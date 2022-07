Una visita de dos semanas realizada por Isma’il Haniya, jefe del buró político de Hamás al Líbano a finales del mes de junio del presente año 2022 provocó duras críticas por parte de miembros libaneses. Estos miembros advirtieron que Hamás aspira fortalecer sus relaciones con Hezbolá e Irán y puede que arrastre al Líbano hacia una nueva confrontación con Israel.

Durante su visita, Haniya sostuvo una reunión con el secretario general de Hezbolá Hassan Nasrallah, en la que hizo hincapié en la cooperación entre todas las partes del eje de la resistencia pro-iraní dentro del contexto palestino.[1] Además, a lo largo de su visita, Haniya realizó declaraciones militantes en favor de la resistencia y el enfrentamiento con Israel. En un mitin dado en Sidón, al sur de Beirut, este amenazó con que “en caso de una nueva agresión israelí, 150 misiles pulverizarán a la entidad sionista en 5 minutos”.[2] En la Conferencia Nacional Islámica en Beirut, este volvió a destacar “la unidad de las arenas y frentes de la resistencia” y agregó que “la resistencia continúa… y continuará hasta que toda Palestina, desde el río hasta el mar, sea liberada”.[3]

Además, el diario emiratí en Londres Al-Arab, evaluó que Hamás está tratando de convertirse en patrocinador total de Irán y está actuando para incrementar su influencia y poder en el Líbano con el propósito de amenazar a Israel simultáneamente desde el sur del Líbano y desde Gaza.

Durante su visita, Haniya se reunió no solo con funcionarios de Hezbolá sino también con funcionarios libaneses, incluyendo al presidente libanés Michel ‘Aoun, quien lo recibió en el palacio presidencial junto a una gran delegación de Hamás. En el transcurso de esta visita, ‘Aoun elogió y apoyó “los logros de la resistencia”. Haniya también se reunió con el primer ministro interino libanés Najib Mikati y el presidente del parlamento Nabih Beri.[4] Las reuniones despertaron críticas contra estos líderes libaneses, a los que acusaron de darle carácter oficial a la visita de Haniya y legitimar a Hamás y sus posturas militantes que amenazan con arrastrar al Líbano a conflictos que no le conciernen y convertirlo en escenario de conflictos puramente iraníes.

Diario emiratí en Londres Al-Arab: Hamás actúa con el propósito de incrementar su influencia en el Líbano en coordinación con Hezbolá

El 6 de julio, 2022 el diario Al-Arab informó, citando una fuente palestina, que la visita de Haniya al Líbano fue parte de un esfuerzo realizado por Hamás para incrementar su influencia en los campos de refugiados palestinos en el país, con el apoyo de Hezbolá y para lanzar una nueva fase del yihad caracterizada por la cooperación con Hezbolá sobre el terreno. Los objetivos de Hamás, según el informe, son amenazar a Israel desde dos frentes a la vez para disminuir la presión sobre la Franja de Gaza y también para compensar la disminución de la ayuda turca y qatarí a la organización. Estas circunstancias motivan a Haniya y a la facción más cercana al ala militar de Hamás en reestructurar las alianzas de la organización y confiar más plenamente en el patrocinio iraní. La fuente palestina declaró que el desarrollo de la relación con Hezbolá en una alianza cercana tiene como objetivo posicionar a Hamás directamente dentro del campo iraní en el mapa político de la región, junto a las otras fuerzas subordinadas a Irán, encabezadas por Hezbolá, las Unidades de Movilización Popular en Irak y los houties en Yemen, asegurando así el apoyo iraní para la organización, tanto en fondos como en armas.

El informe afirma además que Hamás ha formado dos unidades militares en el Líbano, equipadas con misiles, drones y pequeños submarinos no-tripulados, ha entrenado a sus fuerzas en el país para realizar confrontaciones militares y mejorar sus capacidades militares en la frontera libanesa-israelí.[5]

Elementos libaneses: Haniya ha convertido al Líbano en parte de los diferentes teatros de operaciones de Irán en la región

