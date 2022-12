Aunque se espera que los estudiantes sigan tras los pasos de sus mentores, la relación entre el fallecido líder espiritual de la Hermandad Musulmana Youssef Al-Qaradawi y su longevo lugarteniente, el secretario general de la Unión internacional de estudiosos musulmanes (UIEM) en Catar, la cual es financiada por Ali Al-Qaradaghi parece casi una extensión de la vida de Al-Qaradawi. De hecho, en los últimos años, cuando Al-Qaradawi enfermó, Al-Qaradaghi, un ciudadano catarí originario de la ciudad kurda de Qaradagh, emuló las opiniones y posturas de línea dura de su mentor sobre varios temas, incluyendo el demonizar a Occidente, su odio por el cristianismo, su apoyo descarado al yihad y el uso de los medios de comunicación ambos tradicionales y sociales. Al-Qaradaghi, que cuenta con el respaldo tanto de Catar como de Turquía, también es conocido por su vehemente oposición a cualquier esfuerzo por normalizar relaciones con Israel y por sus duras críticas a los países que lo han hecho.

Este informe destacará las opiniones y posturas de línea dura que sostiene Al-Qaradaghi, que promueve a millones de personas en múltiples plataformas, sobre varios temas antes y después del fallecimiento de Al-Qaradawi.

La postura de Al-Qaradaghi sobre Occidente

Al igual que su mentor, Al-Qaradaghi a menudo acusa a Occidente de ser hostil al islam y a los musulmanes, critica el secularismo como inmoral y alienta a las comunidades musulmanas a mantener su identidad musulmana. En una entrevista dada el 14 de octubre, 2020 en el canal de televisión de Sudán Dorar, Al-Qaradaghi dijo que el presidente francés Emmanuel Macron posee una «ideología cruzada» y es miembro de la extrema derecha. Al afirmar que Occidente está pasando por una crisis moral, este dijo que Occidente desea deshacerse de su población senil y que no había hecho nada respecto al Covid-19 si estas fuesen las únicas personas a las que el virus afectó.[1] El día 13 de octubre, 2022 Al-Qaradaghi tuiteó un comentario sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de que los empleadores en la Unión Europea pueden prohibir el uso de velos siempre que la prohibición sea general y no discrimine a los empleados. Al-Qaradaghi escribió: «¿Qué tipo de justicia es esta? ¿Por qué toda esta opresión? ¿Las mujeres que usan el hiyab no forman parte de la comunidad europea? ¿Por qué todas estas violaciones contra la religiosidad y la libertad religiosa? Los regímenes europeos afirman que no buscan aislar a los musulmanes e imponen leyes que los aíslan aún más».[2] En octubre del 2020, Al-Qaradaghi afirmó que el asesinato del profesor de historia francés Samuel Paty fue planeado y organizado por las autoridades francesas y «tenía como objetivo representar al islam y a los musulmanes de terroristas».[3]

Postura de Al-Qaradaghi sobre los cristianos y el cristianismo

Según Al-Qaradaghi, «el cristianismo de la era actual no es la religión cristiana que Alá le envió a Issa (Jesús), de lo contrario, ¿cómo podía Issa promover la Trinidad… y más tonterías? ¿Cómo podía respaldar la destrucción llevado a cabo por los cristianos? No los llamo cristianos. Los llamo nasara porque su afiliación con el profeta Issa no es una afiliación precisa. Aquellos que se llaman a sí mismos nasara o cristianos no están relacionados en lo absoluto con el profeta Issa ni con su religión, la religión del monoteísmo. La religión del monoteísmo es el islam…»[4]

Incitación al yihad y apoyo a Hamás

El 9 de octubre, 2015 Al-Qaradaghi publicó un tuit llamando a todos los musulmanes a participar en la Intifada para defender Al-Aqsa y a Palestina, ya sea física, financiera o intelectualmente.[5]

