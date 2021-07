El 20 de julio, 2021 el ala central de medios de comunicación de Al-Qaeda, Al-Sahab, dio a conocer un video de 14 minutos de duración titulado «Estados Unidos en llamas».[1] La narración del video es realizada principalmente con extractos tomados palabra por palabra del editorial de la edición No. 5 de la revista en árabe de Al-Qaeda Ummah Wahidah («Un ummah»), publicada en abril del presente año 2021. Gran parte de ese editorial está en sí mismo basado en el editorial de la edición No. 2 de la revista en inglés One Ummah (Un ummah), que fue publicada en junio del año 2020.[2] Dos versiones del video fueron dadas a conocer, una narrada en árabe y subtitulada en inglés y la otra sin subtítulos.

El video enumera las » Cinco piedras angulares del ataúd estadounidense» que define como «coronavirus, divisiones, racismo, una economía en declive y ataques por parte de los muyahidines». Este describe los efectos del Covid-19 en los Estados Unidos, el «derrumbe no solo de la economía estadounidense sino de toda la economía capitalista», que describe como «una economía basada en la usura, un globo inflado que se espera estalle». El video se burla de la respuesta dada por la administración del presidente estadounidense Joe Biden a los disturbios del 6 de enero en el Capitolio y anticipa la guerra civil en los Estados Unidos, diciendo: «Los golpes de tambor de una inminente guerra civil pueden escucharse claramente. De hecho, fue una guerra civil lo que engendró a la madre de todos los males y será una guerra civil o que marcará su perdición final». El video describe el impacto de las protestas del grupo Black Lives Matter (BLM) y «la propagación de la ideología supremacista blanca», también sugiere que el presidente estadounidense Joe Biden puede ser asesinado y alienta a los partidarios del ex-presidente Donald Trump a que lean el Revista «Inspire».

Este video es esencialmente un nuevo empaque de material que Al-Sahab ha dado a conocer en el pasado. Los hechos mencionados en el video ocurrieron a más tardar hace varios meses. Otro video publicado por Al-Sahab el día 15 de julio, 2021 que discutía la respuesta de Al-Qaeda a los insultos percibidos por Francia contra el islam, tales como las caricaturas de la revista Charlie Hebdo burlándose del fundador del islam, Mahoma, también discutió eventos que tuvieron lugar meses antes.[3] El fracaso de los medios de comunicación centrales de Al-Qaeda para comentar los eventos de manera oportuna, así como también su abstención de negar o confirmar los rumores de la muerte de Al-Zawahiri, que han circulado desde el mes de noviembre del año 2020,[4] reduce relevancia de su mensaje ante partidarios de la organización y otros musulmanes que puedan ser receptivos a su llamado. Es difícil especular sobre las razones de este retraso en la publicación de material, pero puede que esté relacionado con el asesinato del vocero de Al-Qaeda y segundo al mando Husam ‘Abd Al-Ra’ouf, alias Abu Muhsin Al-Masri hecho ocurrido en Afganistán en octubre, 2020.[5] Es muy posible que las circunstancias que rodearon su muerte hayan provocado interrupciones en los medios de comunicación centrales de Al-Qaeda.

El siguiente informe revisará extractos de este video. Pulse aquí para ver el video en el portal MEMRI TV.

«Coronavirus, divisiones, racismo, una economía en descenso y ataques realizados por los muyahidines: las cinco piedras angulares del ataúd estadounidense»

Los eventos mencionados en el video parecen haber ocurrido a más tardar en marzo, 2021 y ciertamente no después del 14 de abril, 2021 cuando fue publicada la edición No. 5 de la revista Ummah Wahidah. El video sostiene que Estados Unidos está al borde del colapso, afirmando que las «cinco piedras angulares del ataúd estadounidense» son la pandemia del Covid-19, una economía en declive, el racismo y las tensiones resultantes entre grupos de negros y blancos junto a las agudas divisiones políticas internas y ataques por parte de Al-Qaeda.

Covid-19 y la «debacle no solo de la economía estadounidense sino de toda la economía capitalista», «una economía basada en la usura, un globo inflado que se espera estalle»

Refiriéndose al coronavirus, el video dice que «un soldado invisible, el Covid-19, penetra dentro de la decadente política estadounidense». La pandemia provocó, según el vídeo, la pérdida de millones de puestos de trabajo, el cierre de cientos de miles de empresas e hizo que «más de 30 millones de estadounidenses sufrieran escasez de alimentos».

