Prefacio

El nuevo proyecto sobre los libros escolares chinos en MEMRI busca arrojar luz sobre un aspecto del régimen de la República Popular China (RPC) del cual no se informa – el contenido, los temas y el marco ideológico de los textos oficiales actuales de las escuelas primarias y secundarias de la RPC utilizados para educar a los estudiantes chinos, en particular en los campos políticos, de historia, lengua y literatura china y derecho. Al traducir y analizar estos textos, incluyendo la explicación de términos y conceptos clave y su ubicación en su contexto histórico e ideológico, los investigadores brindan una nueva visión de una de las áreas fundamentales del adoctrinamiento del régimen del Partido Comunista Chino (PCCh).

Si bien los esfuerzos del gobierno chino para vigilar y manipular las redes sociales y la cultura popular en general, tanto dentro de China como a nivel internacional, han recibido gran atención, el escenario del aula ha sido objeto de mucha menos atención; sin embargo, la educación es obligatoria y omnipresente. Los libros de texto del gobierno chino examinados para este estudio fueron adquiridos dentro de China en el año 2021 y fueron traídos a nuestras oficinas. Los nativo-parlantes del idioma chino que ya integran el personal de MEMRI como parte del ya existente Proyecto de medios de comunicación chinos, creado en el año 2020, traducen, analizan y anotan los textos que luego son contextualizados y explicados por investigadores y expertos en la materia.

La investigación resultante debería enriquecer el debate público sobre el tema de China, ampliando los parámetros para comprender el alcance total del desafío que el liderazgo actual del Partido Comunista Chino (PCCh) presenta para los Estados Unidos y Occidente. Esta proveerá contenido primario y actual que demuestre el alcance del adoctrinamiento ideológico que ocurre «tras bastidores» en las aulas en todo el vasto territorio interno de China. Esto es lo que el PCCh le dice a su propia juventud en lugar de lo que se le dice al mundo exterior.

Ninguna política sólida en los países democráticos debería tener como base un vacío de información. Sin duda, los gobiernos occidentales tienen sus propias fuentes clasificadas de información y existen muchos expertos públicos bien establecidos sobre el tema China, incluso sobre propaganda y adoctrinamiento chino. Pero siempre existe la necesidad de información más granular y detallada. Solo cuando las audiencias en Occidente en las sociedades democráticas tienen la base informativa para decidir apoyar una cierta visión del mundo, las políticas pueden ser formuladas e implementarse con éxito. En este sentido, cubrir China es más que un reto regional, dada la amplitud de las operaciones de penetración e influencia económica china que ha realizado y sigue realizando fuera de sus fronteras, incluso en Occidente.

Desde Hollywood hasta las corporaciones estadounidenses pasando por la comunidad académica, el Partido Comunista Chino (PCCh) y sus órganos también se han centrado en el poder blando en los Estados Unidos. El resultado de esta investigación llena una laguna evidente porque ve hacia dentro de China en lugar de solo lo que este proyecta al mundo exterior. Estos hallazgos proveerán a la comunidad política algo de lo que carecen ahora: una ventana adicional hacia el futuro potencial de las nuevas generaciones de China, ya que esta investigación brinda una visión profunda de lo que el liderazgo del partido ha decidido y priorizado como los valores e información más importantes a ser comunicados a los jóvenes muy susceptibles. Es posible que nuestras conclusiones no sorprendan mucho a los hábiles expertos en China, pero deberían ser de cierto interés para los generalistas en política exterior que trabajan en idioma inglés.

El hecho de que esta investigación se base en fuentes primarias del gobierno chino junto a la investigación de expertos provee a los responsables políticos una base sólida para sus deliberaciones. La investigación producida no es retórica ni son opiniones de aquellos que sienten rencor contra China, ni pronunciamientos vacios del régimen, sino análisis y traducción de lo que el gobierno chino le dice a su propio pueblo en su propio idioma, incluso a los «pequeños emperadores» que constituirán la generación de líderes del mañana.

Embajador (retirado). Alberto M. Fernández

Vicepresidente

Instituto de Investigación de los Medios de Comunicación del Medio Oriente (MEMRI)

Introducción

El análisis que realiza MEMRI a los libros escolares de la República Popular China comienza con un análisis profundo de cómo es descrita la historia china en los libros de texto escolares oficiales del gobierno. Esta serie inicial de dos partes será la primera de una serie de artículos, análisis y traducciones ocasionales extraídos del sistema educativo de la República Popular China.

Desde el año de 1949, cuando el Partido Comunista tomó el control de China continental, el Partido ha desarrollado planes de estudio junto a libros escolares de historia siguiendo las pautas estalinistas del libro escolar de historia soviética, La Historia de la Unión del Partido Comunista (Bolshevik): Un curso preciso. (El PCCh ha abreviado y traducido habitualmente el título como Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética (bolcheviques)).

La Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética (bolcheviques), que se completó bajo la dirección de Stalin (algunos capítulos incluso fueron escritos por el propio Stalin), es un resumen de las experiencias básicas de los bolcheviques en la creación del partido, la toma del poder y la construcción del socialismo. El libro está repleto del culto a Stalin, a menudo distorsionando o fabricando hechos históricos importantes con ese fin. Una vez que el libro fue publicado en el año 1938, este se convirtió en la biblia de la educación comunista en todo el mundo. Mao Zedong, el líder supremo del PCCh en Yan’an, escribió en mayo de 1941 en su ensayo Transformando nuestro aprendizaje: «La historia del Partido Comunista de la Unión Soviética (bolcheviques)… es la mejor síntesis y resumen del movimiento comunista mundial de los últimos cien años, un modelo de integración de teoría y práctica y hasta ahora, el único modelo integral en todo el mundo».[1]

Bajo la dirección de Mao, el PCCh publicó su propia versión de la historia en la década de los años 1950. Tal como se refleja en los libros de texto publicados por el Ministerio de Educación de China en el año 2016, los principios básicos de la pedagogía del PCCh se han mantenido igual durante casi ocho décadas.

Un pasado empaquetado – Parte I: El cómo la ‘historia china’ considera la historia antigua

Esta aboga por la grandeza histórica y la naturaleza avanzada de la civilización china.

Promueve la unidad nacional

Actualmente, el enseñar historia china se lleva a cabo en los grados séptimo y octavo en las escuelas chinas, utilizando cuatro libros de texto para un total de 90 lecciones. En términos de cronología, el punto de partida es con el pueblo Yuanmou hace 1.7 millones de años y el punto final es el año 2017.

Las lecciones de historia china del PCCh siguen el materialismo histórico y al mismo tiempo creen estrictamente en la centralización del poder y en una China unificada. Bajo esta premisa, existen varios conceptos básicos a los que se adhiere la compilación de libros escolares de historia del PCCh.

Primero, en Historia China, una narración de la historia anterior a los tiempos modernos, describe la civilización china «antigua y gloriosa» como la única civilización existente en el mundo que nunca ha sido interrumpida. Durante esta historia que ha durado miles de años, China no solo ha hecho contribuciones sobresalientes al progreso de la civilización humana con sus profundos sistemas filosóficos, logros científicos, tecnológicos, culturales y artísticos e instituciones únicas; también ha estado constantemente por delante del resto del mundo en su desarrollo.

En segundo lugar, el PCCh posee un propósito muy claro para la enseñanza de historia antigua, que es llevar a los estudiantes a «darle forma al discernimiento histórico de toda la nación» e impulsar el concepto de una China unificada a través del «proceso de formación y desarrollo de la unidad pluralista de las naciones chinas y la civilización china y la unidad de la familia y el país». Estos libros de texto de historia siguen mostrando que la unidad ha sido la norma principal a lo largo de la historia de China.

En los libros de texto, incluso la prehistoria está fuertemente envuelta en propaganda. El comienzo de un libro de texto de historia china es un esfuerzo por construir una teoría de los orígenes de la civilización humana centrada en China. Comenzando con la prehistoria, los libros de texto utilizan un lenguaje muy vago para llevar a los estudiantes a pensar que los chinos se originaron a partir de humanoides antiguos descubiertos dentro del territorio chino, en lugar de África como ocurre con todas las demás personas. La introducción de la primera unidad «Sobre el origen de los primeros humanos y las civilizaciones en China» es la siguiente: «El vasto territorio de China una vez dio a luz a los primeros seres humanos y el Hombre de Pekín es uno de sus representantes típicos. De los descubrimientos arqueológicos del lugar del Hombre de Pekín, podemos ver las condiciones de vida y de trabajo de los primeros humanos, así como también sus características evolutivas. Hace unos 10.000 años, los humanos en China aprendieron gradualmente el cómo cultivar, criar ganado, moler herramientas de piedra, quemar cerámica y comenzar una vida sedentaria (Historia de China, 7mo grado, Vol. 1, pág. 1).

