El 24 de febrero del presente año 2022, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a las tropas rusas que iniciaran un asalto a Ucrania y el conflicto se convirtió en la guerra más importante en Europa desde el año 1945. Inmediatamente después de la invasión, las naciones en Occidente respondieron imponiendo severas sanciones económicas a Rusia. A partir del día 7 de marzo del 2022 Rusia perdió sus conexiones aéreas tanto con Europa como con Norteamérica, sus principales bancos quedaron privados de transacciones en dólares estadounidenses, más de 20 empresas rusas fueron agregadas a las listas de sanciones, algunos activos de los rusos más ricos en Europa han sido congeladas y más de 300 multinacionales han cerrado o han suspendido sus negocios en el país. El rublo ha perdido el 45% de su valor y los precios de las acciones se han desplomado al menos en un 80% en la LSE, mientras que el principal mercado de Moscú permanece cerrado. Putin se ha convertido en el cuarto jefe de estado en ejercicio bajo imposición de amplias sanciones por parte de Occidente impuestas luego del líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente sirio Bashar al-Assad y el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenka.

Las sanciones impuestas a Rusia parecen ser mucho más amplias que cualquier otra impuesta a un país europeo y una de las medidas más inesperadas fue la congelación de las reservas de divisas del Banco Central de Rusia. Medidas similares fueron tomadas solo contra Libia en el año 2011, contra Irán en el 2012, contra Venezuela en el 2019 y contra Afganistán en el año 2021 (aunque estos casos son más difíciles de comparar con Rusia, ya que cuando estas restricciones fueron impuestas, Rusia poseía las cuartas reservas más grandes del mundo, valoradas en $643.2 billones). Aunque no está del todo claro, se pudiera suponer que el Banco de Rusia mantiene el control de sus activos en yuanes chinos (como mucho, los mayores entre los bancos centrales del mundo, que ascienden a $90 billones,[1] o aproximadamente un tercio de todos los activos denominados en yuanes en poder de los bancos centrales de todo el mundo),[2] de sus 2300 toneladas (74 millones de onzas) de oro por un valor de $146 billones[3] y de dólares estadounidenses y euros en efectivo estimados entre $32-34 billones. Incluso este dinero parece suficiente como para cubrir todas las deudas del gobierno ruso (19,7 billones de rublos, o menos de $160 billones), pero es necesario analizar más a fondo la arquitectura financiera de Rusia para comprender las posibles consecuencias del “ataque”.

El Banco Central de Rusia ha estado llevando a cabo estrategias ultraconservadoras de inversión

Los efectos a la congelación de activos del Banco de Rusia son acciones de suma importancia, ya que el Banco Central de Rusia actúa no tanto como prestamista de último recurso sino más bien como una institución de ahorro que acumula reservas de divisas fuertes. Desde el año 1998 (poco después de la crisis financiera “asiática”, cuando Rusia sufrió un incumplimiento masivo causado por un esquema Ponzi creado por el gobierno que tomó prestados rublos hasta una tasa de 150% anual mientras aseguraba la estabilidad del tipo de cambio rublo/dólar), el Banco de Rusia se ha preocupado por construir una «red de seguridad» que impida que la moneda nacional sufra una fuerte devaluación. El gobierno, por su parte, hizo todo lo posible para pagar las enormes deudas externas que Rusia heredó de la Unión Soviética y lo logró en el año 2006, cuando las obligaciones externas del gobierno ruso alcanzaron un mínimo histórico de $52 billones.[4] Estos fueron logros formidables y el presidente ruso Vladimir Putin, declaró en el año 2003 que solicitó que el rublo ruso se convirtiera en una moneda totalmente convertible[5] e incluso de reserva mundial.

Es interesante comparar el Banco Central de Rusia con la Reserva Federal. A finales de del año 2020, el balance del Banco de Rusia era de 50,27 billones de rublos (o sea el 47,1% del PIB de Rusia),[6] el cual era incluso mayor que los 7.36 billones de dólares de la Reserva Federal (o el 34.3% del PIB de los Estados Unidos).[7] Los activos del Banco de Rusia se concentraron casi por completo en oro y en reservas de divisas fuertes (que representaron un asombroso 81.3% del total, mientras que los bonos del gobierno representaron solo un mero 0.6%), mientras que en el caso del oro de la Reserva Federal y de otras tenencias en reservas se mantienen tan bajas al 0.35% y las inversiones en bonos del Tesoro se dispararon al 64.5% del balance general como resultado de la pandemia.[8] El Banco Central de Rusia actuó como una especie de caja chica para el gobierno, mientras que todos los bancos centrales en Occidente contribuyeron al crecimiento económico de sus países.

