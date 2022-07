El secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah dijo en un discurso pronunciado el día 13 de julio del presente año 2022 el cual fue subido al canal Spot Shot en YouTube de que si el Líbano no puede extraer petróleo y gas natural en alta mar, entonces nadie podrá extraer o vender gas y petróleo tampoco. Nasrallah dijo que Hezbolá está totalmente preparado para atacar el campo petrolero Karish y que una guerra es mucho más honorable que pelear por comida y gas. Este también dijo que si bien Hezbolá apoya las negociaciones del Líbano sobre la demarcación de sus fronteras marítimas con Israel, este no participa en las verdaderas conversaciones y se reserva el derecho de «ejercer presión sobre el enemigo» tomando medidas que «sirvan a las negociaciones». Además, dijo que el reciente ataque realizado con drones sobre el campo Karish fue llevado a cabo deliberadamente con drones desarmados con el propósito de provocar que Israel disparara misiles en respuesta, lo que enviaría a aquellos trabajadores en las naves FPSO el mensaje de que estos no están para nada seguros y se encuentran bajo una constante y seria amenaza.

Hezbolá respalda al gobierno libanés respecto al tema sobre la demarcación de la frontera marítima, pero no se quedará atrás cuando se trate de ejercer presión sobre el enemigo

Hassan Nasrallah: «Algunos preguntan: ¿Cómo es que Hezbolá se encargó de enviar drones, mientras decía que respaldaba al estado libanés? Ustedes se equivocaron. Dijimos que respaldamos al estado en lo referente a la demarcación de la frontera marítima «Nosotros no interferimos sobre este tema, pero esto no significa que si el estado acepta tal o cual enfoque, lo firmaremos. No. No estamos involucrados en ello. No estamos a favor ni en contra. No deseamos intervenir en la demarcación de la frontera marítima.

“Yo ya he hablado de ese tema antes y no hay necesidad de que pierda de nuevo el tiempo en esto. Las razones son religiosas, culturales, ideológicas, de moral y tácticas. Esto es lo que significa respaldar al estado. El estado demarca la frontera y nosotros no intervenimos. Al decir que respaldamos al estado, queremos decir que el estado lleva a cabo las negociaciones. Nosotros no queremos negociar. Mucha gente ha difundido rumores acerca de que Hezbolá se unirá al carril de las negociaciones y que ha abierto un canal para la negociación. Todas estas son mentiras sin ningún tipo de fundamento. Para empezar, no estamos involucrados en ello. Pero nunca dijimos que tomaríamos un segundo plano ante el estado cuando se trata de ejercer presión sobre el enemigo y tomar medidas que servirían a las negociaciones, eso nunca lo hemos dicho.

«Al contrario, he dicho que nuestras manos no estarán atadas. Así que nadie debe malinterpretar esto. No le dimos nuestro compromiso a nadie y no lo estamos haciendo ahora. Estamos siguiendo los desarrollos muy de cerca y tenemos el derecho de tomar cualquier medida que consideremos apropiada, en cualquier momento, en cualquier alcance y en cualquier forma, a fin de presionar al enemigo, en beneficio de los negociadores libaneses.

«Nosotros somos capaces de enviar gran cantidad de drones simultáneamente… Enviamos tres porque tres fueron suficientes como para dar a conocer nuestro mensaje»

“Enviamos tres drones de diferentes tamaños, tal como dice el comunicado de la resistencia. Estos estaban desarmados a propósito. ¿Por qué? Incluso cuando discutí este tema con algunos hermanos antes de tomar la decisión, acordamos que enviaríamos drones para que los israelíes pudieran derribarlos. Los hermanos dijeron que podíamos enviar un dron en una misión de reconocimiento y traerlo de vuelta. Pero hubo consenso en que deberíamos enviar drones para realizar un reconocimiento y que los israelíes los derribarían. ¿Por qué? Porque queríamos que la fuerza aérea israelí lanzara misiles. Honestamente, queríamos que los buques de guerra israelíes lanzaran misiles tipo mar-aire.

“Queríamos que se produjera fuego en su zona, para que los ingenieros y los empleados de la nave (FPSO) se dieran cuenta de que están operando en una zona que no es segura, que existe una amenaza muy real y seria.

[…]

“Por primera vez en la historia de la entidad israelí, se les lanzaron tres drones al mismo tiempo. Somos capaces de enviar una gran cantidad de drones simultáneamente. Podemos enviarlos desarmados, podemos enviarlos armados y estos pueden ser de diferentes tamaños. Con la ayuda de Alá, podemos hacer esto. No existe ningún problema en este sentido. No enviamos tres drones porque no podíamos enviar cinco. No. Enviamos tres porque tres fueron suficientes como para dar a entender nuestro mensaje.

[…]

Los enemigos ‘desean que el pueblo libanés se muera de hambre’ y ‘pelean entre sí por un pedazo de pan’; ‘la guerra es una alternativa mucho más honorable’

“Hay gente que desea que los libaneses se mueran de hambre. Quieren que nos peleemos entre nosotros, en las panaderías y en las estaciones de gasolina. Quieren que nos peleemos entre nosotros por el pan, porque la libra libanesa ya no vale nada, los salarios no valen nada. Alguien desea destruir a este país. No. Esta noche les estoy siendo totalmente honesto. Si la alternativa es que el Líbano reciba ayuda – y esta es la forma normal de ayudar al país – y el Líbano se ve empujado en dirección al colapso, el hambre y la gente peleándose entre sí. No. La guerra es una alternativa mucho más honorable. La amenaza de guerra, e incluso entrar en guerra, es mucho más honorable y gloriosa. La primera vía en dejar que las cosas colapsen y se arruinen no tiene futuro. No hay futuro en aquellos que pelean por comida, pero una guerra si tiene futuro. Si decidimos ir a la guerra, esta alternativa tiene futuro.

«El enemigo puede ser derrotado – incluso antes de ir la guerra, cuando comienza, durante la guerra, cuando termina…

“Entonces podremos imponer nuestras condiciones, traer cientos de millones de dólares y salvar a nuestro país. Quien muere en una guerra así, muere como mártir, en lugar de morir en un altercado en una panadería o en una estación de venta de gasolina.

[…]

Si al Líbano se le impide que extraiga y venda el gas y el petróleo al que tiene derecho, entonces nadie lo hará

«El mensaje de los drones es un comienzo bastante modesto, que indica hacia dónde podemos ir. Si las cosas llegan a un final negativo – no nos quedaremos únicamente frente al campo de gas Karish. Ahora estamos conmemorando la guerra de julio del 2006, así que considérenlo importante: Karish, que hay más allá de Karish y qué existe más allá de eso. Traje conmigo un gráfico, preparado por nuestros relevantes hermanos en la resistencia.

“Nosotros estamos monitoreando todo lo que sucede a lo largo de la costa palestina. Todos los campos, pozos y plataformas. Sabemos sus nombres, todo lo que está sucediendo allí, lo que está funcionando, lo que aún no está funcionando, donde la perforación aún está en pleno desarrollo y así sucesivamente. Estamos monitoreando todos los detalles. Si llegan a formular una ecuación del Líbano… No estoy hablando de los campos Karish y Qana. Para mí, la pregunta es una mucho más importante.

«Si desean llegar a formular una ecuación en la que se le prohíba al Líbano salvarse a sí mismo a través del derecho natural que este posee a su parte de gas y petróleo, nadie más podrá extraer petróleo y gas y nadie podrá vender petróleo y gas».

