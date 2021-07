El imam de Nueva Jersey Mohammad Abbasi, dijo que la razón por la que se menciona a los israelitas tantas veces en el Corán, a pesar de que solo existía un pequeño puñado de judíos en la Península Arábiga en la época del profeta Mahoma, fue lo extenso de su corrupción, su perversidad y el tumulto que causarían en el mundo según las profecías. Este realizo estos comentarios en un sermón de los viernes pronunciado en el Centro Islámico Union City en Nueva Jersey, el cual fue publicado en el CIUC NJ en la plataforma YouTube el día 25 de junio, 2021. Abbasi agregó que, según las profecías del Corán, los judíos tenían ventaja por partida doble sobre los musulmanes, la segunda vez en las décadas de 1940 y 1930, cuando estos vinieron de Polonia, Estados Unidos, Rusia y «de todas partes» y establecieron su «proyecto colonial llamado Israel». Sin embargo, dijo Abbasi, según la profecía, los musulmanes saldrán victoriosos y «borrarán a esta inmundicia llamada Israel». Según las cuentas de las redes sociales de Abbasi, este es actualmente miembro de la facultad CUNY, en el pasado fue miembro de la facultad en la Universidad Rutgers.

En febrero del año 2020 Abbasi dijo en un sermón de los viernes que el coronavirus era un castigo divino contra China por su manera de tratar a los musulmanes uigures; consulte el video del portal MEMRI TV No. 7803 para obtener más detalles. Anteriormente, Abbasi habló en la conferencia American Muslims for Palestine la cual se celebró entre los días 28 al 30 de noviembre, 2019 en el Hyatt Regency de Chicago. Los oradores en la conferencia incluyeron a la activista palestina-estadounidense Linda Sarsour (véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 6808, 6935 y 6111); Marc Lamont Hill, profesor en la Universidad Temple y ex-colaborador de CNN, con quien CNN rompió lazos luego de sus controvertidos comentarios sobre Israel (véase el video del portal MEMRI TV No. 6877); El director en política nacional de American Muslims for Palestine Osama Abu Irshaid (véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 5487, 5558 y 8580) y Hatem Bazian, de la facultad de Estudios del Cercano Oriente de la Universidad de California, Berkeley.

Para ver el video del imam Mohammad Abbasi en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Alá le dijo a los israelitas: Ustedes crearan perversidades, tumultos, corrupción en la Tierra – no en Arabia… no en el Medio Oriente – sino en todo el mundo»

Imam Mohammad Abbasi: «Este fue en un momento en que la población judía en la Península Arábiga sumaba solo un puñado de personas y sin embargo uno ve mucho del Corán sobre el tema de los israelitas. Si poseemos capacidad de deducción, deberíamos poder entender que debe existir una razón para ello.

[…]

«El Corán dijo lo siguiente: ‘A los Hijos de Israel, en el Libro’, en su libro, por lo que ahora está escrito en el nuestro, ‘ciertamente causarán corrupción en la tierra en dos oportunidades’. Ojalá tuviera tiempo suficiente para explicarles de cuántas maneras la palabra ‘causar corrupción’… el cómo enfatiza el concepto de fasad y corrupción que estos representaran en esta sola palabra.

[…]

“’Causarán corrupción’ – corrupción, hermanos míos, es que llegas a algo que funciona y luego haces que no funcione más. Eso es corrupción.

[…]

«Entonces Alá le dijo a los israelitas: ‘Ciertamente causarán corrupción en la tierra’. Van a crear perversidades, tumultos, corrupción en la tierra – no en Arabia, donde estaban en ese momento, no en el Medio Oriente – sino en todo el mundo. Yo no estoy diciendo eso, eso es lo que Alá dice. Esto no es una charla política, esta no es una conversación entre el profeta y sus compañeros, es una promesa que fue cumplida.

[…]

«Con la ayuda de Alá, ellos los musulmanes borrarán a esta inmundicia llamada Israel»

«Pero luego salta 1.400 años hasta este momento presente.

[…]

“Y esto es exactamente lo que sucedió, Alá dice: ‘Entonces les dimos su turno para dominarles’. Les concedimos una ronda. En otras palabras, de la misma manera que tuvimos una ronda en la época del profeta… Es como una pelea de lucha libre, ahora a ellos se les concedió una ronda, tienen ventaja.

«Eso es lo que sucedió en la década de los años 1940 y en la década de los años de 1930 antes de ello – el cambio de siglo. Ellos vinieron desde todas partes. En otro verso del mismo capítulo del Corán, Alá dice:

«‘Les reuniremos como multitud de varias naciones’. Alá dijo: ‘Les traeremos en grupos y en equipos’, exactamente como ellos hicieron – esta es una descripción completa y vívida – de Polonia, de Rusia, de Estados Unidos, de todas partes.

[…]

“Así que dijimos que el Corán decía que habrá dos rondas. Así que aquí: ‘Cuando se cumplió la primera de las advertencias’, terminamos con la primera. ‘Luego les concedimos su turno para así dominarlos’. Así que ganaron esta vez, establecieron su proyecto colonialista llamado Israel.

[…]

«Así que aquí les presento la conclusión, no los quiero dejar deprimidos, quiero darte la buena noticia ahora.

[…]

«Con la ayuda de Alá, los musulmanes borrarán a esta inmundicia llamada Israel».

