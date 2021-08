Este artículo analiza los crímenes de los talibanes contra miembros de la sociedad civil afgana, tales como artistas, mujeres, periodistas y minorías, durante los primeros días desde la caída de la capital afgana. El 15 de agosto, 2021 día en el que se ha celebrado la Caída de Kabul, los talibanes ingresaron al Palacio Presidencial en Kabul, mientras el presidente Ashraf Ghani huía del país ese mismo día.

Nadia Momand, periodista afgana, tuiteó lo siguiente: «Nosotros construimos casas, carreras, dimos educación, creamos negocios, amistad y una vida llena de esperanza para un futuro mejor. Esperábamos por desafíos, pero no tal obstáculo: el #colapso de #Afganistán ante los #talibanes una vez más. La vergonzosa historia; 15 de agosto, 2021».[1] M.R. Dawood Zai, líder comunitario, tuiteó sobre la caída de Kabul: «¡Oh, mundo! ¡A la ONU! A todos ustedes los abandonaron. Nos dejaron solos en esta guerra que no es nuestra. Gritamos y nos lamentamos. Les advertimos sobre este día, pero no nos escucharon. Esto será recordado. La historia recordará todo esto. Ustedes serán juzgados. ¡Ah, Afganistán!»[2]

En los días antes y después del 15 de agosto, los periodistas afganos tuitearon sobre la conducta de los talibanes hacia el pueblo afgano, no solo en Kabul sino también en otras de las provincias de Afganistán. El 16 de agosto, Nadia Momand informó: «Los talibanes invadieron hoy las casas de al menos dos mujeres periodistas en Kabul. Una logró escapar, la otra no pudo ser localizada».[3] Los periodistas en Afganistán parecen haber sido las primeras víctimas tempranas de los crímenes de los talibanes.

El 19 de agosto, se supo que los yihadistas talibanes no le permitieron a Shabnam Dawran, periodista de la cadena nacional de Radio Televisión Afganistán (RTA), regresar al trabajo. «Yo quería trabajar, pero no me dejaron ir. Me dijeron que el régimen ha cambiado y que no se puede ir a trabajar», dijo Shabnam Dawran.[4]

Los talibanes también prohibieron trabajar a Khadija, otro periodista de RTA, según un informe. «Fui a la oficina, pero no me permitieron entrar. Más tarde, otros colegas también les prohibieron entrar. Hablamos con nuestro nuevo director, quien ha sido designado por los talibanes», Khadija dijo y agregó: «Ha habido un cambio en el programa; ellos difunden los programas que desean; no existen presentadoras ni periodistas mujeres».[5]

El 18 de agosto, militantes talibanes agredieron a tres periodistas pertenecientes al grupo Ariana News, Pajhwok y al canal de televisión Khurshid. El reportero de Ariana News Mahmoud Naimi y el fotógrafo de Pajhwok Babrak Aminzadah fueron golpeados por los talibanes mientras cubrían una manifestación en Nangarhar, mientras que el periodista del canal de televisión Khorshid Nawid Ahmad Kawesh fue golpeado en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, según un tuit.[6]

La emisora alemana Deutsche Welle tuiteó el día 19 de agosto: «Los combatientes talibanes que perseguían a uno de nuestros periodistas asesinaron a tiros a un miembro de su familia en Afganistán e hirieron gravemente a otro. Los militantes se encontraban realizando un cateo casa por casa para tratar de encontrarlo…»[7]

Expresando un temor común hacia la mujer afgana, la periodista Nadia Momand tuiteó lo siguiente: «Un militante Talibán asesinó a tiros a una chica sentada en un bici-taxi en la calle Ring Road en Akhundzada Sahib, provincia de Nangarhar, cuya causa aún se desconoce. Tal vez yo sea la próxima»…[8] El 20 de agosto, Nadia Momand informó: «Dos estudiantes mujeres en Kabul han sido golpeadas con varas y hierros por los talibanes. Ellas dijeron ser estudiantes y los talibanes las golpearon por estar paradas frente a ellos. Ellos les dijeron que ustedes son sirvientes y pilotos estadounidenses».[9]

En un tuit publicado el 22 de agosto, Nadia Momand señaló que Raha Sizdah, estudiante, fue golpeada por los talibanes: «Los talibanes golpearon a @callmeraha13 por su visible tatuaje en la mano y ella dice: Ellos no han cambiado en lo absoluto, pero son más inteligentes ahora porque controlan a la gente que está alrededor para asegurarse de que no graben videos».[10]

Los talibanes capturaron a Salima Mazari, una gobernadora que se enfrentó a estos. Nadia Momand tuiteó el día 18 de agosto: «Conozcan su nombre #SalimaMazari. Cuando muchos líderes políticos afganos huyeron, Salima se quedó para luchar. Como una de las primeras gobernadoras de distrito en Afganistán, se enfrentó a los talibanes y resistió hasta el final. Ella fue presuntamente capturada. ¡Presión para liberarla! #FreeSalima».[11]

