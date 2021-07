En años recientes, el diario qatarí en Londres Al-Quds Al-Arabi ha adoptado una línea virulentamente antiisraelí y antisemita. Desde su fundación en el año 1989 por el empresario palestino ‘Abd Al-Bari’ Atawan, quien vive en Londres, el diario ha sido conocido por su postura duramente crítica contra Israel y sus aliados y su apoyo a organizaciones terroristas tales como Hamás, Hezbolá e incluso Al-Qaeda. Pero este tono se volvió aún más duro y recio luego que Qatar comprara el diario en julio del año 2013, aproximadamente un mes después del ascenso al poder del actual emir, el jeque Tamim bin Hamad. Este hecho hizo que ‘Atwan, quien se negó a cumplir con la línea política dictada por Qatar, renunciara como editor del diario.[1] Este fue reemplazado por su ex-delegado Sana Al-‘Aloul. Desde ese entonces, el diario ha mantenido una postura anti-israelí, muy conspicua en sus artículos,[2] que a veces toma la forma de propaganda flagrantemente antisemita en contra de Israel y de los israelíes.

Esta línea anti-israelí y antisemita se nota especialmente en las caricaturas publicadas en el diario. Muchas de estas caricaturas representan a Israel utilizando la figura estereotipada del judío barbudo y de nariz puntiaguda. Otros presentan temas antisemitas clásicos derivados del cristianismo o del islam, tal como el judío que crucificó a Jesús, o el popular hadiz antisemita sobre la guerra de los musulmanes contra los judíos al final de los días, que aparece en la compilación musulmana Sahih de hadices auténticos. Según este hadiz, Mahoma dijo: «El día del juicio final no vendrá antes de que combatan contra los judíos y cada uno de los judíos se esconda detrás de piedras o árboles y las piedras o árboles dirán: ‘Oh siervo de Alá, oh musulmanes, hay un judío detrás de mí, ven y asesínalo, excepto el árbol gharqad, siendo este el árbol de los judíos».[3] También hay caricaturas que representan a Israel y a los israelíes como alimañas, como arañas u hormigas, un tema utilizado en el antisemitismo europeo para deshumanizar a los judíos y asociarlos con el peligro y la enfermedad. Otros comparan a Israel con la Alemania nazi o transmiten esperanzas por su desaparición.

Cabe señalar que el equipo de caricaturistas del diario incluye a la palestina Umaya Juha, conocida por sus virulentas y antisemitas caricaturas, que a menudo han sido eliminadas de las redes sociales después de ser señaladas de mera incitación e instigación.[4] Umaya Juha está afiliada a Hamás y es conocida como «la esposa de dos mártires», porque era la esposa de dos agentes del ala militar de Hamás que fueron asesinados.[5] Otro dibujante habitual del diario es el palestino Mohammad Saba’aneh, quien fue detenido por las fuerzas de seguridad israelíes bajo sospecha de prestar servicios a organizaciones hostiles durante una visita a Jordania en el año 2013.[6]

Este informe presenta algunas de las caricaturas anti-israelíes y antisemitas publicadas por el diario Al-Quds Al-Arabi durante el último año.

Israel representado por el estereotipo antisemita del judío

Muchas de las caricaturas publicadas en el diario muestran a Israel como la caricatura antisemita del judío de nariz puntiaguda y del manto negro. Un ejemplo de ello es la caricatura a continuación, publicada después de la última ronda de combates entre Israel y Hamás en mayo de este año 2021, que Hamás llama «Espada de Jerusalén» y en respuesta a la celebración por Israel de su desfile anual de la «Marcha por la bandera» en Jerusalén.

Una caricatura publicada el 8 de mayo, en respuesta a la negativa de Israel de permitir que los residentes de Jerusalén Oriental participen en las ya planificadas elecciones palestinas, muestra a Israel, representado como el judío estereotipado, destrozando una urna de votos palestina.

A continuación se muestran ejemplos adicionales del uso de esta figura estereotipada del judío:

Otros motivos antisemitas en las caricaturas del diario Al-Quds Al-Arabi

Otras caricaturas presentan motivos antisemitas clásicos tomados de las tradiciones islámicas o cristianas. Por ejemplo, una caricatura publicada el 21 de septiembre, 2020 que critica el acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, muestra a un árabe que ha dejado caer su espada y se apresura hacia el ex-primer ministro israelí Binyamin Netanyahu. Este último está parado detrás de una piedra que dice, «Oh musulmán… Oh siervo de Alá… ¡¿Qué estás haciendo?!». Esta parafrasea el hadiz antes mencionado, que aparece en la compilación de hadices de Sahih Muslim, en la que el profeta Mahoma dice lo siguiente: «El día del juicio no vendrá antes de que combatan contra los judíos y todo judío se esconderá detrás de piedras o árboles y las piedras o los árboles dirán: ‘Oh siervo de Alá, oh musulmanes, hay un judío detrás de mí, ven y dale muerte, excepto el árbol gharqad, siendo este el árbol de los judíos’.

