El predicador iraní Reza Hassanzadeh dijo en un sermón de los viernes el día 10 de junio del presente año 2022 en Titkanlu, Irán que los días de las operaciones estadounidenses e israelíes de «ataque-fuga» están contados y que Irán tomará represalias con mano de hierro. Este dijo que hace 16 años, el líder supremo iraní Ali Jamenei, predijo que Israel no sobreviviría 25 años más y que el propio Israel hoy día «ha llegado a la misma conclusión». Hassanzadeh afirmó que incluso el ex-primer ministro israelí Benjamin Netanyahu admitió que «los judíos no pueden gobernar más de 80 años». Además, Hassanzadeh afirmó que muchos israelíes están comprando tierras en Argentina y en Chile y que 850.000 israelíes ya se han ido de Israel.

Para ver el segmento de video, pulse aquí o debajo.

Estados Unidos e Israel «no entienden que los tiempos de ataque-fuga han terminado»; Si nos atacan, ellos «serán confrontados con el puño de hierro de nuestro pueblo»

Reza Hassanzadeh: «Los estadounidenses y los israelíes no tienen vergüenza. No entienden que los tiempos de ataque-fuga han terminado. Si ustedes asesinan a uno de nosotros, nosotros lo haremos por igual. Si ustedes acaban con Hajj Qasem Soleimani, seguramente que no podrán dormir tranquilos. Convertiremos la base aérea Ayn Al Asad en un cementerio. Si decapitan a Hojaji, pueden estar seguros de que tomaremos represalias con fuerza. Aniquilaremos a los malvados descendientes de Abu Sufyan y acabaremos extinguiendo al EIIS.

[…]

«Me gustaría reiterar que los días de ataque-fuga han terminado. Dondequiera que ustedes cometan tal error, se enfrentarán con el puño de hierro de nuestro pueblo.

«Muchos israelíes han comenzado a emigrar de Israel»; estos entienden que Israel «se acerca a su final»

“Jamanei dijo que Israel no sobrevivirá los próximos 25 años. Después de 16 años, ustedes también han llegado a la misma conclusión: que su final está muy cerca y, si Alá lega, muy pronto terminará su vergonzoso historial de asesinatos a chicos.

“Quiero repetir una frase de Netanyahu. En el mes de octubre, 2017 durante una celebración de la festividad de Sucot, dijo lo siguiente: ‘Haré todo lo posible para que Israel celebre sus 100 años, pero no estoy tan seguro, porque los judíos no pueden gobernar más de 80 años’.

“Ellos han entendido que están llegando al final. Muchos han comprado tierras en Argentina y Chile y muchos israelíes han comenzado a emigrar de Israel. Por la gracia de Alá, alrededor de 850.000 israelíes ahora viven fuera de los territorios ocupados”.

