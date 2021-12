Fadi Abu Shkhaydam, el terrorista afiliado a Hamás quien perpetró el ataque mortal utilizando un arma de fuego el día 21 de noviembre, 2021 cerca del Muro Occidental en Jerusalén, dejó un testamento en el que explicaba que durante mucho tiempo deseaba convertirse en mártir y ser recompensado con el paraíso. Este llamó a sus amigos y familiares y a toda la población de Jerusalén, a que sigan tras sus pasos y se deshagan de los grilletes de este mundo participando en librar el yihad y buscar el martirio.

Lo siguiente es una traducción de su testamento:[1]

«En el nombre de Alá, el Compasivo y el Misericordioso

«Mi testamento:

«Yo, Fadi Mahmoud Abu Shkhaydam, escribo estas palabras con suprema alegría, listo para mi encuentro con Alá el Todopoderoso, la culminación de mi arduo trabajo de años. Desde el día en que mis pies se posaron por primera vez en una mezquita y comencé a absorber el Corán y el Sunna, he estado soñando con encontrarme pronto con Alá como mártir luego de atacar al enemigo y no huir, con la ayuda de Alá. Los últimos años no han sido más que preparación, espiritual y militar, para este honorable y bendito momento.

«A mi madre, hermanos, hermana, esposa, hijos e hijas:

«Por Alá, ha sido un honor inmenso y supremo vivir en su compañía, pero la vida en la compañía de Alá será aún más honorable, exaltada y noble. Ustedes me has brindado tanta ayuda y apoyo que es mí deber brindarles una recompensa aún mayor. Para nuestro profeta Mahoma, que la paz y plegarias de Alá estén con él, nos dijo que un mártir puede interceder ante Alá en nombre de su familia[2] y yo le pido a Alá que me permita ser martirizado e interceder en su nombre y en nombre de mi difunto padre. Así que sean pacientes, busquen ser recompensados por Alá y sean firmes en su decisión. Deben saber que yo elegí este camino para complacer a Alá y entrar en Su paraíso. La vida es muy corta y quien da su vida y se las arregla para sacrificarse por la causa de Alá ha alcanzado el éxito. Yo les insto a que se adhieran a la religión de Alá hasta que se encuentren con Él. Su religión es la esencia de todo y su mezquita Al-Aqsa es la fuente de su grandeza y orgullo.

«Mis hermanos, mis socios en da’wa (predica islámica) y acción islámica,

«Las benditas palabras y el da’wa que nosotros hemos estado impartiendo desde nuestra juventud requieren que sacrifiquemos nuestras almas, para que nuestras palabras no queden muertas y sin vida. Las palabras requieren que alguien dé testimonio de su justicia y verdad. El mejor cambio es hecho a través del sacrificio y el hacer que las acciones de uno coincidan con las palabras que uno profiere.

«Luego de años de arduo trabajo, estudio y enseñanza, digo que no tenemos más remedio que dirigir el barco derramando nuestra sangre y convertirnos en verdaderos modelos a seguir del yihad, así como la gente ya nos considera modelos de conocimiento y de arduo trabajo.

«El mejor camino para nosotros, dada la opresión perpetrada contra nuestra mezquita Al-Aqsa, es redimirla con nuestra sangre. No podemos vivir con honor mientras la situación de nuestra mezquita empeore constantemente a diario y se incrementen los ataques en su contra. Así que manténganse comprometidos con el ribat (despliegue en las líneas del frente),[3] yihad y el sacrificio y libérense de las cadenas de este mundo.

«El profeta, que la paz esté con él, dijo lo siguiente: Por Aquel que sostiene mi vida en Sus manos, si no hubiera sido una carga para los musulmanes, nunca hubiese desistido en unirme a cualquier compañía que combata por Alá. Pero yo no tengo medios para proveerles a los combatientes con monturas y estos no poseen los medios para adquirirlos y sería muy difícil para ellos si se quedan rezagados detrás mío. Juro por Aquel que sostiene la vida de Mahoma en Sus manos que me hubiese gustado combatir por la causa de Alá y morir y luego combatir de nuevo y morir de nuevo. Este hadiz tiene relación en las compilaciones fiables de hadices de Bujari y Muslim.

