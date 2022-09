El terrorista palestino Ahmad ‘Abed, miembro de las Fuerzas de Seguridad Preventivas de la Autoridad Palestina quien fue asesinado en Jenin el día 14 de septiembre del presente año 2022, dejó un testamento y su voluntad final por escrito, en el que explicaba que decidió morir como mártir por el bien de Alá porque este es el ideal más alto y la mejor manera de obtener el favor de Alá junto a elevar el islam. ‘Abed instó a su familia a regocijarse por su martirio y a sus camaradas a continuar la lucha armada y el yihad contra el enemigo.

La siguiente es una traducción de su testamento final:[1]

«En el nombre de Alá, el Compasivo y Misericordioso,

«¡Oh creyentes! ¿Qué les sucede cuando se les pide marchar por la causa de Alá, se aferran ustedes firmemente a su tierra? ¿Prefieren la vida de este mundo a la del Más Allá? El disfrute de esta vida mundana es insignificante comparada con la del Más Allá. Si no avanzan, Él les infligirá con un tormento doloroso y les reemplazará con otros. Ustedes no le están perjudicando en lo más mínimo. Y Alá es el más capaz de realizarlo todo’. (Corán 9:38-39)…

«Escribo este testamento final en previsión de mi muerte como mártir por la causa de Alá, porque el martirio es la mejor manera de acercarme a Alá y ningún otro ideal puede compararse con este. Por Alá, he elegido este camino para exaltar y elevar el tawhid (monoteísmo, es decir, el islam) para de esta manera alcanzar el martirio por el bien de Alá y para que nuestra sangre cuente como sangre derramada por el bien de esta noble fe.

«Mi bondadosa madre, el alma de mi ser, por favor, perdóname. No te apenes por mi partida, sino más bien alégrate… porque la complacencia de Alá el Todopoderoso depende de tu complacencia y mi deseo de alcanzar el grado de mártir, de lo contrario, no será cumplido. Así que aguanta con paciencia y pídele a Alá que te recompense otorgándome mi deseo y aceptándome como mártir por Su causa.

«Mi amado padre, perdóname. Sé que no descuidaste ningún deber para conmigo y por Alá, fuiste un buen padre y educador. Mi amado padre, no te entristezcas al recibir la noticia de mi martirio, sino alégrate, mantén la frente en alto, porque tu hijo se habrá ganado la defensa del mensajero de Alá y sus descendientes.

«Mis hermanos, todos ustedes saben cuánto los amo, pero mi amor por Alá es más grande y más fuerte que cualquier otra cosa. Alá nos ordenó emprender el yihad por Su causa, y si los muyahidines no lo hacemos, ¿quién lo hará? Por lo tanto, cuando escuchen la noticia de mi martirio, les pido que se regocijen y agradézcanle a Alá por concederle el martirio a su hermano. Perdónenme si descuidé algún deber hacia ustedes, pero prefiero el amor de Alá sobre el amor suyo.

“Mis amigos y seres queridos, no abandonen el camino del yihad, porque cada pueblo que haya descuidado el yihad ha sido humillado.[2] No depongan sus armas, que les traerán honor y supremacía. Nunca se demoren en librar el yihad y no se retiren ante el enemigo. Más bien, sean ustedes los primeros en llegar a las arenas del yihad y de la lucha y no dejen que las artimañas de los conspiradores y las palabras de los hipócritas les hagan daño, porque el yihad conducirá a la victoria y les traerá a los creyentes la victoria y el martirio.

«Finalmente, hermanos míos, debemos entender que el tema palestino no es político y no posee asociación alguna con ninguna organización en particular. Es una tema ideológico y religioso, porque somos soldados de Alá que combaten contra los enemigos de Alá con el propósito de elevar la declaración de fe islámica: No existe dios sino Alá y Mahoma es su mensajero».

[1] Facebook.com/safapscom, 15 de septiembre, 2022.

[2] Según un hadiz narrado por Abu Bakr, el profeta Mahoma dijo que un pueblo que descuida el yihad por el bien de Alá tiene como destino ser humillado y derrotado.

The post Testamento final del terrorista palestino que pertenecía a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina: El martirio es el ideal supremo; continúen con el yihad y con la lucha armada en contra del enemigo first appeared on MEMRI Español.