Esta es la segunda parte[1] de la notable entrevista realizada con el politólogo Valery Solovey, feroz opositor de la guerra, en la recientemente clausurada estación de radio Eco de Moscú. Solovey afirma que históricamente los regímenes no son derribados por sus oponentes, sino por sus propios errores. Este es el caso actual, cuando Putin ha lanzado una guerra imposible de ganar que priva a Rusia de su futuro. Para que las cosas mejoren, primero tienen que empeorar y estamos en esa etapa en la que Rusia comienza a experimentar escasez. La gente entonces se preguntará quién es responsable de ello y planteará la pregunta que Vladimir Lenin hizo tan famosa: ¿qué debe hacerse al respecto?

La segunda parte de la entrevista de Solovey puede leerse a continuación:[2]

Seguimos. Este es el programa «Osoboye Mneniye». Yo soy su anfitrión Alexei Naryshkin, el politólogo Valery Solovey es nuestro invitado. ¿Me puede usted explicar por qué Zelensky se contiene y no se rinde, al menos para salvar a la población?

Zelensky tiene sus razones para no precipitarse en las conversaciones, especialmente porque sabe que Rusia sigue anteponiendo un ultimátum en lugar de buscar un compromiso. El apoyo hacia Ucrania va en aumento. Con cada día de resistencia, con cada día de guerra más sanciones le serán impuestas a Rusia. Además, las sanciones serán impuestas con prontitud, pero serán levantadas muy, muy lentamente.

Tiene sentido que Zelensky alargue las conversaciones. Es Rusia la que tiene prisa, necesita lograr una victoria decisiva a toda costa, para poder dictarle a Zelensky los términos de las negociaciones, los términos del acuerdo con Ucrania desde una postura de fuerza. Sin embargo, Zelensky, después de todo, puede huir a Lviv y en ningún caso el ejército ruso no llegará a Lviv.

¿Bien por qué? ¿Qué les impide avanzar hasta allá?

El ejército ruso simplemente no llegará hasta allá. Existen circunstancias que impiden que llegue a Lviv.

¿Están los pantanos en ese lugar?

No, no hay pantanos. Es solo que uno pudiera encontrar obstáculos insuperables en la forma de, digamos, el ejército polaco.

Bueno, usted exagera. El ejército polaco es la OTAN y la OTAN no se involucrará en esto.

Puede que la OTAN no se meta en esto, pero los polacos sí. Ahora los aviones que recibió Ucrania para el momento en que el canciller de la Unión Europea Josip Borrel hablaba sobre el suministro de aviones están estacionados, que yo sepa, en aeródromos polacos. Y desde los aeródromos polacos los aviones pueden atacar al ejército ruso. La OTAN no interferirá en el conflicto, esta es la postura oficial del bloque. Pudiera ser un bluf muy peligroso. En general, toda la fuerza aérea, (corrección, no toda la fuerza aérea sino una gran parte de ella) ha sido reubicada hacia el oeste, más lejos de la línea de combate.

Así que no, allí al oeste del país habrá un gobierno ucraniano, que seguirá siendo el gobierno legítimo desde la perspectiva de Occidente, también habrá una especie de gobierno títere por parte de Ucrania, que supuestamente estará bajo el mando ruso. Sin embargo, de hecho, no estará bajo el control de Rusia (con la excepción de algunas grandes ciudades), porque es imposible controlar el país, Moscú no tiene suficiente fuerza militar para lograr tal cosa.

Incluso en condiciones de que movilicen a medio millón de personas, creo que eso es prácticamente improbable, ya que todo está plagado de problemas graves. No habrá fuerzas suficientes para realizar un control.

¿De todos modos, qué es el control? Imagínese: todo el país es hostil contra usted, ¿qué ha logrado? Nada. Usted acaba de traerse a si mismo todo tipo de problemas: logrado que lo aislaran internacionalmente y facilitó degradar la economía; posee la población más pobre, que rápidamente se empobrece cada vez más; ha causado descontento entre todos los grupos de avance, el descontento de la élite rusa (lo cual es enorme). No ha logrado nada más que desventajas, ni una sola ventaja (excepto su propia autosatisfacción). La autosatisfacción, necesaria para empezar a destruir Rusia. Después de todo, esta efectivamente está siendo destruida.

