamó a “buscar y encontrar a estas personas y castigarlas de forma adecuada, porque defender el frente interno y la conciencia palestina no es menos importante que la acción de los combatientes de la resistencia”.[12]

Yousuf Rizqa, columnista del diario Filastin, intentó disipar las críticas contra Hamás afirmando que el próximo Día de Jerusalén, en el año 2023, responderá a la Marcha de la Bandera con disparos de cohetes: “Las facciones de la resistencia”, escribió, “no respondieron al baile de la bandera 2022 con cohetes, tal como lo hicieron en el año 2021, pero bastó con disuadir a Israel para que minimice la agresión contra Al-Aqsa. Pero en el año 2023, tendrán que utilizar cohetes para evitar que las pandillas del templo sean demasiado agresivas y por ende, esperamos que el 2023 se asemeje al 2021 en tal aspecto…”[13]

Figuras asociadas a Hamás: La resistencia maneja el conflicto con prudencia; una respuesta llegará muy pronto

Figuras cercanas a este también proveyeron explicaciones y excusas similares por la falta de respuesta de Hamás en sus cuentas en las redes sociales. En una serie de tuits del día 30 de mayo, el periodista afiliado a Hamás Fayez Abu Shamala, quien escribe una columna en el diario de Hamás Filastin, atacó a los palestinos que criticaron el letargo de Hamás y prometió que una respuesta será efectiva. Este escribió: «¡Tengan la seguridad! Gaza no está huyendo de su destino y no eludirá sus obligaciones, ni ha abandonado el campo de batalla. Hemos evaluado cada aspecto de la situación».[14] En otro tuit en árabe y hebreo, este escribió: «A nuestros enemigos israelíes: no se alegren de que los cohetes de la resistencia no hayan sido disparados en respuesta a la Marcha de la Bandera. ¡La respuesta les llegará desde un lugar que ustedes no se lo esperan!»[15]

En otros tuits, Abu Shamala escribió: «Los cobardes de entre los palestinos que criticaron los resultados de la campaña Espada de Jerusalén y dudaron de las capacidades de la resistencia son los mismos que ahora se quejan y preguntan: ‘¿Dónde están los cohetes de la resistencia?’»; «Aquellos que sorprendieron al ejército y a los aparatos de seguridad del enemigo israelí en la campaña Espada de Jerusalén (es decir, Hamás) están al tanto de las alianzas y complots que se forman tras bastidores. La guerra con el enemigo israelí está abierta y es muy probable que la campaña comience en cualquier momento»; «La segunda campaña Espada de Jerusalén está solo a horas, días o semanas de distancia. Esta se acerca, tan seguramente como la llegada del verano… la salida del sol y de la luna creciente».[16]

El periodista principal de Gaza Ayman Daloul, quien trabaja para la estación de radio de Hamás Voz de Al-Aqsa, escribió de manera similar en su página Facebook: “Quien lea la imagen con precisión, a través de los ojos de un experto y no desde una perspectiva emocional, entiende que la resistencia palestina manejó la campaña hábil y científicamente, en lugar de espontáneamente. Al manejar la campaña, esta se basó en los dos principios más importantes de la guerra: 1. No atacar a un enemigo en su punto máximo de preparación; 2. No dejes que tu enemigo elija el curso y las reglas de la campaña de acuerdo al momento y la forma que más le convengan. Las Marchas de la Bandera terminaron con ventajas y desventajas para la resistencia y el extenso ejercicio militar que la ocupación israelí ha estado realizando durante varios días necesariamente llegará a su fin, pero no creo que lo que sucedió (es decir, la Marcha de la Bandera) será omitido de los cálculos de la resistencia palestina. Al contrario, responderle a esta será prioridad máxima y ??la resistencia elegirá el momento que produzca los mejores resultados. Hemos probado el temple de nuestra resistencia más de una vez y esta no nos defraudó. Tengan la seguridad de que una respuesta, que será como bálsamo para nuestros corazones, llegará”.[17]

Canal en Telegram asociado a militantes de Jenin: No tiene sentido confrontar al enemigo precisamente cuando el enemigo está en alerta máxima

La afirmación de que el letargo de Hamás estuvo justificado desde una perspectiva militar también fue expresada por elementos en Cisjordania. En la mañana posterior a la Marcha de la Bandera, un canal en la aplicación Telegram identificado con militantes en el campo de refugiados de Jenin publicó lo siguiente: “Al amanecer de este nuevo día, el cual se ve tranquilo pero lleno de rabia y devoción por Jerusalén, solo podemos decir que ‘no tenemos más remedio que confiar en Alá’ y enfatizar nuestro firme apoyo a nuestra resistencia, que no nos ha abandonado ni nos abandonará. Con la ayuda de Alá, evitamos caer dos veces en la misma trampa. No tiene sentido enfrentarse al enemigo cuando este se encuentra en alerta máxima, con todo su arsenal, considerado el más grande y poderoso de la región. Esto no es una excusa, es sentido común…

“Pensemos lógicamente: ¿Qué hubiera pasado si la resistencia hubiese bombardeado nuestros territorios ocupados en esas horas cargadas, cuando el enemigo estaba listo con todo su equipo y poderío militar? ¿Hubiese sido beneficioso el ataque, considerando la duradera devastación que hubiese sobrevenido y que presagiaba un mal para la amada Franja de Gaza?… ¿Hemos olvidado que uno de los principios básicos de la guerra y del ataque es el elemento sorpresa, sin el cual toda guerra no tiene sentido? ¿Hemos olvidado que la guerra es engaño y que el enemigo aumentó deliberadamente sus ataques para engañar a la resistencia a que responda?… No estamos poniendo excusas. Todos sentimos la opresión y la angustia de lo sucedido hoy en nuestra Jerusalén. Pero en los principios de la guerra, la sabiduría reemplaza a la emoción».[18]

