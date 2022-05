En reacción a las recientes tensiones que se presentaron en la Mezquita Al-Aqsa, el gobierno jordano acusó infundadamente contra los «continuos pasos tomados por Israel para cambiar el estatus quo histórico y legal en la mezquita Al-Aqsa» a pesar del constante reitero por parte de Israel ante su compromiso de proteger la libertad de culto para los judíos, cristianos y musulmanes.

El 17 de abril del presente año 2022, la cancillería de Jordania emite una declaración[1] en la que dice que los intentos de Israel por «imponer la división temporal y espacial de la mezquita Al-Aqsa» representan «una escalada muy peligrosa junto a una violación condenada de las leyes internacionales». La declaración también señaló que Israel posee «plena responsabilidad por las peligrosas repercusiones de esta escalada que socava todos los esfuerzos por mantener el alto al fuego integral y evitar se produzca más violencia que amenace la paz y la seguridad» y enfatizó que «la mezquita Al Aqsa es un lugar de culto solamente para los musulmanes» y que el Departamento de Asuntos de Jerusalén Awqaf y Aqsa, el cual es administrado por Jordania, tiene la autoridad exclusiva de supervisar los asuntos del lugar sagrado y administrar todas las entradas”.

La declaración de la cancillería de Jordania se produjo un día después de que 76 miembros del parlamento jordano firmaron una petición[2] instando a su gobierno a cortar relaciones diplomáticas con Israel, cerrar la embajada israelí, expulsar al embajador israelí y suspender los acuerdos bilaterales con Israel. Según Ammonnews.net, la petición subrayaba que «recurrir a la condena y la desaprobación de lo que está ocurriendo en Jerusalén y en la mezquita Al-Aqsa es una opción que ya no coincide con los intereses de Jordania ni con las aspiraciones y los sentimientos del pueblo jordano y ciertamente no coincide con los sacrificios de aquellos estacionados en las líneas del frente Al-Quds (Jerusalén) y la mezquita Al-Aqsa». Luego, la petición saludó al pueblo de Al-Quds «que se ha mantenido firme ante las fuerzas terroristas de la ocupación y sus acciones…», la petición también instó al gobierno a intervenir al «más alto nivel para garantizar la liberación de los encarcelados y jóvenes secuestrados de Al-Quds (Jerusalén) que participan en el ribat (deber de guardia) y que defienden la dignidad del ummah (miembros de los cuales fueron arrestados) en la mezquita Al-Aqsa».

Mientras tanto, en un artículo bastante inusual, el senador jordano Muhammad Hussein Al-Momani, quien también se desempeño como ministro jordano de asuntos de los medios de comunicación y ex-vocero del gobierno, condenó[3] a «los extremistas» por promover la violencia con el propósito de obtener puntos políticos e impulsar una confrontación militar con Israel. En el artículo, titulado «Monte del Templo durante cada Ramadán» y publicado en el diario jordano Alghad, el escritor condenó a quienes critican la postura oficial de Jordania sobre las recientes tensiones diciendo que es una «postura avanzada, muy veraz, fuerte y nacionalista» y calificó a quienes lo critican de «injustos e ingratos».

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo.

«Los esfuerzos previos a Ramadán para garantizar la calma están relativamente en su lugar a pesar de los recientes sucesos, pero nadie puede garantizar que la situación se mantendrá en calma porque Ramadán y sus últimos diez días aún están por llegar y las festividades judías aún continúan».

La calma beneficiará a todos los bandos

“Todas las partes se beneficiarán por mantener la calma y la tranquilidad en la ciudad sagrada. Jordania, que posee la custodia, desea que la población de Jerusalén practique sus actos de adoración y fe tal como lo ordena Alá en paz y tranquilidad y es por ello que dedica todos sus esfuerzos para facilitarlo. Jordania también cree que Jerusalén debería ser la definición de lo que es paz y armonía y no de luchas internas y violencia.

“Los palestinos y sus líderes desean calma y no-violencia en la ciudad sagrada luego de expresar su compromiso de hacerlo, lo que serviría a sus intereses e incrementaría su credibilidad a nivel internacional. Esto también crearía una atmósfera que impulsará los esfuerzos de reconciliación pacífica y reactivará el proceso de paz.

«Israel también se beneficiará por mantener la calma en la ciudad sagrada, ya que la escalada pondrá en peligro la inestable coalición gubernamental y pudiera provocar enfrentamientos con costos políticos a nivel interno e internacional».

La violencia solo le sirve a los extremistas, que prosperan por el derramamiento de sangre y se oponen a la paz

“Las únicas fuerzas que desean la violencia y la buscan son las fuerzas extremistas de todos los bandos, ya que las fuerzas extremistas sobreviven de la violencia y por la sangre donde estos crecen y consideran de mala noticia cualquier iniciativa de calma y paz porque el ambiente de paz y calma los acosara a ellos y a su discurso instigador. Estas fuerzas trabajan día y noche para alimentar la violencia y utilizar la calle al servicio de sus agendas políticas, que están totalmente en contra de lograr paz y reconciliación. Ellos quieren que no haya paz para sumar puntos políticos, para decirnos que el proyecto de reconciliación ha fracasado y que la resistencia armada es la mejor opción, a pesar de todos los logros del proyecto de reconciliación política desde Madrid; a pesar de todas sus carencias, este sigue siendo 100 veces mejor de lo logrado en los enfrentamientos armados previos a Madrid en los que perdimos tierra, seguridad, política y soberanía de una manera reiterada y continua”.

La postura de Jordania es mucho más avanzada y confiable

“Es decepcionante ver que algunas fuerzas políticas critiquen la postura oficial de Jordania. Esta es muy injusta y desagradecida, ya que la postura de Jordania es mucho más avanzada, confiada, poderosa y más nacionalista. Aquellos oportunistas políticos no desean ver los hechos que le hacen justicia a la postura de Jordania. No entienden la gravedad de sus acciones. No solo enfurecen al gobierno y al pueblo jordano por su desagradecimiento y negación ante su papel, sino que convierten nuestro conflicto y nuestra batalla con el ocupante en una batalla interna divisoria y al hacerlo, complacen al ocupante y hacen enfurecer al amigo».