Los elementos libaneses que se oponen a Hezbolá se manifestaron en contra de los esfuerzos realizados por Haniya para involucrar al Líbano en los conflictos regionales de Irán. El diario en Londres Al-Sharq Al-Awsat citó a elementos libaneses opuestos al presidente Michel ‘Aoun que condenaron las declaraciones de Haniya sobre “la unidad entre los escenarios y las facciones militares apoyadas por Irán”. Estos elementos agregaron que Teherán “convirtió al Líbano en uno de sus escenarios en el conflicto entre los bandos de la región”. Los elementos que se oponen a Hezbolá también afirmaron que las declaraciones de Haniya eran “graves” y que este “ha llevado al Líbano en dirección al eje iraní y lo ha convertido en uno de los escenarios de Teherán en la región”.[6]

El partido Kataeb: Cualquier intento de arrastrar al Líbano hacia el bando de la resistencia fracasará

El Partido anti-Hezbolá Kataeb (Phalnges) declaró en un comunicado que emitió el día 28 de junio: “Las acciones del jefe del buró político de Hamás Isma’il Haniya, sus visitas con miembros funcionarios libaneses tanto oficiales como no-oficiales y las declaraciones que este realizo durante estas visitas, nos recuerdan los días previos a la guerra civil libanesa, cuando las facciones palestinas de la OLP controlaban los centros de poder del país y amenazaban con combatir contra Israel desde la frontera sur del Líbano, que provocó el colapso del estado libanés trayendo destrucción sobre este…

“Yo le digo al Sr. Haniya y a sus antiguos y nuevos amigos, a quienes visitó abierta y secretamente: Tales días se han ido para siempre. Todos los intentos de arrastrar al Líbano hacia el eje de la resistencia al servicio de algunas negociaciones (refiriéndose a las conversaciones en materia nuclear entre Irán y las superpotencias en Viena) o alguna agenda han fracasado en el pasado y volverán a fracasar en el futuro, mientras existan personas amantes de la libertad en el Líbano… La visita de Haniya destacó el cuánto controlan las armas de Hezbolá, la toma de decisiones de este país y desmintió las afirmaciones hechas por el secretario general de Hezbolá de que este no controla las instituciones constitucionales del Líbano. Porque este se encuentra aquí, formando coaliciones militares con sus aliados en el eje de la resistencia, en medio de un silencio vergonzoso por parte de quienes dicen ser los líderes de esas instituciones constitucionales y quienes dicen ser los que lideran las negociaciones del Líbano con elementos extraños…”[7]

La Asociación Saydat Al-Jabal: Las declaraciones de Haniya no tienen nada que ver con el interés nacional del Líbano

Una declaración emitida por la Asociación Saydat Al-Jabal, una organización cristiana opuesta a Hezbolá, dijo lo siguiente: “Como representante de la ocupación iraní en el Líbano, Hezbolá insiste una vez más en convertir al Líbano en un escenario de conflicto y en un ‘buzón de correspondencia’ utilizado por el eje de la resistencia para transmitir mensajes políticos y de seguridad, no solo a elementos fuera del Líbano sino también a la arena interna dentro de este. Hezbolá organizó y patrocinó la visita del jefe del buró político de Hamás Isma’il Haniya al Líbano, durante la cual este último realizo declaraciones que no tenían nada que ver con este país. Estas declaraciones una vez más colocan al Líbano en la línea divisoria de los conflictos regionales y reavivan los conflictos internos sobre el tema palestino – los mismos conflictos que llevaron al estallido de la guerra civil, la cual tuvo devastadores efectos políticos, sociales y de seguridad junto a repercusiones económicas que el Líbano no ha podido superar hasta el día de hoy…

“El presidente de la república Michel ‘Aoun, halló tiempo para celebrar una recepción en honor a Isma’il Haniya… dándole así a la visita un carácter oficial y apoyando las odiosas posturas de Haniy’a, a las que se oponen la mayoría de los libaneses porque no desean que su patria se convierta en plataforma de transmisión de mensajes regionales…

“La Asociación Saydat Al-Jabal condena la visita de Haniya al Líbano y las declaraciones que este realizó durante esta visita y responsabiliza directamente al presidente de la república Michel ‘Aoun… por respaldar el acto violatorio de Haniya a la soberanía del Líbano con sus declaraciones, que no tenían nada que ver con el interés nacional del Líbano…

“La Asociación Saydat Al-Jabal advierte una vez más sobre las implicaciones que se producirán si el escalafón político se toma a la ligera los intentos de involucrar cada vez más al Líbano en la política regional de Irán…”[8]

El Consejo nacional de la revolución de los cedros: Resolver el conflicto palestino-israelí no es un problema libanés

