En un artículo titulado «El reino hachemita de Palestina», publicado el día 7 de junio del presente año 2022 en el portal del canal saudí Al-Arabiya ‘Ali Al-Shihabi, periodista y comentarista saudita sobre temas del Medio Oriente, llamó a resolver el conflicto palestino-israelí naturalizando a millones de palestinos en un reino jordano expandido que incorporará a Cisjordania y la Franja de Gaza, mientras revoca el reconocimiento de la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. Ese también sugirió otorgarles ciudadanía jordana a los palestinos que viven en otros países, quienes pueden continuar viviendo en dichos países como residentes extranjeros legales con plenos derechos civiles. Los palestinos y árabes, este argumenta, deben reconciliarse con la realidad y aceptar el hecho de la existencia de Israel, mientras renuncian a su «ilusión» del derecho a retornar.[1] (Para leer el artículo de Al-Shihabi, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 10028 – Analista saudí en artículo en el portal de Al-Arabiya: La solución al problema de Palestina es naturalizar a los palestinos en el reino jordano el cual incluye Gaza y Cisjordania; ya es hora de que los palestinos acepten la realidad y se enfoquen en vivir sus vidas, 21 de junio, 2022).

Al-Shihabi, quien ha ocupado cargos importantes oficiales en Arabia Saudita, principalmente en el área de telecomunicaciones y finanzas,[2] es, según se informa, un estrecho colaborador del príncipe heredero a la corona saudí Muhammad bin Salman. Desde el año 2020 este forma parte del consejo asesor de Neom, el proyecto insignia de bin Salman que tiene como objetivo construir una nueva ciudad en la zona noroeste de Arabia Saudita.

Ante esta situación y dado que el artículo fue publicado en el diario Al-Arabiya, un destacado portal saudita, muchos lo consideraron una forma anunciada de testear a la opinión pública, enviado por aquellos responsables de tomar las decisiones saudíes con el propósito de medir la reacción pública ante la solución que este propone al problema palestino.

Si bien el artículo de Al-Shihabi no provocó ninguna respuesta por parte de los funcionarios árabes, si provocó intensas reacciones en las redes sociales, la mayoría de las cuales lo atacaron y acusaron de promover la postura de la derecha política israelí, de respaldar la idea de Jordania como patria palestina alterna y de intentar eliminar la causa palestina y el derecho al retorno a expensas de Jordania. Entre los críticos se encontraban no pocos periodistas, analistas y académicos del mundo árabe y más allá. Al-Shihabi respondió a sus críticos, lo que provocó un acalorado debate en la plataforma Twitter.

Las respuestas a la sugerencia de Al-Shihabi también aparecieron en la prensa jordana, tanto del estado como independiente. Las respuestas lo denominaron conspiración y traición a los palestinos y a Jordania. Algunos de los escritores consideraron su artículo de mensaje del régimen saudita a Jordania.

Sorprendentemente, la prensa de otros países árabes ignoró en gran medida el artículo de Al-Shihabi, incluyendo la prensa palestina. Aunque el artículo incluye una solución a largo alcance al problema palestino, los diarios palestinos publicaron solo unas pocas respuestas. Dos periodistas palestinos atacaron a Al-Shihabi y describieron su artículo como otra indicación de que los estados del Golfo han abandonado a los palestinos a su suerte y están dispuestos a eliminar la causa palestina.

El 17 de junio del presente año 2022, el diario en la red Raialyoum.com informó que, en respuesta a una gran cantidad de airadas y furiosas respuestas recibidas en la oficina de Al-Arabiya en Amman, el canal anunció que publicaría en su portal cualquier artículo de cualquier escritor jordano respondiendo ante la propuesta de Al-Shihabi. También, según el informe, Al-Arabiya transmitió extraoficialmente a los jordanos que el artículo no representaba la postura del canal o su gestión, sino solo la opinión de su autor.[3]

Este informe da un repaso a las reacciones ventiladas por el artículo de Al-Shihabi.

Acalorado intercambio entre Al-Shihabi y periodistas e intelectuales en el mundo árabe y Occidente

Tal como se dijo, el artículo provocó reacciones de enojo en las redes sociales, por parte de usuarios que criticaron a Al-Shihabi y su propuesta, acusándolo de promover la narrativa de la derecha política israelí y de buscar eliminar a la causa palestina y el derecho de retorno de los palestinos a expensas de Jordania. Posiblemente fue la ráfaga de respuestas airadas lo que llevó a Al-Arabiya a eliminar el enlace al artículo de Al-Shihabi de su página en Twitter. Al-Shihabi, quien promocionó el artículo en su página personal en Twitter, también recibió respuestas furiosas, incluso de periodistas y académicos en el mundo árabe y más allá.

