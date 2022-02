Los líderes de la Autoridad Palestina y especialmente el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas han confrontado recientemente fuertes críticas por congelar la construcción de un nuevo hospital palestino especializado en el tratamiento del cáncer luego de haber recaudado fuertes sumas de dinero en los fondos públicos para dicho propósito. La piedra angular del nuevo hospital fue colocada por el propio ‘Abbas en una ceremonia efectuada en enero del año 2016[1] y en el año 2018 ‘Abbas emitió un decreto presidencial creando la Fundación Khaled Al-Hassan para el Tratamiento del Cáncer y Trasplante de Médula Ósea,[2] cuyo propósito era «asistir en la creación de un hospital palestino especializado en el tratamiento contra el cáncer». Sin embargo, el 14 de enero del año 2022, la agencia de noticias palestina Qods, conocida por su oposición a los líderes de la Autoridad Palestina, informó que tres días antes, ‘Abbas firmó un decreto presidencial que cambiaba las funciones de la fundación para «ayudar en la creación y/o desarrollo de un hospital especial para la lucha contra el cáncer y/o departamentos especializados en el tratamiento del cáncer en los hospitales públicos o privados del estado de Palestina».[3] Dicho cambio, que permite transferir los fondos recaudados del nuevo hospital a diferentes departamentos en los hospitales existentes, se hizo cuando ya se habían recaudado grandes sumas de dinero de la población palestina para el proyecto, incluso a través de deducciones de los salarios de aquellos empleados de la Autoridad Palestina.[4]

El informe provocó una indignación pública inmediata y la decisión fue descrita como corrupción y robo de los fondos públicos. El periodista Majed Al-‘Arouri, por ejemplo, pidió establecer un comité de investigación nacional; organizaciones de la sociedad civil, tales como la Coalición Popular por el Cambio, amenazaron con lanzar protestas contra la Autoridad Palestina y un grupo de docentes palestinos presentó una solicitud oficial para que la Autoridad Palestina les reembolsara los fondos que les habían sido descontados de sus salarios con el propósito de construir el hospital.[5]

En respuesta al informe y la indignación pública que esta situación provocó, el gobierno de la Autoridad Palestina emitió una aclaración. El 15 de enero, el Ministerio de Sanidad palestino anunció que el proyecto de construcción del nuevo hospital había sido congelado porque los fondos recaudados habían sido insuficientes y le aseguró a la población que estos fondos estaban depositados de forma segura en la cuenta de la Fundación Khaled Al-Hassan. Dos días después, el 17 de enero, el primer ministro de la Autoridad Palestina Muhammad Ishtayeh, explicó que, de acuerdo al nuevo decreto del presidente, la fundación abriría nuevos departamentos oncológicos en los hospitales públicos y privados de la Autoridad Palestina y diseñaría planes viables para establecer el nuevo hospital con un menor costo posible.[6] Estas aclaraciones, sin embargo, no lograron disipar la preocupación por una posible mala gestión y corrupción o la ira de la población contra la Autoridad Palestina.[7]

Ante este contexto, Ziad Abu Zayyad, ex-ministro de Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Palestina, publicó un artículo en el diario palestino Al-Quds criticando la corrupción de la Autoridad Palestina y afirmando que el incidente del hospital fue solo uno de una «serie interminable» de escándalos y fiascos que produjeron las instituciones de la Autoridad Palestina. Las principales razones de ello, dijo Zayyad, es la ausencia de democracia y de un parlamento que pueda supervisar al gobierno de la Autoridad Palestina, así como también «la adopción de métodos de operación clandestinos que insultan la inteligencia de la población». Este lamentó que los palestinos hayan destruido sus instituciones estatales con sus propias manos y que hayan causado un deterioro moral y social dentro del gobierno y llamó a detener este deterioro antes de que sea demasiado tarde.

