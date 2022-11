El 20avo Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh) concluyó el día 22 de octubre del presente año 2022. Los siguientes son los resultados más significativos del congreso.

Nuevos miembros del Comité Permanente del Politburó quienes fueron elegidos

El presidente Xi Jinping y los otros seis miembros del Comité Permanente del Politburó del Comité Central del PCCh son los individuos más poderosos en China. Los miembros anteriores del Comité Permanente incluían a algunos afiliados a los oponentes de Xi Jinping, Jiang Zemin y Hu Jintao (el último de los cuales precedió a Xi como secretario general del PCCh).

Todos los miembros del bando anti-Xi en el Comité Permanente – Li Keqiang (véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1658) – Li Zhanshu (véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1656) – Wang Yang (véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1660) y Hang Zheng – fueron expulsados ??de sus cargos. Estos fueron reemplazados por gente leal a Xi, Li Qiang, Cai Qi, Ding Xuexiang y Li Xi, respectivamente.

Los dos miembros restantes del Comité Permanente, los más leales a Xi Wang Huning (véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1653) y Zhao Leji, fueron reelegidos para mandatos adicionales en el Comité Permanente.

Por lo tanto, todo el Comité Permanente ahora está formado por gente leal a Xi.

Cabe señalar que Hu Chunhua, un miembro destacado de la facción informal de la Liga de la Juventud Comunista («Tuanpai») anti-Xi Jinping quien fue una de las mayores amenazas para Xi Jinping, fue degradado de su cargo en el Politburó del Comité Central del PCCh.

Xi Jinping expulsa a su predecesor y oponente Hu Jintao de la sesión de clausura

Hu Jintao, un oponente de Xi quien fue secretario general del PCCh antes de ser reemplazado por Xi Jinping en el año 2012, fue escoltado abruptamente fuera de la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional por dos guardias de seguridad, a instancias de Xi Jinping. Los medios estatales chinos afirman que Hu abandonó la sesión debido a problemas de salud, pero en realidad esto parece haber sido una demostración de fuerza por parte de Xi Jinping, quien ha estado purgando con éxito a aquellos oponentes con más altos rangos en el PCCh.

Cabe señalar que, al principio del mandato de Xi como líder del PCCh, Hu fue uno de sus benefactores e incluso lo defendió de un intento de golpe de estado en el año 2012 por parte del ex-miembro del Comité Permanente Zhou Yongkang.

La constitución del Partido Comunista es enmendada para enfatizar oposición a la independencia de Taiwán

También en el congreso, se hicieron muchas enmiendas a la constitución del partido, incluyendo la restauración de algún tipo de lenguaje y contenido de la era de Mao Zedong. Por ejemplo, un cambio establece que el PCCh es la fuerza de liderazgo político más importante de China y exige la adhesión al liderazgo del Partido (es decir, Xi Jinping). Otro cambio llama a «llevar adelante el espíritu de lucha y fortalecer la capacidad de combatir».

Sin embargo, uno de los cambios más importantes hechos a la constitución del partido exige «oponerse resueltamente y frenar la ‘independencia de Taiwán’». Esto indica fuertemente que el tema de Taiwán será uno de los enfoques centrales de Xi Jinping durante su tercer mandato en el cargo. Xi ha dejado muy en claro previamente que no está dispuesto a comprometerse respecto a la independencia de Taiwán y que la «rueda histórica de la reunificación nacional y el rejuvenecimiento está de hecho en marcha».

*Chris King es compañero investigador sénior del Proyecto estudios de los medios de comunicación chinos en MEMRI. King participó activamente en las protestas estudiantiles del año 1989 en China.

The post Resultados de la 20ava Asamblea Popular Nacional del PCCh: Xi Jinping retira al predecesor Hu Jintao de la sesión de clausura; altos funcionarios anti-Xi son degradados y reemplazados por leales a Xi; la constitución fue enmendada para enfatizar oposición a la independencia de Taiwán first appeared on MEMRI Español.