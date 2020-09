Diario Judío México - Lo siguiente son algunos de los informes de esta semana del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad (PSATY) en MEMRI, que traduce y analiza el contenido de fuentes monitoreadas y supervisadas las 24 horas del día, 7 días a la semana, entre estos los portales y blogs yihadistas más importantes. (Para ver estos informes en su totalidad, usted debe ser miembro del PSATY; para obtener información sobre cómo obtener la membrecía, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección [email protected]memri.org junto al texto «Membership – Membrecía» en el párrafo del tema).

EXCLUSIVO: Piratas cibernéticos turcos informan haber obtenido documentos del gobierno de los Estados Unidos incluyendo los publicados por la Casa Blanca, el Congreso, el FBI, la CIA, el DOD, el DHS y el LAPD

En los últimos 12 meses, piratas informáticos turcos en varios foros han informado sobre muchas violaciones de los sistemas informáticos privados y del gobierno de los Estados Unidos. Los registros supuestamente adquiridos a través de estos ataques incluyen los publicados por la Casa Blanca, el Congreso, el FBI, la CIA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

EXCLUSIVO: En nuevo video, el líder de Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri describe el plan de paz de Estados Unidos en el Medio Oriente como la ‘Cruzada del Siglo’ y condena la normalización de relaciones con Israel junto a criticar a Al-Jazeera por el documental del 2019 sobre los ataques del 11-S

El 11 de septiembre, 2020 un medio de comunicación afiliado a Al-Qaeda publicó un mensaje de video del principal líder del grupo, Ayman Al-Zawhiri.

EXCLUSIVO: Edición en inglés de la revista de Al-Qaeda celebra el 11-S y jura vengarse contra Francia por republicar las caricaturas de Mahoma

El 11 de septiembre, 2020 el ala central de medios de comunicación de Al-Qaeda publicó su revista en una traducción al inglés de la edición original en árabe la cual fue dedicada casi en su totalidad a conmemorar el aniversario de los ataques del 11-S.

EXCLUSIVO: Declaración de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) amenaza con un segundo ataque contra el personal de ‘Charlie Hebdo’ y pide a lobos solitarios que ataquen a los caricaturistas y políticos europeos que insulten a Mahoma

El 10 de septiembre, 2020 Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) emitió un comunicado condenando la decisión del semanario satírico francés Charlie Hebdo de republicar las caricaturas de Mahoma y pidiéndoles a sus partidarios que ataquen al personal de la revista y a funcionarios de la Unión Europea.

EXCLUSIVO: Canal en Telegram afiliado a las facciones respaldadas por Irán: Grupo afirma haber asesinado a oficiales estadounidenses en un ataque utilizando explosivos improvisados domésticos contra un vehículo estadounidense en Irak

El 15 de septiembre, 2020 un canal en la aplicación Telegram afiliado a facciones respaldadas por Irán en Irak, informó que un grupo emitió un comunicado en donde afirmaba que sus combatientes asesinaron a varios oficiales estadounidenses en dos ataques utilizando explosivos improvisados domésticos teniendo como objetivo un vehículo estadounidense cerca de una base militar en Bagdad, Irak.

Video pro-EIIS insta a realizar ataques en represalia por la reimpresión de las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario francés ‘Charlie Hebdo‘

El 17 de septiembre, 2020 un grupo de medios de comunicación recién formado promovido por partidarios del Estado Islámico (EIIS) publicó un video de tres minutos de duración instando a los musulmanes a llevar a cabo ataques en represalia por las recientes reimpresiones de las caricaturas de Mahoma publicadas originalmente por el semanario satírico francés Charlie Hebdo en el pasado y en respuesta a lo cual dos hombres atacaron la sede del semanario en enero del 2015, asesinando a 12 personas e hiriendo a otras 11.

El EIIS afirma haber secuestrado y asesinado a seis ciudadanos franceses en Níger, mostrando una fotografía de dos de ellos en informe exclusivo

El 17 de septiembre, 2020 el Estado Islámico (EIIS) publicó un informe exclusivo en su semanario Al-Naba’ en el que afirmaba que el 9 de agosto sus combatientes secuestraron y asesinaron a seis ciudadanos franceses en Niamey, Níger, así como también a dos de sus guardias «apóstatas».

Editorial en semanario del EIIS Al-Naba: El 11-S fue un punto de inflexión en la historia musulmana moderna, pero Al-Qaeda traicionó el objetivo final de establecer el califato

Ante el aniversario del 11-S, el semanario del EIIS Al-Naba publicó un editorial titulado «Del 11-S al califato musulmán», que describía los sucesos del 11-S como «un evento tremendo» que causó grandes pérdidas al enemigo, pero también marcó el comienzo de las nuevas cruzadas contra el Islam y por ende, también le causó mucho daño a los musulmanes.

El Ejército Nacional Libio (ENL) anuncia asesinato del líder de célula del EIIS en Libia

En un comunicado publicado en su página Facebook el 15 de septiembre, 2020 el portavoz del Ejército Nacional Libio (ENL) afirmó que el ENL desmanteló una célula del Estado Islámico (EIIS) en una ciudad del sur de Libia luego de una intensa batalla.

Grupo pro-EIIS presuntamente expone a espías que atacan a mujeres en los campos de detención sirios pirateando su teléfono

El 11 de septiembre, 2020 un grupo publicó un video que presuntamente exponía a un hombre que se hacía pasar por funcionario del EIIS quien intentó recopilar información y/o manipular a una mujer con objetivos desconocidos, quien está actualmente detenida en un campo de detención de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en Siria, ofreciéndole una forma de irse y reagruparse con miembros del EIIS.