Cabe señalar que, en los últimos años, se han producido amplias críticas públicas a la corrupción y desorden en la Autoridad Palestina y a sus medidas anti-democráticas, manifestadas principalmente en abusos de poder por parte del poder ejecutivo, encabezado por el gobierno de la Autoridad Palestina y por el presidente ‘Abbas, quien se está haciendo cargo de las otras ramas del gobierno.[8]

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Ziad Abu Zayyad:[9]

Ex-ministro palestino: «El problema principal y fundamental que amenaza a toda la empresa nacional palestina… es el eliminar la vida democrática… el adoptar métodos de operación clandestinos que insultan la inteligencia pública»

«No pasa ni una sola semana o incluso un par de días sin que la población palestina encuentre algún tema para discutir, en lo que puede describirse como una serie interminable de escándalos. Todos ellos tienen que ver con la actuación de la Autoridad Palestina, no solo del gobierno sino de todos los niveles del poder. Ayer nos sorprendió escuchar varias preguntas hechas en los medios de comunicación sobre el Hospital del Cáncer Khaled Al-Hassan, cuya primera piedra fue colocada por el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud ‘Abbas en una ceremonia festiva realizada en el año 2016. Según el informe, no se ha hecho nada en concreto desde ese entonces. El proyecto ha quedado solamente en papel y todos los fondos recaudados para este todavía están en el banco, en el mejor de los casos, si no es que han sido prestados para otros fines.[10] Antes de ocurrir el escándalo del Hospital Khaled Al-Hassan, se produjo el escándalo de los puestos heredados en el cuerpo diplomático[11] y antes de ello el tema del nombramiento de chicos y asociados de funcionarios de Fatah a ocupar altos cargos en la Autoridad Palestina sin licitaciones transparentes que brinden igualdad de oportunidades.[12] Los comités de investigación formados por la Autoridad Palestina a lo largo de los años nunca publicaron sus conclusiones. Nadie es responsable por la corrupción financiera, la mala administración y las violaciones legales dentro de la Autoridad Palestina.

“Yo no quiero dar un repaso a todos los temas que han sido planteados y se comentan periódicamente en los medios de comunicación. Esta es una larga lista, que cada día se hace más larga y muy probablemente no sea exhaustiva, ya que pueden estar pasando cosas tras bastidores que la gente ni siquiera sabe o no se atreve a discutir…

«La impresión es de que nuestro gobierno opera en un vacío constitucional, donde no existe ningún tipo de actividad parlamentaria ni control, ni ningún tipo de rendición de cuentas. Esto le da al gobierno libertad para actuar y para cometer errores y corregirlos sin limitaciones ni control, pero también hace de su trabajo algo más difícil y plagado de grandes peligros, ya que la supervisión y rendición de cuentas ante el parlamento seguramente hubiesen mejorado el desempeño del gobierno y lo hubiesen hecho menos propenso a cometer errores…

“Si alguien en el gobierno cree que actuar sin supervisión o sin responsabilidad alguna ante el parlamento es un privilegio, está muy equivocado y la historia no tendrá piedad con ellos. El problema principal y fundamental que amenaza a toda la empresa nacional palestina – si es que aún existe – es la tendencia a eliminar la vida democrática y disolver las instituciones estatales en lugar de construirlas y fortalecerlas y adoptar métodos de operación clandestinos que insultan la inteligencia de la población…

“Nadie lo sabe todo ni es inmune al error y nada es mejor que tomar acciones colectivas. Para ello, las sociedades humanas han pasado siglos desarrollando el concepto de consulta y de toma de decisiones compartida sobre los temas públicos y que finalmente sentó las bases de la democracia y de una adecuada gobernanza, las cuales se han convertido en la válvula de seguridad de los gobiernos más modernos.