La guía del maestro incluye aún más explicaciones sobre los orígenes del pueblo chino y pregunta: «¿Tuvo su lugar de nacimiento la humanidad en África o en Asia?». La guía cita la ya abandonada enseñanza del naturalista alemán de finales del siglo 19 Ernst Haeckel, que creía que los seres humanos pudieron haberse originado en Asia – y China en particular. En este libro de texto, que fue aprobado en el año 2016 con ya una cuarta edición en el 2019, también se citan otras tres razones inverosímiles. El contenido de este libro de texto sobre el origen de los seres humanos no menciona los proyectos de secuenciación del genoma humano y la teoría del origen africano de los humanos modernos. En cuanto a la interpretación didáctica de la primera lección «Representantes de los primeros humanos en China – pueblo de Pekín», declara la guía para maestros: «La historia de la antigua China comenzó con la aparición de los seres humanos en nuestro país…» En cuanto al objetivo de la lección, es pedir a los estudiantes que «reconozcan que China es uno de los lugares de nacimiento de la humanidad…» (Guía para profesores de historia china, 7mo grado, Vol. 1, pág. 16-17)

Lo que inclusive es más interesante que las lecciones mismas es que Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista de China, promovió declaraciones similares. El 28 de septiembre del 2020, Xi pronunció un discurso en la 23ava sesión de estudio colectivo del Buró Político del 19avo Comité Central en el que dijo:

«En primer lugar, los descubrimientos arqueológicos nos brindan un contexto histórico a los orígenes y el desarrollo de la civilización china. Los principales logros de los descubrimientos arqueológicos en China demuestran el millón de años de historia humana de China, diez mil años de historia cultural y más de cinco mil años de la historia de la civilización. Los últimos resultados arqueológicos muestran que China es la patria de todos los humanos del Oriente. Esta se ubica junto a África como el primer lugar de origen del ser humano. El hombre de Pekín inventó técnicas de fuego artificial hace quinientos mil años, uno de los primeros grupos en hacerlo en el mundo. Ya hace 10.000 años, nuestros antepasados ??plantaron mijo y arroz. China empató con Asia occidental y el norte de África como los primeros en desarrollar la agricultura. Los inventos y descubrimientos de China en lo referente a instrumentos musicales, canoas, instalaciones de conservación de agua y astronomía están también entre los más antiguos, si no son, de hecho los más antiguos, en el mundo Los logros arqueológicos muestran la formación y desarrollo de la nación china y de la civilización china. Estas demuestran las formas de diversidad que han existido en la unidad e integración de la familia y el estado y revelan los valores de los que depende la supervivencia de la sociedad china y los genes culturales de la nación china que se han convertido en costumbres cotidianas. Estas también nos ayudan a estudiar mejor la historia de la civilización china, que continúa dándole forma a toda la nación. La percepción histórica nos provee material primario que posee un significado político, cultural, social e histórico muy importante».

Si el propio Xi Jinping está consciente del consenso contemporáneo de que el Homo sapiens es el único antepasado del hombre moderno, no lo sabemos, pero es imposible que los editores de libros escolares en historia china ignoren este hecho. Esto demuestra que la narración de la historia china de Xi Jinping se ha convertido en una religión estatal que puede ignorar por completo el sentido común. Este es un punto de partida básico para que los forasteros entiendan los libros de texto de historia china del PCCh. Creemos que es necesario enfatizar una y otra vez que en Occidente existen varias explicaciones e interpretaciones en la enseñanza e investigación histórica, pero en China, la producción de libros escolares está monopolizada por el gobierno y los maestros y estudiantes no pueden cuestionar los contenidos de sus lecciones.

Este discurso de Xi Jinping puede ser considerado de guía didáctica precisa para los libros escolares de historia china.

A fin de probar la «riqueza y longevidad» de la historia china, el gobierno chino lanzó un proyecto nacional de cinco años en el año 1996, el «Proyecto de Cronología Xia-Shang-Zhou» y anunció este proyecto como un proyecto importante del Noveno Plan Nacional de 5 años.

Sin embargo, cuando este «proyecto» supuestamente fue completado en el año 2000, hubo gran controversia entre los académicos chinos sobre el proyecto, que concluyó que la dinastía Xia fue establecida en el año 2070 a.C. y fijó las fechas para los reinados de todos los reyes Shang desde Pan Geng hasta el rey Zhou. Debido a estas disputas, hasta el momento no se ha publicado la versión completa del informe investigativo. La «versión simplificada» solo dio una breve descripción de las actividades de las primeras dinastías Xia y Shang. Por lo tanto, no existe una respuesta concluyente entre los historiadores sobre si la «dinastía Xia» es una dinastía verdadera, y actualmente, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que no existen suficientes registros arqueológicos escritos y material para probar la existencia del Xia.

