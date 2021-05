El imam de Miami Dr. Fadi Yousef Kablawi dijo que la mezquita Al-Aqsa y Palestina son «tierra del islam» y que los musulmanes los recuperarán. Kablawi hizo estas declaraciones en un sermón de los viernes pronunciado en la mezquita Masjid As-Sunnah An-Nabawiyyah situada al norte de Miami y que fue publicado en la página oficial Facebook de la mezquita el día 16 de abril, 2021. El Dr. Kablawi agradeció a los israelíes por construir los asentamientos que servirían como vivienda para los musulmanes cuando recuperen la tierra y los israelíes huyan «como ratones». El imam dijo que todo musulmán «debería hablar consigo mismo sobre el morir por la causa de Alá». El Dr. Kablawi preguntó el por qué solo los musulmanes que mueren por su causa son considerados terroristas, mientras que aquellos no-musulmanes como Nelson Mandela, Gandhi, el Che Guevara y Bob Marley son considerados héroes. Este explicó que los cristianos afirman que Jesús murió por su causa, por sus pecados, pero según el islam, Jesús no murió. El Dr. Kablawi explicó que el islam ha llegado para decirles a los cristianos que Jesús está vivo, pero estos en cambio combaten contra el Islam. Este les dijo a los cristianos: «Si ustedes aman a Jesús, entonces el islam es su religión», debido a que los musulmanes aman a Jesús, más que los cristianos. El Dr. Kablawi, quien también es dentista, emigró a los Estados Unidos desde Jordania. Para obtener más información sobre su persona, consulte los videos del portal MEMRI TV Nos. 8752/8063/8136/8389 y 8404.

«Los incrédulos, Occidente, los judíos y los cristianos» nos quitaron todo; «Palestina es la tierra del islam… y la recuperaremos»

Dr. Fadi Yousef Kablawi: «Lo único que nos queda – como nación musulmana – es el islam. Ellos combatieron en contra nuestra en todo, nos quitaron todo. ¿Quiénes son ‘ellos’? Los incrédulos, Occidente, los judíos y los cristianos. Esto es historia. Ellos tomaron todo lo que nosotros utilizamos para poder levantarnos debido a… Lo único que no lograron tomar es el islam y no preguntan si lo han intentado. Oh, ellos lo han estado intentando desde el mismísimo primer momento.

«Y ustedes continuaran viendo la mezquita Al-Aqsa y continuarán viendo la Cúpula de la Roca. Continuaran viendo a los palestinos y a los musulmanes visitando esa mezquita. Y continuarán escuchándonos recitar: ‘Exaltado es Él que llevó a Su Siervo de noche desde la mezquita Al-Haram a la mezquita Al-Aqsa, ‘hasta que entres en tu tumba y hasta que la recuperemos. Por Alá, la recuperaremos. Palestina es la tierra del islam.

«La tierra del islam – y la recuperaremos. Y nos gustaría agradecerles a ustedes por construir todos sus asentamientos, porque luego nosotros podremos tomar una vivienda cuando regresemos al lugar. Muchas gracias. Porque ustedes huirán como ratones. Porque esto es lo que su historia les enseña. Si ustedes son leales a su tierra y afirman que es su tierra, ¿por qué se marcharon de ella dos veces? ¿Por qué la dejaron dos veces y huyeron? Vayan y lean su historia antes de que vengan a nosotros. Estamos cansados ​​de ustedes.

«Todo musulmán sincero debería hablar consigo mismo acerca de morir como mártir por la causa de Alá; el Profeta dijo, quien no hace eso, es en realidad un hipócrita»

«Todo musulmán sincero debería hablar consigo mismo sobre el morir como mártir por la causa de Alá. El Profeta dijo que quien no hace tal cosa es un hipócrita. ¿Se imaginan? No hay nada más elevado que morir por lo que uno cree. Pero ellos hacen de la gente héroes porque mueren por lo que creen. Sólo cuando se trata del islam, nuestros mártires se convierten en terroristas.

«Ellos vienen y les hablan de Nelson Mandela. Nelson Mandela no murió por eso, pero luchó toda su vida y estuvo preso durante años por su causa, por lo que fuera que este creyese… Incluso pensé que yo tenía algo de reservas sobre lo que él creía… Gandhi, la misma historia, fue considerado un héroe porque murió por lo que creía. El individuo de México, Guevara, [Che] Guevara, o lo que sea, un tipo grandote. Incluso Bob Marley murió por su… ¿Saben qué? Él es un héroe. ¿Por qué elogian ustedes a esta gente? Porque murieron por lo que creen. Entonces, ¿por qué está prohibido para nosotros, cuando decimos que el mayor nivel que pueden alcanzar es morir por lo que uno cree? – ¿por Alá? ¿Por qué? Ustedes tienen un doble discurso, hipócritas, ¿por qué?

«Si ustedes realmente aman a Jesús, entonces el islam es la religión para ustedes»

Todo el día nos fastidian con que Jesús murió por nosotros… Nosotros no creemos que Jesús murió por nosotros, nosotros ni siquiera creemos que Jesús murió, punto. Pero aquí, ustedes alaban a Jesús porque murió por lo que creyó, para salvarlos a ustedes de sus pecados. ¿Por qué nos está prohibido morir por nuestras creencias, por qué todo esto se ha convertido en un tema de gran importancia?

«Y si lloran todos los días o cuando van a la iglesia, porque Jesús murió y fue torturado y todo eso… Si realmente odian eso y se sienten mal por Jesús, entonces el islam les da la respuesta.

«Después de todos estos años que les mintieron y les dijeron que Jesús murió. Y aquí, los musulmanes venimos a decirles que Jesús está vivo. Entonces, ¿qué hacen ustedes a cambio de ello? Combaten contra nosotros. Si ustedes verdaderamente aman a Jesús, esta es la religión para ustedes. Pregúntenle a aquellos que se convirtieron del cristianismo. ¿No fue esto un factor decisivo o un factor negociador? Jesús, ustedes dicen que aman a Jesús y nosotros amamos a Jesús, pero nosotros lo amamos más que ustedes.

«Pero nosotros amamos al Jesús en el que creemos y ustedes aman al Jesús sobre el cual a ustedes les mintieron – dos Jesús muy diferentes».