En respuesta a la decisión de los Estados Unidos de trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén en mayo del 2018, Al-Qaradaghi emitió un comunicado en el que lo describió como una «declaración de guerra contra los musulmanes y un paso hacia la legitimación de una ocupación ilegítima» y pidió por «un levantamiento palestino, árabe e islámico contra esta agresión estadounidense». En la declaración, este agregó: «Jerusalén es la causa de nuestra nación musulmana y abandonarla o cambiar su identidad será una vergüenza».[6] Destacando la importancia de las redes sociales para difundir el mensaje del islam en una reunión de estudiosos celebrada en el mes de octubre, 2018 organizada por la Unión de estudiosos y madrazas (Ittihad’ul Ulema) en Turquía, se le citó diciendo: «Las redes sociales son muy importantes para la difusión de la causa islámica. Alá nos ha ordenado que llevemos a cabo el yihad y el yihad es la mejor manera de difundir el islam».[7] Al-Qaradaghi expresó su apoyo al grupo yihadista Hamás en Gaza en múltiples ocasiones. Por ejemplo, este tuiteó el día 12 de julio, 2014 condenando a quienes cuestionan la efectividad de los cohetes que Hamás dispara contra Israel. Este escribió: “Los que difunden rumores dirían: ¿De qué sirven los cohetes que la resistencia dispara contra Israel? Yo digo, esto es lo que se llama táctica disuasiva. Ellos son gente que aman la vida y le temen a la muerte».[8]

En una entrevista celebrada en abril del 2015 con Al-monitor.com, cuando se le preguntó sobre el vínculo entre la Unión internacional de estudiosos musulmanes (UIEM) y la Hermandad Musulmana y Hamás, dijo: «La unión incluye a todos los estudiosos musulmanes, ya sean estudiosos sindicales, sunitas, afiliados a Hamás, ibadíes, salafistas, zaidíes, sufíes o tablighi. Vemos a Hamás desde la perspectiva de la causa palestina, que debe seguir siendo la causa preeminente no solo para la unión sino para todos los árabes, musulmanes y humanitarios libres del mundo. Nos oponemos a la opresión, tiranía, el desplazamiento y las tácticas de detención en las que se basan las fuerzas de ocupación israelíes; esta es una postura humanitaria e internacional. Hamás defiende los derechos de la nación y la nación debe resistir por aquellos que defienden su causa más suprema”.[9]

Además, en un mitin celebrado en mayo, 2021 en la capital de Catar, Doha al que asistió el jefe del buró político de Hamás, Isma’il Haniya dijo: «Nos hemos reunido aquí hoy por el bien de los oprimidos en Gaza, quienes son el emblema de honor, coraje y sacrificio. Nosotros vemos que una procesión de mártires heroicos, incluyendo a mujeres y chicos, se ha unido a los mártires que nos han precedido… Ellos regaron el suelo bendito con su sangre pura y nutrieron el árbol del yihad y la resistencia contra los ocupantes usurpadores. Este será el comienzo del levantamiento y de la victoria, con la ayuda de Alá».[10]

La fuerte oposición de Al-Qaradaghi a la paz y la normalización de relaciones con Israel

Al-Qaradaghi no solo ha mantenido siempre fuerte oposición a la paz y a la normalización de relaciones con Israel, sino que también se encuentra entre los críticos más duros de las naciones que firmaron los acuerdos Abraham. Este llegó a describir la normalización de relaciones con Israel como un acto de traición. Al oponerse al plan de paz del «Acuerdo del Siglo» propuesto por la administración Trump, Al-Qaradaghi declaró en enero, 2020 que es deber religioso de todo musulmán oponerse al plan por todos los medios posibles y sacrificarse para frustrarlo.[11] Como secretario general de la UIEM, Al-Qaradaghi firmó una declaración en la que insta a las naciones musulmanas y a los líderes árabes a boicotear el taller Paz para la prosperidad en Bahréin, que tuvo lugar los días 25 y 26 de junio, 2019 para discutir la parte económica del «Acuerdo del siglo» de la administración Trump. La declaración también criticó a los líderes árabes por «apresurarse en el acuerdo» en lugar de rechazarlo y por abalanzarse unos sobre otros para servir a los enemigos. Este les advirtió que las generaciones actuales y futuras pueden maldecirlos y que Alá puede condenarlos por esto en el día del juicio final[12]. En una declaración dada el 13 de septiembre, 2020 Al-Qaradaghi condenó a Bahréin por normalizar relaciones con Israel y lo describió como «inadmisible» y de «traición final».[13] También calificó la normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel de «traición final» en un video publicado en su canal YouTube el día 20 de agosto, 2020.[14]

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/youssef-al-qaradawis-successor-ali-al-qaradaghi-shares-mentors-hardline-views-and-positions

