Irak tiene pautado ir a las urnas el día 10 de octubre, para elegir una nueva Cámara de Representantes que luego elegirá a un primer ministro. Estas serán las primeras elecciones desde que las manifestaciones populares sacudieran el país a comienzos del mes de octubre, 2019. La represión a esas manifestaciones realizadas por parte del gobierno y los escuadrones de la muerte pertenecientes a las milicias asesinaron a cientos de jóvenes con poca o ninguna rendición de cuentas. Los manifestantes lograron provocar la caída del primer ministro Abdul Mahdi, pero la mayoría de las demandas no fueron cumplidas.

El estado de ánimo para el cambio político en Irak parece tranquilo hoy día, las reformas nunca sucedieron realmente y algunos grupos de manifestantes opositores han pedido un boicot a lo que ellos ven como elecciones defectuosas, mientras otros reformistas han advertido que no existe sustituto alguno a la participación de votantes.[1] Algunas cosas parecen estar aseguradas, de que el primer ministro Mustafa Al-Kadhimi muy probablemente permanecerá en el cargo que ocupa desde mayo del año 2020 y que los partidos políticos chiitas y las milicias aliadas en Irán lo harán bien y mantendrán sus posiciones de poder.[2] La continuidad en lugar de un cambio radical parece ser el resultado esperado en un Irak que enfrenta múltiples desafíos. Si en algún momento la reforma interna llegara a concretarse, esta lo hará en términos mesurados e incrementales.

Uno de los resultados desalentadores de las elecciones anteriores al año 2018, al menos para una pequeña parte del electorado iraquí, fue la intromisión de las milicias pro-iraníes dentro de las cuotas del pequeño número de escaños reservados para la minoría cristiana en Irak (9 de los 329 escaños) en el parlamento iraquí están siendo reservados para las minorías, cinco de ellos para los cristianos). En un desarrollo impactante, dos de los cinco escaños cristianos fueron para miembros relacionados al «Movimiento Babilónico», la filial política de una milicia cristiana aparentemente iraquí (la mayoría de sus miembros milicianos no son cristianos), la «Brigada Babilónica», alineada a las milicias y partidos controlados por Irán que despliegan tanto poder en Irak.

El problema de «secuestrar los escaños de las minorías» es obvio.[3] Los candidatos cristianos son votados, no solo por los miembros de ese grupo minoritario, sino también por los votantes iraquíes a nivel nacional para que los partidos chiitas pro-iraníes puedan inundar dichas candidaturas con votos externos cuya función es elegir a individuos en deuda con ellos y no con la comunidad cristiana. El Movimiento Babilónico posee un apoyo cristiano insignificante, pero puede contar con miles de votos cosechados en otros lugares. Otros candidatos se postulan en 83 distritos individuales, pero los escaños minoritarios se encuentran abiertos a recibir votos en todo el país, por lo que un candidato en la provincia Nínive, donde viven muchos de los cristianos restantes del país, puede ser electo con miles de votos recibidos de áreas musulmanas chiitas donde no existen comunidades cristianas locales. Es una laguna electoral abusada por las milicias sectarias que todavía no ha sido cerrada por los delegados iraquíes.

El Movimiento Babilónico presenta candidatos para cada uno de los cinco escaños cristianos en Irak.[4] Tres de las cinco son mujeres cristianas (sin ataviarse con el velo), mientras se espera que el que obtenga una mayoría de votos sea una vez más el titular Aswan Salim Sadiq Al-Kaldani, el hermano del secretario general del Movimiento Babilónico, Rayan Al-Kaldani, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el año 2019 por cargos de «graves abusos contra los derechos humanos y corrupción».[5] Otros 30 candidatos, de los partidos y alianzas tradicionales asirios y caldeos, más los independientes, compiten por los cinco escaños.