Afirmando que las pérdidas económicas causadas por la pandemia «amenazan la propia existencia de los Estados Unidos» e indican la debacle de «toda la economía capitalista», el video menciona que el gobierno estadounidense respondió a la crisis económica con acciones que ayudan a los más opulentos a enriquecerse mientras los pobres permanecen en total pobreza. El video agrega que Alá «decidió castigar a Estados Unidos con un tormento aún más salvaje», enviando un clima severo durante el invierno, «congelando el suministro de agua y cortando la electricidad a millones de personas», de modo que los estadounidenses formaron «colas de kilómetros de largo en el búsqueda de agua potable y alimentos para evitar sufrir de hambruna».

El video se burla de la respuesta dada por la administración Biden al motín del 6 de enero – ‘Los asaltantes del Congreso’

El video analiza el motín realizado el 6 de enero en el Capitolio, de cuyos participantes se refirió como «Los asaltantes del Congreso. Los evangelistas terroristas extremistas seguidores del culto Trump». El video decía lo siguiente: «Estos son los mismos que Biden etiqueta como ‘terroristas locales’. Las cosas llegaron a un punto en el que Schumer exigió la imposición de prohibiciones de viaje a Washington y no a aquellos que llegaban de Yemen o Corea del Norte, sino de Texas y Florida».

Burlándose de la respuesta del gobierno estadounidense a los disturbios, el video dice: «Pelosi ordenó la creación de una comisión para investigar los sucesos del 6 de enero al igual que la creada comisión del 11-S. Así que, ¿será esto seguido por la apertura de un nuevo ‘Guantánamo’ para los terroristas de Trump? Y la invención de nuevas técnicas de espionaje dirigidas a los estadounidenses tales como el programa ‘Wind Stellar’. Quizás las cosas terminen con el uso de las ‘Técnicas mejoradas de interrogatorio’ del EIT, como la técnica del waterboarding y la privación del sueño para obligar a los terroristas de Trump a revelar sus planes para el próximo ataque al Congreso y tal vez a la Casa Blanca. Quizás Biden utilice su arma preferida, los drones, para asesinar ‘objetivos de alto valor’ que se esconden en los desiertos de Texas o en las playas de Florida. Estos ‘HVTs’ no serían otros que los partidarios de Trump quienes ‘atemorizaron’ a los congresistas y los obligaron a esconderse como ratas asustadas, escena que seguramente complació enormemente a Trump”.

«Su venganza al día en que se vio obligado a esconderse en la Casa Blanca por temor a un ataque de los simpatizantes de Pelosi que no tuvieron reparos en regocijarse con las desgracias de Trump… En cuanto a los medios de comunicación liberales, este lanzó sus ataques contra el grupo Daesh de Washington y sobre su líder e instigador principal, el ex-presidente estadounidense Trump, quien se comportó como si fuese un miembro de Daesh».

El video recomienda que el personal de medios de comunicación estadounidense reciba entrenamiento de Al-Jazeera y se dirija a Ashli ??Babbit, a quien, según informes, el personal de seguridad le disparó dentro del Capitolio el 6 de enero, como a un «jarijita»[6]: «Los productores de los programas transmitidos en estos canales necesitan asistir a sesiones de formación @Al Jazeera y Al Arabiya en el arte de distorsionar la imagen de los ‘terroristas’ y proyectarlos como la encarnación del diablo. Las víctimas de la ‘guerra contra el terrorismo’ en Washington llegaron a contar cinco muertos entre ellos una mujer, un terrorista de cosecha propia o un ‘jarijita’ de los ‘jwarij de la era contemporánea’. Más tarde se supo que ella era piloto de combate en la Fuerza Aérea estadounidense. El Departamento de Defensa lanzó un programa de ‘verificación de antecedentes’ para separar a los terroristas de las fuerzas armadas».