Críticos de Al-Shihabi: Esta propuesta es radicalmente pro-Israel y se asemeja al plan de Ariel Sharon

Varias horas después de que apareciera el artículo en Al-Arabiya, ‘Abd Al-Rahman Al-Rashed, destacado periodista saudita y ex-editor del portal Al-Arabiya, compartió un enlace al artículo y comentó: «Esta es una postura en favor de hacer regresar la situación a lo que era antes de la Cumbre Árabe de 1974 en Rabat que puso fin al control jordano de Palestina y reconoció a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino».[4]

Este tuit de Al-Rashed, que proporcionó un enlace al artículo de Al-Shihabi y no lo atacó duramente, fue visto por algunos como una expresión de apoyo a Al-Shihabi y provocó críticas contra el propio Al-Rashed. El usuario jordano Amjad ‘Alawneh se dirigió a Al-Rashed y dijo lo siguiente: «¿La insolencia de hacer propuestas a expensas del estado jordano se ha convertido en una ‘postura’?…»[5]

‘Odeh Aburdene, empresario estadounidense-palestino y consultor sobre inversiones y energía en el Golfo, le respondió a Al-Shihabi y Al-Rashed con el siguiente comentario: «Este es el plan de Sharon que convertiría a Jordania en un estado palestino que la propia Jordania y los palestinos han rechazado”.[6]

Sebastian Usher, editor del Medio Oriente en la BBC News, compartió un enlace al artículo de Al-Shihabi, describiéndolo como «una solución radical para el conflicto palestino-israelí».[7] Adam Ereli, ex-embajador de Estados Unidos en Bahréin, lo llamó «un artículo de gran éxito escrito por @aliShihabi que seguramente generará controversia y estimulará el debate».[8]

Analista sénior saudita: Este es un artículo ingenuo pro-israelí y anti-árabe

Las críticas hacia Al-Shihabi y su propuesta también fueron expresadas por el analista sénior saudita Khaled Al-Dakhil, quien tuiteó el día 9 de junio que tal cosa era «una vieja idea israelí concebida por la ex-primera ministra israelí Golda Meir. Tanto Jordania como los palestinos la han rechazado. El artículo está parcializado en contra de estos dos elementos (Jordania y los palestinos) y a favor de Israel y a pesar de esto, Israel no aceptará tener un estado de ese tamaño (es decir, un reino jordano expandido, como el propuesto por Al-Shihabi) en su frontera. El mensaje que transmite el artículo es: arrinconen a los árabes y estos se rendirán. Este artículo se caracteriza por un coraje ingenuo nacido de la desesperación».[9]

En respuesta al llamado de Al-Shihabi de «enfrentar la realidad», Al-Dakhil tuiteó lo siguiente: «Sr. ‘Ali, el problema es no reconocer la realidad o a Israel. Desde el año de 1977, los estados árabes han estado normalizando sus relaciones con Israel, pero no ha cambiado sus posturas o su política hacia los palestinos o los árabes. La normalización de relaciones por nada ya no es la solución. Además, el problema palestino es también un problema israelí. ¿Por qué los árabes deberían comprometerse a resolvérselo gratis a Israel?»[10]

En respuesta a las críticas y como apoyo a esta postura, Al-Shihabi compartió[11] un «artículo muy bien argumentado y bien investigado sobre este tema» del empresario jordano Hasan Ismaik, quien reside en los Emiratos Árabes Unidos. Publicado en octubre del 2021 en la revista estadounidense Foreign Policy, el artículo de Ismaik también sugiere resolver el problema palestino anexando Cisjordania y Gaza a Jordania y otorgándoles a los palestinos la ciudadanía jordana.[12]

Este tuit provocó más respuestas de periodistas, académicos y de otras figuras. El empresario ‘Odeh Aburdene comentó: «Ali, esta es una fantasía grotesca a menos que Israel renuncie a Cisjordania y a la parte oriental árabe de Jerusalén, que yo no veo en el horizonte. El deseo de Israel de mantener gran parte del Área E 1 hará que su propuesta sea inoperable»[13]

El destacado periodista saudí Khaled Al-Ma’eena, ex-editor de los diarios saudíes en inglés Arab News y Saudi Gazette, tuiteó lo siguiente: «Los sionistas nunca detendrán su avance. Los quislings en el mundo #árabe serán los primeros a quienes pisotearan».[14]

Para ver el despacho en su totalidad en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en si ordenador: https://www.memri.org/reports/angry-responses-social-media-and-arab-press-article-saudi-journalist-ali-al-shihabi-calling