«Así que vayan y sean bendecidos dándose cuenta sobre la voluntad del profeta. Yo le pido a Alá que sea uno de los compañeros del profeta, que la paz esté con él, en su estanque en el paraíso.[4] Yo espero que ustedes logren este estatus, al igual que yo.

«Mis queridos estudiantes,

«Durante más de 20 años enseñé en escuelas, en mezquitas, en lugares para enseñar jurisprudencia, Corán, los hadices y en otras instalaciones educativas. En toda reunión a la que asistí me lamentaría saber de alguien que alcanzó al paraíso antes que yo atacando al enemigo y sin huir del lugar. Yo solía ??contarles historias sobre todas estas personas, desde los compañeros del profeta a los leones del islam en nuestra época. Por Alá, las lágrimas siempre corrían por mi rostro mientras hablé de ellos y yo me preparé y me alisté para unirme a ellos y seguir en su procesión. Y hoy día, queridos míos, los dejo para que se unan a ellos y le ordeno a cada uno de ustedes que continúen por este camino. Este es el camino de los profetas y de los justos, en los que uno no puede extraviarse. Nos volveremos a reencontrar en el paraíso, Alá que lega. No me escatimen en sus rezos y en perdonarme.

«Finalmente, al pueblo de Jerusalén,

«Alá les eligió para que se comprometan con el ribat aquí en Jerusalén y para que defiendan el lugar del viaje nocturno de Mahoma.[5] No descuiden este santo lugar. Sepan que la solución a sus problemas comienza con su ribat y su yihad. Alá dijo: «Pero nos aseguraremos de guiar hacia Nuestros caminos a aquellos que combaten muy duro por Nuestra causa» [Corán 69:29].

«Su unidad depende de Al-Aqsa y poner fin a sus problemas sociales y familiares depende de establecer su brújula junto a esta mezquita bendita. Por Alá, la bendita Al-Aqsa, el lugar del viaje nocturno de Mahoma (es decir, Jerusalén), espera mucho de nosotros. Reanuden su ribat allí y coloquen su brújula junto a esta mezquita. Alá proveerá por ustedes y Él es el mejor de los ayudantes.

«Concluyo este testamento con un pedido de que recen por mí, para que mi martirio sea aceptado y se me conceda el perdón, misericordia y un nivel muy alto en el paraíso. Si tengo alguna deuda con alguien, puede renunciar a esta o solicitárselo a mi familia. Y si alguien me debe alguna deuda, yo renuncio a esta deuda por el amor de Alá. Le pido a Alá que me acepte a mí, mis esfuerzos y mi yihad, ya que la decisión y capacidades son todas Suyas.

«Mis últimas palabras: Alabado sea Alá, Señor de los Mundos y las plegarias y la paz de Alá estén con el Profeta, su familia, sus compañeros y aquellos que sigan tras sus pasos hasta el Día del Juicio Final.

«Su amado hermano,

«El mártir viviente, Alá que lega,

«Fadi Mahmoud Abu Shkhaydam.

«20 de noviembre, 2021,

«Rabi ‘Al-Thani 15, 1443.»

[1] Safa.ps, 22 de noviembre, 2021.

[2] Según la tradición musulmana, un mártir puede interceder ante Alá en nombre de 70 de sus familiares.

[3] Ribat se refiere a la frontera del mundo islámico, cuyos guerreros (murabitoun) defienden las tierras islámicas y combaten contra los no-musulmanes. Murabitoun es también el nombre de los activistas palestinos en Al-Aqsa que protestan contra la presencia de feligreses judíos en el lugar.

[4] Según un hadiz, todo profeta posee un estanque de agua en el paraíso y el del profeta es el más grande y dulce de estos estanques.

[5] El viaje nocturno de Mahoma (Al-Isra ‘wal-Mi’raj): Según el islam, Mahoma viajó de Meca a Jerusalén en una sola noche, montado en su corcel alado Al-Buraq y luego visitó el cielo antes de retornar a la tierra.

