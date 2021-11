En mayo del presente año 2021, MEMRI tradujo y publicó un segmento de video de una manifestación realizada en Sídney, Australia, promovida por la filial australiana denominada organización islamista global Hizb ut-Tahrir. La manifestación contó con uno de los oradores en el que gritó a todo pulmón «¡Oh, Alá, danos el cuello de los judíos… de esos malhechores!»

El video recibió cobertura en los medios de comunicación en Australia y en otros lugares. En noviembre, se informó que la policía australiana se encontraba investigando al grupo Hizb ut-Tahrir y que los ministros y legisladores del gobierno australiano habían pedido prohibir la organización.

Hizb ut-Tahrir, el nombre completo de la organización es Hizb ut-Tahrir Al-Islami, o «el Partido de la Liberación Islámica», siendo esta una red islamista global creada en el año de 1953 y que opera en más de 40 países. Su objetivo es crear un califato islámico que al principio absorberá todos los territorios poblados por musulmanes y luego difundirá el islam en todo el mundo a través del yihad. La organización ha sido prohibida en muchos países musulmanes y en países de todo el mundo, incluyendo Alemania, los Países Bajos, Rusia, China, Turquía y a lo largo y ancho del Medio Oriente y el sur de Asia y Asia central, pero no en Australia,[1] el Reino Unido,[2] o en los Estados Unidos[3] La organización ha sido equiparada a un «cinturón de transporte» para los terroristas, utilizando Londres como «centro neurálgico».[4]

Ismail Al-Wahwah, líder del grupo Hizb ut-Tahrir en Australia, ha cumplido penas de cárcel en Jordania por incitar contra el régimen. MEMRI lo ha ido monitoreado desde el año 2012. El emir de la organización es Ata Abu Rashta, ubicado antes en Jordania y actualmente se desconoce su paradero.[5]

A lo largo de los años, MEMRI ha traducido y publicado más de una decena de videos de declaraciones dadas por los voceros del grupo Hizb Ut-Tahrir en Australia, además de informes. Lo siguiente son los videos, tomados de los archivos del portal MEMRI TV:

Canticos antisemitas en protesta de Hizb Ut-Tahrir Australia en apoyo a los palestinos: ¡Oh, Alá, danos el cuello de los judíos, los malhechores! ¡Atrápalos con el poder del Todopoderoso!

Video del portal MEMRI TV No. 9126 – 11 de octubre, 2021

En una manifestación del grupo Hizb ut-Tahrir Australia, celebrada en Sídney en apoyo a los palestinos durante el conflicto de mayo del 2021 en Gaza y en Jerusalén, uno de los oradores dijo: «¡Oh, Alá, danos el cuello de los judíos […] de esos malhechores!» Un resumen de la manifestación fue publicado en el canal YouTube de Hizb Media el 11 de mayo, 2021. Ismail Al-Wahwah, el líder del grupo Hizb ut-Tahrir Australia, dijo que su audiencia pronto verá el fin del «ocupante ilegal y malvado en Palestina». El maestro de ceremonias del evento coreó: «¡Liberaremos Palestina!»; «¡Khaybar, Khaybar, oh judíos! ¡El ejército de Mahoma regresará!» y «¡Destruyan a los judíos!»

Activista australiano de Hizb-ut-Tahrir Wassim Doureihi: Los «tolerantes» occidentales no nos aceptan realmente porque no aceptan aspectos del islam tales como el sharia; nosotros igualmente no queremos ser aceptados

