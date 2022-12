Era imposible ignorar el carácter casi simultáneo de la visita realizada por Volodomyr Zelensky a Washington y la visita de Dmitry Medvedev, ex-presidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, a Pekín. La noticia de la visita de Medvedev fue dada a conocer en Rusia poco después de que se levantara el secreto sobre la inminente visita de Zelensky a Washington en lo que parecía ser un esfuerzo por contrarrestar este éxito diplomático ucraniano. Si bien algunos en Rusia menospreciaron la visita del presidente ucraniano y exageraron la importancia de la visita de Medvedev, también hubo relatos que contrastaron entre el aparente éxito de Zelensky en Washington y lo que fue considerada como una postura ambigua de China.

Una diferencia muy llamativa entre las dos visitas fue que la reunión Zelensky-Biden fue entre dos jefes de estado, mientras que la reunión entre Medvedev y Xi Jin Ping fue entre los jefes de los partidos gobernantes, Rusia Unida y el Partido Comunista Chino, respectivamente. Esto llevó al columnista de Kommersant Dmitri Drize a escribir una columna titulada ‘El camarada Xi Jin Ping favorece decididamente la paz’. El uso de la palabra camarada en el titular pretendía ser un retroceso a los tiempos comunistas, donde las cosas se resolvían entre los partidos comunistas, aunque Drize se refirió a ello de gran innovación». Drize señaló que a pesar de los lineamientos estándar sobre un amplio acuerdo entre Rusia y China, la claridad siempre existió entre sus posturas: “China insta a su socio ruso a poner fin lo antes posible a las hostilidades, preferiblemente a través del diálogo. Esto también puede leerse como un llamado a Ucrania para que también haga concesiones. Pero no existe duda alguna de que el camarada Xi está firmemente comprometido con la paz… y pudiera decirse que este sugiere que no debería retrasarse demasiado». Drize también creía que la desaprobación china indujo a Rusia a abandonar su ruido de sables en el ámbito nuclear.[1]

Otro artículo en el diario Kommersant señaló las palabras de Xi hacia Medvedev quizás en respuesta al mensaje personal de Vladimir Putin que Medvedev le presentó a él. “China siempre ha determinado su postura y política sobre la base de hechos, defendió una postura objetiva y justa, insistió activamente en reconciliación y negociaciones”, le dijo el líder chino a Dmitry Medvedev. Este expresó la esperanza de que las partes en el conflicto «mantengan racionalidad y moderación, sostengan un diálogo integral y resuelvan sus problemas de seguridad a través de medios políticos». El profesor Alexei Maslov, experto en el tema China de la Universidad Estatal de Moscú «“China siempre ha determinado su postura y política en base a los hechos, ha defendido una postura objetiva y justa, ha insistido activamente en reconciliación y en negociaciones», le dijo el líder chino a Dmitry Medvedev. Este expresó su esperanza de que las partes en conflicto «mantendrán el raciocinio y la moderación, llevarán a cabo un diálogo integral y resolverán sus problemas de seguridad a través de los medios políticos». Maslov explicó la lógica detrás de la postura ambigua de China: «Esta es la retórica china estándar en relación con absolutamente todas las situaciones, no solo en relación a Rusia. China, a grandes rasgos, está a favor de Rusia, pero en contra de la operación militar, ya que viola gravemente sus planes relacionados a la interacción con Europa y Estados Unidos. China no querrá romper con ellos ahora y la operación rusa interfiere con estos planes. Además, el concepto chino de política exterior es resolver todo exclusivamente a través del dialogo. Y resulta ser que Pekín se encuentra en una postura incómoda. Este apoya a un país que obviamente está llevando a cabo hostilidades, pero no puede evitar apoyarlo, porque entonces se colocaría de parte de Occidente. La República Popular China se encuentra en una situación ambigua, por lo que este llama a la paz.[2]

