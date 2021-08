El secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah, reaccionó ante las secuelas de la retirada de los Estados Unidos de Afganistán y dijo que este abandonó Saigón de la misma manera. Nasrallah realizo estas declaraciones en un discurso público que fue transmitido por el canal de televisión iraní Al-Alam el 17 de agosto del presente año 2021. Nasrallah dijo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, le dijo al pueblo estadounidense, «quienes asombrados al ver estas humillantes imágenes de fracaso y derrota», de que es deber de los Estados Unidos enviar fuerzas a otros países en nombre de cualquiera. Este dijo que tal situación debería servir como lección para los aliados estadounidenses en el Líbano y en la región, porque Estados Unidos prefería sufrir una «derrota histórica y humillante» que luchar en nombre del pueblo afgano.

Las escenas de Kabul son una «fotocopia» de Saigón; los funcionarios estadounidenses «ahora deben explicarle esta situación al pueblo estadounidense… quienes están asombrados al ver estas humillantes imágenes de fracaso y derrota»

Hassan Nasrallah: «Alabado sea Alá, las imágenes se repiten a sí mismas. Al igual que todos en Saigón y Vietnam, se subieron a las escaleras para llegar al avión, todos en el aeropuerto de Kabul se subieron a las escaleras para tratar de alcanzar el avión. Es increíble. Una fotocopia. ¿No es esto una coincidencia?

«Escuchen a Biden. No es necesario que me escuchen a mí. Escuchen a Biden, al secretario de Estado, al asesor en Seguridad Nacional… ellos ahora deben explicarle esto al pueblo estadounidense. Ellos no le han explicado esto a las demás naciones del mundo». Se lo están explicando al pueblo estadounidense, el cual se muestra sorprendido al ver estas imágenes humillantes de fracaso y derrota.

«El mensaje del presidente Biden debería resonar con todos los aliados estadounidenses en la región»

«Lo que Biden está diciendo… Y este mensaje debería resonar con todos los aliados de Estados Unidos en la región. Mientras este se defendía, dijo algo muy, muy, muy, muy, muy, muy importante. Yo espero que los amigos de los Estados Unidos en el Líbano y en la región lo entiendan bien. Este dijo: No es deber nuestro enviar las fuerzas estadounidenses para que combatan en nombre de nadie. Si alguien espera que los estadounidenses vengan y combatan en su nombre – eso es lo que está diciendo Biden. A fin de evitar combatir en nombre de alguien, este estaba dispuesto a sufrir una derrota histórica y humillante en Afganistán. Por lo tanto, cuando se habla del Líbano y de otros lugares – estos son solo detalles para él. Por lo tanto, nosotros deberíamos aprender la importante lección de lo acontecido».