Otra organización anti-Hezbolá, el Consejo nacional de la revolución de los cedros, también respondió a la visita de Haniya al Líbano, declarando lo siguiente: “La visita de Isma’il Haniya al palacio presidencial en Ba’abda nos recordó la visita de Yasser Arafat a este palacio en el año 1975, cuando se reunió con el entonces presidente del Líbano Suleiman Frangieh y a la declaración hecha más tarde por el funcionario de Fatah Abu Iyad, de que el camino a Jerusalén pasa por Jounieh (una ciudad de mayoría cristiana al norte de Beirut). Hoy día, el Sr. Haniya subraya una vez más que el Líbano no ha dejado de ser teatro de conflictos externos. Además, todas las señales indican que el partido de Irán (es decir, Hezbolá) está convirtiendo al Líbano en el próximo escenario y quizás en el único escenario, para los conflictos del nuevo imperio iraní con los países del Medio Oriente. A pesar de todas las tragedias experimentadas por el pueblo libanés, parece ser que las instrucciones del jurisprudente gobernante de Irán (es decir, Jamenei) ahora se centran en equipar este escenario con medios y elementos que pueden retrasar las soluciones y traer violencia, sufrimiento y destrucción sobre todo el pueblo libanés…

“El Líbano cree, especialmente desde que Israel firmó los acuerdos de Oslo y otros acuerdos con los palestinos, que arreglar los temas entre Israel y los palestinos ya no es su problema y ??que la solidaridad árabe ya no es nada relevante ante este contexto…

“Las resoluciones internacionales, primero y principal, la Resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exigen tomar las armas en los campamentos de refugiados palestinos y las armas de las partes, incluyendo a Hezbolá, para ser entregadas al estado, como condición básica para la existencia de un estado soberano y para restaurar la estabilidad del Líbano. Decimos una vez más que las armas palestinas, ya sea que estén en manos de Arafat, Abu Mazen (es decir, el presidente palestino Mahmoud ‘Abbas) o cualquier otra persona, así como las armas del partido de Jomeini (es decir, Hezbolá), solo causarán más violencia e impedirán que el Líbano exista como estado soberano…

“El consejo está desconcertado por el vergonzoso silencio de aquellos que pretenden representar al pueblo libanés y por no expresar su indignación por el intento del partido de las armas (es decir, Hezbolá) de arrastrar al Líbano a conflictos regionales… El consejo enfatiza que los complots que se traman en la sala de operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán no lograrán traer un destino oscuro sobre el pueblo libanés y que su plan causará problemas a futuro, mientras que el Líbano sobrevivirá». [9]

Elementos libaneses dirigiéndose a Haniya: Reduzca usted sus visitas al Líbano; hemos pagado lo suficiente por el bien de la causa palestina

Nadim Koteich, un periodista chiita y conocido opositor de Hezbolá, también afirmó que Haniya le estaba sirviendo a Irán en su visita al Líbano. Este escribió lo siguiente: “Nada podrá ser más apropiado, al final de la era infernal de la presidencia de Michel ‘Aoun, que la recepción ofrecida por el presidente de la república Michel ‘Aoun al jefe del buró político de Hamás Isma’il Haniya… Al acoger a Haniya, el Líbano, que se encuentra casi totalmente aislado en el mundo… reafirmó las razones de su aislamiento probando que es nada menos y nada más que un representante de las entidades que componen el eje de la resistencia, encabezado por Irán.

“Durante su visita al lugar, Haniya nos habló de 150 misiles que ‘pulverizarían a la entidad sionista en menos de 5 minutos en caso de una nueva agresión’, sin decirnos desde dónde serían lanzados estos misiles. Dirigiéndose a los israelíes, este agregó lo siguiente: “Es desde el Líbano de la resistencia que sus sueños se harán añicos. No existe lugar para ustedes en Jerusalén y en la mezquita Al-Aqsa. Es nuestra nación árabe e islámica la que merece Jerusalén». Ningún funcionario libanés emitió una sola respuesta explicándole al pueblo libanés el por qué el Líbano serbia de plataforma para los alardes de Haniya, a menos que esto fuese un preludio de que el Líbano sirviera como plataforma para el lanzamiento de los propios misiles, en algún momento a futuro.

