Una creciente ola de protestas realizadas por mujeres del lugar encabezadas por un líder perteneciente al grupo Jamaat-e-Islami Pakistan está aumentando en la ciudad costera paquistaní de Gwadar, donde China está construyendo un puerto estratégico, está amenazando el futuro del Corredor Económico China-Pakistán (CECP) . Dichas protestas tienen el potencial de alterar el curso de las relaciones geopolíticas que Pakistán y China han tratado de construir en los últimos años con el objetivo de socavar la influencia ejercida por Occidente. Si las protestas se incrementan y tienen éxito, la diplomacia en la trampa de la deuda de China perderá en grande junto a su influencia política dentro de su propio vecindario.

El 29 de noviembre de 2021, miles de mujeres baluchi civiles se presentaron en la costa Gwadar, en una manifestación sin precedentes que exigía derechos esencialmente muy básicos. Las pancartas que estas sostenían en sus manos leían lemas simples: «Denle derechos a Gwadar»; «Somos baluchis, tenemos respeto por nosotras mismas». Esencialmente, las manifestantes exigen derechos básicos tales como la educación y el empleo. Este movimiento protesta ha llegado a conocerse como Haq Do Gwadar Ko («Otorgarle derechos a Gwadar») o Haq Do Tehreek (el «Movimiento de conceder derechos») para abreviar.

Miles de mujeres oriundas de Turbat, Ormara, Jewani, Pasni y otras áreas del distrito de Gwadar participaron en la manifestación, partiendo de la escuela pública Al-Johar y finalizando en Marine Drive en la ciudad de Gwadar.[1] Según un informe de los medios de comunicación, los participantes dijeron que aquellas mujeres que son sostén de familia de sus hogares se encontraban sin trabajo y pidieron poner fin a la pesca ilegal de arrastre y aliviar las restricciones al comercio fronterizo con Irán.[2]

Un día después, el 30 de noviembre, el portavoz de la cancillería de China Zhao Lijian, descartó las masivas protestas: «Estas son noticias totalmente falsas. La publicidad de algunos medios de comunicación ante las protestas contra China en la región de Gwadar carece de un verdadero objetivo».[3] Zhao Lijian agregó: «China rechaza firmemente los intentos de ciertos medios de comunicación por difamar la edificación del CECP junto a las relaciones China-Pakistán».[4] A pesar de la desdeñosa afirmación del portavoz chino, los videos y las imágenes muestran una demostración de voluntad política por parte de las mujeres que incluso al poderoso aparato militar le resultará difícil aplastarlo.

Las protestas del 29 de noviembre fueron parte de una serie de continuas protestas que entraron en su día 18 el 2 de diciembre, 2021. El 3 de diciembre, la asamblea legislativa en Punjab, una provincia políticamente influyente, adoptó una resolución en la que expresaba su preocupación de que las manifestantes incluían un gran número de mujeres y niños que tuvieron que salir a la calle en búsqueda de sus justas demandas. La resolución exigió al gobierno federal de Pakistán «escuchar las quejas de la población de Gwadar que ha estado protestando durante muchos días y aborde sus problemas prioritariamente».[5]

Las manifestantes no son terroristas ni miembros de grupos yihadistas que el ejército paquistaní pueda aplastar bajo sus botas. Se trata de mujeres comunes que, en su mayoría, se cubren el rostro tal como es habitual en las mujeres de todo el Sudeste de Asia o llevan puesto burkas porque están siendo dirigidas por el grupo Jamaat-e-Islami Pakistan, un partido político-religioso con una gran base de apoyo. Su líder más importante es Maulana Hidayat-ur-Rehman, el secretario general de Jamaat-e-Islami Pakistán para la provincia de Baluchistán. Los manifestantes son principalmente mujeres y las protestas se están extendiendo a pequeños pueblos de Baluchistán, siendo este territorialmente la mayor de todas las provincias.

El periodista sénior Hamid Mir expresó su disgusto por el descuido de los principales medios de comunicación ante las recientes protestas. En un tuit en urdu, Mir dijo lo siguiente: «En la costa de Gwadar, las mujeres celebraron hoy una gran manifestación. También hace unos días, los habitantes de Gwadar realizaron una manifestación de túnicas (para vestir a los fallecidos) pero, lamentablemente, los ‘medios de comunicación nacionales’ a menudo ignoran las protestas en Gwadar y en otras partes de Baluchistán».[6] El diario Friday Times, un portal liberal, tituló su informe de esta manera:» Por primera vez, las mujeres toman las calles en Gwadar ante las violaciones a sus derechos».[7]

Al comentar sobre las protestas sucedidas el 29 de noviembre, Maulana Hidayat-ur-Rehman, el líder religioso local a cargo de las protestas, tuiteó lo siguiente en urdu: «Hoy no había ningún hogar en Gwadar de donde nuestras respetadas hermanas, hijas y madres no vinieran a participar en esta manifestación. Las mujeres de Gwadar hoy han escrito historia, han expresado su conciencia a sus derechos. No importa la provincia, no existen precedentes en todo el país. Ha llegado el momento de otorgarles sus derechos».[8]

El 1 de diciembre, hombres y mujeres de Gwadar, Turbat, Pishkan, Zamran, Buleda, Ormara y Pasni que participaban en las protestas bloquearon una carretera importante. Maulana Hidayat-ur-Rehman le dijo al portal Dawn.com, un diario liberal, que los manifestantes no solo bloquearon la autopista costera de Makran desde cuatro lugares diferentes el día jueves (2 de diciembre), sino que también se observó una «huelga de cierre» en Gwadar junto a tiendas y mercados cerrados en la ciudad costera y los pescadores a lo largo del distrito tampoco volvieron al mar.[9]

Al liderar estas protestas durante las últimas semanas, el líder de Jamaat-e-Islami Pakistan se ha convertido en la voz del pueblo de Gwadar y sus demandas resuenan entre el pueblo baluchi en todo Baluchistán, una provincia altamente militarizada debido a los intereses de China en la región, especialmente el CECP y también debido a los recurrentes movimientos secesionistas liderados por los rebeldes baluchi y las amenazas planteadas por grupos yihadistas tales como el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (el Movimiento de los talibanes en Pakistán, TTP) y el Estado Islámico (EIIS). Baloch Freedom Front, que aboga por la secesión de Baluchistán en Pakistán, tuiteó sobre el éxito de las protestas: «Parece ser que nuestro #Balochistán es un paso más hacia la libertad. De vez en cuando llegan esos momentos, rara vez en la historia en qué el tiempo es testimonio y se crea una oportunidad en la historia…»[10] Es bastante improbable que los grupos secesionistas puedan aprovecharse de estas protestas.

«No existe necesidad del ejercito; se necesitan maestros y médicos. No se necesitan puestos de control de seguridad, pero si se necesitan escuelas y hospitales», declaró Maulana Hidayat-ur-Rehman en otra protesta el 2 de diciembre en Pasni, a unos 110 kilómetros de Gwadar. En Baluchistán, una provincia empobrecida y territorialmente la mayor de estas, el ejército paquistaní carece de legitimidad ante el pueblo y está acusado de reclutar a jóvenes y a activistas políticos, detenerlos durante meses en lugares desconocidos y a menudo, asesinarlos. Varios estudiantes y profesores han desaparecido de la Universidad de Baluchistán en las últimas semanas, se cree que fueron detenidos por las agencias de inteligencia paquistaníes, lo que dio lugar a continuas protestas estudiantiles contra lo que se conoce hoy como «desapariciones forzosas».[11]

*Tufail Ahmad es compañero miembro sénior en MEMRI