Una semana antes de la caída de Kabul, los militantes talibanes secuestraron y asesinaron a dos mujeres policías afganas en la provincia de Ghazni y arrojaron sus cuerpos en el área de Kashk en ciudad Ghazni.[12]

El 17 de agosto, un informe expresó su preocupación por el castigo al estilo de los talibanes impuesto a los afganos en Kabul: «En #Kabul Shahrenaw, el #Taliban golpeó el rostro de un individuo por robar un auto hoy».[13] El 19 de agosto, un joven fue golpeado por los talibanes por utilizar pantalones jeans, según un tuit.[14] Nasrin Nawa, otro periodista afgano, escribió el 20 de agosto: «He pasado los días más horribles de mi vida desde que los talibanes invadieron Kabul. Yo los vi golpeando a mujeres, hombres y a chicos. Los combatientes que manejan los puestos de control son arrogantes y brutales. Ellos pueden dispararle a cualquiera, a cualquier cosa, en cualquier momento. Detengan este terrorismo y detengan a los talibanes».[15]

En otro incidente en la ciudad de Jalalabad, militantes talibanes dispararon contra un hombre y un adolescente por conmemorar el Día de la Independencia de Afganistán el 19 de agosto y ondear la bandera nacional afgana, según un tuit.[16] Los residentes locales en la ciudad de Jalalabad, según otro informe, dijeron que los talibanes golpearon a dos periodistas locales porque estos deseaban cubrir una protesta organizada en contra de los talibanes.[17]

En Kabul, un hombre portando la bandera nacional afgana fue golpeado el día 20 de agosto por miembros del «Control de Orientación Talibán», quienes también se llevaron la bandera, según un tuit publicado por el periodista Nasrin Nawa.[18] El 17 de agosto, familiares de un joven poeta afgano Mehran Popal, tuitearon que militantes talibanes lo detuvieron el sábado 14 de agosto en la ciudad de Herat.[19] En la página Facebook de Mehran Popal, sus amigos han publicado mensajes preguntando dónde está, pero no hay respuesta alguna a ello.[20]

El 19 de agosto, fuentes locales en la provincia de Bamiyán confirmaron en un tuit que los talibanes volaron una estatua del líder de la comunidad chiita hazara Abdul Ali Mazari en la ciudad de Bamiyán.[21] Miembros de las tribus hazara son chiitas y habitan tanto en Afganistán como en Pakistán. Los talibanes ejecutaron a Mazari el día 12 de marzo, 1995.

En el año 2001, los talibanes dinamitaron varias estatuas de Buda del siglo VI en Bamiyán, provocando indignación mundial. Parece ser que esta vez los talibanes demolerán todas y cada una de las estatuas en Afganistán, ya que el islam no permite las estatuas que representan a seres humanos.

Aunque los líderes talibanes, en mensajes dados a las audiencias occidentales, han dicho que mantendrán la paz, informes sobre el terreno refutan sus promesas. El 17 de agosto, una cuenta en Twitter afgano señaló lo siguiente: «Muchos videos que circulan en las redes sociales muestran que, contrario a sus afirmaciones, los #talibanes están registrando casas, arrestando a personas y en gran medida se encuentran involucrados en investigaciones extrajudiciales, en acosos y asaltos».[22]

Nasrin Nawa tuiteó el día 21 de agosto: «Muchos en #Kabul borran sus cuentas en las redes sociales y sus mensajes en los teléfonos. Muchos temen que su huella digital pueda convertirlos en blanco de represalias por parte de los talibanes. Los talibanes se están infiltrando en grupos de WhatsApp y Facebook y confiscando teléfonos mientras conducen búsquedas casa por casa».[23] Raha Sizdah tuiteó:» El #Talibán, al igual que hace dos décadas, utilizan la violencia contra la mujer en la sociedad, pero ahora son más inteligentes y tratan de no permitir que nadie filme o fotografíe estas acciones para que no se convierta en tema de los medios de comunicación».[24]

Ahmad Massoud, hijo del héroe nacional afgano Ahmad Shah Massoud, se perfila como el líder de la oposición anti-Talibán en Afganistán. Ahmad Massoud habló de lo que está en juego ante el abuso a los derechos humanos por parte de los talibanes: «Hemos luchado durante tanto tiempo para poseer una sociedad abierta, una en la que las chicas puedan convertirse en medicas, nuestra prensa pueda informar libremente, nuestros jóvenes puedan bailar y escuchar música o asistir a partidos de fútbol en los estadios». [25]

Ferdous Samim, arquitecto con base en Kabul, resumió la situación en un tuit escribiendo lo siguiente: «Fui niño cuando el #Taliban llegó a #Afganistán en 1996. Estos eran más amables y la gente les dio la bienvenida. Con el tiempo empezaron a agregar limitaciones; prohibieron la televisión y la música, el hombre debía dejarse crecer la barba y afeitarse la cabeza y los bigotes. Le prohibieron a la mujer salir sin un acompañante. ¡Ellos no han cambiado en lo absoluto!»[26]

*Tufail Ahmad es miembro principal sénior en la Iniciativa Islamismo y Contra-radicalización en MEMRI