Medvedev y su despachador Putin deberían haber sido advertidos, escribió el periodista Gennady Petrov en el diario Nezavisimaya Gazeta. Inmediatamente antes de la visita de Medvedev, Xi describió la visión de China sobre los eventos de Ucrania. El servicio de prensa de la cancillería china informó que en una conversación telefónica realizada con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el mandatario chino insistió en la necesidad de «una reconciliación y el avance de las negociaciones» y subrayó que «prolongar y complicar la crisis no es del intereses de cada una de las partes”. Por lo tanto, probablemente Medvedev escuchó más de lo mismo.[3]

El politólogo pro-Kremlin Sergei Markov especuló que la carta de Putin a Xi puede haber reprochado a China su política equívoca sobre el conflicto y su falta de respaldo total a Rusia: Quizás Putin le pidió a Medvedev que enunciara que si China continúa tomando una postura neutral, en un momento en que Rusia está luchando contra el principal enemigo de China: los Estados Unidos… Al final, puede que resulte que en el futuro China combatirá contra Estados Unidos sin la ayuda de Rusia. Que es lo hay para hacer? Ha pasado un año, China no ha hecho nada. Es posible que Putin esté pidiéndole a China grandes cantidades de armas, equipo militar, relativamente hablando, cascos y chalecos antibalas, algo que la economía rusa no puede producir. La tercera opción es que Rusia le pida a China que ignore las sanciones impuestas por los Estados Unidos, venda tecnología e intensifique considerablemente las relaciones económicas”.[4]

Otros y sobre todo el propio Medvedev, trataron de hacer ver como positiva la visita. “Discutimos temas de interacción entre los dos partidos gobernantes – entre el Partido Comunista de China y Rusia Unida. Discutimos temas de cooperación bilateral, nuestra asociación estratégica en todas las áreas, incluyendo, por supuesto, la cooperación industrial y mucho más. Discutimos la situación internacional, así como también el conflicto en Ucrania. Estas negociaciones fueron muy útiles”, dijo Dmitry Medvedev en un video publicado en su canal Telegram. La oficina de Medvdev emitió un comunicado de prensa que leía: “Las partes sincronizaron sus relojes en una serie de temas importantes de carácter internacional, afirmando la amplia coincidencia de los enfoques de Moscú y Pekín sobre los problemas mundiales más apremiantes.[5]

La lectura más optimista para Rusia de la reunión Medvedev-Xi fue proporcionada por el politólogo Rafael Ordukhanyan. Este creía que la reunión presagiaba la creación de una alianza político-militar entre China y Rusia en un futuro previsible:

“Según todas las apariencias, se ha llegado a un acuerdo en principio entre China y Rusia sobre los temas de Taiwán y Ucrania: Rusia ha declarado su comprensión a los requisitos y objetivos establecidos por China en relación con Taiwán y China, aparentemente, ha entendido nuestra preocupación por la situación en Ucrania”. Esto significó que un “poderoso bloque anti-estadounidense” pronto pudiera hacer su aparición en el escenario mundial.[6]

En referencia a la visita de Zelensky, la cobertura del diario Kommersant destacó el éxito de Zelensky en llegarle al corazón de los estadounidenses.

«Sin chaquetas ni corbatas: el líder ucraniano, incluso cuando se encontraba en el santo de los santos de la democracia estadounidense, no iba a perder su imagen y trató de mostrarle a los legisladores estadounidenses cada detalle al que se enfrentaba al presidente de un país en guerra».

“Tanto demócratas como republicanos estaban en la sala. Casi no había lugar vacio. Y esto una vez más confirmó que Volodymyr Zelensky, a pesar de los votos individuales, puede contar con el apoyo bipartidista.

«Al Congreso le gustó y estalló en aplausos. Era evidente que el líder ucraniano le llegó al corazón de los legisladores estadounidenses».[7]

Petrov vio la visita de Zelensky como un éxito conjunto de Biden y Zelensky con el propósito de apuntalar el apoyo bipartidista para ayudar a Ucrania, particularmente porque los republicanos pronto tendrán el control de la Cámara de Representantes.

