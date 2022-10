El día 6 de octubre del presente año 2022, Taipéi Forum Foundation, un grupo de expertos (think tank) en Taiwán, realizó un foro sobre la seguridad de Taiwán titulado «¿Qué decir sobre la capacidad estadounidense para proteger a Taiwán? – Veamos qué dicen los estadounidenses».[1] El foro fue moderado por Tsai De-sheng (???), director de la fundación y ex-director general de la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) en Taiwán.[2]

Su Chi (??), presidente de la Fundación del Foro de Taipéi y ex-secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, habló en el foro. Este habló sobre cuánto tiempo puede pasar antes de que China y Taiwán se «reúnan» por la fuerza, criticó al gobierno taiwanés por hacer lobby en los Estados Unidos en favor de la Ley de Política de Taiwán y habló sobre el obstáculo que representa la política interna estadounidense para las negociaciones entre Estados Unidos y China.

La fecha límite para la invasión china es el año 2027 y la Ley de Política de Taiwán está empeorando la ya tensa situación creada.

En el foro, Su Chi dijo que los cinco años entre el 2022 y 2027 son los «más peligrosos» para Taiwán,[3] por dos razones principales. Primero, no sería posible que las fuerzas armadas de los Estados Unidos se fortalecieran lo suficiente como para defender Taiwán de manera efectiva en tan poco tiempo. En segundo lugar, estos cinco años serán el tercer mandato del presidente chino Xi Jinping y deberá «resolver» el problema de Taiwán para asegurar el apoyo político necesario para un cuarto mandato en el año 2027.

Su Chi dijo que debido a la volatilidad de este período de tiempo, es imperativo que Taiwán y Estados Unidos no tomen ninguna medida que le dé a China una excusa para invadir Taiwán y criticó la reciente Ley de Política de Taiwán, diciendo que constituye tal excusa. Este dijo que los políticos estadounidenses están motivados por sus propios intereses al aprobar la ley y que el gobierno de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-Wen ha estado actuando «imprudentemente» al presionar a Washington para que apruebe la ley y en entusiasmar a los políticos estadounidenses con el tema. Este explicó que el gobierno de Tsai Ing-Wen está actuando de manera irresponsable, ya que entusiasmar tanto a Estados Unidos como a Taiwán puede provocar que el Partido Comunista Chino (PCCh) finalmente decida invadir Taiwán.

También dijo que la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi, pudo haber constituido tal provocación, así como también el cambio de nombre de la Oficina de Representación de Taiwán en los Estados Unidos y la segunda visita del ex-secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, a Taiwán.

Además, Su Chi advirtió que las elecciones presidenciales en Taiwán se intensificarán en el 2023 y que el pueblo taiwanés debe ser «cuidadoso» y prestarle «especial atención» a los acontecimientos.

China posee sus propios cálculos sobre el cuándo invadir

Su Chi dijo que existen dos factores principales involucrados en el cálculo que realiza China en invadir o no Taiwán. El primer factor son las abrumadoras sanciones económicas que probablemente enfrentará tan pronto como actúe y el segundo es si podrá administrar y gobernar adecuadamente Taiwán una vez que lo conquiste.

Con respecto a la primera preocupación, Su Chi dijo que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia luego de su invasión a Ucrania pueden considerarse de «ensayo», del cual Pekín aprendió y calculó su impacto económico en invadir Taiwán.

Su Chi explicó que esta última preocupación es más apremiante para el gobierno chino, ya que gobernar Taiwán sería mucho más difícil que gobernar Hong Kong. Este especuló que el PCCh probablemente aún no esté listo para invadir Taiwán, pero que ha estado implementando nuevas consignas y estrategias respecto a Taiwán.

Su Chi señaló que es muy posible que estas estrategias ya se hayan distribuido a las embajadas chinas en todo el mundo, tal como lo demuestra una reciente declaración del embajador de China en Francia Lu Shaye, respecto al proceso de «reeducación» que seguiría a la reunificación con Taiwán.

Los conflictos internos de Estados Unidos perjudican la confianza mutua China-Estados Unidos

Su Chi dijo que el gobierno de Tsai Ing-Wen no puede arreglar la situación actual y, en cambio, puso sus esperanzas en las negociaciones entre China y Estados Unidos. Sin embargo, dijo que la desunión en el gobierno estadounidense y la gran brecha entre los partidos demócrata y republicano hacen que parezca que no existen «adultos» en la sala. También dijo que no se puede confiar en que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, coordine de manera efectiva las negociaciones con China, ni que cumpla las promesas que le haga a China. Este dijo: «Taiwán ha puesto su destino en manos de un país tan grande y desordenado y vive dentro de una burbuja de sueños». También dijo: «Taiwán ha confiado su destino en manos de gente equivocada».

Al contrario, este dijo que la postura de China sobre Taiwán es unida y resuelta y que el gobierno chino «solo puede contar consigo mismo» para resolver el tema de Taiwán.

Además, Su Chi dijo que sus expectativas ante Estados Unidos serán aún más bajas si el ex-presidente estadounidense Donald Trump retorna a la política en el 2024.

«Estados Unidos no vendrá en nuestra ayuda»

Además, Su Chi advirtió lo siguiente: “Lo he dicho sin muchos rodeos: Estados Unidos no vendrá a ayudarnos”. Este especuló que Estados Unidos se encuentra demasiado lejos de Taiwán como para responder a tiempo ante una invasión china y que Estados Unidos no estaría dispuesto a enfrentar las consecuencias por apoyar a Taiwán en caso de que ocurra una invasión.

Este sostuvo que Taiwán tiene que pensar si se convirtió en peón de los Estados Unidos tal como lo hizo Ucrania, pero agregó que, a diferencia de Ucrania, Taiwán es una isla y su población no puede escapar fácilmente hacia otros países como refugiados. Por lo tanto, dijo, Taiwán debe ser más inteligente que Ucrania en navegar su actual situación. Este dijo: «Creo que una solución política al problema del estrecho es mucho mejor que un acuerdo militar. Ya que Taiwán es tan diminuto, no puede resolver el problema simplemente utilizando su coraje. La sabiduría es mucho más importante».

[1] Hk01.com/article/822969?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral, 8 de octubre, 2022.

[2] El foro también contó con la presencia de Morris Chang (???), fundador, ex-presidente y director ejecutivo de Taiwán Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

[3] Altos funcionarios militares y del servicio de inteligencia de los Estados Unidos también estiman que para el año 2027, a más tardar, Pekín utilizará su poderío militar para imponer la «reunificación» con Taiwán.