“Desafortunadamente, parece ser que nos estamos moviendo en contra de la corriente de la historia. En lugar de construir instituciones de nuestro estado, destruimos y seguimos destruyendo lo que construimos y en lugar de separar los poderes, los hemos fusionado hasta que uno de ellos (es decir, el poder ejecutivo) se hizo cargo de los demás…

“Yo no cuestiono las buenas intenciones ni el patriotismo de nadie, pero estoy convencido de que la tentación de ejercer el poder ilimitado y acaparar los fondos públicos sin ningún tipo de fiscalización es la causa principal de la corrupción…

«Nos encontramos en un estado de desintegración y de colapso en todos y cada uno de los cimientos de gobernabilidad y esto también ha afectado nuestros valores sociales, ya que la corrupción moral y social prolifera entre nosotros, el caos se está esparciendo, la seguridad social ha disminuido y lo que prevalece es la ley de la jungla. Si no nos apresuramos a detener este deslizamiento por esta pendiente resbaladiza, la historia señalará que quienes dirigieron nuestra empresa nacional realizaron un trabajo muy pobre…”.

[1] Wafa.ps, 7 de enero, 2016.

[2] Khaled Al-Hassan fue uno de los fundadores de Fatah.

[3] Lab.pna.ps, 27 de diciembre del 2018, 31 de enero, 2022.

[4] Quds.net, 14 de enero, 2022.

[5] Quds.net, shahed.cc, 16 de enero, 2022.

[6] Wafa.ps, 15 y 17 de enero, 2022.

[7] El portal palestino Shahed, también crítico de la Autoridad Palestina, respondió a las declaraciones del Primer Ministro con un informe titulado «Ishtayeh continúa mintiendo». Shahed.cc, 17 de enero, 2022.

[8] Véanse los informes de la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9726 – Ex-ministro palestino: Cisjordania se encuentra en caos; La Autoridad Palestina no ha logrado construir un estado de derecho debidamente gobernado, 18 de enero, 2022; serie de MEMRI Despacho Especial No. 9489 – Políticos y periodistas palestinos critican a Fatah: Este se ha transformado de un movimiento de liberación en una milicia que reprime todas las críticas legítimas dirigidas a la Autoridad Palestina – 10 de agosto, 2021; serie de MEMRI Despacho Especial No. 9426 – Periodistas y políticos palestinos arremeten contra la Autoridad Palestina por la muerte de un disidente político a manos de los aparatos de seguridad: Esta mala conducta refleja problemas profundos que requieren de una reforma integral – 2 de julio, 2021; serie de MEMRI Despacho Especial No. 9726 – Ex-ministro palestino: Cisjordania se encuentra en caos; la Autoridad Palestina no ha logrado construir un estado de derecho debidamente gobernado, 18 de enero, 2022; serie de MEMRI Despacho Especial No. 8405 – Ex-ministro palestino: Poseemos Instituciones y símbolos estatales, pero no hemos logrado consolidar un estado verdadero, fijado en democracia y el estado de derecho, que beneficie a los ciudadanos – 12 de noviembre, 2019; serie de MEMRI Despacho Especial No. 8233 – Ex-ministro de la Autoridad Palestina critica al liderazgo palestino: Existen grietas y desconfianza entre el pueblo palestino y sus líderes quienes no cumplen sus promesas – 20 de agosto, 2019.

[9] Al-Quds (Jerusalén oriental) 16 de enero, 2022.

[10] Abu Zayyad insinúa que los fondos pueden haber sido utilizados para otros fines debido a la actual crisis presupuestaria que vive la Autoridad Palestina.

[11] Es una referencia al reciente nombramiento de ‘Abbas’ de Salam Al-Zawawi como embajador palestino en Irán en lugar de su padre Salah Al-Zawawi, quien había sido embajador desde el año de 1981. Quds.net, wafa.ps, 8 de enero, 2022.

[12] Es una referencia al nombramiento de familiares de los funcionarios de Fatah Hussein Al-Sheikh y Jamal Al-Muhaisen en altos cargos en el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina. Al-Arabi Al-Jadid (Londres), 22 de junio, 2020.

The post Suspensión de proyecto de construcción de hospital provoca ira en la Autoridad Palestina; ex-ministro: La corrupción y la falta de democracia nos están llevando al colapso first appeared on MEMRI Español.