El Banco Central de Rusia llevó a cabo una estrategia de inversión ultraconservadora durante años, poniendo su dinero casi exclusivamente en bonos AAA incluso cuando los rendimientos se tornaron negativos (yo mencionaría que el Banco Central de Suiza, otro banco central obsesionado con acumular reservas, se diversificó significativamente en valores denominados en dólares de alto crecimiento en los últimos años, siendo testigo del crecimiento de sus activos). Teniendo en cuenta que tanto los Estados Unidos como la Unión Europea se embarcaron en una política monetaria blanda y que provocaba inflación, el Banco Central de Rusia se ocupó de importar una inflación global a Rusia que se sumó a los aumentos de los precios internos del país causados ??por impuestos adicionales y regulaciones impuestas por el gobierno, por no hablar sobre el incremento de aranceles a monopolios propiedad del estado.

Sin embargo, los financistas rusos estaban seguros de que la inflación del rublo pudiera combatirse con subidas de tipos de interés y políticas restrictivas destinadas a desviar los ahorros del consumo a los depósitos bancarios. En respuesta a la actual crisis, el Banco Central elevó la tasa clave del 9.5 al 20%,[9] impuso un recargo del 12% para comprar divisas en el mercado interbancario de Moscú y[10] en lugar de proveerle a los bancos liquidez adicional, optó por imponer controles de capital impidiendo que los inversores extranjeros vendieran sus bonos denominados en rublos y restringiendo las transferencias transfronterizas de dinero.[11] El Banco Central también dictaminó que los depósitos abiertos en monedas fuertes por particulares podrán ser cancelados solo parcialmente (en un monto que no supere los 10.000 USD), mientras que el resto sería cancelado en rublos (cualquiera que sea la diferencia). Además, la compra de dólares en efectivo por parte del público ahora está prohibida hasta el 9 de septiembre, 2022 mientras que los bancos solo pueden comprarle moneda fuerte a los residentes rusos y extranjeros.

En el 2021, el sistema bancario ruso reportó las ganancias más altas de la historia

Una crisis financiera a gran escala puede evolucionar en las semanas actuales por las siguientes razones:

A pesar de que el Banco de Rusia le permitió a las instituciones financieras utilizar en sus balances los precios de los valores fijados el 22 de febrero[12] durante los próximos seis meses para no reflejar pérdidas masivas, no hizo nada para proveerles la liquidez que perdieron (el gobierno prometió verter 1 billón de rublos en el ya desahuciado mercado de valores cuando reabra,[13] probablemente a mediados de la próxima semana, pero debo recordar que la capitalización total de las empresas rusas se situó en alrededor de 60 billones de rublos hace apenas dos meses[14] y la intervención prevista pudiera ser ignorada por los mercados). El Banco de Rusia le permitió a los bancos romper algunos índices cruciales tales como, por ejemplo, el riesgo de un solo prestatario, o el índice de fondos líquidos a la cantidad total de activos, pero una vez más, no tiene nada que ver con los fondos adicionales proporcionados al sector bancario Cabe señalar que en el año 2021 el sistema bancario ruso registró las mayores ganancias de la historia.[15] La cantidad de préstamos otorgados alcanzó niveles récord y las tasas bajaron, lo que le permitió a los usuarios obtener hipotecas al 6.5% anual. Ahora el gobierno solicita que todas las condiciones existentes de los préstamos permanezcan sin cambios mientras el Banco Central está listo para proveer fondos adicionales al 20% y aconseja a los bancos que aumenten sus tasas de depósito al mismo nivel o incluso más. No hay que olvidar que los ciudadanos rusos tienen depósitos en dólares o euros por valor de 80.000 millones de dólares y los bancos pudieran no ser capaces de reembolsarlos si continúa la tendencia actual de sacar dinero (muchos bancos ya respondieron aumentando las tasas de depósitos denominados en dólares al 10% anual,[16] pero parece que esto no ayuda). El sistema bancario ahora necesita al menos 10 billones de rublos de fondos baratos y no hay una sola señal de que el Banco de Rusia pueda proveerlos.

