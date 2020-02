Diario Judío México - Mohammad Abbasi, cuya página Facebook dice que es profesor adjunto en las premisas universitarias de Newark en la Universidad Rutgers, dijo en un sermón de los viernes el 7 de febrero, 2020 en la mezquita Darul Islah en Teaneck, Nueva Jersey, que el coronavirus es retribución divina por el encarcelamiento a los musulmanes uigures en China en campos de concentración y por el hecho de que los chinos se alimentan de animales mientras todavía están vivos. Este dijo que aunque boicotear los productos chinos es un pequeño paso, Alá ha dado un paso mayor contra los chinos trayéndoles el coronavirus y afirmó que el coronavirus es «lo menos que deberían sufrir».

Abbasi agregó: «Pueda Alá castigarles aún más por lo que le hicieron a nuestros hermanos musulmanes». Según su página Facebook, Abbasi es de Jerusalén Oriental. El portal de la Universidad Rutgers lo nombra como miembro adjunto de la facultad y estudiante de doctorado en la Escuela de Asuntos Públicos y de Administración en las premisas universitarias de Newark. El sermón de Abbasi fue publicado en el canal YouTube de Darul Islah.

Anteriormente, Abbasi habló en la conferencia de Musulmanes Americanos por Palestina celebrada el 28-30 de noviembre, 2019[1] en el hotel Hyatt Regency Chicago. Los oradores en la conferencia incluyeron a la activista estadounidense-palestina Linda Sarsour;[2] el profesor de la Universidad Temple y ex-colaborador de CNN Marc Lamont Hill, con quien CNN cortó lazos[3] luego de sus controvertidos comentarios sobre Israel;[4] El director de Política Nacional Musulmanes Estadounidenses para Palestina Osama Abu Irshaid[5] y Hatem Bazian de la facultad de Estudios del Cercano Oriente de la Universidad de California, Berkeley.[6]

«Pérdidas chinas por el coronavirus – causadas por ellos al ingerir murciélagos, perros, serpientes, ratas y ratones»

Mohammad Abbasi: «En los últimos meses, hemos estado hablando de otra dificultad, otra situación – la situación de nuestros hermanos y hermanas, los uigures en China, que, por cierto, deberían llamarse hermanos del Turquestán Oriental».

«Esa gente está en campos de concentración. Y nosotros levantamos nuestras manos y dijimos: ‘¡Oh Alá!’ Y ellos levantaron la mano y dijeron: ‘Oh, Alá, danos algo de alivio’. Algunos de nosotros dijimos: «Boicoteen todos estos asquerosos productos chinos. Dejen de comprar esta basura hecha en China». A veces es difícil. Yo quería comprarle una tostadora a mi padre. Pasé observando 15 tostadoras en Walmart, no pude encontrar una que no estuviese hecha en China. Uno no tiene poder, excepto el que viene de Alá. Necesitaba comprarla, tenía que hacerlo. Pero estaba obligado. Pero luego te vas a comprar unos calcetines y hay 20 fabricados [en] China y uno de Vietnam, Camboya, Egipto o Turquía.

«Compren ese, incluso si tiene que pagar el doble. Nosotros decíamos eso. Y la gente decía: ‘¿Quieren ustedes decirme que van a hacer mella en la economía china boicoteando su basura de productos?’ Yo dije: ‘Puede que yo no haga mella, pero el Señor lo hará y lo hizo’. Sus pérdidas por el coronavirus – causado por comer murciélagos, perros, serpientes, ratas y ratones – todo está grabado en YouTube… Se los comen mientras están vivos, ni siquiera esperan a que mueran.

«Hermanos, ellos están sentados allí, cortando carne de animales vivos y comiéndosela. El coronavirus es lo menos que deberían sufrir».

«Pueda Alá castigar aún más [a los chinos] por lo que le hicieron a nuestros hermanos musulmanes»

Mohammad Abbasi: «No depende de nosotros decidir si boicotear un artículo de dos dólares en Amazon, hecho en China, funcionará o no. Alá se asegurará de que funcione. Vemos un ejemplo frente a nosotros, hermanos. China pasó de ser una nación depredadora y opresiva que ha encarcelado a tres millones de sus habitantes sin razón alguna, salvo por lo que dicen: ‘Nuestro Señor es Alá’…

«Y Alá aceptó su súplica. Y ahora vemos a China luchando y sufriendo y no vemos el final de ello».

«Dos mil casos al día son diagnosticados. Dos mil al día. El mundo entero le está cerrando ahora sus fronteras a China. Ahora, en lugar de encarcelar a tres millones de hermanos, los tres millones de hermanos – a través de la acción de Alá – están encarcelando a dos billones de chinos.

«Pueda Alá castigarlo aún más por lo que le hicieron a nuestros hermanos musulmanes».

