Durante la actual ola de ataques terroristas en Israel, las redes sociales juegan un papel muy importante como plataforma para incitar en extremo el llevar a cabo más ataques.[1] Luego del ataque perpetrado la noche del 25 de mayo del presente año 2022 en la ciudad de Elad, en el que terroristas palestinos armados con hachas asesinaron a tres israelíes, las redes sociales se llenaron de expresiones de apoyo y elogios por los ataques, así como también de incitación para que se produjesen más ataques similares a estos.

Numerosos hashtags se iniciaron en Twitter, tales como «#Operation Axe», «The Glorious Axe» y «#Operation Elad» y así sucesivamente. Bajo estos diferentes hashtags, muchos usuarios tuitearon elogios y admiración por el ataque de Elad, llamando a los perpetradores «héroes» y expresando alegría. También muchos afiches y caricaturas que elogiaban el uso de hachas y cuchillos de carnicero en los ataques contra los israelíes fueron tuitearon bajo los hashtags, representando estas armas como forma efectiva de desmembrar a Israel y su independencia, atemorizar a los israelíes y hacerlos que huyan.

Muchos de los usuarios en Twitter hicieron referencia al discurso pronunciado el día 30 de abril por el líder de Hamás en Gaza Yahyah Sinwar, en el que instó a los palestinos a realizar ataques al estilo lobos solitarios y a los árabes israelíes a realizar ataques utilizando armas de fuego, hachas y cuchillos.[2]

Para ver el segmento de video del discurso de Sinwar en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Este informe presentará ejemplos de los tuits, afiches y caricaturas que circularon en Twitter luego del ataque ocurrido en Elad.

Llamados a llevar a cabo ataques con hachas y cuchillos

El usuario @malakhreish tuiteó lo siguiente: «Toma un cuchillo y apuñala a tu enemigo. Oh, poder de Alá en Palestina». El tuit incluyó una fotografía de la escena en que ocurrió el ataque.[3]

El usuario @Abotagoog tuiteó: «Córtenles la cabeza con sus hachas, dispárenles con su arma y no les temas».[4] Este incluyó un gráfico de la escena del ataque y un hacha ensangrentada.

El usuario Yasser Al-Bahri tuiteó, bajo el hashtag #Heroic Operation in Elad»: «Apuñalamiento, arrollamiento, hacha. La operación Elad en Palestina desmembró al enemigo y sacude su entidad. Oh revolucionaria Al-Aqsa, anhelamos muchas más operaciones de este tipo. Heroísmo».[5]

El usuario «Bint Al-Hassan» tuiteó un afiche que mostraba un hacha ensangrentada que representaba a Palestina con su filo incrustado en un casco del ejército israelí y citó a Sinwar en su discurso: «No esperen una decisión de nadie. Quien no tenga un arma debería prepararse con su cuchilla…»[6]

El usuario en Gaza Muhammad Abu ‘Aid tuiteó un video del discurso de Sinwar llamando a los palestinos y árabes israelíes a realizar ataques con pistolas, hachas y cuchillos y escribió lo siguiente: «Oh Hajj Sinwar, el ataque fue llevado a cabo con un cuchillo de carnicero, de acuerdo a tu orden».[7]

La usuaria Eliane Haddad tuiteó una fotografía de la escena del ataque y escribió: «Multipliquen sus operaciones en la profundidad de la entidad saqueadora para que la cultura de la resistencia triunfe en nuestro mundo árabe».[8]

El usuario Salem Abo Ghalieh tuiteó un dibujo de una bandera palestina ondeando en el mango de un hacha e insinuó que debería haber más ataques y citó a Sinwar en su discurso: «No esperen una decisión de nadie».[9]

Afiches, caricaturas y tuits: Elogios por el asesinato de israelíes cometidos con hachas, júbilo por el ataque en el Día de la Independencia de Israel

El periodista de Gaza Ahmad Abu Nasser tuiteó una caricatura que mostraba un cuchillo de carnicero ensangrentado persiguiendo a un judío ortodoxo y a un soldado israelí. El cuchillo dice «Simplemente no a Al-Aqsa, oh hijos de la judía». Abu Nasser añadió: «Alabado sea el cuchillo de carnicero».[10]

El usuario en Gaza Muhammad Al-Dayya tuiteó un gráfico que mostraba una ametralladora y un cuchillo de carnicero ensangrentado ante el fondo de la mezquita Al-Aqsa y la escena del ataque en Elad y escribió lo siguiente: «Elad: Vinimos a ti con una ametralladora y un cuchillo de carnicero, como venganza por Al-Aqsa».[11]

El usuario Ali Walid Kanaan tuiteó: «Aun cuando las armas avanzan, el cuchillo de carnicero continúa teniendo un efecto muy especial sobre los corazones de los sionistas… El cuchillo de carnicero satisface la sed de venganza más que todos los cohetes y balas».[12]

El periodista de Gaza Yousef Al-Husni tuiteó el gráfico de un cohete y un cuchillo junto al texto: «El cuchillo brilla».[13]

Un usuario pro-Hezbolá tuiteó: «Cortado por el cuchillo, oh sandía» junto a un afiche que leía: «Cortado por el cuchillo, oh Sión».[14]

Mohamed Al-Shinqiti, profesor de la Universidad de Qatar y miembro de la Unión Internacional de Académicos Musulmanes (UIMS), tuiteó lo siguiente: «Una patria que se quiebra con una simple hacha el día que en que celebra su falsa independencia no es una patria, sino una telaraña: ‘Y de hecho, el más débil de los hogares es el hogar de la araña, si tan solo supieran’ (Corán 29:41)».[15]

El caricaturista palestino radicado en Suecia Ahmad Qaddura tuiteó una caricatura que mostraba un hacha cortando una bandera israelí.[16]

El artista gráfico Raid Al-Qatanani tuiteó su afiche en el que muestra un hacha como parte del año «2022» en árabe. Este agregó parte de un verso coránico (12:49) sobre un año en el que la población será salvada.[17]

El usuario de Gaza Muhammad Abu ‘Aid tuiteó un afiche con la palabra «Palestina» con un hacha formando la «P» y agregó: «Palestina» con corazón.[18]