El Banco Central de Rusia posee suficientes reservas en moneda china

Decir que el Banco Central de Rusia perdió reservas debido a las sanciones impuestas por Occidente es una exageración. El Banco puede tratar de reducir el pánico ofreciendo sus lingotes de oro al público a medida que los dólares se vuelven escasos (y ya dio un paso en esa dirección abandonando el IVA para la compra de lingotes de oro por parte de particulares).[17] El Banco posee suficientes reservas en moneda china para financiar importaciones críticas y trata de aliviar la presión sobre el rublo exigiendo a los exportadores que vendan el 80% de sus ganancias de exportación por la moneda nacional en la bolsa de valores de Moscú.[18] Además, el tipo de cambio rublo/dólar es importante, pero no tan crucial como la supervivencia del sistema bancario nacional. La inflación en Rusia superará el 30% este año haga lo que haga el Banco Central. Sin embargo, lo que es más importante es si la gente podrá obtener nuevas hipotecas para sostener el mercado de la construcción, o préstamos de consumo para preservar su nivel de vida, o ver cómo aumentan sus salarios, lo que requiere tener préstamos adicionales disponibles para el sector empresarial. Yo diría que nada de esto parece una opción realista hoy, ya que el Banco de Rusia aparentemente no tiene ni idea de cómo es la estrategia QE en el mundo actual. La economía rusa sobrevivió bastante bien a los desafíos del coronavirus, pero ahora las circunstancias han cambiado.

Al lanzar su asalto a Ucrania, Putin creía que Rusia posee una economía fuerte y vibrante y en parte tenía razón, ya que demostró ser estable en diferentes situaciones desafiantes. Sin embargo, lo que se vuelve obvio ahora es que las estrategias económicas de Rusia no solo están desactualizadas, sino que evolucionan en dirección opuesta a la adoptada por las autoridades financieras en Occidente. Desde el año 2008, Estados Unidos comenzó a preocuparse menos por las balanzas comerciales, la deuda pública o el balance de la Reserva Federal, promoviendo una política monetaria muy blanda. Las autoridades rusas intentaron hacer lo mismo, pero a su manera: en el año 2009, movilizaron cerca de la mitad de sus reservas para dinamizar la economía y aumentar los ingresos de la población (Rusia era en ese momento la única economía del G20 que registró un crecimiento en el consumo personal disponible de ingresos).[19] Pero luego los caminos se separaron: las naciones occidentales respondieron a la crisis de Covid-19 con una relajación cuantitativa sin precedentes, mientras que el gobierno ruso proporcionó menos del 1.5% del PIB del país para apoyar su economía. Cuanto más «liberales» se volvían los occidentales, más «conservadores» parecían los rusos. Hasta ahora, esta estrategia ha valido la pena, porque las empresas operaban en un entorno competitivo e impulsado por el mercado con tipos de cambio estables y fronteras abiertas. Pero ahora, casi todo ha cambiado y las autoridades financieras rusas que afirmaron durante años que hicieron todo lo posible por desvincularse tanto del dólar como de las tendencias financieras mundiales se han visto incapaces de proveer liquidez adicional sin llegar a provocar una inflación de tres dígitos.

Conclusión

El Banco de Rusia hizo mucho por desarrollar los negocios de transferencia de dinero en Rusia. Introdujo sus propias tarjetas de débito «Mir» (que significa tanto «mundo» como «paz» en ruso) que ahora son aceptadas no solo en Rusia sino en muchas naciones postsoviéticas, así como en Turquía, Serbia y Vietnam, que no se basan en el sistema de compensación SWIFT.[20] El Banco de Rusia también inventó la llamada “red de pagos instantáneos”, que permite a los clientes de los bancos rusos transferir fondos sin ninguna comisión a cualquier otro cliente de cualquier otro banco ruso utilizando únicamente el número de teléfono móvil del cliente.[21] La banca por Internet provista por los bancos rusos es la mejor y la más barata del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, el Banco de Rusia siguió atrapado por los dogmas de la oferta monetaria de la década de los años 1990 que parecen ser totalmente obsoletos. Las autoridades han hablado mucho sobre hacer del rublo una de las monedas reservadas de renombre, pero no han hecho nada que pueda facilitar este proceso. Se olvidó la intención de Putin de hacer del rublo una moneda convertible, ya que se preocupó por sus sueños geopolíticos y perdió todo interés en el desarrollo económico de Rusia. Así que ahora, después de casi diez años de un anémico crecimiento económico, Rusia enfrenta una profunda crisis sin medios creíbles para contrarrestarla. Cuándo y cómo se revertirá la tendencia, nadie puede predecir tales días…

*El Dr. Vladislav L. Inozemtsev es asesor especial del Proyecto estudios de los medios de comunicación rusos en MEMRI.

