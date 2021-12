El 10 de diciembre, 2021 un depósito de armas de Hamás estalló en el campo de refugiados palestinos Burj Al-Shamali al sur del Líbano. Según informes en los medios de comunicación libaneses, el depósito estalló luego de que un incendio que comenzó en un tanque de combustible se extendiera hacia la mezquita más cercana Ubayy Bin Ka’b, donde las armas estaban siendo almacenadas.[1] Hamás por su parte negó firmemente estos informes, afirmando en un comunicado oficial que la explosión fue causada por un cortocircuito eléctrico en un almacén que contenía tanques de oxígeno y desinfectantes utilizados para tratar a pacientes con Covid.[2] Esta afirmación contradice el elogio que Hamás emitió por Hamza Shaheen, su agente, quien murió en la explosión en la que dijeron «fue martirizado mientras libraba el yihad». Además, funcionarios de Hamás, incluyendo al jefe del buró político del movimiento Isma’il Haniya, visitaron a su familia con el propósito de transmitirle sus condolencias.[3]

El incidente provocó tensiones entre los palestinos luego de producirse una balacera en el funeral de Shaheen el día 12 de diciembre, en la que fueron asesinados tres agentes de Hamás y varios más fueron heridos en los sucesos, incluyendo al miembro del buró político Zaher Jabarin.[4] Hamás acusó a «los líderes de la Autoridad Palestina en Ramala y a sus aparatos de seguridad en el Líbano» de asesinar deliberadamente a los agentes de Hamás, provocando tensiones entre Hamás y Fatah en el país.[5]

La explosión ocurrida en el depósito de armas en la mezquita y la balacera durante el funeral provocaron críticas por parte de políticos y periodistas libaneses, quienes arremetieron verbalmente contra Hamás por almacenar armas en un hogar de culto. Estos agregaron que el hecho de que Hamás almacene armamento en el sur del Líbano era considerado como una violación de la Resolución 1701 de las Naciones Unidas, que prohíbe cualquier presencia armada al sur del río Litani, excepto la del ejército libanés. Estos argumentaron además que no había ningún tipo de justificativo a ninguna presencia palestina armada en el Líbano, ya que esto no contribuye en nada a la liberación de Palestina, sino que solo sirve a los intereses de Irán.

Este informe analiza las críticas contra Hamás en el Líbano tras la explosión de su depósito de armas en el campo de refugiados Burj Al-Shamali.

Políticos y periodistas libaneses: Las armas palestinas en el Líbano son un peligro y violan las resoluciones de la ONU

Samir Geagea, jefe del Partido de las Fuerzas Libanesas, tuiteó lo siguiente: «Nosotros exigimos que los ministerios de Defensa e Interior revelen la versión oficial completa sobre la explosión que ocurrió anteayer en Burj Al-Shamali cerca de Tiro, para que podamos sacar las conclusiones necesarias y aprender de ello».[6]

El ex-parlamentario Fares Sou’aid tuiteó lo siguiente: «La explosión en Burj Al-Shamali es un incidente grave y muy serio, a pesar de las aclaraciones hechas por Hamás.

«1. Tal situación alertó a los libaneses ante la existencia de armamento palestino en el Líbano.

«2. Esto dio indicios de que existen depósitos de armas en áreas donde la Resolución de la Naciones Unidas 1701 prohíbe poseer armas excepto las del ejército libanés.

«3. El lugar natural para las armas palestinas es Palestina y no el Líbano.

«4. Lo peor es que estas armas están siendo controladas por órdenes provenientes de Irán, que no sirven ni a los intereses del Líbano ni tampoco a Palestina, sino sólo a los intereses de Irán.