Video del portal MEMRI TV No. 7212 – 27 de abril, 2019

El activista australiano del grupo Hizb-ut-Tahrir Wassim Doureihi, fue entrevistado por el profesor de inglés de la escuela secundaria Sufyan Badar en un evento de Hizb-ut-Tahrir Australia titulado «Sin ningún tipo de disculpas musulmanas» que tuvo lugar en Sídney el día 27 de abril, 2019. Doureihi dijo que su hija, quien asiste a la escuela pública, le súplica a Alá durante el himno nacional para «reafirmar su condición musulmana». Este dijo que los musulmanes se enfrentan a un «orden internacional» de políticas anti-musulmanas y criticó a aquellos que se han «dejado engañar por la mentira» de la tolerancia occidental, la diversidad y el multiculturalismo, diciendo que estos se mienten a sí mismos porque en realidad no apoyan todos los aspectos del islam, tales como los castigos dictados por la ley del sharia. Este dijo que los musulmanes no deberían disculparse o condenar al EIIS cuando se les pide que lo hagan simplemente porque son ellos los de piel blanca los que preguntan y se refirió a la «jerarquía entre musulmanes y no-musulmanes y el hombre blanco y aquellas personas de color». «Este dijo que la tolerancia en Occidente solo acepta a los musulmanes que aceptan la democracia y el gobierno parlamentario, que según él son contrarios al islam. Doureihi agregó que los musulmanes no desean ser aceptados y que no deben disculparse por pensar que la palabra de Alá es superior. Dirigiéndose nuevamente a aquellos en Occidente que dicen ser tolerantes, Doureihi dijo lo siguiente: «Elijan un bando. O me aman como musulmán o me odian porque creo en el islam». El video fue subido a la página Facebook de Hizb-ut-Tahrir

Activista australiana Nassma Bader en el evento de Hizb-ut-Tahrir en Sídney: Continuaremos resistiendo hasta que el califato islámico sea establecido y el islam sea esparcido por todo el mundo

Video del portal MEMRI TV No. 7211 – 27 de abril, 2019

La activista australiana Nassma Bader habló en el evento «Sin ningún tipo de disculpas musulmanas» de Hizb-ut-Tahrir Australia el cual tuvo lugar en Sídney el día 27 de abril, 2019. Bader le aseguró a la audiencia que el islam es el único sistema que puede unir a todos los pueblos, darles dignidad y justicia y resolver los problemas de la humanidad. Ella dijo que un califato islámico será restablecido «según el método de la profecía», que la victoria se acerca y que el islam llegará a los cuatro rincones del mundo. Ella añadió: «Nosotros continuaremos resistiendo hasta que la victoria sea del islam». La audiencia coreó: «¡Alá Akbar!» El video fue subido a la página Facebook de Hizb-ut-Tahrir Australia.

Ismail Al-Wahwah: Estableceremos el califato, instauraremos el sharia y haremos del árabe el idioma oficial

Video del portal MEMRI TV No. 3695 – 24 de diciembre, 2012

A continuación se presentan extractos de un discurso pronunciado por Ismail Al-Wahwah, portavoz del grupo Hizb-ut Tahrir en Australia. El discurso fue publicado en Internet el día 24 de diciembre, 2012.

Ismail Al-Wahwah: Mientras los gobernantes árabes están pensando en la paz con Israel, la nación islámica está pensando en el yihad; nosotros pudiéramos liberar Palestina en dos semanas

Video del portal MEMRI TV No. 8270 – 19 de agosto, 2020

Ismail Al-Wahwah dijo en un episodio del 19 de agosto, 2020 en su podcast semanal el cual fue publicado en la página Facebook de Hizb ut-Tahrir Australia de que mientras los gobernantes árabes piensan en hacer las paces con Israel, la nación islámica está pensando en liberar la tierra de Palestina y librar el yihad. Al-Wahwah le dijo a su audiencia que esto sería «muy fácil» y que no tomaría más de una semana o dos. Este explicó que si los musulmanes en Siria, Jordania, Egipto, Turquía e Irak comienzan a moverse en dirección a Palestina, las armas de Israel no servirían para nada. Además, Al-Wahwah dijo que la nación islámica nunca aceptará el cáncer de la «entidad judía» dentro de su cuerpo y que este debe ser extirpado. Al-Wahwah afirmó también que todos los israelíes llevan consigo un segundo pasaporte «original» por si la nación islámica emprende el yihad contra Israel, ellos puedan «huir y regresar al lugar de donde vinieron».

Al-Wahwah: Los gobernantes musulmanes que reconocen a Israel serán decapitados por la misma daga que estos utilizaron para dividir Palestina (Material de archivo)