Una caricatura publicada el 3 de julio, 2021 evoca la afirmación de que los judíos crucificaron a Jesús, al representar a Ghadanfar Abu Atwan, un prisionero palestino que se encuentra en huelga de hambre en una prisión israelí, colgado de una cruz.

Israel representado como alimañas

A continuación se muestran caricaturas que demonizan a Israel al representarlo a este o a su población como insectos o alimañas:

Caricaturas que expresan esperanzas al por qué Israel desaparezca.

Sin embargo, otras caricaturas describen a Israel como un estado ilegítimo cuyo fin está muy cerca, tal como la siguiente caricatura, publicada el 20 de mayo, durante la última ronda de combates entre Israel y Hamás. Con el título «Están obligados a marcharse», transmite que los judíos abandonarán Palestina «muy pronto», llevándose consigo su «falsa historia», la «Declaración Balfour» y la «promesa de Trump» (es decir, el Acuerdo del Siglo). La mujer palestina tiene en el pensamiento «márchense al infierno».

A continuación se pueden ver otros ejemplos:

Israel como estado nazi

Un tema recurrente adicional es la descripción de Israel como un estado nazi. Un ejemplo es la siguiente caricatura, publicada el 10 de abril, que muestra una prisión israelí en la forma del campo de concentración de Auschwitz. Publicado después de que un palestino, Mansour Al-Shahatit, fuese liberado de una prisión israelí en malas condiciones físicas y mentales, la caricatura se titula «El prisionero palestino no reconoce a su propia madre después de ser torturado en las prisiones israelíes». Cabe mencionar que, incluso para el momento de la liberación de Al-Shahatit, elementos palestinos y árabes culparon al líder de Hamás en Gaza Yahya Sinwar por su actual condición, alegando que había sido golpeado por prisioneros de Hamás luego de una disputa con Sinwar.[7]

La caricatura a continuación, publicada el 16 de junio, muestra la bandera israelí, con una esvástica en el centro, desintegrándose en soldados israelíes y cayendo directamente hacia su tumba.

[1] Según un informe del diario libanés Al-Akhbar, ‘Azmi Bishara, intelectual palestino quien es considerado consejero cercano del emir de Qatar y figura de gran influencia en Qatar, aconsejó al emir que «regule la relaciones «con los medios de comunicación financiados por su país, porque» Qatar no es una organización benéfica». Siguiendo este consejo, el emir exigió que el diario Al-Quds Al-Arabi hiciese cambios significativos en sus posturas como condición para que Qatar continuara recibiendo fondos, una demanda que provocó la renuncia de ‘Atwan (Al-Akhbar, Líbano, 11 de julio, 2013). En su artículo de despedida en el diario, ‘Atwan escribió: «Nunca he regateado sobre los valores, principios y creencias políticas… y he pagado, estoy pagando y seguiré pagando muy caro por ello» (Al-Quds Al-Arabi, Londres, 10 de julio, 2013). Tras dimitir, ‘Atwan fundó el diario online Raialyoum.com, del cual es ahora editor jefe.

[2] Por ejemplo, en el último año el diario dirigió brutales críticas en artículos y viñetas a los países que anunciaban la normalización de sus relaciones con Israel: Los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos. Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8944 – Caricaturas políticas de Qatar atacan los acuerdos de paz de los Emiratos Árabes Unidos y de Bahréin con Israel, 24 de septiembre, 2020.

[3] No está del todo claro qué árbol es este. Algunos interpretes de las escrituras dicen que es un gran árbol espinoso que a los judíos les gusta cultivar. En referencia al uso predominante de este hadiz, véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7587 – Hadiz antisemita: ‘La profecía del árbol y la roca’ – Videos e informes de MEMRI, 25 de julio, 2018.

[4] Aljazeera.net, 11 de enero, 2016; arab48.com, 9 de enero, 2017.

[5] Ikhwanonline.com, 4 de mayo, 2009, alqassam.ps.

[6] Arab48.com, 20 de febrero, 2013.

[7] Según el portal saudita Al-Arabiya, una disputa entre Al-Shahatit y Al-Sinwar la cual se remonta al año 2009 provocó que los prisioneros de Hamás lo golpearan, lo que resultó en una herida muy grave en su cabeza (Alarabiya.net, 11 de abril, 2021). Fuentes palestinas, incluyendo el vocero de Fatah Mounir Al-Jaghoub, hicieron afirmaciones similares (véase: Facebook.com/profile.phpId=100004559626345, 9 de abril, 2021)

The post Tendencia antiisraelí y antisemita del diario qatarí ‘Al-Quds Al-Arabi’, reflejada en publicación de caricaturas first appeared on MEMRI Español.