«Honorable presidente libanés Michel ‘Aoun, su impotencia en oponerse a todo esto es muy sospechosa».[7]

El parlamentario del Partido de las Fuerzas Libanesas Wehbe Katicha tuiteó: «La gran explosión cerca de Tiro, que resultó en muchísimas víctimas, apunta a dos hechos muy peligrosos: El primero es que la resolución 1701 de las Naciones Unidas está siendo socavada y el segundo es que los lugares de culto están siendo utilizados para fines militares, en violación a las resoluciones de las Naciones Unidas que estipulan que deben estar libres de conflictos armados».[8]

La periodista libanesa Maria Ma’alouf, conocida por su oposición a Hezbolá, tuiteó lo siguiente: «¿Hasta cuándo los campos de refugiados palestinos en el Líbano, especialmente aquellos en los que Hamás, filial de la Hermandad Musulmana, esté activo, continúan expuestos a un peligro mortal porque Hamás almacena armas dentro de estos? ¿Es legítimo convertir mezquitas en depósitos de armas? Esa es una pregunta dirigida a nuestros extremistas palestinos (es decir Hamás) y para el estado libanés, cuya voluntad ha sido usurpada por el partido iraní (Hezbolá)…»[9] En otro tuit, ella escribió: «Lo siento por la Tierra de los Cedros (el Líbano), que, bajo el gobierno del partido iraní (Hezbolá), se ha convertido de un halo de luz que iluminaba al mundo y de una fuente de cultura, filosofía y creatividad en fuente de terrorismo y drogas. El partido de la muerte y destrucción (Hezbolá) no se contentó con esto, sino que también convirtió al Líbano en un depósito de armas para sus socios en el llamado movimiento de la Hermandad Musulmana, principalmente Hamás».[10]

Mayssoun Noueihed, reportero libanés del canal saudita Al-Arabiya, tuiteó lo siguiente: «Las armas no supervisadas en mi país son la fuente de todos los problemas en el lugar. Yo le digo no a todas las armas excepto a las que están en manos de los legítimos aparatos de seguridad».[11]

Escritor libanés: Es el estado el que debe defender a los ciudadanos; no debería permitirse el uso de otras armas

También fueron expresadas críticas en el diario libanés Nida Al-Watan, el cual está identificado con las Fuerzas 14 de Marzo, que clama la soberanía libanesa y objeta las armas que están fuera del control del estado. Un artículo escrito por el periodista Bassam Abu Zeid leía: «El debate… sobre el tema de las armas palestinas resurgió en los últimos días tras la explosión del depósito de armas de Hamás en el campo de refugiados Burj Al-Shamali cerca de Tiro, a pesar de que el movimiento Hamás, al igual que el resto del eje de la resistencia, niega que lo que estalló fuese un depósito de armas o municiones y describe el evento como una explosión de tanques de gas y oxígeno. En cualquier caso, nosotros tenemos derecho al igual que los libaneses de preguntar el por qué existen armas palestinas presentes en el Líbano.

«Algunos dirán que estas armas están siendo destinadas a ayudar a liberar Palestina, pero los libaneses hemos estado sufriendo desde 1948 y seguimos sufriendo, por causa de estas armas, que no han liberado ni una sola pulgada del suelo palestino ocupado. Otra pregunta es cuándo ocurrirá finalmente esta liberación.

«Otros dirán que estas armas tienen como destino defender a los palestinos dentro del Líbano y entonces la pregunta a hacerse sería, ¿defenderlos de quién? ¿Del enemigo israelí? Explíquenos cómo funcionara esto. ¿Defenderlos de los elementos libaneses? ¿Cuáles? ¿Defenderlos de la guerra dentro de los campos de refugiados, que estalla periódicamente en el campo de ‘Ain Al-Hilweh, por ejemplo? Las balaceras que causaron muertos y heridos en Burj Al-Shamali durante el funeral del agente de Hamás quien murió en la explosión – ¿no son prueba del abuso de estas armas y del daño que estas causan?, ¿creen realmente los palestinos que el estado libanés y su ejército son incapaces de defenderlos?

«Si el ejército libanés es realmente incapaz de defender a los palestinos y es por ello que mantienen almacenadas sus armas en los campos de refugiados y además mantienen bases militares en varias partes del Líbano y si el ejército libanés es también incapaz de defender las fronteras del estado al sur, este y norte y esa sería la razón por la que los grupos libaneses guardan sus armas; entonces tampoco existen motivos para culpar a nadie más o responsabilizar legalmente a alguien más por portar armas en defensa propia contra cualquier amenaza, sea esta nacional o extranjera. En otras palabras, ninguna fuerza armada en el Líbano tiene derecho a oponerse a que ningún otro grupo libanés se arme a sí mismo. Si el palestino extranjero puede portar armas para defenderse a sí mismo, ¿significa esto que cualquier libanés tiene derecho a portar armas para defenderse a sí mismo, incluso contra ese mismo extranjero?