El video anticipa la guerra civil en los Estados Unidos: «Los golpes de tambor por la inminente guerra civil pueden escucharse claramente… y será una guerra civil que marcará su perdición definitiva»

Hablando sobre el 6 de enero en general y los disturbios ocurridos en los Estados Unidos, el video dice lo siguiente: «Los eventos ocurridos el 6 de enero expusieron la fragilidad del sistema democrático. La fortaleza más fuerte de la democracia en el mundo estuvo a punto de caer como resultado de un ataque perpetrado por miles de manifestantes».

«Si no hubiese sido por la intervención de policías afroamericanos que se enfrentaron a los atacantes y los sacaron del escondite de los congresistas, el mundo hubiese sido testigo de un baño de sangre. Pelosi, Schumer, Adam Schiff y tal vez, el ‘traidor, «el vicepresidente Pence que se negó a intervenir para impedir la victoria de Biden, hubiese sido colgado en la horca erigida en los jardines del Congreso».

«Fue muy sabio de Alá que el cuarto avión cuyo derribo fue ordenado por Dick Cheney el 11 de septiembre no alcanzó su objetivo y los estadounidenses tuvieron que destruir el edificio de su democracia con sus propias manos…»

«La compra de armas se disparó el año pasado en los Estados Unidos, alcanzando niveles sin precedentes que no se habían visto en décadas. Los tambores de la inminente guerra civil pueden escucharse claramente. Fue una guerra civil que trajo a la vida la madre de todos los males y será una guerra civil que marque su perdición final. De hecho, el comienzo de esta guerra civil acaba de ser anunciado por nada menos que el propio Biden en su discurso de toma de posesión cuando lo llamó una ‘guerra no-civil…'»

Para ver el resto del despacho en inglés junto a las imágenes y videos copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/video-al-qaedas-al-sahab-media-wing-asserts-us-headed-civil-war-result-covid-19-collapsing

[1] Talk.gnews.bz/channel/Al-Sahab-mussh-alshab, 20 de julio, 2021.

[2] Véase los informes del PSATY de MEMRI: Segunda edición de la revista en inglés de Al-Qaeda ‘One Ummah’: ‘Estados Unidos arde’, 9 de junio, 2020; La nueva edición de la revista de Al-Qaeda se centra en la situación interna de Estados Unidos y el coronavirus, 19 de abril, 2021; editorial de Al-Qaeda ofrece un análisis en profundidad al panorama político estadounidense a raíz de las elecciones presidenciales, los disturbios civiles, el movimiento ‘cancelación de la cultura’ y la ‘parcialización de los medios de comunicación liberales’; Este concluye: La polarización en los Estados Unidos allana el camino para la guerra civil, 20 de abril, 2021.

[3] Véase el informe del PSATY de MEMRI – Video de Al-Qaeda destaca respuestas yihadistas, incluyendo ataques, a los insultos contra el profeta, afirma que el Covid-19 es un ‘castigo divino’ por la ‘campaña contra el islam’ dirigida por Francia, 15 de julio, 2021.

[4] Véase el informe del PSATY de MEMRI – Video de Al-Qaeda no logra demostrar fe de vida por Al-Zawahiri y arroja más dudas sobre el futuro de la organización, 22 de marzo, 2021.

[5] Véase el informe del PSATY de MEMRI – Usuarios pro-Al-Qaeda en la aplicación Telegram elogian al líder asesinado de Al-Qaeda Husam ‘Abd Al-Ra’uf y juran que el ‘yihad no cesará con su muerte’, 26 de octubre, 2020.

[6] Los jarijitas (literalmente, «los que se descubren»), fueron una secta islámica temprana que abogaba por excomulgar a los musulmanes incluso por pecados menores y fue proclamada hereje por la corriente principal sunna. Hoy día, el término es utilizado para calificar a los grupos musulmanes de extremistas y a menudo se aplica al EIIS y a otros grupos salafistas-yihadistas por sus críticos en el mundo musulmán.

The post Video del ala mediática de Al-Qaeda Al-Sahab afirma que los Estados Unidos va en camino de una guerra civil como resultado del Covid-19, el colapso de su economía, los disturbios del 6 de enero, las protestas del grupo Black Lives Matter y disturbios civiles; este alienta a partidarios de Trump a leer la revista de Al-Qaeda ‘Inspire’ y sugiere que Biden puede que sea asesinado: ‘Claramente pueden escucharse los golpes de tambor de una inminente guerra civil’ first appeared on MEMRI Español.