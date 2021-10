El secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah dijo que hoy día Samir Geagea y su partido de las Fuerzas Libanesas son la mayor amenaza para la existencia y seguridad de los cristianos en el Líbano. Nasrallah realizo sus declaraciones en un discurso público que fue transmitido en el canal de televisión libanes U-News el día 18 de octubre del presente año 2021. Nasrallah dijo que el partido de las Fuerzas Libanesas realmente lo que desea es una guerra civil en el Líbano, que conducirá a los cristianos hacia enclaves cristianos gobernados por el partido de las Fuerzas Libanesas. Este añadió que Hezbolá posee una fuerza armada integrada por 100.000 combatientes. Este explicó el porqué está divulgando esta información y es para «prevenir una guerra civil» en lugar de instigarla. El discurso de Nasrallah se produce luego de una reciente balacera en la que murieron siete miembros de Hezbolá.

Para ver el segmento de video del secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«La guerra civil constituye el verdadero plan del partido de las Fuerzas Libanesas», lo que conlleva a la formación de «guetos cristianos»

Hassan Nasrallah: «La guerra civil constituye el verdadero plan del partido Fuerzas Libanesas, porque la guerra civil conducirá a cambios demográficos, que apiñarán a los cristianos en un área específica, al igual que en sus sueños pasados, donde establecerán un cantón cristiano, un estado cristiano, o un gueto cristiano, el cual estará dominado por el partido Fuerzas Libanesas.

«La mayor amenaza para la existencia cristiana en el Líbano es el partido de las Fuerzas Libanesas y su líder»

«La mayor amenaza a la existencia cristiana en el Líbano es el partido de las Fuerzas Libanesas y su líder Samir Geagea. La mayor amenaza a la seguridad de la comunidad cristiana es dicho partido político y su líder.

Hezbolá tiene 100.000 combatientes que están «entrenados… bien organizados, armados, experimentados y poseen una moral muy alta»

«Geagea, debería prestarle usted mucha atención a la siguiente cifra. Esta es la primera vez que yo divulgo esta cifra y lo hago para prevenir una guerra civil, en lugar de amenazar con comenzar una. Usted ya me conoce, yo nunca digo nada que no sea verdad. Yo pertenezco a la escuela que sostiene que las mentiras no sirven ni siquiera en la guerra psicológica. Sólo la verdad y la fiabilidad son útiles en la guerra psicológica.

«Vea, solamente el marco militar de Hezbolá… Nosotros no negamos que poseemos un marco militar, armas y capacidades. Solo Hezbolá… y yo solo estoy hablando de los hombres. Estoy hablando solo de los libaneses que han sido libaneses durante más de 100 años, no desde la última década… Hombres entrenados, quienes están bien organizados, armados, experimentados y con la moral muy alta… Si se les diera una señal, ni siquiera una orden, para que asalten las montañas, estos las quitarán…

«Escríbalo, hoy existen 100.000 de esos combatientes».