“Isma’il Haniya está en Beirut y el Líbano no asistirá a la cumbre Golfo-Estados Unidos en la que el presidente estadounidense Joe Biden se reunirá con los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de Egipto, Irak y Jordania… y quizás también de otros países árabes que se sumarán a esta histórica reunión en el reino saudita…

“Los árabes de los países más estables y moderados… esperan utilizar esta cumbre y sus resultados para ajustar la actitud estadounidense hacia sus intereses de seguridad nacional y hacia el tema nuclear iraní y para mejorar la contribución de Estados Unidos a los sistemas de defensa existentes y a los nuevos sistemas que están siendo propuestos…

“No es ningún secreto que Irán sigue muy de cerca los acontecimientos y se está preparando de acuerdo a la situación propuesta, decidido a mantener y mejorar su postura a través de varias acciones, una de ellas sería la visita de Isma’il Haniya a Beirut y sus declaraciones en el lugar…

“El Líbano ha sido arrastrado al medio del mayor tira y afloja del Medio Oriente, al servicio de uno de los bandos, como lo indica la visita de Haniya…”[10]

Bishara Sharbel, el editor del diario libanés Nida Al-Watan, expresó su preocupación de que los intentos por parte de Haniya de utilizar el Líbano y formar una alianza con Hezbolá le traerían más sufrimiento al Líbano. Este escribió: «Los sinceros deseos de seguridad y estabilidad de Haniya para el Líbano son dignos de gratitud. El problema no es con ellos, sino con el hecho de que se le debería haber preguntado, como mínimo, sobre el tema del ‘único frente’ que este desea establecer utilizando a Hezbolá…

“Es natural que Haniya deba estar interesado en la condición de los palestinos en la diáspora; en una alianza con Hezbolá, que esté patrocinada por Irán y en la renovación de los lazos de Hamás con el régimen de Damasco… Pero la permanencia de Haniya en el Líbano tuvo un sabor distinto… muy diferente a todo lo que este experimentó en el ciclo de visitas que realizó a los países árabes en un intento por obtener apoyo para su política en Gaza. Esto se debe a que ni en Egipto, ni en Marruecos, ni en Mauritania ni siquiera en Siria Hamás posee un aliado tal como Hezbolá que disfruta de poseer el estatus de entidad política, militar e ideológica independiente y puede formar alianzas a través de fronteras y transportar misiles de acuerdo con las necesidades regionales y de acuerdo con sus deseos. Ninguno de los países antes mencionados posee campos de refugiados, como los campos palestinos en el Líbano que son junglas de armas donde Hamás posee total control…

«Haniya visitó a Hezbolá y los campos de refugiados palestinos. Todas las demás reuniones que mantuvo con el presidente, el primer ministro y el presidente del parlamento, con el muftí del Líbano ‘Abd Al-Latif Derian y con otras personas, fueron solo reuniones decorativas y no respondieron a ninguna necesidad crucial. Dado que Haniya está interesado en el futuro del ‘eje de la resistencia’ en general y en incrementar la influencia de Hamás en los campos de refugiados a expensas de Fatah y de las otras facciones palestinas, es deber del estado libanés y especialmente del presidente, ir mucho más allá del viejo estribillo de negarse a naturalizar a los refugiados palestinos en el Líbano y volver a abordar una pregunta mucho más importante: ¿Cuál es el uso de las armas en los campos de refugiados? ¿De qué les sirve a los palestinos en el Líbano, que sufren demasiado por el deterioro de los servicios, el desempleo y la falta de acceso a varios trabajos y empleos? ¿Hasta cuándo se seguirán utilizando estas armas en conflictos internos? ¿Cuánto tiempo seguirán protegiendo a los criminales y sirviendo a una fuerza regional que está dispuesta a disparar ‘misiles anónimos’ contra Israel que pueden causarle problemas a los palestinos y al Líbano?

“Nadie está condenando a Haniya por visitar a su pueblo palestino en los campos de refugiados. Pero es totalmente reprensible de su parte repetir el histórico error cometido por la OLP de tratar al Líbano como un país abandonado que puede ser utilizado y donde se pueden hacer alianzas con varios partidos. Después de todo, él sabe muy bien que el Líbano ha sufrido mucho…

«Mi hermano Isma’il Haniya, hemos pagado mucho por el bien de la causa palestina. Pagamos con una guerra civil, así que visítenos, pero no tan frecuentemente».[11]