Revisión de Cuenta en los Medios Sociales Yihadistas (RC-MSY): En Twitter, musulmán converso en Alemania comparte sermones del clérigo yihadista Anwar Al-‘Awlaki y elogia a Osama bin Laden junto a publicar nasheeds del EIIS

Un reciente converso al Islam partidario del Estado Islámico (EIIS) que parece encontrarse en Alemania está activo en Twitter y expresó sus reverencias por Osama bin Laden.

Revista de Al-Qaeda en inglés comparte artículo en referencia al 11-S: El plan fue cimentado en el año 1998, la bolsa de valores, la Casa Blanca, el Congreso e instalaciones militares se encontraban en la lista de objetivos seleccionados

El 11 de septiembre, 2020 el ala central de medios de comunicación de Al-Qaeda publicó la tercera edición de su revista en una traducción al inglés de la edición original en árabe publicada el 31 de diciembre, 2019. Un artículo titulado «The Road to 9/11: The Origins and Evolution of the Idea» (El camino hacia el 11-S: El origen y evolución de la idea») narra las discusiones entre bastidores y la planificación de lo que luego se convertiría en los ataques del 11-S.

Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) celebra ‘victoria’ sobre los Estados Unidos como resultado de los ataques del 11-S y alienta por ataques contra suelo estadounidense

En el aniversario de los ataques del 11-S, el brazo de medios de comunicación de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) publicó un documento que revisa las consecuencias de los eventos del 11-S para los Estados Unidos y Al-Qaeda.

Revista de Al-Qaeda en inglés: El pueblo estadounidense nunca entendió las causas fundamentales del 11-S

El 11 de septiembre, 2020 el ala central de medios de comunicación de Al-Qaeda publicó la tercera edición de su revista en inglés.

Dos comandantes tunecinos pertenecientes a la filial siria de Al-Qaeda fueron asesinados en ataque con drones atribuido a la coalición estadounidense

El 14 de septiembre, 2020 una camioneta fue atacada por un misil lanzado por un dron que se cree pertenece a la Coalición Global para Derrotar al EIIS liderada por los Estados Unidos, en Idlib, Siria.

Facción yihadista siria afirma que sus francotiradores asesinaron a un oficial ruso

El 14 de septiembre, 2020 un grupo yihadista sirio informó que su compañía de francotiradores asesinó a un soldado del régimen de Assad al sur de Idlib.

Partidarios rebeldes sirios se encuentran divididos en sus reacciones al tuit respecto a preparación para la lucha por Turquía en contra de Grecia

Las tensiones entre los países vecinos Turquía y Grecia se han intensificado recientemente debido a los reclamos disputados por ambos respecto a las fronteras de las zonas marítimas económicas de cada país, que determinan los derechos para perforar en busca de petróleo y de gas natural.

Yihadistas en Siria saludan postura de los talibanes afganos en las conversaciones de paz en Doha como una victoria y lección para otros grupos yihadistas; partidarios del EIIS lo condenan como traición

El 14 de septiembre, 2020 clérigos yihadistas en Siria utilizando la aplicación Telegram reaccionaron ante la primera ronda de conversaciones de paz entre representantes del gobierno afgano y los talibanes que tuvo lugar en Qatar el 11 de septiembre, 2020.

Tras el logrado acuerdo de paz entre Bahréin e Israel, una milicia chiita en Bahréin se encuentra estableciendo una filial para operar contra los intereses israelíes en el país

El 16 de septiembre, 2020 un día después de la firma del acuerdo en Washington para normalizar las relaciones entre Bahréin e Israel, una milicia pro-iraní en Bahréin anunció el establecimiento de una filial que operará contra «la presencia sionista» en el país.

Reporteros iraquíes renuncian y se esconden luego de recibir amenazas de muerte por parte de milicias respaldadas por Irán

El 13 de septiembre, 2020 el portal Al-Arabiya Network, financiado por Arabia Saudita, informó que periodistas empleados en Irak por el canal de televisión en Jordania Dijlah renunciaron y se escondieron en medio de una campaña de amenazas.

Canal en Telegram afiliado a las facciones respaldadas por Irán en Irak se alegra por los incendios forestales y explosiones en los Estados Unidos junto a utilizar el hashtag #The Burning States Of America – Los incendiados Estados de America

En el transcurso de las últimas semanas, un canal en la aplicación Telegram afiliado a facciones respaldadas por Irán en Irak dio a conocer varios publicados en los que se contentaba por los numerosos informes sobre incendios forestales y accidentes explosiones en los Estados Unidos utilizando el hashtag #The Burning States of America – Los incendiados Estados de America

En conversaciones internas afganas en Qatar, los talibanes afganos exigen un ‘gobierno islámico puro’ en Afganistán y la liberación de 8.000 prisioneros talibanes

El 12 de septiembre, 2020 el Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, tuiteó una foto de sí mismo junto al Mulá Abdul Ghani Baradar Akhund, el emir adjunto del Emirato Islámico de Afganistán (la organización de los talibanes afganos) en Doha, Qatar, el primer día de las conversaciones internas afganas, que se supone alcanzarán un acuerdo sobre el futuro de la paz en Afganistán.

A pesar de objeciones por parte de Francia y Australia, seis comandantes talibanes incondicionales fueron liberados de las cárceles y trasladados a Qatar mientras comienzan las conversaciones internas afganas

Ante la creciente presión ejercida por los Estados Unidos, el Emirato Islámico de Afganistán (los talibanes afganos), Qatar y otras fuentes pro-talibanes, el gobierno afgano liberó a seis importantes comandantes del Talibán que fueron inmediatamente trasladados desde Kabul a Qatar, donde el 12 de septiembre comienzan las conversaciones internas afganas sobre el futuro de una paz en Afganistán.