Aparentemente, Biden deseaba programar la visita de Zelensky para coincidir con la finalización del trabajo del Congreso sobre un paquete de financiamiento complementario de $40 mil millones para Ucrania. El anuncio de un paquete de ayuda para este país también estaba programado para el 21 de diciembre. Este asciende a $2 mil millones y se ocupa exclusivamente del campo de seguridad. Por lo tanto, la visita de Zelensky también tuvo un carácter simbólico muy importante para Biden personalmente. La presencia del líder ucraniano destacó la victoria política de la Casa Blanca, que logró impulsar el próximo paquete de ayuda a Ucrania con relativa facilidad.

«Durante la campaña electoral de noviembre, varios congresistas republicanos anunciaron públicamente la necesidad de auditar los fondos asignados a este país. Como Vladimir Vasilyev, investigador principal del Instituto de estudios de los Estados Unidos y Canadá de la Academia rusa de ciencias, señaló en una entrevista con NG, esto fue parte del rumbo general del partido y principalmente de los partidarios de Donald Trump. Los republicanos insistieron en optimizar el gasto del gobierno y tuvieron que registrar que en temas importantes, incluyendo la política internacional, tienen una postura diferente a la de Biden. Sin embargo, para los republicanos las elecciones de mitad de período al Congreso concluyeron solo con una victoria en la lucha por la cámara baja y los partidarios acérrimos de Trump tuvieron un desempeño superior al esperado.

«Todo esto dejó una huella en la discusión de los temas ucranianos. Ya el 18 de noviembre, el día después de la votación, un grupo de solo 11 republicanos, miembros de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley para auditar los fondos asignados a Ucrania. Su iniciadora es la congresista Marjorie Taylor Green, una acérrima trumpista. Ella es la única miembro de la legislatura estadounidense que admite la posibilidad no solo de una auditoría, sino también de recortes en la ayuda a Ucrania, al mismo tiempo que no puede ser considerada como una de las autoridades y figuras influyentes del partido. Nosotros podemos decir que actualmente no existe oposición en el Congreso al fortalecimiento del apoyo a Ucrania».[8]

Sergei Markov, como sustituto del régimen, expresó las expectativas de que la conexión con Biden finalmente dañaría la postura de Ucrania entre los republicanos:

“La reunión entre Zelensky y Biden no trajo nada nuevo. Zelensky es un gran actor, hace un buen trabajo interpretando el papel del presidente de Ucrania, aunque no lo es. Es un títere designado ilegalmente por los Estados Unidos que sigue las órdenes de Washington. Su discurso en el Congreso era muy necesario para Biden, ya que ahora la mayoría republicana recortará la financiación del proyecto ucraniano de Biden. No es que a los republicanos les disguste Rusia o Zelensky, simplemente odian a Biden. Estos pueden comenzar a pensar en la lógica ‘Todo lo que es bueno para Biden es malo para nosotros’ y nosotros lo reduciremos. El encuentro entre Zelensky y Biden es de hecho un espectáculo teatral”.

“La guerra en Ucrania es la guerra personal de Biden contra Putin. Esta es la venganza de Biden por el hecho de que, a pesar de la demanda directa de Biden para que Putin no se postule para un tercer mandato, Putin se postuló para la presidencia. Esa es la razón por el cual los más chicos mueren».[9]

[1] Kommersant.ru, 21 de diciembre, 2022.

[2] Kommersant.ru, 21 de diciembre, 2022.

[3] Ng.ru, 21 de diciembre, 2022.

[4] Nsn.fm, 21 de diciembre, 2022.

[5] Ng.ru, 21 de diciembre, 2022.

[6] Eadaily.ru, 22 de diciembre, 2022.

[7] Kommersant.ru, 22 de diciembre, 2022.

[8] Ng.ru, 21 de diciembre, 2022.

[9] Nedely.ru, 22 de diciembre, 2022.

The post Un artículo para dos visitas: Zelensky a Washington, Medvedev a Pekín first appeared on MEMRI Español.