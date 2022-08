En un sermón de los viernes pronunciado en la gran mezquita de Meca, el imam Saleh bin Al-Humayd le rezó a Alá para que «traiga la aniquilación de los saqueadores y ocupantes judíos» y proteja a los musulmanes de su maldad. El video del sermón fue publicado en el canal YouTube Al-Kalam Al-Tayyib el día 29 de julio del presente año 2022. Cabe señalar que recientemente, un periodista judío israelí desafió la prohibición que poseen los no-musulmanes para ingresar a La Meca y se coló dentro de la ciudad, lo que provocó una verdadera controversia.

Para ver el video del sermón en Meca pronunciado por el imam Saleh bin Al-Humayd, pulse aquí o debajo:

«Oh Alá… Humilla al politeísmo y a los politeístas y dales la espalda a los tiranos, a los ateos y a todos los demás enemigos del islam»

Imam Saleh bin Al-Humayd: «Oh, Alá, danos fuerza al islam y a los musulmanes, humilla al politeísmo y a los politeístas y dales la espalda a los tiranos, a los ateos y a todos los demás enemigos del islam.

«Oh Alá, trae prontamente la aniquilación sobre los saqueadores y ocupantes judíos»

«Oh Alá, trae prontamente la aniquilación sobre los saqueadores y ocupantes judíos, porque no son rivales para Ti Oh Alá, trae sobre ellos Tu castigo, del cual los criminales no pueden escapar. Oh Alá, Te hacemos nuestro escudo en contra de ellos y nos refugiamos en ti ante su maldad».