«Les presentamos esta realidad y hacemos estas preguntas no para incitar en contra de la idea de almacenar armas, sino para argumentar lo siguiente: Ningún país puede sobrevivir sin confinar armas ante sus propios aparatos. Sólo el estado puede defender a sus ciudadanos y residentes. Un estado propiamente gobernado no permite que sus funcionarios – superiores o subalternos – mantengan armas fuera del marco de sus aparatos militares y de seguridad legítimos y luego se quejen por la ausencia de control estatal… Un estado debidamente gobernado debe respetar las resoluciones de la ONU, especialmente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Este no debe comprometerse a liberar Palestina por sí solo y pagar los pesados ??e interminables costos por todo ello, junto al pueblo libanés. Ese es el estado que deseamos en el Líbano y no un estado en el que todos posean su propio armamento».[12]

Periodista libanés Khairallah Khairallah: Hamás convirtió a Gaza, y ahora también al Líbano, en una base de misiles iraní

Periodistas libaneses de los medios de comunicación árabes internacionales también expresaron críticas. El columnista Khairallah Khairallah escribió en el diario emiratí Al-Arab, el cual es publicado en Londres: «La explosión del depósito de armas de Hamás en el campo de refugiados Burj Al-Shamali cerca de la ciudad costera de Tiro nos da una idea acerca de la conducta de este movimiento, que se ha comprometido a perjudicar la reputación palestina en todos los lugares donde este se establece… Hamás se niega a aprender del pasado no muy lejano de los palestinos, especialmente en el Líbano. Este se niega a darse cuenta de lo peligrosas que son sus armas para el Líbano, o a lo que queda del Líbano…

«Dondequiera que Hamás se encuentre presente, la destrucción también está presente. ¿Por qué almacena este grupo armas y explosivos en el Líbano? ¿Por qué se niega a darse cuenta de que la OLP y especialmente Fatah, lucharon larga y duramente con el fin de formular un plan nacional palestino? Pero lo más importante es que se niega a reconocer que fue la salida de la OLP del Líbano lo que le permitió recuperar su libertad a diferencia de Hamás, que permanece en el Líbano…

«La insistencia de Hamás en almacenar armas y municiones al sur del Líbano, mientras se aprovecha del hecho que el estado libanés no está presente en los campos de refugiados palestinos, es muy desconcertante. El mero recuerdo del daño causado por las armas palestinas al estado y al pueblo libanés debería haber sido suficiente como para disuadir a Hamás de hacerlo. Pero, ¿qué se puede esperar de un movimiento que pertenece a la Hermandad Musulmana? A este ni siquiera le importa la situación de los palestinos en Gaza, entonces, ¿por qué debería preocuparse por la situación de los palestinos en el Líbano o por el pueblo libanés que vive cerca de los campos de refugiados palestinos?

«La conducta de Hamás en el Líbano y el hecho de que almacena armas en el lugar, puede explicar la decisión que tomó Gran Bretaña el mes pasado de designarlo como organización terrorista…

«Lo que sí es seguro es que liberar cada centímetro de Palestina no es considerado como prioridad máxima para Hamás. Después que Israel se retirara de Gaza por sus propias razones, Hamás convirtió a Gaza en un emirato islámico sitiado. El mundo permanece observando la injusticia sufrida por los habitantes de Gaza. Gracias a sus misiles, Hamás hizo que Israel fuese visto como víctima con un justificativo para cercar Gaza. Hamás ha revelado que su verdadero objetivo es cambiar el carácter de la sociedad palestina y transformarla de una sociedad abierta, civilizada y tolerante en una sociedad extremista y atrasada fácil de controlar. Hamás prácticamente ha destruido el proyecto nacional palestino. Este prácticamente ha destruido la toma de decisiones independiente de los palestinos y ha convertido a Gaza en una base de misiles iraní. Esto es lo que motivó a Gran Bretaña a tomar la decisión que tomó respecto a este movimiento… Hamás desea reescribir la historia de Palestina y vincularla a los intereses de Irán y sus actividades en el Líbano son parte de ello…»[13]