La propaganda asociada con Babilonia y Rayan Al-Kaldani es fascinante de observar, jugando tal como lo hace con las imágenes de la identidad cristiana, con el nacionalismo iraquí y con destrezas militares.[6] Existen varios videos (ciertamente con vistas bastante escasas) de su persona ataviado de guerrero y rodeado de combatientes, o fotografiando a monjas desprevenidas y documentando su asistencia en misas.[7] Gran parte de las imágenes son bastante engañosas, como cuando Al-Kaldani intentó fotografiarse con un Papa Francisco en plan de visita a comienzos de este año.[8] El otro parlamentario del partido Baida Khidr Behnam, pudo en realidad colocar un alfiler con el logo del Movimiento Babilónico y la bandera iraquí sobre el desprevenido Santo Padre.[9]

Al-Kaldani, ferviente y abiertamente pro-Irán, encabeza ostensiblemente tanto al partido como a la milicia. La Brigada Babilónica, fundada en el año 2014, constituye la 50ava Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak (FMP). En un video publicado en el año 2015 y distribuido por el medio de comunicación sectario Imam Mahdi en YouTube, Al-Kaldani se ofreció en ese momento para ir y «combatir contra el EIIS» también en Siria y Yemen.[10] La mayoría de los combatientes de la unidad son musulmanes chiitas de la ciudad Sadr o del sur de Irak. La unidad estuvo involucrada en corrupción y abuso de la población cristiana local cuando estuvo estacionada en la región de la llanura de Nínive.[11]

El incremento del simbolismo político en la elección de representantes cristianos iraquíes es solo un elemento de la continua marginación de los grupos minoritarios iraquíes no-musulmanes. La presión de la mayoría sobre el tema de la propiedad y tierras en manos de estas minorías sigue siendo un problema, ya sea en Bagdad o incluso en el área de la llanura de Nínive, que contiene un elemento significativo de la población cristiana y yazidí que permanece en el país. El verdadero hurto sólo agrava el hurto político en las urnas. Es como si lo poco que poseen estas comunidades, que fueron atacadas tan brutalmente por el EIIS en el 2014, les fue arrebatado.[12] Y todo esto solo agrava la poderosa tentación de emigrar a climas menos inhóspitos en Occidente.

El patriarca católico caldeo Louis Sako expresó su preocupación en el mes de julio de que los cristianos puede que no voten porque le fueron «robados» sus votos durante las últimas elecciones cuando su representación fue «secuestrada».[13] El que al «Movimiento Babilónico le vaya bien en las próximas elecciones iraquíes e incremente su número de diputados ciertamente desanimará a aquellos que desean que existan voces cristianas verdaderamente independientes que defiendan a esta antigua aunque muy golpeada comunidad en su patria histórica. Y las ramificaciones del modelo Babilónico tienen consecuencias en otros lugares. Irán, por supuesto, ha financiado milicias al estilo agentes-estado extraídas de los chiitas afganos y paquistaníes para que combatan en Siria, apoyen a los islamistas sunitas en Gaza y en Irak posee unidades yazidi y shabak además de su milicia «cristiana».

Pero la mayor aplicación regional del modelo Babilónico más allá de Irak probablemente será dentro de la institución política en el Líbano. A medida que su población cristiana huye del desastroso gobierno de la mafiosa élite depredadora del país (incluyendo a su presidente maronita Michel Aoun), el porcentaje de cristianos libaneses eventualmente caerá por debajo de la masa crítica en donde los distritos electorales se volverán demográficamente poco representativos. Es entonces, quizás en una sola generación, cuando los diputados cristianos serán elegidos directamente por los votos de los partidos sectarios tales como Hezbolá. Uno pudiera notar que, de alguna manera, esto ya sucedió dado que el partido Movimiento Patriótico Libre (MPL) de Aoun se encuentra estrechamente aliado a Hezbolá, pero puede que empeore. Y las ya atomizadas comunidades remanentes que colocan un rostro cristiano (u otra minoría) en el gobierno duramente sectario por los agente-estado iraníes en el Líbano o Irak es la última parada en el camino hacia la extinción.

*Alberto M. Fernández es vicepresidente de MEMRI.