Como espectador de la propaganda estatal, me dicen que esto es, entre otras cosas, por el bien de nuestra seguridad, porque existe ampliación de los Estados Unidos y la OTAN, etc. Ayer, Shoigu declaró que poseemos un objetivo, en términos generales, de garantizar nuestra seguridad.

Si uno desea salvaguardar la seguridad, entonces uno negocia. Occidente no se negó a entablar conversaciones para garantizar seguridad. Este rechazó el ultimátum ruso, la OTAN se negó a disolverse. Esto es cierto. Pero nadie se ha negado nunca a negociar sobre el tema de seguridad.

Recordemos que en la época soviética el problema de la seguridad siempre fue más agudo, los líderes soviéticos le prestaron mucha atención. Sin embargo, por alguna razón no intentaron iniciar una guerra. Hubo conflictos pero solo dentro del bloque socialista, es decir, la intervención soviética del año 1968 en Checoslovaquia, supresión de la revuelta, o más bien la revolución de 1956 en Hungría, la invasión de Afganistán en 1979. De alguna manera lograron negociar, a pesar de que conocían el valor de la seguridad, después de todo, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. A nadie se le pasó por la cabeza para ese entonces que había que iniciar una operación militar especial.

Estoy leyendo la reciente declaración de Lavrov, respecto a la postura de Rusia sobre las negociaciones con Ucrania. Creo que el negociador ruso Vladimir Medinsky afirmó que la delegación ucraniana vendrá mañana. Entiendo que nadie detendrá los bombardeos, pero sin embargo… Lavrov dijo que la postura de Rusia es la siguiente: Crimea es parte de Rusia, el reconocimiento de la RPD y de la LPR dentro de las fronteras administrativas de los respectivos oblasts en Ucrania, desmilitarización, que debe tener parámetros definidos. Eso es todo. ¿Es difícil para Zelensky aceptar esto?

Estas condiciones nunca serán aceptadas por ningún presidente ucraniano.

Esto significa que los avisos de muerte serán recibidos por ambas partes.

Usted está en lo cierto. Los avisos mortuorios serán recibidos por ambas partes. Pero el punto es diferente. ¿A favor de quién trabaja el tiempo? Para serle honesto, si el éxito militar del Kremlin es posible, entonces estratégicamente Rusia lo pierde todo. Pierde nuestra sociedad, nuestra economía, nuestro futuro.

Ahora mismo, en este mismo momento, a nuestros hijos y nietos se les está negando su futuro. Tenemos que enfrentar la verdad; esto es obra de los líderes rusos. El hombre Putin, que se enorgullecía de levantar a Rusia de sus rodillas, de asegurar su éxito, su estatus sin precedentes, ahora está destruyendo todo lo que fue creado durante la era postsoviética, incluyendo sus propios logros. Es un final extraordinario, simplemente extraordinario.

Si hablamos del hecho de que los rusos se ven privados de su comodidad habitual (incluso debido a las presiones ejercidas por las sanciones), ¿qué nos impide cambiar nuestro iPhone por un teléfono inteligente Huawei? Y todo lo demás estará bien.

¿Por qué la gente debería cambiar sus teléfonos celulares? Ellos no desean hacerlo. Desean viajar libremente por todo el mundo.

Ellos podrán viajar a Turquía y Egipto.

Desean viajar a Europa y tienen derecho a hacerlo. Desean disfrutar de sus libertades; quieren que sus hijos estudien en el extranjero. ¿Qué hay de malo con ello? ¿Por qué debería la gente ponerle freno a sus necesidades, porque un montón de gente quería que fuese así? Es un grupo muy reducido, o mejor dicho, es una persona sentada en un búnker subterráneo.

Las cosas siguen siendo mejores de lo que eran durante el «Sovok» (término despectivo dado a la Unión Soviética) Uno siempre puede comparar.

No, no es mejor, por extraño que parezca. Porque durante el «Sovok» no había posibilidad de comparación. Esto siempre es lo más peligroso para el régimen, que la generación actual de rusos tenga la oportunidad de comparar. Y saben que este mundo ruso no les conviene. Todavía no han intuido lo que les espera. La generación más joven sabrá lo qué es la escasez, es decir, cuando no haya los dispositivos que estos deseen, aprenderán el significado de la escasez.

Cuando la forma de vida a la que están acostumbrados sea demolida, ninguna propaganda de esfuerzos de guerra, movilización y ascetismo podrá compensar esto. La única forma en que el estado desarrollará la economía será dándole garrotazos a la gente en sumisión, creando campos de concentración (quise decir campos de trabajo, no campos de concentración, ¡Dios no lo permita!) y etc. Tal vez podrán introducir el trabajo forzado, o algo similar.