Sin embargo, la guía del maestro de Historia de China de séptimo grado afirma con respecto a la dinastía Xia: «Los registros históricos de Sima Qian… registran la historia de la dinastía Xia y enumeran 17 reyes de la dinastía Xia de acuerdo al orden de sucesión al trono. Durante mucho tiempo, la existencia de la dinastía Xia nunca estuvo en duda. Solo a comienzos del siglo 20, el estudioso japonés Shiratori Kouji presentó la llamada «Teoría de la obliteración de Yao, Shun y Yu». Luego de ello, hubo un «Movimiento de discernimiento de la historia antigua» en China, que abogó por dudar de la historia convencional, durante el cual el historiador Gu Jiegang expresó claramente su opinión de que la dinastía Xia no existió».

Los libros de texto de historia china, por lo tanto, han hecho caso omiso a cualquier controversia y falta de evidencias y han tomado el Proyecto sobre la Dinastía Xia de cronología ortodoxa. La segunda unidad del primer volumen de la historia china del 10mo grado son las dinastías «Xia, Shang y Zhou: Comienzos del estado y cambio social. El texto lee: «Alrededor del año 2070 a.C., el rey Yu estableció la dinastía Xia». El texto se refiere a las reliquias culturales desenterradas en Erlitou, un antiguo lugar de la ciudad capital excavado cerca de Luoyang, provincia de Henan, que «refleja el progreso de la civilización china durante la dinastía Xia».

Los libros de texto de historia también se esfuerzan por demostrar que la antigua civilización china estaba por delante del resto del mundo para ese momento. En el mismo discurso sobre la arqueología china, Xi Jinping afirmó que los descubrimientos arqueológicos demuestran plenamente que China «ha estado a la vanguardia del mundo en el desarrollo y logros de las civilizaciones antiguas en el periodo Neolítico, la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y otras edades. Estos importantes logros demuestran el espíritu emprendedor de la nación china, siendo esta pionera e innovadora, avanza con los tiempos y siempre busca su superación personal».

Song Jian, funcionario y estudioso chino que presidió el Proyecto de Cronología Xia-Shang-Zhou, habló en la ceremonia de apertura del proyecto, tomando prestadas las palabras de Joseph Needham: «Las investigaciones realizadas por Needham revelaron el mayor misterio en la historia humana que ni los occidentales ni los chinos conocían. La civilización mundial contemporánea es síntesis de la civilización histórica china y de la civilización europea. Cuando los misioneros occidentales del siglo 17 presentaron los relojes al emperador chino, los chinos quedaron asombrados. Como todos saben, fueron los propios chinos quienes primero inventaron el reloj mecánico. La agricultura europea, la construcción naval, la extracción de petróleo, los cohetes de varias etapas, los cañones, el paracaídas, la vinificación, la fabricación de papel, la imprenta, el ajedrez, los principios de la máquina de vapor, la astronomía, las matemáticas decimales, el ábaco, etc., fueron todos importados de China desde la época del Renacimiento. Sin la tecnología de construcción naval, la brújula y otros inventos, los diversos inventos y revoluciones industriales en Europa desde el siglo 17 no hubiesen sucedido en lo absoluto y no existiría la era británica de los Caballeros y la era de los imperios coloniales. A pesar del hecho de que Needham estaba prácticamente solo entre los sinólogos en esta opinión, Song Jian continuó diciendo: «Los descendientes del emperador Yan y el emperador Huang se sentirán honrados en leer estas palabras».

Los libros de texto de historia del PCCh le dedican mucho tiempo de clase en promover la tecnología china en fundición del bronce, las inscripciones sobre huesos oraculares y los llamados «Cuatro grandes inventos». De acuerdo con las pautas del maestro, estos deben exigirles claramente a los estudiantes que reconozcan y comprendan a estas «civilizaciones altamente desarrolladas en las dinastías Xia, Shang y Zhou, afirmen la vitalidad de la civilización china con su larga y continua historia y realcen el orgullo nacional de los estudiantes y la auto-confianza de la nación». (Guía para maestros, Historia china, 7mo grado, Volumen 1, pág. 64) En la parte sobre las inscripciones sobre huesos oraculares, el libro de texto requiere que los profesores guíen a los estudiantes a que amen los caracteres chinos, afirmando claramente: «Si amas los caracteres chinos, te encantarán las inscripciones sobre huesos oraculares». (Ibíd., pág. 68)

El propósito de enseñar esta lección es establecer una conexión más cercana entre la historia de los personajes chinos y la narrativa histórica de una China unificada: «La unificación se encuentra en el centro del desarrollo histórico de China y los personajes chinos que utilizamos han hecho una contribución indeleble en este aspecto.»

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/packaged-past-chinas-history-schoolbooks-%E2%80%93-foreword-memri-vice-president-amb-alberto-m

[1] Obras Escogidas de Mao Zedong (vol. 3), Pekín: People’s Publishing House, 1991, pp. 802-803.