Leí muchos artículos, en donde afirman que los sentimientos migratorios se han intensificado. ¿Considera usted traidores a aquellos que ahora se marchan en el contexto de los acontecimientos que se desarrollan actualmente?

¡No, Dios no lo permita! Tales personas están tomando decisiones racionales. Yo solo puedo estar feliz por ellos….

Por cierto, ¿qué sucede con el caso penal en su contra?

No tengo casos penales en mi contra, tengo el estatus de testigo.

Bueno, no sé cuáles serán los argumentos de la investigación. Estoy esperando escucharlos. Mis abogados preparan lo que hay que preparar, mientras yo espero lo que dirá la investigación. Tal vez la investigación esté ahora ocupada buscando espías ucranianos.

¿Hay alguno?

Bueno, probablemente, los hay. Están buscando noticias falsas, espías. Hay un número considerable de ciudadanos ucranianos en Rusia y potencialmente cada uno de ellos pudiera ser un espía. Por cierto, yo también soy medio ucraniano, por lo que creo que esta característica es una circunstancia agravante en nuestros tiempos.

Cierto, ¿por qué le invitamos al programa? (en broma)

Sí, no hay salida ahora.

¿Tiene usted la intención de salir de Rusia en alguna perspectiva futura, considerando que está usted siendo monitoreado?

No. No tengo la intención de hacerlo. Aquellos a quienes no les agrado, son libres de irse de Rusia, no los estoy deteniendo.

Me gustaría esbozar a grandes rasgos algunas cosas positivas.

Definitivamente habrá cosas positivas, ya están ahí. Tiene usted razón, solo estamos enfocados en los eventos que se desarrollan, que empeorando a cada minuto.

Intentemos hacer algo positivo. Estuve hablando con Rogov antes y dijo que la situación empeora cada vez más.

Siempre he argumentado que las cosas definitivamente mejorarán, aunque a través del deterioro. Así que ahora finalmente hemos entrado en esta fase de deterioro. Para que la población logre mejorar, debe darse cuenta de que el destino de su país y de sus vidas está en sus propias manos. La gente debe ahora alcanzar esta realización existencial. Este proceso ahora, por fin, se ha puesto en marcha. Este fue lanzado por el gobierno ruso.

No entendí nada

Mi punto es que el gobierno ha puesto en marcha un proceso por el cual las cosas comenzarán a cambiar. En este momento las cosas están cambiando para peor. Pero luego comenzarán a cambiar para mejor, pero no por los esfuerzos de las autoridades, sino en su contra. Contra el poder, porque la gente de repente entenderá que su vida, (su propia vida, no sólo su bienestar), depende enteramente de ellos.

Y lo que no ha conseguido Navalny… (¿Puede mencionársele por cierto?) Dios tenga piedad de él.

Vaya usted a saber.

Lo que ni él ni su equipo pudieron lograr, el gobierno de Rusia (en el sentido amplio del mundo) lo logrará ahora. Han puesto en marcha este proceso.

Como historiador, siempre supe que nunca es la oposición la que facilita los cambios radicales, siempre son los que están en el poder quienes los provocan. Los cambios están siendo provocados por sus acciones. Y ahora estas acciones han comenzado de lleno. Esto es increíble. Se escribirán muchos libros sobre esto más adelante, explicando cómo llegó todo esto, el cómo ocurrieron los eventos que pudieron haberse evitado fácilmente, pero que resultaron fatales.

Valery Dmitrievich, no entiendo, ¿está usted instigando a la gente para que salga a la calle ahora?

No, no estoy incitando a la gente a que haga nada, ¡Dios no lo permita! Llamo a la gente a hacer una sola cosa: que observe a su alrededor diligentemente, evalúe la situación y podrá responder a las dos preguntas: «¿quién tiene la culpa?» y «¿qué debe hacerse?» Ahora usted obtendrá una pregunta clara, tangible y bastante específica (discúlpeme, la respuesta) a estas dos célebres preguntas rusas. Y en base a estas respuestas, actuarán…

[1] Para ver la primera parte, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9806 – Profesor ruso Valery Solovey: La errónea invasión de Putin acelerará los procesos que conducen a su derrocamiento, 4 de marzo, 2022.

[2] Echo.msk.ru, 2 de marzo, 2022.

